Прогноз на бой Жаргал Отгонжаргал (Мнг) — Йоэнлис Эрнандес (Куб) 09-го мая 2023 года

«Жаргал Отгонжаргал (Мнг)» – «Йоэнлис Эрнандес (Куб)». 09.05.23. Прогноз и ставки на матч

Для любителей ставок на единоборства 09 мая букмекеры предоставляют не так много боев, среди которых наиболее интересным обещает стать поединок Жаргал Отгонжаргал (Мнг) — Йоэнлис Эрнандес (Куб). На ринге его участники появятся в 17:50 по Москве. Учитывая статистику предыдущих встреч данных бойцов, в которых Жаргал Отгонжаргал (Мнг) одержал две досрочные победы, можно не сомневаться, кто является действительно фаворитом данного противостояния.

Один из самых ожидаемых боев в этом году Жаргал Отгонжаргал (Мнг) — Йоэнлис Эрнандес (Куб) пройдет 09 мая, и можно не сомневаться, что в 17:50 по московскому времени не только не будет свободного места на трибунах, но и перед экранами телевизоров будет находиться огромное количество телезрителей. Данная встреча станет уже четвертой в противостоянии между данными спортсменами, а в предыдущих трех боях Жаргал Отгонжаргал (Мнг) имеет две победы нокаутом, а Йоэнлис Эрнандес (Куб) один раз выиграл по очкам.

СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Жаргал Отгонжаргал (Мнг) — Йоэнлис Эрнандес (Куб):

победа Жаргал Отгонжаргал (Мнг) – 0, ничья – 0, победа Йоэнлис Эрнандес (Куб) – 0

Прогноз на матч Жаргал Отгонжаргал (Мнг) – Йоэнлис Эрнандес (Куб) Чемпионат Мира 2023, титульный бой, 09 мая :

Из-за того, что все ставят на то, что Жаргал Отгонжаргал (Мнг) выиграет бой, коэффициент на победу опустился до 0. А котировка на то, что Йоэнлис Эрнандес (Куб) будет сильнее повысилась до 0.

История личных встреч

Жаргал Отгонжаргал (Мнг) решился на возобновление карьеры, но боец сделает это не в своей, а в высшей весовой категории. Правда, не понятно, сможет ли Жаргал Отгонжаргал (Мнг) успешно выступить там, где более тяжелые и мощные соперники. До завершения карьеры Жаргал Отгонжаргал (Мнг) провел на ринге 46 боев, в которых было пять поражений. А побед нокаутом данный боец одержал 25. Можно вспомнить, что шесть лет назад Жаргал Отгонжаргал (Мнг) пробовал выступать в данной весовой категории, проведя на ринге один бой, но он завершился поражением по решению судей. Жаргал Отгонжаргал (Мнг) ранее был очень подвижным спортсменом, который хорошо уклонялся от ударов, но будет ли боец демонстрировать такую же легкость, когда у него добавилось несколько лишних килограммов. Жаргал Отгонжаргал (Мнг) имеет хороший удар, но все же не стоит идти в разнос в данном бою, ведь удары в этой весовой категории будут посильнее, так что Жаргал Отгонжаргал (Мнг) может и не устоять на ногах.

Свой пик формы Йоэнлис Эрнандес (Куб) демонстрировал в 2012 году, когда обладал сразу тремя титулами. Но, на данный момент боец обладает только одним чемпионским поясом, по которому была проведена только одна защита. Тот поединок судьи прекратили из-за рассечения брови, когда соперники неумышленно столкнулись головами. В целом, сейчас Йоэнлис Эрнандес (Куб) имеет не настолько впечатляющую статистику, как было раньше. В 39 боях было 22 победы нокаутом, одна ничья и четыре поражения. Со времени прошлого боя прошло полгода, и Йоэнлис Эрнандес (Куб) практически нигде не показывался, так что не ясно, в какой сейчас форме находится боец и сможет ли он в свои 36 лет отстоять все раунды. При хорошо поставленном ударе, Йоэнлис Эрнандес (Куб) не лучшим образом защищается, так как часто пропускает удары, даже не пытаясь от них уклоняться. Йоэнлис Эрнандес (Куб) не боится идти в разнос, хотя в большинстве случае сближение с соперником ничего хорошего не дает.

Несмотря на то, что Жаргал Отгонжаргал (Мнг) за всю свою карьеру не потерпел ни одного поражения, все же очевидно, что в профессиональном спорте боец пробудет не долго, так как находится в 35-летнем возрасте, а для легкой весовой категории это уже очень серьезно. С возрастом падает скорость и ухудшается реакция, и по последним матчам было видно, что Жаргал Отгонжаргал (Мнг) уже не настолько легко справляется с противниками, как это было несколько лет назад. Если первую половину боя Жаргал Отгонжаргал (Мнг) всегда проводит в очень высоком темпе, то постепенно скорость снижается, а если поединок доходит до последнего раунда, то в нем боец намного меньше передвигается по рингу. Раньше Жаргал Отгонжаргал (Мнг) всегда демонстрировал великолепную защиту, но в последнее время начал иногда пропускать удары, и было видно, что бойцу очень непросто после них не потерять концентрацию. В этом бою Жаргал Отгонжаргал (Мнг) будет стараться атаковать с первого раунда, чтобы досрочно завершить поединок.

В своей карьере Йоэнлис Эрнандес (Куб) провел 36 боев, в которых было три поражения, но все в самых значимых встречах. Побед нокаутом было 21, но понятно, что половина из них припала на ранний этап карьеры, когда приходилось встречаться с соперниками не очень высокого уровня. По сути, этот поединок для бойца будет самым важным в карьере, ведь ранее не выпадала возможность подраться за чемпионский титул. При своем росте Йоэнлис Эрнандес (Куб) имеет не самый большой размах рук, но зато отличается очень скоростными ударами, так что боец всегда старается идти на сближение, чтобы затем провести серию из нескольких коротких ударов. Йоэнлис Эрнандес (Куб) умеет подстраиваться под стиль соперника, и благодаря богатому опыту может экономить силы, если бой проходит на дистанции и не получается провести свои удары по сопернику. В последних трех боях Йоэнлис Эрнандес (Куб) одержал легкие победы, но во всех них соперниками были ветераны, которым уже давно было необходимо завершить карьеру.

Жаргал Отгонжаргал (Мнг) – Йоэнлис Эрнандес (Куб) 09.05.23

Ближайший вечер подарит всем любителям силовых единоборств возможность наблюдать за поединком, соперниками в котором будут Жаргал Отгонжаргал (Мнг) и Йоэнлис Эрнандес (Куб). Это известные бойцы, которые проводят бои лишь несколько раз в год. Их соперники – не рядовые спортсмены, а профессионалы, за плечами которых богатый опыт выступлений и наличие большого количества побед. В СМИ во всю анонсируют предстоящее противостояние, так как журналистам известно, что на ринге эти спортсмены всегда стараются действовать отчаянно, ведь главной задачей для них является победа. Конечно, победа в таком бое позволит спортсменам увеличить список своих побед, а также принесет очередной титул. Мы понимаем, что Жаргал Отгонжаргал (Мнг) и Йоэнлис Эрнандес (Куб) тщательно готовились к предстоящему бою, изучали сильные и слабые места друг друга, букмекеры, выставляя котировки на этот бой, тоже изучили все характеристики соперников. Однако наши прогнозисты решили все же предложить свое видение этого противостояния. Мы уверены, что предстоящий матч скорее будет напоминать шоу, ведь стоимость билетов и трансляций очень велика, и никто не будет в выигрыше, если одному из спортсменов удастся одержать быструю победу в первом или во втором раунде. Тем более соперники не того калибра, чтобы глупо подставляться под атаки друг друга. Поэтому ждем здесь затяжного матча, что, несомненно, должно порадовать болельщиков.

Силовые единоборства и бокс собирают огромную армию фанатов. Любители этих спортивных дисциплин стараются не пропускать ни одного знакового противостояния, особенно, если на кону титул. Жаргал Отгонжаргал (Мнг) и Йоэнлис Эрнандес (Куб) – соперники, имена которых отлично известны всем любителям единоборств. Спортсмены являются легендами, так как за свою карьеру принимали участие в большом количестве различных поединков, побеждали и зарабатывали чемпионские пояса. Предстоящий бой станет для них особенным, так как по его окончанию один из спортсменов станет абсолютным победителем, другому же придется ждать нового шанса. В СМИ широко освещают предстоящее противостояние, так как оба спортсмена – знаковые фигуры в мире спорта, за матчам будет наблюдать огромная аудитория, а букмекеры предлагают интересные ставки на этот матч. Наш ресурс тоже решил не оставаться в стороне от данного спортивного события. Мы уверены, что оба спортсмена постараются продемонстрировать свой лучший бой. Не зря они так долго готовились к этому поединку. У каждого из соперников есть свои сильные и слабые места. Конечно, в процессе подготовки к бою соперники тщательно изучили друг друга, их команды смогли составить им верную тактику на предстоящий матч. Но, как известно, на ринге все может пойти совсем не по сценарию. В общем, мы уверены, что оба спортсмена будут стараться доказать свое превосходство уже с первых секунд боя, поэтому болельщикам стоит ждать интереснейшего противостояния, на которое мы уже составили прогнозы.

Предматчевый анализ и прогнозы букмекеров

Прогноз аналитиков по единоборствам на бой Жаргал Отгонжаргал (Мнг) — Йоэнлис Эрнандес (Куб) основан на текущей физической форме соперников, так что предлагается сделать ставку, что Йоэнлис Эрнандес (Куб) выиграет нокаутом.

Титульный бой Жаргал Отгонжаргал (Мнг) — Йоэнлис Эрнандес (Куб) подвергся тщательному анализу спортивных экспертов, которые предполагают, что Йоэнлис Эрнандес (Куб) одержит победу, и это будет еще до начала седьмого раунда.

Жаргал Отгонжаргал (Мнг)

Жаргал Отгонжаргал (Мнг) обладает внушительными габаритами, имея огромный рост и широкий размах рук. Ни в одном проведенном ранее бою спортсмен не подпускал даже близко к себе соперников, постоянно держа их на расстоянии, и нанося свои разящие удары. Но, кроме хороших атлетических данных, Жаргал Отгонжаргал (Мнг) еще и обладает великолепной техникой, так что вряд ли на сегодняшний день найдется достойный соперник в этой весовой категории. В прошлом своем бою Жаргал Отгонжаргал (Мнг) побил чемпиона мира и прибрал к своим рукам все чемпионские титулы, так что это будет первый поединок, в котором боец будет проводить защиту поясов. За всю карьеру Жаргал Отгонжаргал (Мнг) не проиграл ни одного боя, одержав девятнадцать побед нокаутом и еще четыре раза выиграв благодаря решению судей. Жаргал Отгонжаргал (Мнг) является левшой, но сильный удар может нанести любой рукой, а больше всего спортсмен любит использовать хук, после которого еще никто не мог устоять на ногах.

Йоэнлис Эрнандес (Куб)

Сейчас Йоэнлис Эрнандес (Куб) находится еще на старте своей профессиональной карьеры, ведь хоть и было проведено семнадцать боев, но почти все они были против откровенно посредственных соперников, так что не удивительно, что в них было шестнадцать побед, из которых двенадцать нокаутом. А единственное поражение было еще в третьем бою, причем причиной стала травма, из-за которой Йоэнлис Эрнандес (Куб) не смог продолжать поединок. Да, боев с бойцами такого класса Йоэнлис Эрнандес (Куб) еще не проводил, так что данный поединок будет очень непростым. Но, все же Йоэнлис Эрнандес (Куб) это талантливый спортсмен, умеющий держать удар, а также отличающийся хорошей техникой и сильным ударом. Боец может мощно бить как правой, так и левой, а также уверенно себя чувствует не только на дальней дистанции благодаря широкому размаху рук, но и в клинче. Спортсмену уже приходилось проводить на ринге много раундов, так что с выносливостью проблем не будет, а скорость Йоэнлис Эрнандес (Куб) имеет очень хорошую, что можно было видеть в отточенных тройках.

Жаргал Отгонжаргал (Мнг) — Йоэнлис Эрнандес (Куб). Прогноз и ставки на матч. Чемпионат Мира 2023 09 мая

Ведущие эксперты данного вида спорта в поединке Жаргал Отгонжаргал (Мнг) — Йоэнлис Эрнандес (Куб) собираются ставить на то, что сильнее будет Жаргал Отгонжаргал (Мнг), так как данный боец сейчас находится на пике своей карьеры.

Статистика и личные встречи

Аналитики бокса отлично знают, в какой форме сейчас находятся Жаргал Отгонжаргал (Мнг) и Йоэнлис Эрнандес (Куб), так что без сомнения они собираются сделать ставку на то, что Жаргал Отгонжаргал (Мнг) выиграет бой.

http://evolvegame.ru/cat2-651207-skify-gepardy-prognoz-i-stavki-ot-professionala-10-05-23/

http://rockaluga.ru/cat0-849770-prognoz-hadzimehmedovichcheyovich-andreichpopovich-09-go-maya-stavki-i-koefficienty/