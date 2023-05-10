Прогноз на бой Эдуардо Баррос (Аго) — Кристиан Муламба (ЮАР) 11-го мая

«Эдуардо Баррос (Аго)» – «Кристиан Муламба (ЮАР)». 11.05.23. Прогноз и ставки на матч

Свой первый бой по защите титула Эдуардо Баррос (Аго) проведет 11.05.2023, и на ринге придется встретиться с таким опытным бойцом, как Кристиан Муламба (ЮАР). В букмекерских конторах прием ставок на данный бой будет осуществляться вплоть до 15:00 по МСК. Так как в данной весовой категории оба спортсмена выступают сравнительно недавно, то ранее между ними не было ни одной личной встречи.

В 15:00 по московскому времени Эдуардо Баррос (Аго) и Кристиан Муламба (ЮАР) будут драться на ринге за вакантный чемпионский пояс, так как действующий чемпион решил завершить карьеру. Так как поединок назначен на 11.05.2023, то у бойцов очень мало времени на подготовку. Но, друг друга Эдуардо Баррос (Аго) и Кристиан Муламба (ЮАР) отлично знают, ведь в прошлом году им приходилось встречаться на ринге, и тогда победу нокаутом в девятом раунде одержал Эдуардо Баррос (Аго).

СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Эдуардо Баррос (Аго) — Кристиан Муламба (ЮАР):

победа Эдуардо Баррос (Аго) – 0, ничья – 0, победа Кристиан Муламба (ЮАР) – 0

Прогноз на матч Эдуардо Баррос (Аго) – Кристиан Муламба (ЮАР) Смешанные боевые искусства, титульный бой, 11.05.2023 :

Из-за того, что все ставят на то, что Эдуардо Баррос (Аго) выиграет бой, коэффициент на победу опустился до 0. А котировка на то, что Кристиан Муламба (ЮАР) будет сильнее повысилась до 0.

История личных встреч

В профессиональной карьере Эдуардо Баррос (Аго) провел на ринге 26 боев и ни одного не проиграл, одержав девятнадцать побед нокаутом. Особенно успешными стали выступления последних двух лет, когда Эдуардо Баррос (Аго) сменил тренера, а новый наставник разрабатывает для бойца стратегию на каждый бой, отталкиваясь от конкретного соперника. Благодаря этим победам Эдуардо Баррос (Аго) сумел существенно подняться в рейтинге, а это позволило стать главным претендентом на чемпионский бой. В этом бою Эдуардо Баррос (Аго) постарается напирать с самого начала, а вести агрессивно боец себя умеет. Эдуардо Баррос (Аго) не боится идти на сближение, так как не имеет хорошего размаха рук, а славится своими короткими резкими ударами по корпусу. Эдуардо Баррос (Аго) в данный момент пребывает в отличной физической форме, так что сможет легко отбегать по рингу все необходимые раунды, и сможет драться все время в одном и том же темпе.

Свой пик формы Кристиан Муламба (ЮАР) демонстрировал в 2012 году, когда обладал сразу тремя титулами. Но, на данный момент боец обладает только одним чемпионским поясом, по которому была проведена только одна защита. Тот поединок судьи прекратили из-за рассечения брови, когда соперники неумышленно столкнулись головами. В целом, сейчас Кристиан Муламба (ЮАР) имеет не настолько впечатляющую статистику, как было раньше. В 39 боях было 22 победы нокаутом, одна ничья и четыре поражения. Со времени прошлого боя прошло полгода, и Кристиан Муламба (ЮАР) практически нигде не показывался, так что не ясно, в какой сейчас форме находится боец и сможет ли он в свои 36 лет отстоять все раунды. При хорошо поставленном ударе, Кристиан Муламба (ЮАР) не лучшим образом защищается, так как часто пропускает удары, даже не пытаясь от них уклоняться. Кристиан Муламба (ЮАР) не боится идти в разнос, хотя в большинстве случае сближение с соперником ничего хорошего не дает.

Несмотря на то, что Эдуардо Баррос (Аго) за всю свою карьеру не потерпел ни одного поражения, все же очевидно, что в профессиональном спорте боец пробудет не долго, так как находится в 35-летнем возрасте, а для легкой весовой категории это уже очень серьезно. С возрастом падает скорость и ухудшается реакция, и по последним матчам было видно, что Эдуардо Баррос (Аго) уже не настолько легко справляется с противниками, как это было несколько лет назад. Если первую половину боя Эдуардо Баррос (Аго) всегда проводит в очень высоком темпе, то постепенно скорость снижается, а если поединок доходит до последнего раунда, то в нем боец намного меньше передвигается по рингу. Раньше Эдуардо Баррос (Аго) всегда демонстрировал великолепную защиту, но в последнее время начал иногда пропускать удары, и было видно, что бойцу очень непросто после них не потерять концентрацию. В этом бою Эдуардо Баррос (Аго) будет стараться атаковать с первого раунда, чтобы досрочно завершить поединок.

В этом году Кристиан Муламба (ЮАР) отпразднует свой 38-й день рожденья, так что это довольно возрастной боец, и даже удивляет, почему он раньше не завершил карьеру. Свой последний бой Кристиан Муламба (ЮАР) проиграл, потеряв шанс стать главным претендентом на титульный бой за звание чемпиона. Если же Кристиан Муламба (ЮАР) проиграет и этот поединок, то шансов побороться за пояс уже не будет, так что ветеран уже сможет со спокойной совестью вешать перчатки на гвоздь. Кристиан Муламба (ЮАР) обладает мощным ударом с правой, но все же скорости спортсмену явно не хватает, так что сейчас Кристиан Муламба (ЮАР) намного медленнее передвигается по рингу, чем это было еще несколько лет назад. К тому же, Кристиан Муламба (ЮАР) точно не сможет выдержать двенадцать раундов, так что придется вести намного агрессивней бой, чтобы постараться его завершить досрочно. В плане физических параметров Кристиан Муламба (ЮАР) превосходит соперника, но все же боец сможет выиграть только в том случае, если получится хорошо попасть по противнику.

Эдуардо Баррос (Аго) – Кристиан Муламба (ЮАР) 11.05.23

Появление на ринге таких бойцов, как Эдуардо Баррос (Аго) и Кристиан Муламба (ЮАР) всегда вызывает большой ажиотаж. Силовые единоборства в последние годы становятся все более популярным видом спорта. Собирается не только большая аудитория зрителей, которые с интересом наблюдают за происходящим на ринге, но и не меньшее количество болельщиков делают ставки на этот вид спорта. Букмекеры смекнули, что единоборства могут приносить хороший доход, особенно, если вывеска боя содержит фамилии известных бойцов. Букмекеры предлагают огромный объем ставок, и любители единоборств с удовольствием прогнозируют исходы поединков. Наши эксперты решили, что на боях можно неплохо зарабатывать. Конечно, для этого необходимо обладать достаточной информацией, чтобы четко представлять, кто из соперников является фаворитом поединка. Получить эту информацию несложно, достаточно просмотреть несколько записей предыдущих боев соперников. Это позволит заметить их сильные и слабые стороны. Так мы поступили при прогнозировании матча, соперниками в котором будут Эдуардо Баррос (Аго) и Кристиан Муламба (ЮАР). Надеемся, что спортсмены выдадут зрелищный бой, а наши прогнозы позволят многократно усилить эмоции от просмотра этого противостояния.

До старта боя, соперниками в котором будут Эдуардо Баррос (Аго) и Кристиан Муламба (ЮАР) остается всего считанные часы, поэтому нам бы хотелось осветить это событие. Отметим, что внимание к этому поединку особенное, так как не каждый день подобные бойцы выходят на ринг для определения сильнейшего. Конечно, в СМИ уже полностью рассказали о достоинствах каждого из соперников, присовокупив их достижения на ринге. Однако нам бы хотелось остановиться на ряде моментов, которые могут оказать ключевое влияние на исход этого поединка. Эдуардо Баррос (Аго) имеет богатый послужной список. Это настоящий боец, который даже в самых тяжелых ситуациях на ринге не отступает, продолжая вести бойцы, стараясь найти малейшую возможность для атаки. Кристиан Муламба (ЮАР) тоже отлично зарекомендовал себя. В активе этого бойца множество побед, причем, в поединках с некоторыми соперниками он не был фаворитом, что также характеризует его как настоящего профессионала, способного добиваться нужного для себя результата в сложных матчах. Именно такие соперники в ближайшее время будут определять, кому достанется чемпионский пояс. Мы уверены, что оба спортсмена тщательно изучили сильные и слабые стороны своих оппонентов, так что, сегодня успех противостояния будет на стороне того бойца, кто проявит выдержку и сможет отыскать слабое место в защите своего оппонента. Любителям этого вида спорта мы рекомендуем не пропустить бой, на который наши прогнозисты уже приготовили интересные ставки.

Предматчевый анализ и прогнозы букмекеров

Эдуардо Баррос (Аго) сейчас находится на пике формы, так что Кристиан Муламба (ЮАР) вряд ли имеет шансы одержать победу в данном бою, так что прогнозисты намерены поставить, что сильнее будет Эдуардо Баррос (Аго).

По мнению ведущих прогнозистов в данном виде спорта, бой Эдуардо Баррос (Аго) — Кристиан Муламба (ЮАР) не принесет особых сюрпризов, так что можно сделать ставку, что победителем будет Кристиан Муламба (ЮАР).

Эдуардо Баррос (Аго)

Несмотря на свои годы, а на данный момент Эдуардо Баррос (Аго) уже достиг сорокалетнего возраста, боец дерется много и вполне успешно. В последних двух боях были победы, причем, обе нокаутом, которые и позволили стать претендентом на чемпионский титул. Да, в долгой карьере спортсмена не все было гладко, ведь в тридцати боях было семь поражений, но ни разу Эдуардо Баррос (Аго) не был отправлен в нокаут, проигрывая только по решениям судей. Стоит отметить, что последнее поражение по очкам было очень спорным, так что не только Эдуардо Баррос (Аго) очень возмущался по поводу их неоднозначного решения, но и журналисты полгода обговаривали эту ситуацию. Эдуардо Баррос (Аго) обладает мощным ударом и великолепной техникой, но, бегать так быстро по рингу, как и раньше, у бойца уже не получается. Спортсмен хоть и мало работает ногами, но все равно отлично уклоняется от ударов, при этом, нанося сильные удары обеими руками изо всех возможных позиций.

Кристиан Муламба (ЮАР)

Уже несколько лет Кристиан Муламба (ЮАР) является одним из главных талантов в данной весовой категории, ведь было проведено восемнадцать боев, и все они были выиграны исключительно нокаутом. Мало того, в шестнадцати поединках получилось добиться победы до наступления четвертого раунда. Только два боя затянулись до седьмого раунда. Это показывает, что Кристиан Муламба (ЮАР) отлично атакует и отправляет в нокдаун всех своих оппонентов очень быстро. Но, с другой стороны еще не ясно, умеет ли боец грамотно обороняться, а также как он поведет себя в том случае, если не получится за семь раундов одержать победу. Вряд ли 27-летний боец будет испытывать проблемы с выносливостью, тем более, что соперник на пять лет старше. Тем не менее, Кристиан Муламба (ЮАР) просто является хорошим панчером, но это еще не гарантирует того, что получится защитить чемпионский титул.

Эдуардо Баррос (Аго) — Кристиан Муламба (ЮАР). Прогноз и ставки на матч. Смешанные боевые искусства 11.05.2023

Несмотря на то, что Эдуардо Баррос (Аго) считается у букмекеров очевидным фаворитом данного боя, спортивные эксперты все же считают, что Кристиан Муламба (ЮАР) не настолько плох, так что выстоит первые шесть раундов.

Статистика и личные встречи

Учитывая уровень, который в последние годы показывают Эдуардо Баррос (Аго) и Кристиан Муламба (ЮАР), эксперты боевых единоборств не сомневаются, что ставить можно на то, что Эдуардо Баррос (Аго) выиграет с помощью нокаута.

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