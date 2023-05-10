Прогноз Квонг/Ульяченко — Адалоглу/Вилле (11-го мая 2023 года), ставки и коэффициенты

Квонг/Ульяченко — Адалоглу/Вилле. Прогноз, ставки на матч (11.05.23)

11-го мая 2023 года в 12:00 по МСК состоится матч в рамках чемпионата ITF, в котором на корт выйдут Квонг/Ульяченко , а противостоять в этом поединке будет Адалоглу/Вилле.



В 12:00 по Москве Квонг/Ульяченко и Адалоглу/Вилле выйдут на теннисный корт, чтобы продемонстрировать все свое мастерство и определить, кто же пройдет дальше в данном турнире, а кому придется паковать чемоданы домой. Матча ждать осталось недолго, ведь согласно календарю Мастерса, он пройдет 11-го мая 2023 года. Единственный раз Квонг/Ульяченко и Адалоглу/Вилле встречались на корте три года назад, и тогда пришлось играть пять сетов, для того, чтобы определить победителя. Благодаря той победе Квонг/Ульяченко сейчас считается фаворитом.



СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Квонг/Ульяченко — Адалоглу/Вилле:

На следующей неделе стартует престижный теннисный турнир, и 11-го мая 2023 года откроет его противостояние Квонг/Ульяченко — Адалоглу/Вилле. Тем, кто хочет попасть на матч-открытие, лучше прийти на трибуны до 12:00 по МСК, то есть до начала игры. Квонг/Ульяченко и Адалоглу/Вилле отлично знают друг друга, ведь история противостояния насчитывает уже двенадцать матчей, в которых Адалоглу/Вилле может гордиться семью победами, а вот Квонг/Ульяченко имеет только пять выигранных встреч.

Квонг/Ульяченко

Пока Квонг/Ульяченко не демонстрирует хорошей физической формы, а проходит каждый раунд исключительно на своем характере и благодаря богатому опыту. Еще на первом этапе все могло завершиться поражением, когда были проиграны первые два сета, но затем получилось собраться и выиграть остальные три. В последующих матчах было не легче, так что можно однозначно сделать вывод, что Квонг/Ульяченко находится не в лучших кондициях. Скорее всего, что причина кроется в недавней травме колена, которая заставила на долгий срок покинуть корт. Если судить по прошлому году, то был такой же слабый старт, но затем начался прогресс, так что есть надежда, что дальше Квонг/Ульяченко будет играть все сильнее и все же сможет порадовать болельщиков стабильностью. Ведь пока все предыдущие турниры завершались на ранних этапах, хотя оппоненты были не самые сложные. К тому же, Квонг/Ульяченко довольно неплохо играет на данном покрытии.



Адалоглу/Вилле

В принципе, старт этого сезона можно считать неплохим, ведь хоть Адалоглу/Виллев шести сыгранных матчах имеет только три победы, но все три поражения были исключительно от представителей ТОП-20 мирового теннисного рейтинга. При этом, всем трем оппонентам была навязана борьба, позволившая выиграть по одному сету. Главной специализацией является хардовое покрытие, но в залах Адалоглу/Вилле играет не часто, лишь изредка подавая заявки на такого рода турниры. В розыгрышах Адалоглу/Вилле держит высокий темп игры, а также глубоко атакует с форхенда. К тому же, несмотря на то, что сейчас только начало сезона, Адалоглу/Вилле демонстрирует крайне мало брака при обмене ударами. Пока еще Адалоглу/Вилле находится на 112-м месте в теннисном рейтинге, но в этом сезоне есть все шансы пробиться в первую сотню и избегать квалификаций на престижных турнирах.

Прогноз на матч Квонг/Ульяченко — Адалоглу/Вилле

Современный большой теннис пользуется огромной популярностью. И дело не только в том, что этот вид спорта привлекает огромное количество бетторов, большой теннис – это зрелищный вид спорта, в котором спортсмены выдают невероятные ралли розыгрышей, держа болельщиков в напряжении вплоть до последнего удара. Да и сами спортсмены сегодня демонстрируют умный теннис. Сейчас редко встретишь теннисистов, просто перебивающих мяч в розыгрыше. Все стараются атаковать, чтобы навязать оппоненту свою игру, взять инициативу в матче в свои руки и постараться победить. Порой, котировки букмекеров, выставляемые на тот или иной теннисный матч, не отражают реальную силу оппонентов. Поэтому это только на руку бетторам, так как можно сделать ставку на большой коэффициент и выиграть солидную сумму средств с минимальным риском. Обычно, эксперты нашего сайта анализируют наиболее интересные и зрелищные теннисные матчи, те матчи, в которых, на наш взгляд, будет напряженная борьба, и в которых встречаются равные соперники, имеющие равные шансы на успех. Однако, в последнее время, букмекеры все чаще стали недооценивать соперников, поэтому мы стараемся предлагать большой выбор прогнозов на большее количество матчей, чтобы бетторы могли выбирать для ставок наиболее интересные противостояния. К таким матчам можно отнести противостояние, в котором Квонг/Ульяченко и Адалоглу/Вилле будут определять сильнейшего. Мы думаем, что соперники сейчас находятся в хорошей форме, поэтому ожидаем здесь плотного противостояния, поэтому несколько не согласны с тем, как букмекеры котируют данный матч. Более подробную информацию, а также прогнозы на встречу соперников, можно найти ниже.



Квонг/Ульяченко — Адалоглу/Вилле. Прогноз, ставки на матч от эксперта сайта taffnews.ru (11.05.23)

Квонг/Ульяченко

Лишь в первом матче данного турнира было непонятно, в какой форме находится Квонг/Ульяченко, ведь представителя четвертой сотни мирового теннисного рейтинга удалось дожать лишь в пятом сете, когда все ожидали яркой досрочной победы. Но, затем Квонг/Ульяченко уже не позволяет оппонентам показывать свой теннис, а навязывает свой стиль. Квонг/Ульяченко старается загонять соперников по корту и максимально вымотать их. Главным козырем, которым обладает Квонг/Ульяченко, является психологическая стойкость, ведь даже проиграв два первых сета Квонг/Ульяченко не опускает рук, а вполне может переломать ход поединка и одержать победу, что наблюдалось уже неоднократно. Хотя профильным покрытием является грунт, Квонг/Ульяченко все же умело действует на любом корте, при этом, меняется и стиль игры. Так как в этом сезоне уже было сыграно несколько матчей на харде, то Квонг/Ульяченко точно не станет испытывать проблем на данном покрытии.

Адалоглу/Вилле

В этом сезоне Адалоглу/Вилле действует неоднозначно, ведь можно увидеть великолепные действия в атаке, но что касается остальных компонентов, то здесь допускается слишком большое количество ошибок. Да, Адалоглу/Вилле обладает очень сильной первой подачей, а так как матч проходит на закрытом харде, это дает преимущество. Но, с обороной дела не идут, так как Адалоглу/Вилле не всегда чувствует заднюю линию, плохо играет у сетки, а также в этом сезоне ухудшилась работа ногами, ведь Адалоглу/Вилле не может похвастаться такой физической формой, как и раньше. Конечно, Адалоглу/Вилле имеет один из самых сильных на этом турнире форхенд, но это преимущество сможет дать результат лишь в том случае, если 58-я ракетка мира прибавит в плане стабильности, а также сможет завладеть инициативой в матче и заставить игра оппонента в собственном ритме. Если же сначала поединка не получится навязать свою игру, то вряд ли потом получится что-то изменить.

Сегодня матч Квонг/Ульяченко — Адалоглу/Вилле Прогнозы от БК «БалтБет»

Со старта текущего теннисного сезона Квонг/Ульяченко и Адалоглу/Вилле начали демонстрировать отличный уровень подготовки, что вылилось в большое количество побед и завоеванных трофеев. На фоне того, что ряд спортсменом пока не может похвастаться хорошей формой, демонстрируя рваные результаты, наши соперники стараются выигрывать как можно больше матчей, чтобы улучшать свои позиции в рейтинге. Напомним, что за победу в текущем турнире теннисисты получат достаточное количество очков, чтобы еще больше подняться в рейтинге, и результаты, которые Квонг/Ульяченко и Адалоглу/Вилле показывают на этом турнире, свидетельствуют о том, что соперники не собираются сбавлять обороты, и главной их целью здесь является взятие трофея. Именно поэтому матч этих соперников приковал внимание любителей тенниса, и наши аналитики тоже решили поделиться своими прогнозами на этот матч. Так как уже в текущем сезоне Квонг/Ульяченко и Адалоглу/Вилле провели несколько очных матчей, которые прошли в напряженной борьбе, наши аналитики уверены в том, что великолепная форма и отличный уровень подготовки должны способствовать тому, что и этот матч между соперниками должен получиться не менее зрелищным, чем предыдущие матчи. Покрытие турнира тоже располагает к затяжной игре, так как Квонг/Ульяченко и Адалоглу/Вилле действуют от подачи, поэтому мы не исключаем плотную борьбу в каждом сете, что, несомненно, придется по вкусу любителям большого тенниса.

Квонг/Ульяченко — Адалоглу/Вилле: ошибок будет много, ставим на количество геймов

Исходя из того, какие коэффициенты выставили букмекеры на матч, в котором примут участием Квонг/Ульяченко и Адалоглу/Вилле, наши эксперты обратили на него внимание. Вообще, Квонг/Ульяченко сейчас не на столько в хорошей форме, чтобы видеть этого спортсмена явным фаворитом матча. Возможно, что букмекеры в своих котировках на это противостояние исходили из рейтинга оппонентов, однако они видимо не учли, что Адалоглу/Вилле имеет больше сыгранных матчей на данном типе покрытия, да и вообще, в личных встречах имеет перевес. Мы тщательно проанализировали результаты соперников на этом турнире, а также обратили внимание на то, как спортсмены выступали здесь в прошлые годы. Полученная информация вселила в нас дополнительную уверенность в том, что Квонг/Ульяченко – не такой явный фаворит. Исходя из этого мы рекомендуем делать ставки на плюсовую фору аутсайдера букмекеров в этом матче. Те бетторы, которые предпочитают рисковые ставки, могут сыграть победу аутсайдера, кстати, букмекеры предлагают на это довольно высокий коэффициент, что позволит в несколько раз увеличить игровой банк. Еще бы мы рекомендовали обратить внимание на общий тотал геймов в этом матче. Наши аналитики думают, что матч получится затяжным, что автоматически предполагает ставки на тотал больше геймов. Нашу уверенность в этом прогнозе подкрепляет тот факт, что все личные встречи спортсменов на данном типе покрытия проходили в борьбе. Скорее всего, и это противостояние не станет исключением, тем более что Квонг/Ульяченко и Адалоглу/Вилле на этом турнире демонстрируют неплохой уровень подготовки.

СЕГОДНЯ МАТЧ Квонг/Ульяченко — Адалоглу/Вилле. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

Довольно необычно ведет на крупном теннисном турнире спортсменов, которые еще недавно выступали в менее значимых по рейтингу турнирах. Однако мировые эксперты отмечают, что большой теннис прогрессирует довольно быстро, молодые спортсмены стараются демонстрировать теннис высокого уровня, что дает им возможность противостоять теннисистам с высоким рейтингом. Причем, в отдельных матчах молодые спортсмены не только навязывают борьбу своим более именитым и титулованным соперникам, но и побеждают их. Результаты текущего турнира показывают, что Квонг/Ульяченко и Адалоглу/Вилле сейчас находятся в прекрасной форме, по ходу турнира они провели несколько непростых матчей, из которых им удалось выйти победителями. А это говорит о готовности бороться здесь и попадать в следующий круг. Наши аналитики полагают, что матч с участием этих спортсменов должен стать очень зрелищным, а его результат может быть непредсказуемым, так как и Квонг/Ульяченко, и Адалоглу/Вилле будут прилагать все усилия для того чтобы попасть в следующий круг турнира, что позволит им не только серьезно заявить о своих намерениях в большом теннисе, но и существенно продвинет спортсменов в рейтинге. Поэтому мы предлагаем всем любителям большого тенниса не пропустить этот яркий, и, несомненно, интересный матч, добавить интригу в котором смогут наши прогнозы, с которыми можно подробно ознакомиться ниже.

http://evolvegame.ru/cat4-652039-kventin-gali-dzheffrei-dzhon-volf-prognoz-stavki-bukmekera-na-match-atp-11-05-23/