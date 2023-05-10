Прогноз на бой Райан Гарнер (Вел) — Эдуардо Вальверде (Ник) 12.05.2023

«Райан Гарнер (Вел)» – «Эдуардо Вальверде (Ник)». 12.05.23. Прогноз и ставки на матч

Свой первый бой по защите титула Райан Гарнер (Вел) проведет 12 мая, и на ринге придется встретиться с таким опытным бойцом, как Эдуардо Вальверде (Ник). В букмекерских конторах прием ставок на данный бой будет осуществляться вплоть до 21:45 по МСК. Так как в данной весовой категории оба спортсмена выступают сравнительно недавно, то ранее между ними не было ни одной личной встречи.

Один из самых ожидаемых боев в этом году Райан Гарнер (Вел) — Эдуардо Вальверде (Ник) пройдет 12 мая, и можно не сомневаться, что в 21:45 по московскому времени не только не будет свободного места на трибунах, но и перед экранами телевизоров будет находиться огромное количество телезрителей. Данная встреча станет уже четвертой в противостоянии между данными спортсменами, а в предыдущих трех боях Райан Гарнер (Вел) имеет две победы нокаутом, а Эдуардо Вальверде (Ник) один раз выиграл по очкам.

СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Райан Гарнер (Вел) — Эдуардо Вальверде (Ник):

победа Райан Гарнер (Вел) – 0, ничья – 0, победа Эдуардо Вальверде (Ник) – 0

Прогноз на матч Райан Гарнер (Вел) – Эдуардо Вальверде (Ник) Бои, титульный бой, 12 мая :

Из-за того, что все ставят на то, что Райан Гарнер (Вел) выиграет бой, коэффициент на победу опустился до 0. А котировка на то, что Эдуардо Вальверде (Ник) будет сильнее повысилась до 0.

История личных встреч

В свои 32 года Райан Гарнер (Вел) провел на ринге уже 44 поединка, в которых одержал 27 побед нокаутом, но и было уже три поражения. Да, на данный момент Райан Гарнер (Вел) является действующим чемпионом по версии сразу нескольких ассоциаций, но если рассматривать проигранные бои, то все же видно, что спортсмен совершенно не умеет держать удар, так что если получит по подбородку, то наверняка попадет в нокдаун. В этом бою Райан Гарнер (Вел) будет драться с соперником, за которого он намного крупнее и тяжелее, так что проблем с нокдауном от одного удара не должно возникать. Сам же Райан Гарнер (Вел) отличается хорошими ударами с обеих рук, а также имеет большой размах рук, что позволяет не подпускать к сближению большинство противников. В этом бою Райан Гарнер (Вел) предстоит защищать все свои титулы, так что боец постарается действовать аккуратно, и будет пытаться вымотать соперника, которому будет не просто драться с таким гигантом.

Эдуардо Вальверде (Ник) является восходящей звездой в данной весовой категории, начав свою карьеру только четыре года назад, но сумев провести на ринге двенадцать боев. Все они были выиграны, а в половине поединков победа была нокаутом. Эдуардо Вальверде (Ник) хорошо двигается по ринге и плотно бьет с правой, а так как это легкий вес, то не удивительно, что нокаутом было выиграно только половину боев. С каждым поединком Эдуардо Вальверде (Ник) показывает все лучшую технику и более сильный удар, так что в последнем бою получилось отправить соперника в нокаут уже в четвертом раунде. Пока Эдуардо Вальверде (Ник) еще не имеет никаких достижений в своей карьере, но если получится выиграть данный бой, то спортсмен станет главным претендентом на чемпионский бой. Поединки, в которых приходилось драться по двенадцать раундов, показали, что Эдуардо Вальверде (Ник) имеет хорошую выносливость, ведь даже в последнем раунде боец смотрелся не более уставшим, чем в первом.

Несмотря на то, что Райан Гарнер (Вел) за всю свою карьеру не потерпел ни одного поражения, все же очевидно, что в профессиональном спорте боец пробудет не долго, так как находится в 35-летнем возрасте, а для легкой весовой категории это уже очень серьезно. С возрастом падает скорость и ухудшается реакция, и по последним матчам было видно, что Райан Гарнер (Вел) уже не настолько легко справляется с противниками, как это было несколько лет назад. Если первую половину боя Райан Гарнер (Вел) всегда проводит в очень высоком темпе, то постепенно скорость снижается, а если поединок доходит до последнего раунда, то в нем боец намного меньше передвигается по рингу. Раньше Райан Гарнер (Вел) всегда демонстрировал великолепную защиту, но в последнее время начал иногда пропускать удары, и было видно, что бойцу очень непросто после них не потерять концентрацию. В этом бою Райан Гарнер (Вел) будет стараться атаковать с первого раунда, чтобы досрочно завершить поединок.

В этом году Эдуардо Вальверде (Ник) отпразднует свой 38-й день рожденья, так что это довольно возрастной боец, и даже удивляет, почему он раньше не завершил карьеру. Свой последний бой Эдуардо Вальверде (Ник) проиграл, потеряв шанс стать главным претендентом на титульный бой за звание чемпиона. Если же Эдуардо Вальверде (Ник) проиграет и этот поединок, то шансов побороться за пояс уже не будет, так что ветеран уже сможет со спокойной совестью вешать перчатки на гвоздь. Эдуардо Вальверде (Ник) обладает мощным ударом с правой, но все же скорости спортсмену явно не хватает, так что сейчас Эдуардо Вальверде (Ник) намного медленнее передвигается по рингу, чем это было еще несколько лет назад. К тому же, Эдуардо Вальверде (Ник) точно не сможет выдержать двенадцать раундов, так что придется вести намного агрессивней бой, чтобы постараться его завершить досрочно. В плане физических параметров Эдуардо Вальверде (Ник) превосходит соперника, но все же боец сможет выиграть только в том случае, если получится хорошо попасть по противнику.

Райан Гарнер (Вел) – Эдуардо Вальверде (Ник) 12.05.23

Ближайший вечер подарит всем любителям силовых единоборств возможность наблюдать за поединком, соперниками в котором будут Райан Гарнер (Вел) и Эдуардо Вальверде (Ник). Это известные бойцы, которые проводят бои лишь несколько раз в год. Их соперники – не рядовые спортсмены, а профессионалы, за плечами которых богатый опыт выступлений и наличие большого количества побед. В СМИ во всю анонсируют предстоящее противостояние, так как журналистам известно, что на ринге эти спортсмены всегда стараются действовать отчаянно, ведь главной задачей для них является победа. Конечно, победа в таком бое позволит спортсменам увеличить список своих побед, а также принесет очередной титул. Мы понимаем, что Райан Гарнер (Вел) и Эдуардо Вальверде (Ник) тщательно готовились к предстоящему бою, изучали сильные и слабые места друг друга, букмекеры, выставляя котировки на этот бой, тоже изучили все характеристики соперников. Однако наши прогнозисты решили все же предложить свое видение этого противостояния. Мы уверены, что предстоящий матч скорее будет напоминать шоу, ведь стоимость билетов и трансляций очень велика, и никто не будет в выигрыше, если одному из спортсменов удастся одержать быструю победу в первом или во втором раунде. Тем более соперники не того калибра, чтобы глупо подставляться под атаки друг друга. Поэтому ждем здесь затяжного матча, что, несомненно, должно порадовать болельщиков.

Райан Гарнер (Вел) и Эдуардо Вальверде (Ник) очень долго готовились к этому моменту. Буквально через несколько часов эти бойцы выйдут на ринг и будут определять сильнейшего. Стоит отметить, что в мире профессионального бокса и боев без правил, эти соперники имеют мировую известность. За их плечами не только множество громких побед над своими соперниками, они также являются рекордсменами по количеству различных титулов и чемпионских поясов. Данный бой позволит дать ответ на вопрос о сильнейшем. Нельзя сказать, что это почетное звание можно получить благодаря победе лишь в одном поединке. Оба спортсмена уже вошли в историю в качестве легенд современных боевых искусств, лучше них, пожалуй, никого и нет. Конечно, их очное противостояние будет иметь не только спортивный, но и коммерческий интерес. За ходом матча будут наблюдать любители силовых единоборств во всем мире, а букмекеры уже во всю рекламируют свои предложения на этот матч. Такое внимание, несомненно, приятно обоим спортсменам, но, все же, на первом месте у них стоит подготовка. В противостоянии с такими соперниками, как Райан Гарнер (Вел) и Эдуардо Вальверде (Ник) необходимо не терять концентрацию. Они прекрасно умеют ждать и находить слабые места в обороне своего оппонента. Будущий матч – это еще и битва характеров, ведь на ринге побеждает тот спортсмен, кто сумел победить себя, и смог в нужный момент перехватить инициативу. В этом отношении Райан Гарнер (Вел) и Эдуардо Вальверде (Ник) – отличные стратеги, которые правильно рассчитывают свои действия на ринге. Надеемся, что сегодня они смогут удивить болельщиков потрясающей техникой, и подарят незабываемый вечер.

Предматчевый анализ и прогнозы букмекеров

Аналитики бокса отлично знают, в какой форме сейчас находятся Райан Гарнер (Вел) и Эдуардо Вальверде (Ник), так что без сомнения они собираются сделать ставку на то, что Райан Гарнер (Вел) выиграет бой.

Титульный бой Райан Гарнер (Вел) — Эдуардо Вальверде (Ник) подвергся тщательному анализу спортивных экспертов, которые предполагают, что Эдуардо Вальверде (Ник) одержит победу, и это будет еще до начала седьмого раунда.

Райан Гарнер (Вел)

Несмотря на то, что Райан Гарнер (Вел) не так давно начал свою профессиональную карьеру, спортсмен уже сумел добиться хороших результатов, выиграв два чемпионских титула. И это при том, что боец провел на ринге только четырнадцать боев. В отличие от многих бойцов, которые на начальном этапе карьеры встречаются в основном со слабыми соперниками, Райан Гарнер (Вел) сразу же начал проводить серьезные поединки. Все четырнадцать боев данный боец выиграл, а побед нокаутом было одиннадцать. В своем весе Райан Гарнер (Вел) является самым быстрым бойцом, как динамично передвигаясь по рингу, так и нанося удары с высокой частотой. У спортсмена есть несколько отработанных комбинаций, так что если соперник позволяет их провести, то устоять на ногах уже не получится. В 25 лет Райан Гарнер (Вел) находится в хорошей физической форме, так что сможет отбегать по раунду в высоком темпе все необходимые раунды.

Эдуардо Вальверде (Ник)

В данный момент Эдуардо Вальверде (Ник) пребывает уже на закате своей карьеры, ведь бойцу 41 год и его доминирование в супертяжелом весе завершилось еще три года назад. Тогда случилось поражение по очкам, а реванш взять не удалось, так как соперника дисквалифицировали из-за проваленного допинг-теста. После поражения был проведен всего один бой, в котором Эдуардо Вальверде (Ник) выиграл нокаутом в четвертом раунде. Всего в карьере данного спортсмена было 66 боев, из которых получилось выиграть 62 поединка. Несмотря на свой возраст, боец продолжает демонстрировать великолепную технику и показывает хорошую скорость. В последние годы Эдуардо Вальверде (Ник) часто цепляется с соперниками в клинче, ведь благодаря высокому росту получается вешаться на оппонента и изматывать его. Так как выносливость у бойца уже далеко не та, что раньше, то Эдуардо Вальверде (Ник) будет стараться решить исход боя до наступления седьмого раунда.

Райан Гарнер (Вел) — Эдуардо Вальверде (Ник). Прогноз и ставки на матч. Бои 12 мая

Несмотря на то, что Райан Гарнер (Вел) считается у букмекеров очевидным фаворитом данного боя, спортивные эксперты все же считают, что Эдуардо Вальверде (Ник) не настолько плох, так что выстоит первые шесть раундов.

Статистика и личные встречи

Так как Райан Гарнер (Вел) и Эдуардо Вальверде (Ник) очень агрессивные бойцы, которые только и думают об атаке, то эксперты советуют взять для ставки досрочное завершение поединка.

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