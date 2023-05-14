Прогноз на бой Рубен Вилла (США) — Майколь Лопес Вильяграна (Мек) 14.05.2023

«Рубен Вилла (США)» – «Майколь Лопес Вильяграна (Мек)». 14.05.23. Прогноз и ставки на матч

Всемирная ассоциация запланировала титульный бой Рубен Вилла (США) — Майколь Лопес Вильяграна (Мек) на 14-го мая, так что на подготовку к нему у бойцов осталось не так много времени. Ранее Рубен Вилла (США) и Майколь Лопес Вильяграна (Мек) никогда не встречались на ринге, но можно не сомневаться, что сейчас они все знают друг о друге, так как тщательного готовились к данному бою. По московскому времени его начало в 01:00.

Сейчас Рубен Вилла (США) обладает несколькими чемпионскими титулами и 14-го мая предстоит защита по одному из них. Организаторы поставили соперником Майколь Лопес Вильяграна (Мек), так что вряд ли в 01:00 по МСК можно будет увидеть нового чемпиона. Личных встреч между бойцами не было, но и без них ясно, кто является очевидным фаворитом и как завершится данный поединок.

СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Рубен Вилла (США) — Майколь Лопес Вильяграна (Мек):

победа Рубен Вилла (США) – 0, ничья – 0, победа Майколь Лопес Вильяграна (Мек) – 0

Прогноз на матч Рубен Вилла (США) – Майколь Лопес Вильяграна (Мек) Бои, титульный бой, 14-го мая :

Так как Рубен Вилла (США) является очевидным фаворитом данного противостояния, то не удивительно, что букмекеры занизили коэффициент на победу до 0. В то же время Майколь Лопес Вильяграна (Мек) имеет на выигрыш данного боя коэффициент 0.

История личных встреч

В профессиональной карьере Рубен Вилла (США) провел на ринге 26 боев и ни одного не проиграл, одержав девятнадцать побед нокаутом. Особенно успешными стали выступления последних двух лет, когда Рубен Вилла (США) сменил тренера, а новый наставник разрабатывает для бойца стратегию на каждый бой, отталкиваясь от конкретного соперника. Благодаря этим победам Рубен Вилла (США) сумел существенно подняться в рейтинге, а это позволило стать главным претендентом на чемпионский бой. В этом бою Рубен Вилла (США) постарается напирать с самого начала, а вести агрессивно боец себя умеет. Рубен Вилла (США) не боится идти на сближение, так как не имеет хорошего размаха рук, а славится своими короткими резкими ударами по корпусу. Рубен Вилла (США) в данный момент пребывает в отличной физической форме, так что сможет легко отбегать по рингу все необходимые раунды, и сможет драться все время в одном и том же темпе.

Как показывает статистика, Майколь Лопес Вильяграна (Мек) является страшным панчером, одержав 29 побед нокаутом в 33 матчах. Боец в каждом своем поединке показывает агрессивный стиль, причем, даже несмотря на то, что сейчас ему уже 34 года, Майколь Лопес Вильяграна (Мек) все равно очень активно атакует и пытается выиграть в первых раундах. В прошлом году боец показывал небольшой спад, когда не настолько уверенно действовал на ринге как всегда, но в последних четырех боях были яркие победы, когда удавалось побить противников еще до начала четвертого раунда. Во время боя Майколь Лопес Вильяграна (Мек) наносит множество ударов, причем, они могут идти как с левой, так и с правой руки. Майколь Лопес Вильяграна (Мек) показывает хорошую технику, так что всегда действует разнопланово и редко когда придерживается одного стиля. Во время боя Майколь Лопес Вильяграна (Мек) может также переходить с правосторонней в левостороннюю стойку.

В свои 27 лет Рубен Вилла (США) провел на профессиональном ринге уже 51 бой, и одержал пятьдесят побед, где в 48 случаях получилось выиграть нокаутом. Рубен Вилла (США) является классическим панчером, ведь на протяжении боя наносит по сопернику огромное количество ударов, и большинство из них очень сильные, что и объясняется настолько впечатляющую статистику. Рубен Вилла (США) бьет очень плотно, так что часто даже получается пробить плотный блок тех противников, которые умеют хорошо обороняться. Особой техникой Рубен Вилла (США) не отличается, так как действует зачастую прямолинейно, просто стараясь сильно и точно ударить. А ведь несмотря на то, что Рубен Вилла (США) мощно атакует, боец еще хорошо действует в защите, умея быстро уклоняться от ударов благодаря отличной реакции. Не удивительно, что на данный момент Рубен Вилла (США) обладает несколькими чемпионскими поясами в данной весовой категории.

Еще десть лет назад Майколь Лопес Вильяграна (Мек) находился на пике своей карьеры, демонстрируя феноменальные результаты. Тогда бои с участием данного спортсмена всегда вызывали огромный ажиотаж, но сейчас Майколь Лопес Вильяграна (Мек) уже в далеко не лучших физических кондициях, что можно объяснить внушительным возрастом. Почему Майколь Лопес Вильяграна (Мек) в свои сорок лет продолжает драться не понятно, ведь за успешные годы выступления на ринге получилось не только сделать себе имя, но и заработать много денег, а сейчас боец просто пользуется былой славой, показывая слабую форму в каждом поединке. Не удивительно, что последние три боя Майколь Лопес Вильяграна (Мек) проиграл, причем, во всех были нокауты. Скорее всего, что этот бой будет последним шансом громко заявить о себе, ведь далее просто не будет такого ажиотажа к поединкам, в которых дерется Майколь Лопес Вильяграна (Мек), так как с каждым боем и так уровень оппонента значительно понижается.

Рубен Вилла (США) – Майколь Лопес Вильяграна (Мек) 14.05.23

Появление на ринге таких бойцов, как Рубен Вилла (США) и Майколь Лопес Вильяграна (Мек) всегда вызывает большой ажиотаж. Силовые единоборства в последние годы становятся все более популярным видом спорта. Собирается не только большая аудитория зрителей, которые с интересом наблюдают за происходящим на ринге, но и не меньшее количество болельщиков делают ставки на этот вид спорта. Букмекеры смекнули, что единоборства могут приносить хороший доход, особенно, если вывеска боя содержит фамилии известных бойцов. Букмекеры предлагают огромный объем ставок, и любители единоборств с удовольствием прогнозируют исходы поединков. Наши эксперты решили, что на боях можно неплохо зарабатывать. Конечно, для этого необходимо обладать достаточной информацией, чтобы четко представлять, кто из соперников является фаворитом поединка. Получить эту информацию несложно, достаточно просмотреть несколько записей предыдущих боев соперников. Это позволит заметить их сильные и слабые стороны. Так мы поступили при прогнозировании матча, соперниками в котором будут Рубен Вилла (США) и Майколь Лопес Вильяграна (Мек). Надеемся, что спортсмены выдадут зрелищный бой, а наши прогнозы позволят многократно усилить эмоции от просмотра этого противостояния.

Бокс и бои без правил привлекают огромное количество зрителей. Конечно, эти виды спорта не так популярны, как футбол, баскетбол, теннис и хоккей, но все же и у них есть армия поклонников, которая с нетерпением ожидает старта поединка, соперниками в котором будут Рубен Вилла (США) и Майколь Лопес Вильяграна (Мек). Оба спортсмена долго готовились к этому противостоянию, так как отлично понимают, что на ринге им будет очень и очень непросто. Представители бойцов сделали ряд заявлений, в которых подчеркивали мастерство оппонентов, и ждут от соперников максимальной собранности на ринге. Если рассматривать достижения Рубен Вилла (США) и Майколь Лопес Вильяграна (Мек) на профессиональном поприще, то бойцы имеют практически идентичную статистику. В таких видах спорта очень сложно заранее предсказать победителя, так как исход поединка может решить один единственный точный удар. Так что, здесь на первый план выходит концентрация, и оба спортсмена могут похвастаться тем, что в совершенстве ей владеют. В противном случае, они бы не смогли одержать такое количество побед в своей профессиональной карьере. Несомненно, что Рубен Вилла (США) и Майколь Лопес Вильяграна (Мек) оба жаждут завоевать этот чемпионский титул, но, как говорится, побеждает сильнейший. Именно этим мы и рекомендуем заняться спортсменам – определить сильнейшего, нам же остается только наблюдать за этим зрелищным и непредсказуемым противостоянием. Чтобы не смотреть матч вхолостую, мы предлагаем всем любителям данной спортивной дисциплины сделать ставки, а о прогнозах уже позаботились наши эксперты. С ними можно ознакомиться ниже.

Предматчевый анализ и прогнозы букмекеров

В этом бою Рубен Вилла (США) является очевидным фаворитом, ведь Майколь Лопес Вильяграна (Мек) сейчас пребывает не в лучшей форме. А ведущие прогнозисты советуют ставить на фаворита.

Спортивные прогнозисты считают, что Рубен Вилла (США) в данный момент сильнее, нежели Майколь Лопес Вильяграна (Мек), так что предлагают сделать ставку на досрочную победу данного бойца.

Рубен Вилла (США)

В своей профессиональной карьере Рубен Вилла (США) провел 22 боя, из которых выиграл восемнадцать. Было четыре поражения, причем, во всех проигранных боях спортсмен был очень сильно избит, а противостоять приходилось действительно серьезным соперникам. Рубен Вилла (США) такой боец, который не упустит своего в бою с более слабым оппонентом и одержит яркую победу, но с сильными соперниками Рубен Вилла (США) драться не умеет и пропускает очень много ударов. Тактикой данный спортсмен не отличается, ведь в каждом своем бою устраивает открытую драку, совершенно не уделяя внимание обороне. Рубен Вилла (США) имеет мощный удар и постоянно идет напролом, но, даже обладая крепкой челюстью, бойцу не всегда удается устоять на ногах после пропущенных кроссов. В этом поединке, учитывая превосходство соперника, Рубен Вилла (США) будет стараться побольше использовать джеб, но нельзя сказать, что у бойца данный удар получается идеально.

Майколь Лопес Вильяграна (Мек)

Сейчас Майколь Лопес Вильяграна (Мек) находится еще на старте своей профессиональной карьеры, ведь хоть и было проведено семнадцать боев, но почти все они были против откровенно посредственных соперников, так что не удивительно, что в них было шестнадцать побед, из которых двенадцать нокаутом. А единственное поражение было еще в третьем бою, причем причиной стала травма, из-за которой Майколь Лопес Вильяграна (Мек) не смог продолжать поединок. Да, боев с бойцами такого класса Майколь Лопес Вильяграна (Мек) еще не проводил, так что данный поединок будет очень непростым. Но, все же Майколь Лопес Вильяграна (Мек) это талантливый спортсмен, умеющий держать удар, а также отличающийся хорошей техникой и сильным ударом. Боец может мощно бить как правой, так и левой, а также уверенно себя чувствует не только на дальней дистанции благодаря широкому размаху рук, но и в клинче. Спортсмену уже приходилось проводить на ринге много раундов, так что с выносливостью проблем не будет, а скорость Майколь Лопес Вильяграна (Мек) имеет очень хорошую, что можно было видеть в отточенных тройках.

Рубен Вилла (США) — Майколь Лопес Вильяграна (Мек). Прогноз и ставки на матч. Бои 14-го мая

Ведущие эксперты данного вида спорта в поединке Рубен Вилла (США) — Майколь Лопес Вильяграна (Мек) собираются ставить на то, что сильнее будет Рубен Вилла (США), так как данный боец сейчас находится на пике своей карьеры.

Статистика и личные встречи

Рубен Вилла (США) легко справится с таким соперником, как Майколь Лопес Вильяграна (Мек). Учитывая это, аналитики намерены сделать ставку на победу еще до седьмого раунда.

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