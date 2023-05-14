Кристина Родригес Дуэньяс — Лидия Морено Ариас. Прогноз, ставки на матч от эксперта сайта taffnews.ru (14.05.23)

Прогноз Кристина Родригес Дуэньяс — Лидия Морено Ариас (14-го мая), ставки и коэффициенты

Прогноз и ставка на матч Кристина Родригес Дуэньяс — Лидия Морено Ариас 14-го мая

14-го мая в 12:30 по МСК состоится матч в рамках чемпионата ITF, в котором на корт выйдут Кристина Родригес Дуэньяс , а противостоять в этом поединке будет Лидия Морено Ариас.



Сделать предматчевые ставки на теннисное противостояние Кристина Родригес Дуэньяс — Лидия Морено Ариас можно будет вплоть до 12:30 по МСК, ведь в это время начнется игра, и коэффициенты станут меняться. Участники поединка сейчас упорно тренируются, каждый день посвящая подготовке к игре, ведь она назначена уже на 14-го мая. Мало кто может дать прогноз на данный поединок, учитывая тот факт, что ранее Кристина Родригес Дуэньяс и Лидия Морено Ариас еще ни разу не встречались на теннисном корте.



Кристина Родригес Дуэньяс — Лидия Морено Ариас. КТО ФАВОРИТ МАТЧА?

Кристина Родригес Дуэньяс имеет всего пару дней на отдых, ведь уже 14-го мая нужно будет играть в следующем раунде турнира, а оппонентом будет выступать Лидия Морено Ариас. По московскому времени профессионалы большого тенниса появятся на корте в 12:30. Если рассматривать статистику данного противостояния, то Кристина Родригес Дуэньяс имеет небольшие шансы на победу, так как ранее было лишь два выигранных матча против семи проигранных.

Кристина Родригес Дуэньяс

Пока Кристина Родригес Дуэньяс не демонстрирует хорошей физической формы, а проходит каждый раунд исключительно на своем характере и благодаря богатому опыту. Еще на первом этапе все могло завершиться поражением, когда были проиграны первые два сета, но затем получилось собраться и выиграть остальные три. В последующих матчах было не легче, так что можно однозначно сделать вывод, что Кристина Родригес Дуэньяс находится не в лучших кондициях. Скорее всего, что причина кроется в недавней травме колена, которая заставила на долгий срок покинуть корт. Если судить по прошлому году, то был такой же слабый старт, но затем начался прогресс, так что есть надежда, что дальше Кристина Родригес Дуэньяс будет играть все сильнее и все же сможет порадовать болельщиков стабильностью. Ведь пока все предыдущие турниры завершались на ранних этапах, хотя оппоненты были не самые сложные. К тому же, Кристина Родригес Дуэньяс довольно неплохо играет на данном покрытии.



Лидия Морено Ариас

Начало этого сезона могло бы быть просто великолепным, ведь уже на первом турнире удалось дойти до полуфинала, но от игры пришлось отказаться из-за небольшого повреждения. К счастью, травма оказалась несерьезной, так что Лидия Морено Ариас теперь снова в строю и надеется лучше сыграть уже на этом турнире. Лидия Морено Ариас имеет необычный стиль игры, исполняя во время матча множество резанных коротких ударов, так что оппонентам очень непросто подстраиваться под такую игру и уверенно действовать на розыгрышах. С подачей пока Лидия Морено Ариас испытывает проблемы, но вряд ли это будет долго, ведь просто пока нет необходимости сильно нагружать руку, так как именно с ней были небольшие проблемы, которые заставили обратиться к врачам. На жестком покрытии Лидия Морено Ариас выступает чаще всего, так что обладает огромным опытом игры на данных кортах. Сейчас Лидия Морено Ариас занимает 38-ю строчку мирового рейтинга, но есть отличные шансы подняться еще выше.

ITF, Кристина Родригес Дуэньяс — Лидия Морено Ариас

Кристина Родригес Дуэньяс и Лидия Морено Ариас – интересные соперники, которые всегда стараются показывать не только качественный, но и красивый теннис. Публика просто обожает, когда соперники выходят на корт в матчах с оппонентами. Однако очное противостояние этих спортсменов – отличный повод полюбоваться разными немыслимыми вещами современного тенниса. Пластичность и отличное чувство мяча – главные козыри соперников, позволяющие им повергать оппонентов в шок удачными попаданиями из совершенно невероятных позиций. Наши эксперты, прогнозируя данный матч, обратили внимание на покрытие, на котором проводится турнир. Они отлично подходит под стиль игры соперников, то есть, здесь будет место не только невероятным розыгрышам, но и стандартным комбинациям, позволяющим спортсменам защищать очки на собственной подаче. Вообще, победа в этом матче позволит пройти в следующий раунд турнира, заработать рейтинговые очки и призовые. Учитывая, что соперники имеют не самый высокий рейтинг, вряд ли они будут пренебрегать такой возможностью. Поэтому борьба в матче будет нешуточной. Мы думаем, что противостояние получится затяжным, и на этом базируем свои прогнозы на матч. С ними можно ознакомиться ниже. А сам матч мы рекомендуем не пропустить, так как считаем, что это будет потрясающее зрелище, которое не оставит равнодушным ни одного любителя этого вида спорта.



Кристина Родригес Дуэньяс — Лидия Морено Ариас. Прогноз, ставки на матч от эксперта сайта taffnews.ru (14.05.23)

Кристина Родригес Дуэньяс

К данному турниру Кристина Родригес Дуэньяс подходит в отличной форме, так что постарается приложить максимум усилий для защиты прошлогоднего титула. До данной стадии было сыграно уже пять поединков, причем во всех них не просто были легкие победы, но и не было проиграно ни одной партии. А ведь оппоненты были не самые слабые, так что это еще раз подтверждает, что Кристина Родригес Дуэньяс находится мало не на пике своих возможностей, так что мало кому удастся остановить звезду большого тенниса. Кристина Родригес Дуэньяс не может похвастаться самой сильной подачей, но зато обладает высокой скоростью, да и сил на предыдущие матчи было потрачено мало. Кристина Родригес Дуэньяс старается при первой подаче сделать упор на не силу, а просто использует множество вариаций, пытаясь сбить оппонента с толку. В розыгрышах Кристина Родригес Дуэньяс демонстрирует стабильно, надежно играет при обмене ударами на задней линии, а в плане комбинационной игры на данный момент нет достойных конкурентов.

Лидия Морено Ариас

Несмотря на хорошо проведенный прошлый сезон, пока не стоит надеяться на то, что Лидия Морено Ариас хорошо сыграет и в этом году. Так как конец прошлого года был сильно перегружен матчами, то просто не хватило времени полностью восстановить силы, а значит Лидия Морено Ариас никак не может находиться на пике формы. Прошлый турнир завершился уже во втором раунде, причем пришлось отказаться от продолжения поединка, так как начали ощущать боли в спине. После этого был взят перерыв на две недели, так что все же есть шансы, что Лидия Морено Ариас сейчас чувствует себя лучше и сможет продемонстрировать на корте больше сил. Тем более, что сейчас необходимо играть на харде, а со скоростью все в порядке. Лидия Морено Ариас всегда быстро перемещается по корту и отлично выбирает позицию при приеме, так что крайне редко позволяет загнать себя в неудобную ситуацию.

Сегодня матч Кристина Родригес Дуэньяс — Лидия Морено Ариас Прогнозы от БК «БалтБет»

Престижный теннисный турнир – это всегда много интересных матчей, в которых встречаются соперники разного уровня. Среди большого количества матчей наши аналитики выбрали для прогнозирования противостояние, в котором встретятся Кристина Родригес Дуэньяс и Лидия Морено Ариас. Несмотря на то, что спортсмены занимают разные строчки рейтинга, фактически, на этом турнире они имеют равные шансы на проход в следующий раунд. Дело в том, что покрытие турнира отлично подходит под стиль игры теннисиста, занимающего в рейтинге позиции, гораздо ниже, чем соперник. А вот теннисист, находящийся выше в рейтинге, не имеет достаточно опыта выступлений на этом покрытии. Это подтверждают и личные встречи теннисистов. Конечно, преимущество в них находится на стороне более титулованного соперника, однако несколько встреч, произошедших как раз на подобном типе покрытия, наглядно показывает, что это покрытие для него непрофильное, и тут верх одерживал менее титулованный соперник. В общем, несмотря на то, что линия букмекеров уже несколько прогнулась в сторону нашего прогноза, мы все равно полагаем, что у аутсайдера букмекеров в этом матче есть отличные шансы не только навязать борьбу своему более известному и титулованному сопернику, но и победить. С остальными прогнозами наших аналитиков на этот матч можно ознакомиться ниже.

Кристина Родригес Дуэньяс — Лидия Морено Ариас: ставим на двойные ошибки

Кристина Родригес Дуэньяс и Лидия Морено Ариас которым предстоит определить сильнейшего в ближайшем матче престижного теннисного турнира, соперники, которые отлично знакомы со стилем игры друг друга. Теннисисты уже неоднократно скрещивали ракетки на разных стадиях различных турниров. Поэтому прежде чем начать прогнозирование этого противостояния, наши аналитики решили прибегнуть к статистике очных встреч. Из нее стало видно, что Кристина Родригес Дуэньяс имеет преимущество над соперником, так как на данном типе покрытия не имеет поражений. А вот Лидия Морено Ариас хоть и показывает неплохой теннис в текущем сезоне, все же так и не может добиться более-менее вменяемых результатов на данном типе покрытия. Это означает, что наш фаворит этого противостояния — Кристина Родригес Дуэньяс. Однако матч для фаворита вряд ли будет проходным. Лидия Морено Ариас умеет настраиваться на титулованных соперников. Об этом говорит высокий рейтинг спортсмена, да и личные встречи между соперниками в большинстве матчей проходили в борьбе. Тщательно изучив линию букмекерских контор, мы обратили внимание, что в лини предлагается заниженный общий тотал геймов. Мы полагаем, что этим необходимо пользоваться, тем более, что в предыдущих матчах на турнире Кристина Родригес Дуэньяс довольно посредственно действовал на своей подаче. Если предыдущие соперники были гораздо ниже уровнем, то Лидия Морено Ариас вряд ли будет прощать такое. Наши эксперты ждут здесь плотного противостояния, но за счет большего опыта победителем будет Кристина Родригес Дуэньяс.

СЕГОДНЯ МАТЧ Кристина Родригес Дуэньяс — Лидия Морено Ариас. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ



Сегодня среди любителей ставок на спорт теннис занимает особую популярность. Благодаря тому, что современные букмекеры существенно расширили линию ставок на этот вид спорта, бетторы получили возможность большого выбора событий на теннисные матчи. Теперь можно делать ставки не только на исходы матча, форы и тоталы, но и на сеты, геймы и статистику. Конечно, чтобы выигрывать на ставках на теннисной статистике, необходимо иметь определенные знания, однако благодаря нашим аналитикам, которые выбирают наиболее интересные теннисные противостояния, и составляют к ним прогнозы, все становится гораздо проще. Сегодня среди большого количества теннисных матчей наши эксперты выбрали матч, в котором соперниками будут Кристина Родригес Дуэньяс и Лидия Морено Ариас. Эти спортсмены уверенно играют на данном турнире, своих соперников они прошли, не потратив дополнительных усилий. Скорее всего, теннисисты так распланировали свой график, чтобы выходить на пик формы с сохранением большого количества физических и психологических сил как раз к важным стадиям турнира. Наши аналитики полагают, что предстоящий матч станет серьезным экзаменом и для Кристина Родригес Дуэньяс и для Лидия Морено Ариас, так как действия спортсменов на корте позволят оценить их реальную подготовку, а также позволят ответить на вопрос, можно ли рассматривать спортсменов в качестве одних из претендентов на титул в этом турнире. Поэтому рекомендуем понаблюдать за этим матчем, а чтобы подогреть интерес к просмотру противостояния, советуем воспользоваться нашими прогнозами, которые приведены ниже.

http://evolvegame.ru/cat0-652515-prognoz-na-match-asf-zhemmel-zhen-etual-sahel-zhen-rekomenduemye-stavki-ot-ekspertov-14-05-23/