Прогноз Алисия Мартиал — Амира Бенаисса (15-го мая 2023 года), ставки и коэффициенты

Алисия Мартиал — Амира Бенаисса. Прогноз, ставки на матч. ITF (15.05.23)

15.05.2023 в 14:00 по МСК состоится матч в рамках чемпионата ITF, в котором на корт выйдут Алисия Мартиал , а противостоять в этом поединке будет Амира Бенаисса.



В 14:00 по Москве Алисия Мартиал и Амира Бенаисса выйдут на теннисный корт, чтобы продемонстрировать все свое мастерство и определить, кто же пройдет дальше в данном турнире, а кому придется паковать чемоданы домой. Матча ждать осталось недолго, ведь согласно календарю Мастерса, он пройдет 15.05.2023. Единственный раз Алисия Мартиал и Амира Бенаисса встречались на корте три года назад, и тогда пришлось играть пять сетов, для того, чтобы определить победителя. Благодаря той победе Алисия Мартиал сейчас считается фаворитом.



Алисия Мартиал — Амира Бенаисса. КТО ФАВОРИТ МАТЧА?

15.05.2023 пройдет очередной раунд престижного теннисного турнира, в рамках которого встречаются Алисия Мартиал — Амира Бенаисса. Ведущие ракетки мира появятся на корте в 14:00 по московскому времени. Статистика личных встреч насчитывает уже шестнадцать матчей, в которых лидером по количеству побед является Амира Бенаисса, выиграв десять раз, из которых четыре победы были досрочные. Кроме того, Амира Бенаисса выигрывает уже последние три личные встречи, а последняя из них была в конце прошлого сезона.

Алисия Мартиал

Первые матчи в этом сезоне продемонстрировали, что Алисия Мартиал находится в великолепной форме, так что может очень далеко зайти. Кроме того, с мотивацией проблем не будет, так как турнир домашний, а значит, в каждом матче обеспечена мощная поддержка публики. В предыдущих матчах большинство считало, что Алисия Мартиал является аутсайдером, но все же они завершились победами, гарантировавшими проход в следующий этап. Алисия Мартиал умеет великолепно играть на задней линии и защищаться у сетки, хотя все же чаще используется атакующий стиль. Алисия Мартиал обладает сильной подачей с обеих рук, а также умеет правильно использовать не только форхенд, но и бэкхенд. Матчи на данном покрытии корта не представляют особой сложности, так как Алисия Мартиал может хорошо играть где угодно, меняя свой стиль в зависимости от обстановки.



Амира Бенаисса

Начало этого сезона могло бы быть просто великолепным, ведь уже на первом турнире удалось дойти до полуфинала, но от игры пришлось отказаться из-за небольшого повреждения. К счастью, травма оказалась несерьезной, так что Амира Бенаисса теперь снова в строю и надеется лучше сыграть уже на этом турнире. Амира Бенаисса имеет необычный стиль игры, исполняя во время матча множество резанных коротких ударов, так что оппонентам очень непросто подстраиваться под такую игру и уверенно действовать на розыгрышах. С подачей пока Амира Бенаисса испытывает проблемы, но вряд ли это будет долго, ведь просто пока нет необходимости сильно нагружать руку, так как именно с ней были небольшие проблемы, которые заставили обратиться к врачам. На жестком покрытии Амира Бенаисса выступает чаще всего, так что обладает огромным опытом игры на данных кортах. Сейчас Амира Бенаисса занимает 38-ю строчку мирового рейтинга, но есть отличные шансы подняться еще выше.

Прогноз и ставка от taffnews.ru

Интерес экспертов нашего ресурса вызвало противостояние известных теннисистов, которые встретятся в очном матче. Соперники, судя по результатам нынешнего сезона, пребывают в великолепной форме, они могли попасть на данный турнир в числе сеяных теннисистов, что говорит о высоком рейтинге соперников. Между собой Алисия Мартиал и Амира Бенаисса уже встречались, причем, есть свежая личка нынешнего сезона. В том матче соперники показали достойный уровень тенниса, боролись за каждый мяч, поэтому болельщики остались довольны матчем. Эксперты тенниса предполагают, что и это противостояние по накалу страстей ничем не будет уступать предыдущим. Напомним, что в прошлом сезоне соперники показали отличный теннис на этом турнире, что позволило им добраться до высоких стадий. В нынешнем сезоне им предстоит защита очков, следовательно, они рассматривают этот матч очень серьезно, о чем уже успели заявить в своих профилях в социальных сетях. СМИ активно рекламируют этот матч, считая его центральным матчем турнира, наши эксперты тоже решили предложить свои прогнозы на это противостояние, так как мы думаем, что игра должна получиться интересной и непредсказуемой, ведь текущая форма спортсменов предполагает борьбу в каждом розыгрыше, а соперники умеют использовать ошибки оппонентов в свою пользу. С нашими прогнозами на этот матч можно ознакомиться ниже. Уверены, что любители тенниса и ставок на этот вид спорта не будут разочарованы матчем.



Алисия Мартиал — Амира Бенаисса. Прогноз, ставки на матч от эксперта сайта taffnews.ru (15.05.23)

Алисия Мартиал

На столь высокой стадии престижного теннисного турнира Алисия Мартиал выступает вполне заслуженно, ведь этот сезон можно считать одним из лучших в карьере. Алисия Мартиал всегда мобильно действует на корте, и зачастую именно это качество помогает побеждать. На этом турнире были пройдены очень серьезные оппоненты, так что можно не сомневается, что сейчас Алисия Мартиал уже все сделает для того, чтобы пробиться в финал. На данный момент Алисия Мартиал занимает в мировом рейтинге тенниса тринадцатую строчку, что является наивысшим достижением, но играть против представителей ТОП-10 не получается, так как высокая скорость и мощная подача еще не являются залогом победы. К тому же, Алисия Мартиал больше любит играть на жестком покрытии, а сейчас придется действовать на травяных кортах, на которых за всю карьеру еще не было никаких достижений. Тем не менее, Алисия Мартиал имеет на два дня больше на подготовку, а это много чего значит.

Амира Бенаисса

На этом турнире Амира Бенаисса играет еще с квалификации, но в первых трех матчах не было особо сильного сопротивления, так что и не пришлось тратить много сил для победы. Это позволило набрать хороший ход, так что в последнем поединке даже получилось обыграть более именитого оппонента, находившегося не в лучших кондициях. Сейчас пока сложно сказать, имеет ли Амира Бенаисса какие-то слабые места, ведь 149-я ракетка мира выглядит стабильно во всех моментах игры. Амира Бенаисса уверенно вводит мяч в игру сильной подачей, а обмениваться ударами может не только на задней линии, но и в любой точке корта, даже возле сетки. Со скоростью проблем также нет, ведь Амира Бенаисса много работает ногами и постоянно движется на корте, выбирая наилучшее место для приема мяча. Пока еще не было затяжных поединков, где необходимо проводить на корте по несколько часов, так что пока не ясно, как Амира Бенаисса сможет сыграть в матче на выносливость. Но, так как Амира Бенаисса не имеет даже двадцати лет, то вряд ли в этом плане будут проблемы.

Сегодня матч Алисия Мартиал — Амира Бенаисса Прогнозы от БК «БалтБет»

Со старта текущего теннисного сезона Алисия Мартиал и Амира Бенаисса начали демонстрировать отличный уровень подготовки, что вылилось в большое количество побед и завоеванных трофеев. На фоне того, что ряд спортсменом пока не может похвастаться хорошей формой, демонстрируя рваные результаты, наши соперники стараются выигрывать как можно больше матчей, чтобы улучшать свои позиции в рейтинге. Напомним, что за победу в текущем турнире теннисисты получат достаточное количество очков, чтобы еще больше подняться в рейтинге, и результаты, которые Алисия Мартиал и Амира Бенаисса показывают на этом турнире, свидетельствуют о том, что соперники не собираются сбавлять обороты, и главной их целью здесь является взятие трофея. Именно поэтому матч этих соперников приковал внимание любителей тенниса, и наши аналитики тоже решили поделиться своими прогнозами на этот матч. Так как уже в текущем сезоне Алисия Мартиал и Амира Бенаисса провели несколько очных матчей, которые прошли в напряженной борьбе, наши аналитики уверены в том, что великолепная форма и отличный уровень подготовки должны способствовать тому, что и этот матч между соперниками должен получиться не менее зрелищным, чем предыдущие матчи. Покрытие турнира тоже располагает к затяжной игре, так как Алисия Мартиал и Амира Бенаисса действуют от подачи, поэтому мы не исключаем плотную борьбу в каждом сете, что, несомненно, придется по вкусу любителям большого тенниса.

Алисия Мартиал — Амира Бенаисса: снова ждем результативной игры

Алисия Мартиал и Амира Бенаисса которым предстоит определить сильнейшего в ближайшем матче престижного теннисного турнира, соперники, которые отлично знакомы со стилем игры друг друга. Теннисисты уже неоднократно скрещивали ракетки на разных стадиях различных турниров. Поэтому прежде чем начать прогнозирование этого противостояния, наши аналитики решили прибегнуть к статистике очных встреч. Из нее стало видно, что Алисия Мартиал имеет преимущество над соперником, так как на данном типе покрытия не имеет поражений. А вот Амира Бенаисса хоть и показывает неплохой теннис в текущем сезоне, все же так и не может добиться более-менее вменяемых результатов на данном типе покрытия. Это означает, что наш фаворит этого противостояния — Алисия Мартиал. Однако матч для фаворита вряд ли будет проходным. Амира Бенаисса умеет настраиваться на титулованных соперников. Об этом говорит высокий рейтинг спортсмена, да и личные встречи между соперниками в большинстве матчей проходили в борьбе. Тщательно изучив линию букмекерских контор, мы обратили внимание, что в лини предлагается заниженный общий тотал геймов. Мы полагаем, что этим необходимо пользоваться, тем более, что в предыдущих матчах на турнире Алисия Мартиал довольно посредственно действовал на своей подаче. Если предыдущие соперники были гораздо ниже уровнем, то Амира Бенаисса вряд ли будет прощать такое. Наши эксперты ждут здесь плотного противостояния, но за счет большего опыта победителем будет Алисия Мартиал.

СЕГОДНЯ МАТЧ Алисия Мартиал — Амира Бенаисса. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

Долгое время на вершине мирового рейтинга в большом теннисе находились лишь несколько спортсменов. Фактически, состав основных претендентов на трофеи в том или ином турнире оставался неизменным. Однако за прошедшие годы все существенно изменилось. Молодежь по уровню игры начинает догонять представителей элитной верхушки, причем, молодые таланты стараются не только навязывать борьбу, они выходят на корт побеждать, о чем свидетельствует уже ряд неожиданных результатов на самых престижных турнирах. Сенсации в матчах большого тенниса происходят повсеместно, и этим уже никого не удивить. Наши аналитики давно смекнули, что необходимо перестраивать подход к прогнозированию матчей большого тенниса. Необходимо больше внимания уделять аналитике, обращая внимание на статистические показатели спортсменов на том или ином типе покрытия, нужно отказываться от анализа матчей, основанного лишь на рейтинге спортсменов. Дело в том, что лишь небольшая часть теннисистов является универсалами, которые могут демонстрировать стабильные результаты на всех типах покрытий. Большинство спортсменов показывают лучший теннис лишь одном типе покрытия. Таким образом, аналитики нашего портала подчеркивают, что качественное прогнозирование теннисных матчей невозможно без понимания ряда факторов. Эти факторы мы старались использовать и в анализе матча, в котором встретятся Алисия Мартиал и Амира Бенаисса, подробный прогноз на этот интересный теннисный поединок можно прочесть ниже. Надеемся, что болельщики не останутся разочарованными игрой спортсменов.

http://evolvegame.ru/cat4-653029-nikol-beneshova-olga-sorochkina-prognoz-stavki-bukmekera-na-match-itf-15-05-23/