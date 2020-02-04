Прогноз Лоренцо Джустино — Блаж Кавчич (05 февраля), ставки и коэффициенты

Прогноз и ставка на матч Лоренцо Джустино — Блаж Кавчич 05-го февраля

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СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Лоренцо Джустино — Блаж Кавчич:

Лоренцо Джустино

Букмекерские конторы расширили свою линию до 05-го февраля, так что уже точно известно, что именно в этот день пройдет теннисный поединок Лоренцо Джустино - Блаж Кавчич. А тем, кто хочет на него сделать ставку, необходимо это сделать до 03:00 по Москве. Если брать во внимание предыдущие личные встречи, то в них явным лидером является Лоренцо Джустино, выиграв семь раз, причем пять раз были досрочные победы, когда поражение было лишь одно.В линии букмекерских контор появились события, которые пройдут 05-го февраля, так что в разделе тенниса можно найти поединок Лоренцо Джустино - Блаж Кавчич. Для тех, кто хочет сделать предматчевую ставку на игру, необходимо это совершить до 03:00 по Москве, пока не начался поединок. Лоренцо Джустино и Блаж Кавчич еще ни разу не встречались на корте, несмотря на то, что занимают высокие позиции в теннисном рейтинге и уже не первый год выступают на профессиональном уровне.В этом сезоне Лоренцо Джустино показывает блеклую игру, ведь было сыграно шесть поединков на грунтовом покрытии, из которых три было проиграно. И это при том, что почти все матчи были в квалификации на различных турнирах. Видно, что на грунте Лоренцо Джустино играет очень тяжело, ведь ранее принимать участие получалось лишь в тех турнирах, которые проходили на харде. Лоренцо Джустино умеет лишь демонстрировать агрессивную быструю игру, а вот с вязкими грунтовыми матчами дело пока не складывается. Так что, хоть Лоренцо Джустино и входит в двадцатку сильнейших теннисных ракеток мира, нельзя говорить ни о каком лидерстве в данном поединке. Скорее всего, что Лоренцо Джустино будет делать ставку не только на свою подачу, но и постарается грамотно играть на приеме. Заднюю линию Лоренцо Джустино чувствует очень хорошо, но быстро перемещаться к сетке не всегда получается, так что это и есть слабым местом.

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Блаж Кавчич

Прошлый сезон прошел на очень хорошем уровне, ведь начинался он во второй сотне международного теннисного рейтинга, а вот под конец удалось подняться даже на 65-ю строчку. Болельщики надеются, что Блаж Кавчич в этом году сыграет еще лучше, так что успешные результаты будут подкреплены выигранными турнирами. В первых двух турнирах дойти до финала не получилось, так как в первом был вылет в четвертьфинале, а во втором уже на первой стадии. Но, это было связано со слабой формой в начале сезона, а сейчас Блаж Кавчич уже демонстрирует лучший уровень. На данном турнире было уже три победы, причем в этих поединках был проигран всего один сет. Все матчи в этом сезоне проходили на харде, так что Блаж Кавчич уже хорошо чувствует покрытие и постарается сыграть в максимально быстром стиле. Блаж Кавчич обладает очень сильной подачей, а также высокой скоростью, а также один из главных молодых талантов большого тенниса любит постоянно менять ритм игры.

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Лоренцо Джустино — Блаж Кавчич. Прогноз, ставки на матч от эксперта сайта taffnews.ru (05.02.20)

Лоренцо Джустино

Блаж Кавчич

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Лоренцо Джустино - Блаж Кавчич: в ожидании «эйсов»

СЕГОДНЯ МАТЧ Лоренцо Джустино - Блаж Кавчич. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

Уже все готово к старту матча, главными героями которого будут Лоренцо Джустино и Блаж Кавчич. Спортсмены прекрасно известны любителям большого тенниса, так как всегда принимают участие в крупных турнирах, в которых им удается добираться до предфинальных и финальных стадий, радуя любителей этого вида спорта яркой и зрелищной игрой. В первых раундах турнира соперники без труда преодолели сопротивление своих визави, что позволило им обеспечить себе участие в этом матче. Однако сегодняшнее противостояние не будет таким легким, так как соперники прекрасно осведомлены о сильных и слабых сторонах игры своих визави, поэтому тренировались играть в максимально неудобном для соперника стиле. Наши эксперты предполагают, что спортсмены вполне способны продемонстрировать что-то новое, изменить привычный для себя стиль игры, что позволит рассчитывать на успех в этом матче. Немалое значение для успеха будет иметь и психологический настрой. Хотя, судя по результатам текущего сезона, с этим у спортсменов проблем нет, они понимают значимость побед на таком крупном турнире, поэтому стараются превосходить своих соперников не только в технике, но и в психологии, а когда эти два фактора соединены воедино, спортсмен практически непобедим. Многие считают, что фактор очных противостояний имеет свое значение на результат, так как психологически может давить на соперников. Однако наши эксперты с этим не согласны. Мы считаем, что если покрытие турнира и текущая форма спортсмена совпадают, то даже перевес в прошлых противостояниях не сможет гарантировать сопернику победу. Важно действовать здесь и сейчас, показывая лучший теннис и добиваясь высоких результатов.На столь высокой стадии престижного теннисного турнира Лоренцо Джустино выступает вполне заслуженно, ведь этот сезон можно считать одним из лучших в карьере. Лоренцо Джустино всегда мобильно действует на корте, и зачастую именно это качество помогает побеждать. На этом турнире были пройдены очень серьезные оппоненты, так что можно не сомневается, что сейчас Лоренцо Джустино уже все сделает для того, чтобы пробиться в финал. На данный момент Лоренцо Джустино занимает в мировом рейтинге тенниса тринадцатую строчку, что является наивысшим достижением, но играть против представителей ТОП-10 не получается, так как высокая скорость и мощная подача еще не являются залогом победы. К тому же, Лоренцо Джустино больше любит играть на жестком покрытии, а сейчас придется действовать на травяных кортах, на которых за всю карьеру еще не было никаких достижений. Тем не менее, Лоренцо Джустино имеет на два дня больше на подготовку, а это много чего значит.Выступать в зале Блаж Кавчич не очень любит, так как показывать хорошую игру на таких кортах не получается. За всю свою многолетнюю карьеру не было ни одного трофея, взятого на закрытом харде, а зачастую Блаж Кавчич старается избегать таких турниров. Но, так как данный чемпионат проходит на родине, то все же Блаж Кавчич принимает участие, и постарается продемонстрировать как можно лучший теннис, чтобы порадовать своих поклонников. Ранее на данном турнире также не получалось показывать хороших результатов, но в этом сезоне Блаж Кавчич демонстрирует великолепную форму, улучшив свою подачу, а также став намного надежнее играть на приеме. При вводе мяча в игру появилась вариативность, причем иногда Блаж Кавчич даже может запустить мяч по довольно сложной траектории. Заднюю линию Блаж Кавчич хорошо контролирует, так что при обмене ударами постоянно пытается так отбить мяч, чтобы обострить ситуацию.Со старта текущего теннисного сезона Лоренцо Джустино и Блаж Кавчич начали демонстрировать отличный уровень подготовки, что вылилось в большое количество побед и завоеванных трофеев. На фоне того, что ряд спортсменом пока не может похвастаться хорошей формой, демонстрируя рваные результаты, наши соперники стараются выигрывать как можно больше матчей, чтобы улучшать свои позиции в рейтинге. Напомним, что за победу в текущем турнире теннисисты получат достаточное количество очков, чтобы еще больше подняться в рейтинге, и результаты, которые Лоренцо Джустино и Блаж Кавчич показывают на этом турнире, свидетельствуют о том, что соперники не собираются сбавлять обороты, и главной их целью здесь является взятие трофея. Именно поэтому матч этих соперников приковал внимание любителей тенниса, и наши аналитики тоже решили поделиться своими прогнозами на этот матч. Так как уже в текущем сезоне Лоренцо Джустино и Блаж Кавчич провели несколько очных матчей, которые прошли в напряженной борьбе, наши аналитики уверены в том, что великолепная форма и отличный уровень подготовки должны способствовать тому, что и этот матч между соперниками должен получиться не менее зрелищным, чем предыдущие матчи. Покрытие турнира тоже располагает к затяжной игре, так как Лоренцо Джустино и Блаж Кавчич действуют от подачи, поэтому мы не исключаем плотную борьбу в каждом сете, что, несомненно, придется по вкусу любителям большого тенниса.Судя по количеству финалов и титулов, которые Лоренцо Джустино имеет в своем активе за свою карьеру, вопрос о фаворите в теннисном матче, в котором встретятся Лоренцо Джустино и Блаж Кавчич отпадает сам собой. Наши аналитики, и аналитики букмекерских контор не видят возможности, которая позволит аутсайдеру победить в этом матче. Блаж Кавчич в принципе и не аутсайдер, если судить по рейтингу, однако Лоренцо Джустино превосходят по всем параметрам своего соперника. Единственное, в чем есть какие-то сомнения – сможет ли фаворит матча пробить фору, заявленную букмекерами. В принципе, если судить по личным встречам, то здесь фора выставлена правильно. В львиной доли матчей между теннисистами фора либо пробивалсь фаворитом впритык, либо не пробивалась. Так что, наши аналитики решили не гадать, а просто пропустить ставку на фору в этом матче, так как было бы неправильно прогнозировать ставки ни за, ни против форы. А вот общий тотал геймов, предложенный букмекерами, вызвал у нас интерес. Отталкиваясь от текущей формы спортсменов, мы сделали вывод, что вряд ли Блаж Кавчич сможет выиграть сет у соперника, поэтому ждем здесь легкой победы фаворита. А это означает, что букмекеры завысили общий тотал геймов на 1-2 гейма. Мы решили воспользоваться этим, и рекомендуем бетторам делать ставки на тотал меньше, тем более, что Лоренцо Джустино гораздо более комфортно чувствует себя на данном типе покрытия, чем соперник.Мы неоднократно говорили о том, что в современном теннисе все больше ярких и интересных матчей, в которых аутсайдеры не только навязывают борьбу фаворитам, но и побеждают их. Это происходит из-за того, что современный теннис стал моложе. Появляется все больше талантливых юниоров, которые уже в юном возрасте заявляют о себе как о будущих топ-теннисистах. Старожилам большого тенниса, которые на протяжении длительного времени удерживали лидирующие позиции мирового рейтинга, теперь очень непросто, так как молодежь полна сил, участвует в большом количестве турниров и не так подвержена усталости и травмам. Конечно, молодым талантам еще не хватает опыта и мастерства, однако желание победить с лихвой компенсирует все недостатки. Поэтому любители тенниса становятся свидетелями не только ярких матчей, но и неожиданных результатов. Такое положение дел устраивает всех, в том числе и букмекеров, которые, потирая руки, зарабатывают деньги на ставках бетторов на фаворитов. Наши аналитики решили положить этому конец. Мы тщательно отбираем матчи, анализируем их, предлагая только качественные прогнозы, ставки на которые на дистанции принесут бетторам гарантированную прибыль. С нашей помощью можно не только наслаждаться интересным теннисом, но и выигрывать на ставках. Поэтому не пропустите наш очередной прогноз на теннисный матч, соперниками в котором будут Лоренцо Джустино и Блаж Кавчич.

http://evolvegame.ru/cat4-236724-cska-anadolu-efes-prognoz-stavki-bukmekera-na-match-evroliga-04-02-20/