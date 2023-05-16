Хлоэ Паке — Осиан Додин: соперники не будут долго запрягать

Прогноз Хлоэ Паке — Осиан Додин (16-го мая 2023 года), ставки и коэффициенты

Хлоэ Паке — Осиан Додин (16.05.2023), ставки и коэффициенты

16.05.2023 в 17:30 по МСК состоится матч в рамках чемпионата WTA, в котором на корт выйдут Хлоэ Паке , а противостоять в этом поединке будет Осиан Додин.



Так как Хлоэ Паке в трех предыдущих личных встречах никак не может одержать победу над таким профессионалом большого тенниса, как Осиан Додин, мало кто сомневается в том, как же завершится поединок, назначенный на 16.05.2023. Но, доказать обратное Хлоэ Паке все же сможет в 17:30 по московскому времени, когда соперники появятся на теннисном корте.



Хлоэ Паке — Осиан Додин. КТО ФАВОРИТ МАТЧА?

Букмекерские конторы начали принимать ставки на теннисную встречу Хлоэ Паке — Осиан Додин, которая пройдет 16.05.2023 в рамках популярного Мастерса. Тем, кто хочет на него также поставить, необходимо это сделать до 17:30 по московскому времени. Хотя обе известные личности в мире тенниса много лет выступают на высочайшем уровне, ранее они ни разу не встречались на корте.

Хлоэ Паке

Этот турнир Хлоэ Паке проводит достаточно уверенно, преодолев уже три раунда. В последнем была победа над более именитым оппонентом, но, несмотря на это, получилось пройти дальше. В каждом сете было по брейку, причем Хлоэ Паке может похвастаться тем, что не было потеряно ни одной собственной подачи. В прошлом году на этом турнире все завершилось как раз на этой стадии, так что Хлоэ Паке однозначно хочет улучшить свой результат и пройти еще дальше. Так как Хлоэ Паке имеет уже 32 года, то на таком высоком уровне получится выступать лишь несколько лет, так что этот турнир один из шансов добавить в свой немногочисленный послужной список еще один трофей. Хард является профильным покрытием, да еще и Хлоэ Паке левша, с очень неудобной для соперников уходящей подачей, так что все предпосылки для победы имеются. Кроме того, Хлоэ Паке хорошо двигается по корту и часто бегает к сетке.



Осиан Додин

На этом турнире Осиан Додин играет еще с квалификации, где вначале была победа над представителем пятой сотни теннисного рейтинга, а затем удалось в сложном матче обыграть местного игрока. Сыграв только в двух матчах, еще не получится адаптироваться к данному покрытию корта, ведь Осиан Додин все же больше любит грунтовые или травяные корты, а здесь придется играть на харде. Не обладая высокой скоростью, Осиан Додин не любит быстрого темпа игры, а отдает предпочтение надежной обороне на задней линии. Тем более, что Осиан Додин уверенно действует на приеме, хорошо пробивая обеими сторонами ракетки. 45-я ракетка мира обладает не только качественным форхендом, но и бэкхендом, так что Осиан Додин на второй подаче часто имеет даже больший процент выигрыша, чем на первой. В 35 лет Осиан Додин пока не думает о завершении карьеры, а на этом турнире пока еще не сложно выступать, так как между матчами хватает времени на восстановление.

WTA, Хлоэ Паке — Осиан Додин

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Хлоэ Паке — Осиан Додин (16.05.2023), ставки и коэффициенты

Хлоэ Паке

На столь высокой стадии престижного теннисного турнира Хлоэ Паке выступает вполне заслуженно, ведь этот сезон можно считать одним из лучших в карьере. Хлоэ Паке всегда мобильно действует на корте, и зачастую именно это качество помогает побеждать. На этом турнире были пройдены очень серьезные оппоненты, так что можно не сомневается, что сейчас Хлоэ Паке уже все сделает для того, чтобы пробиться в финал. На данный момент Хлоэ Паке занимает в мировом рейтинге тенниса тринадцатую строчку, что является наивысшим достижением, но играть против представителей ТОП-10 не получается, так как высокая скорость и мощная подача еще не являются залогом победы. К тому же, Хлоэ Паке больше любит играть на жестком покрытии, а сейчас придется действовать на травяных кортах, на которых за всю карьеру еще не было никаких достижений. Тем не менее, Хлоэ Паке имеет на два дня больше на подготовку, а это много чего значит.

Осиан Додин

В этом сезоне Осиан Додин действует неоднозначно, ведь можно увидеть великолепные действия в атаке, но что касается остальных компонентов, то здесь допускается слишком большое количество ошибок. Да, Осиан Додин обладает очень сильной первой подачей, а так как матч проходит на закрытом харде, это дает преимущество. Но, с обороной дела не идут, так как Осиан Додин не всегда чувствует заднюю линию, плохо играет у сетки, а также в этом сезоне ухудшилась работа ногами, ведь Осиан Додин не может похвастаться такой физической формой, как и раньше. Конечно, Осиан Додин имеет один из самых сильных на этом турнире форхенд, но это преимущество сможет дать результат лишь в том случае, если 58-я ракетка мира прибавит в плане стабильности, а также сможет завладеть инициативой в матче и заставить игра оппонента в собственном ритме. Если же сначала поединка не получится навязать свою игру, то вряд ли потом получится что-то изменить.

Сегодня матч Хлоэ Паке — Осиан Додин Прогнозы от БК «БалтБет»

Очень много внимание СМИ уделяют теннисному матчу, в котором встретятся Хлоэ Паке и Осиан Додин. И это внимание является вполне заслуженным. Теннисисты проводят отличный сезон, в котором доказывают, что не зря входят в число лучших представителей этого вида спорта. Участие в полуфиналах, финалах и завоевание трофеев престижных теннисных турниров – все это есть в карьере спортсменов, в том числе и в нынешнем сезоне. Сейчас соперники рассматриваются букмекерами в качестве основных претендентов на трофей текущего турнира. Однако побороться за него сможет лишь победитель. История личных взаимоотношений соперников на корте довольно насыщенная. Хлоэ Паке и Осиан Додин встречались на различных типах покрытий, в том числе и на том, на котором проводится данный турнир. Учитывая, что Хлоэ Паке и Осиан Додин довольно легко преодолели сопротивление своих визави в предыдущих раундах, наши аналитики сделали вывод, что спортсмены берегли силы именно на финальные матчи, так как отлично отдавали себе отчет в том, что в важных стадиях турнира предстоят непростые матчи с довольно неуступчивыми соперниками, которые умеют держать свою подачу, и могут навязать борьбу на подаче соперника. Личные встречи Хлоэ Паке и Осиан Додин подчеркивают, что соперники предпочитают активный атакующий теннис, хотя, могут и изменить привычной тактики, сыграв на ошибках оппонента. Для зрителей матч обещает стать интересным зрелищем, а наши прогнозы должны сделать его еще и прибыльным для тех, кто делает ставки на теннис в букмекерских конторах.

Хлоэ Паке — Осиан Додин: соперники не будут долго запрягать

Судя по количеству финалов и титулов, которые Хлоэ Паке имеет в своем активе за свою карьеру, вопрос о фаворите в теннисном матче, в котором встретятся Хлоэ Паке и Осиан Додин отпадает сам собой. Наши аналитики, и аналитики букмекерских контор не видят возможности, которая позволит аутсайдеру победить в этом матче. Осиан Додин в принципе и не аутсайдер, если судить по рейтингу, однако Хлоэ Паке превосходят по всем параметрам своего соперника. Единственное, в чем есть какие-то сомнения – сможет ли фаворит матча пробить фору, заявленную букмекерами. В принципе, если судить по личным встречам, то здесь фора выставлена правильно. В львиной доли матчей между теннисистами фора либо пробивалсь фаворитом впритык, либо не пробивалась. Так что, наши аналитики решили не гадать, а просто пропустить ставку на фору в этом матче, так как было бы неправильно прогнозировать ставки ни за, ни против форы. А вот общий тотал геймов, предложенный букмекерами, вызвал у нас интерес. Отталкиваясь от текущей формы спортсменов, мы сделали вывод, что вряд ли Осиан Додин сможет выиграть сет у соперника, поэтому ждем здесь легкой победы фаворита. А это означает, что букмекеры завысили общий тотал геймов на 1-2 гейма. Мы решили воспользоваться этим, и рекомендуем бетторам делать ставки на тотал меньше, тем более, что Хлоэ Паке гораздо более комфортно чувствует себя на данном типе покрытия, чем соперник.

СЕГОДНЯ МАТЧ Хлоэ Паке — Осиан Додин. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

Долгое время на вершине мирового рейтинга в большом теннисе находились лишь несколько спортсменов. Фактически, состав основных претендентов на трофеи в том или ином турнире оставался неизменным. Однако за прошедшие годы все существенно изменилось. Молодежь по уровню игры начинает догонять представителей элитной верхушки, причем, молодые таланты стараются не только навязывать борьбу, они выходят на корт побеждать, о чем свидетельствует уже ряд неожиданных результатов на самых престижных турнирах. Сенсации в матчах большого тенниса происходят повсеместно, и этим уже никого не удивить. Наши аналитики давно смекнули, что необходимо перестраивать подход к прогнозированию матчей большого тенниса. Необходимо больше внимания уделять аналитике, обращая внимание на статистические показатели спортсменов на том или ином типе покрытия, нужно отказываться от анализа матчей, основанного лишь на рейтинге спортсменов. Дело в том, что лишь небольшая часть теннисистов является универсалами, которые могут демонстрировать стабильные результаты на всех типах покрытий. Большинство спортсменов показывают лучший теннис лишь одном типе покрытия. Таким образом, аналитики нашего портала подчеркивают, что качественное прогнозирование теннисных матчей невозможно без понимания ряда факторов. Эти факторы мы старались использовать и в анализе матча, в котором встретятся Хлоэ Паке и Осиан Додин, подробный прогноз на этот интересный теннисный поединок можно прочесть ниже. Надеемся, что болельщики не останутся разочарованными игрой спортсменов.

http://evolvegame.ru/cat1-653466-stavki-na-match-sapfir-pro-zhen-malahit-pro-zhen-prognoz-na-voleybol-ot-16-05-23/