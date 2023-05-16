Прогноз Калиянда Пунача/Тэйлор — Лаббене/Хермасси (17-го мая 2023 года), ставки и коэффициенты

Калиянда Пунача/Тэйлор — Лаббене/Хермасси. Прогноз, ставки на матч. Челленджер (17.05.23)

17-го мая 2023 года в 12:00 по МСК состоится матч в рамках чемпионата Челленджер, в котором на корт выйдут Калиянда Пунача/Тэйлор , а противостоять в этом поединке будет Лаббене/Хермасси.



Калиянда Пунача/Тэйлор сейчас каждый день проводит в упорных тренировках, ведь уже 17-го мая 2023 года придется сыграть на корте против такого непростого оппонента, как Лаббене/Хермасси. По Москве данный поединок начнется в 12:00. Статистика личных встреч насчитывает пять матчей, и в ней явным фаворитом является Лаббене/Хермасси, одержав четыре победы при одном поражении, причем три победы были еще и досрочными.



Калиянда Пунача/Тэйлор — Лаббене/Хермасси. КТО ФАВОРИТ МАТЧА?

В линии букмекерских контор появились события, которые пройдут 17-го мая 2023 года, так что в разделе тенниса можно найти поединок Калиянда Пунача/Тэйлор — Лаббене/Хермасси. Для тех, кто хочет сделать предматчевую ставку на игру, необходимо это совершить до 12:00 по Москве, пока не начался поединок. Калиянда Пунача/Тэйлор и Лаббене/Хермасси еще ни разу не встречались на корте, несмотря на то, что занимают высокие позиции в теннисном рейтинге и уже не первый год выступают на профессиональном уровне.

Калиянда Пунача/Тэйлор

В большинстве своих выигранных поединков Калиянда Пунача/Тэйлор берет верх за счет сильной подачи, ведь кроме нее больше нет особо чем похвастаться. Но, если Калиянда Пунача/Тэйлор с первых минут перехватывает инициативу и постоянно подает, то у оппонента небольшие шансы на спасение. На этом турнире был сыгран уже один матч, который был отыгран очень уверенно. Подача работала на высшем уровне, так что оппонент не имел ни одного брейк-поинта. Калиянда Пунача/Тэйлор сейчас находится в хорошей физической форме, что было видно по всех предыдущих матчах сезона, ведь если даже и приходилось играть по пять сетов, то не было видно большой усталости на исходе матча. Профильным покрытием является грунт, но на харде Калиянда Пунача/Тэйлор также имеет играть, да и в этом сезоне на жестких кортах было уже достаточно матчей, чтобы привыкнуть к такому покрытию.



Лаббене/Хермасси

Если в начале турнира еще были сомнения, находится ли Лаббене/Хермасси на пике своих возможностей, то после последнего сыгранного матча в этом уже никто не сомневается. Лаббене/Хермасси демонстрирует хорошую концентрацию и полностью отдается игре. Да, это еще не пик формы, но все же Лаббене/Хермасси имеет хороший уровень, ведь победить оппонента, который находится также в десятке сильнейших, да еще и со счетом 3-0, довольно сложно. Лаббене/Хермасси намного моложе нынешнего оппонента, хотя в плане опыта совершенно не уступает. Можно не сомневаться, что Лаббене/Хермасси не станет выкладываться уже в первом сете, а просто станет играть в обороне, чтобы сдержать стартовый натиск соперника. Лаббене/Хермасси будет ждать, когда в четвертом и пятом сете оппонента начнет одолевать усталость и начнут появляться ошибки, вот тогда Лаббене/Хермасси и станет демонстрировать свой стиль и выматывать оппонента. Лаббене/Хермасси умеет играть как на задней линии, так и под сеткой, а опасность представляют не только первая, но и вторая подача, так как получается вариативно играть на приеме.

Челленджер, Калиянда Пунача/Тэйлор — Лаббене/Хермасси

Интерес экспертов нашего ресурса вызвало противостояние известных теннисистов, которые встретятся в очном матче. Соперники, судя по результатам нынешнего сезона, пребывают в великолепной форме, они могли попасть на данный турнир в числе сеяных теннисистов, что говорит о высоком рейтинге соперников. Между собой Калиянда Пунача/Тэйлор и Лаббене/Хермасси уже встречались, причем, есть свежая личка нынешнего сезона. В том матче соперники показали достойный уровень тенниса, боролись за каждый мяч, поэтому болельщики остались довольны матчем. Эксперты тенниса предполагают, что и это противостояние по накалу страстей ничем не будет уступать предыдущим. Напомним, что в прошлом сезоне соперники показали отличный теннис на этом турнире, что позволило им добраться до высоких стадий. В нынешнем сезоне им предстоит защита очков, следовательно, они рассматривают этот матч очень серьезно, о чем уже успели заявить в своих профилях в социальных сетях. СМИ активно рекламируют этот матч, считая его центральным матчем турнира, наши эксперты тоже решили предложить свои прогнозы на это противостояние, так как мы думаем, что игра должна получиться интересной и непредсказуемой, ведь текущая форма спортсменов предполагает борьбу в каждом розыгрыше, а соперники умеют использовать ошибки оппонентов в свою пользу. С нашими прогнозами на этот матч можно ознакомиться ниже. Уверены, что любители тенниса и ставок на этот вид спорта не будут разочарованы матчем.



Калиянда Пунача/Тэйлор — Лаббене/Хермасси. Прогноз, ставки на матч от эксперта сайта taffnews.ru (17.05.23)

Калиянда Пунача/Тэйлор

Лишь в первом матче данного турнира было непонятно, в какой форме находится Калиянда Пунача/Тэйлор, ведь представителя четвертой сотни мирового теннисного рейтинга удалось дожать лишь в пятом сете, когда все ожидали яркой досрочной победы. Но, затем Калиянда Пунача/Тэйлор уже не позволяет оппонентам показывать свой теннис, а навязывает свой стиль. Калиянда Пунача/Тэйлор старается загонять соперников по корту и максимально вымотать их. Главным козырем, которым обладает Калиянда Пунача/Тэйлор, является психологическая стойкость, ведь даже проиграв два первых сета Калиянда Пунача/Тэйлор не опускает рук, а вполне может переломать ход поединка и одержать победу, что наблюдалось уже неоднократно. Хотя профильным покрытием является грунт, Калиянда Пунача/Тэйлор все же умело действует на любом корте, при этом, меняется и стиль игры. Так как в этом сезоне уже было сыграно несколько матчей на харде, то Калиянда Пунача/Тэйлор точно не станет испытывать проблем на данном покрытии.

Лаббене/Хермасси

В этом сезоне Лаббене/Хермасси не может продемонстрировать свою лучшую форму, но, тем не менее, на данном турнире получилось дойти так далеко. Отчасти это было связано с тем, что оппоненты попадались явно слабее, или же были не в лучшей форме. В прошлом поединке никто не ожидал, что Лаббене/Хермасси сможет выиграть, а уже в первом сете пришлось проигрывать со счетом 4-1, но затем все же получилось его выиграть, а оппонент отказался от продолжения игры, ссылаясь на высокое давление и плохое самочувствие. Во всех матчах Лаббене/Хермасси допускает слишком много ошибок, так что в этой встрече будет особенно сложно, так как предстоит выдержать агрессивный натиск. Действовать в розыгрышах будет не так просто, ведь при обмене ударами на задней линии Лаббене/Хермасси допускает слишком много брака. Данное покрытие корта не является профильным, так что на нем Лаббене/Хермасси демонстрирует посредственные результаты.

Сегодня матч Калиянда Пунача/Тэйлор — Лаббене/Хермасси Прогнозы от БК «БалтБет»

Отличная игра спортсменов в предыдущих раундах турнира не могла остаться незамеченной нашими опытными аналитиками. Поэтому, как только букмекеры предложили линию на матч, в котором сойдутся Калиянда Пунача/Тэйлор и Лаббене/Хермасси, аналитики нашего портала сразу же принялись искать интересные ставки на этот матч. Рассматривая личные встречи спортсменов, мы обратили внимание, что борьба между ними всегда идет довольно плотной, ни у одного из соперников нет видимого преимущества. Кроме этого, Калиянда Пунача/Тэйлор и Лаббене/Хермасси играют в агрессивный теннис, стараются завершать розыгрыши в два-три удара, что позволяет им сохранять силы для защиты очков на своей подаче. Для составления качественных прогнозов, наши эксперты стараются изучать как можно больше информации относительно выступлений спортсменов на турнире. История выступлений сегодняшних соперников здесь довольно яркая. И Калиянда Пунача/Тэйлор, и Лаббене/Хермасси неоднократно попадали в финальные раунды турнира. Это наталкивает на мысль, что покрытие турнира позволяет им играть в комфортный для них теннис, следовательно, можно предположить, что и в нынешнем году соперники приложат все усилия для того чтобы пробиться как можно дальше по турнирной сетке, а это значит, что в матче обязательно будет борьба и интересные комбинации, которые не оставят равнодушным ни одного любителя этого вида спорта.

Калиянда Пунача/Тэйлор — Лаббене/Хермасси: кто пройдет в следующий раунд?

Мы обратили внимание на теннисный матч, в котором встретятся Калиянда Пунача/Тэйлор и Лаббене/Хермасси, так как он обещает стать отличным зрелищным противостоянием, учитывая особенность покрытия на котором проводится турнир. Спортсмены, которые примут участие в матче, отлично чувствуют себя на данном типе покрытия. Об этом говорят результаты их выступлений, как в текущем сезоне, так и в прошлые годы. Кроме этого, Калиянда Пунача/Тэйлор и Лаббене/Хермасси уже встречались между собой на этом турнире несколько лет назад. Результат того матча до сих пор вызывает шок у любителей большого тенниса, так как само противостояние продолжалось несколько дней, неоднократно прерываясь из-за осадков. Букмекеры, по мнению наших аналитиков, верно выставили коэффициенты на этот матч. Однако, глядя на общий тотал геймов, предлагаемый в линии, мы думаем, что было бы ошибкой не сыграть его на больше, тем более, что теннисисты будут явно стараться прикладывать массу усилий для защиты собственных подач. Учитывая, что игра на приеме не самая сильная сторона спортсменов, мы ждем здесь ряд плотных сетов, в которых, скорее всего, для определения победителя, теннисистам придется играть тай-брейки, то есть, выражаясь футбольным термином, пробивать пенальти. Многие букмекеры предлагают еще одну любопытную ставку: первый сет равен второму. Опять-таки, особенности покрытия, да и личная встреча между спортсменами говорит в пользу этой ставки. Надеемся, что теннисисты не растеряли своих навыков в преддверии матча и зрители все даже станут свидетелями затяжного противостояния.

СЕГОДНЯ МАТЧ Калиянда Пунача/Тэйлор — Лаббене/Хермасси. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

Долгое время на вершине мирового рейтинга в большом теннисе находились лишь несколько спортсменов. Фактически, состав основных претендентов на трофеи в том или ином турнире оставался неизменным. Однако за прошедшие годы все существенно изменилось. Молодежь по уровню игры начинает догонять представителей элитной верхушки, причем, молодые таланты стараются не только навязывать борьбу, они выходят на корт побеждать, о чем свидетельствует уже ряд неожиданных результатов на самых престижных турнирах. Сенсации в матчах большого тенниса происходят повсеместно, и этим уже никого не удивить. Наши аналитики давно смекнули, что необходимо перестраивать подход к прогнозированию матчей большого тенниса. Необходимо больше внимания уделять аналитике, обращая внимание на статистические показатели спортсменов на том или ином типе покрытия, нужно отказываться от анализа матчей, основанного лишь на рейтинге спортсменов. Дело в том, что лишь небольшая часть теннисистов является универсалами, которые могут демонстрировать стабильные результаты на всех типах покрытий. Большинство спортсменов показывают лучший теннис лишь одном типе покрытия. Таким образом, аналитики нашего портала подчеркивают, что качественное прогнозирование теннисных матчей невозможно без понимания ряда факторов. Эти факторы мы старались использовать и в анализе матча, в котором встретятся Калиянда Пунача/Тэйлор и Лаббене/Хермасси, подробный прогноз на этот интересный теннисный поединок можно прочесть ниже. Надеемся, что болельщики не останутся разочарованными игрой спортсменов.

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