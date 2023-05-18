Прогноз на бой Жан-Поль Лебоснояни (США) — Якоби Джонс (США) 20 мая

«Жан-Поль Лебоснояни (США)» – «Якоби Джонс (США)». 20.05.23. Прогноз и ставки на матч

Для любителей ставок на единоборства 20.05.2023 букмекеры предоставляют не так много боев, среди которых наиболее интересным обещает стать поединок Жан-Поль Лебоснояни (США) — Якоби Джонс (США). На ринге его участники появятся в 02:00 по Москве. Учитывая статистику предыдущих встреч данных бойцов, в которых Жан-Поль Лебоснояни (США) одержал две досрочные победы, можно не сомневаться, кто является действительно фаворитом данного противостояния.

До 20.05.2023 осталось еще много времени, но во многих букмекерских конторах уже сейчас начался прием ставок на поединок Жан-Поль Лебоснояни (США) — Якоби Джонс (США). Это будет продолжаться вплоть до 02:00 по Москве, пока бойцы не выйдут на ринг и не прозвучит гонг. Один из спортсменов лишь в этом году поднялся в данную весовую категорию, что объясняет тот факт, что между бойцами ранее не было ни одного поединка.

СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Жан-Поль Лебоснояни (США) — Якоби Джонс (США):

победа Жан-Поль Лебоснояни (США) – 0, ничья – 0, победа Якоби Джонс (США) – 0

Прогноз на матч Жан-Поль Лебоснояни (США) – Якоби Джонс (США) Смешанные боевые искусства, титульный бой, 20.05.2023 :

Так как Жан-Поль Лебоснояни (США) является очевидным фаворитом данного противостояния, то не удивительно, что букмекеры занизили коэффициент на победу до 0. В то же время Якоби Джонс (США) имеет на выигрыш данного боя коэффициент 0.

История личных встреч

На профессиональном ринге Жан-Поль Лебоснояни (США) провел только четырнадцать боев, но несмотря на это, спортсмен уже сейчас считается одним из лучших в своей весовой категории. Дело в том, что Жан-Поль Лебоснояни (США) пока не только выиграл все свои поединки, где было одиннадцать побед нокаутом, но и практически не пропускал ударов от соперников, так что на данный момент боец действительно кажется непобедимым. Жан-Поль Лебоснояни (США) является очень техничным бойцом, ведь несколько лет провел в любительском боксе, так что умеет хорошо двигаться по рингу и обладает очень сильным ударом. Но, все же главный козырь данного спортсмена — это скорость, ведь Жан-Поль Лебоснояни (США) никогда не стоит на одном месте, а постоянно меняет свое местоположение, что позволяет атаковать соперника с разных сторон и под различными ракурсами. Жан-Поль Лебоснояни (США) имеет почти двухметровый размах рук, что часто позволяет не подпускать к себе соперников на близкое расстояние.

Якоби Джонс (США) очень хорошо проводит защиту своего титула, ведь получилось отстоять чемпионский пояс уже в трех боях. В последнем поединке боец сумел отравить противника в нокаут уже во втором раунде, правда, соперник попался не очень сложный, так как находится на закате своей карьеры. После того боя Якоби Джонс (США) уже почти год не выходил на ринг, так как постоянно организаторы переносили защиту титула по различным причинам, в том числе травму получил и Якоби Джонс (США), повредив левое колено. Но, данная травма была еще пять месяцев тому, так что сейчас Якоби Джонс (США) должен быть в хорошей физической форме. Якоби Джонс (США) является типичным панчером, ведь в девятнадцати выигранных поединках было восемнадцать побед нокаутом. О защите боец не особо беспокоится, но и ранее предстояло драться с такими соперниками, которые не отличались хорошим нокаутирующим ударом.

В свои 27 лет Жан-Поль Лебоснояни (США) провел на профессиональном ринге уже 51 бой, и одержал пятьдесят побед, где в 48 случаях получилось выиграть нокаутом. Жан-Поль Лебоснояни (США) является классическим панчером, ведь на протяжении боя наносит по сопернику огромное количество ударов, и большинство из них очень сильные, что и объясняется настолько впечатляющую статистику. Жан-Поль Лебоснояни (США) бьет очень плотно, так что часто даже получается пробить плотный блок тех противников, которые умеют хорошо обороняться. Особой техникой Жан-Поль Лебоснояни (США) не отличается, так как действует зачастую прямолинейно, просто стараясь сильно и точно ударить. А ведь несмотря на то, что Жан-Поль Лебоснояни (США) мощно атакует, боец еще хорошо действует в защите, умея быстро уклоняться от ударов благодаря отличной реакции. Не удивительно, что на данный момент Жан-Поль Лебоснояни (США) обладает несколькими чемпионскими поясами в данной весовой категории.

Несмотря на то, что Якоби Джонс (США) имеет великолепную статистику, не проиграв за свою карьеру ни одного боя, все же видно, что возраст берет свое и с каждым поединком бойцу все тяжелее побеждать на ринге. Якоби Джонс (США) предпочитает атакующий стиль, так что постоянно идет вперед и старается нанести по сопернику как можно больше ударов. Как только оппонент начинает ошибаться, Якоби Джонс (США) проводит серию сокрушающих ударов, которые приводят к нокауту. Но, кроме мощного удара Якоби Джонс (США) еще имеет крепкие ноги, так что постоянно перемещается по рингу, стараясь не подставиться под удар. Но, как показали последние бои, Якоби Джонс (США) все же имеет бреши в обороне, так что иногда случалось пропускать удары соперников, но они не привели даже к нокдауну. Хорошо, что в последних боях приходилось противостоять не очень опытным соперникам, которые не являются панчерами, но в этом бою ситуация будет намного сложнее, так что Якоби Джонс (США) должен задуматься о своей обороне.

Жан-Поль Лебоснояни (США) – Якоби Джонс (США) 20.05.23

Мы уже говорили о том, что боевые искусства лишь относительно недавно получили широкую популярность у любителей ставок. Пока беттинг на данный вид спорта не пользуется большой популярностью, но все те, кто уже разобрался с особенностями совершения ставок на боевые искусства, отмечают, что делать их также просто, как и ставки на популярные спортивные дисциплины. Наши эксперты тоже заинтересовались данными спортивными дисциплинами. Мы считаем, что в будущем это направление будет только развиваться, поэтому собираемся держать в курсе всех любителей силовых единоборств относительно предстоящих матчей, а также собираемся предлагать интересные и прибыльные прогнозы, позволяющие еще больше усилить эмоции от просмотра поединков. Ближайший матч, который обязательно должен привлечь внимание любителей единоборств, состоится уже совсем скоро, его соперниками станут Жан-Поль Лебоснояни (США) и Якоби Джонс (США). Учитывая широкую известность спортсменов, мы решили не оставлять этот бой без внимания, и предлагаем несколько интересных прогнозов. Напомним, что перед стартом матча нас ждет несколько любительских противостояний, поэтому рекомендуем присоединяться к прямой трансляции пораньше, возможно, среди любителей есть будущие профессиональные бойцы, и с их техникой лучше ознакомиться заранее.

Жан-Поль Лебоснояни (США) и Якоби Джонс (США) очень долго готовились к этому моменту. Буквально через несколько часов эти бойцы выйдут на ринг и будут определять сильнейшего. Стоит отметить, что в мире профессионального бокса и боев без правил, эти соперники имеют мировую известность. За их плечами не только множество громких побед над своими соперниками, они также являются рекордсменами по количеству различных титулов и чемпионских поясов. Данный бой позволит дать ответ на вопрос о сильнейшем. Нельзя сказать, что это почетное звание можно получить благодаря победе лишь в одном поединке. Оба спортсмена уже вошли в историю в качестве легенд современных боевых искусств, лучше них, пожалуй, никого и нет. Конечно, их очное противостояние будет иметь не только спортивный, но и коммерческий интерес. За ходом матча будут наблюдать любители силовых единоборств во всем мире, а букмекеры уже во всю рекламируют свои предложения на этот матч. Такое внимание, несомненно, приятно обоим спортсменам, но, все же, на первом месте у них стоит подготовка. В противостоянии с такими соперниками, как Жан-Поль Лебоснояни (США) и Якоби Джонс (США) необходимо не терять концентрацию. Они прекрасно умеют ждать и находить слабые места в обороне своего оппонента. Будущий матч – это еще и битва характеров, ведь на ринге побеждает тот спортсмен, кто сумел победить себя, и смог в нужный момент перехватить инициативу. В этом отношении Жан-Поль Лебоснояни (США) и Якоби Джонс (США) – отличные стратеги, которые правильно рассчитывают свои действия на ринге. Надеемся, что сегодня они смогут удивить болельщиков потрясающей техникой, и подарят незабываемый вечер.

Предматчевый анализ и прогнозы букмекеров

Аналитики бокса отлично знают, в какой форме сейчас находятся Жан-Поль Лебоснояни (США) и Якоби Джонс (США), так что без сомнения они собираются сделать ставку на то, что Жан-Поль Лебоснояни (США) выиграет бой.

По мнению ведущих прогнозистов в данном виде спорта, бой Жан-Поль Лебоснояни (США) — Якоби Джонс (США) не принесет особых сюрпризов, так что можно сделать ставку, что победителем будет Якоби Джонс (США).

Жан-Поль Лебоснояни (США)

Несмотря на свои годы, а на данный момент Жан-Поль Лебоснояни (США) уже достиг сорокалетнего возраста, боец дерется много и вполне успешно. В последних двух боях были победы, причем, обе нокаутом, которые и позволили стать претендентом на чемпионский титул. Да, в долгой карьере спортсмена не все было гладко, ведь в тридцати боях было семь поражений, но ни разу Жан-Поль Лебоснояни (США) не был отправлен в нокаут, проигрывая только по решениям судей. Стоит отметить, что последнее поражение по очкам было очень спорным, так что не только Жан-Поль Лебоснояни (США) очень возмущался по поводу их неоднозначного решения, но и журналисты полгода обговаривали эту ситуацию. Жан-Поль Лебоснояни (США) обладает мощным ударом и великолепной техникой, но, бегать так быстро по рингу, как и раньше, у бойца уже не получается. Спортсмен хоть и мало работает ногами, но все равно отлично уклоняется от ударов, при этом, нанося сильные удары обеими руками изо всех возможных позиций.

Якоби Джонс (США)

На данный момент Якоби Джонс (США) является чемпионом в среднем весе, но специально для этого боя спортсмен перебрался в высшую категорию. Несмотря на то, что бойцу только 26 лет, на ринге он уже провел 50 боев, из которых сумел выиграть 48, из них 45 было нокаутом. Была еще одна ничья, а также одно поражение, но проиграл Якоби Джонс (США) еще четыре года назад, причем одному из лучших бойцов в данной весовой категории за всю историю. Якоби Джонс (США) очень скоростной боец, так что все его знают благодаря мощным и быстрым атакам, когда соперник прижимается к канатам и больше ничего не может сделать. Якоби Джонс (США) это техничный боец, способный наносить удары обеими руками и под различными углами, причем спортсмен любит вариативно наносить удары, пытаясь найти брешь в обороне оппонента. Вряд ли Якоби Джонс (США) испытает особые проблемы с защитой чемпионского пояса, ведь сейчас боец находится на пике физических возможностей.

Жан-Поль Лебоснояни (США) — Якоби Джонс (США). Прогноз и ставки на матч. Смешанные боевые искусства 20.05.2023

Вряд ли Жан-Поль Лебоснояни (США) сможет в данном бою продемонстрировать все свои лучшие качества, так как спортсмен находится в солидном возрасте. Скорее всего, что выиграет поединок Якоби Джонс (США), и на это советуют сделать ставку аналитики.

Статистика и личные встречи

Прогноз аналитиков по единоборствам на бой Жан-Поль Лебоснояни (США) — Якоби Джонс (США) основан на текущей физической форме соперников, так что предлагается сделать ставку, что Якоби Джонс (США) выиграет нокаутом.

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