Прогноз на бой Алессио Лоруссо (Ита) — Томас Эссомба (Кам) 20.05.2023

«Алессио Лоруссо (Ита)» – «Томас Эссомба (Кам)». 20.05.23. Прогноз и ставки на матч

Свой первый бой по защите титула Алессио Лоруссо (Ита) проведет 20-го мая 2023 года, и на ринге придется встретиться с таким опытным бойцом, как Томас Эссомба (Кам). В букмекерских конторах прием ставок на данный бой будет осуществляться вплоть до 22:00 по МСК. Так как в данной весовой категории оба спортсмена выступают сравнительно недавно, то ранее между ними не было ни одной личной встречи.

Один из самых ожидаемых боев в этом году Алессио Лоруссо (Ита) — Томас Эссомба (Кам) пройдет 20-го мая 2023 года, и можно не сомневаться, что в 22:00 по московскому времени не только не будет свободного места на трибунах, но и перед экранами телевизоров будет находиться огромное количество телезрителей. Данная встреча станет уже четвертой в противостоянии между данными спортсменами, а в предыдущих трех боях Алессио Лоруссо (Ита) имеет две победы нокаутом, а Томас Эссомба (Кам) один раз выиграл по очкам.

СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Алессио Лоруссо (Ита) — Томас Эссомба (Кам):

победа Алессио Лоруссо (Ита) – 0, ничья – 0, победа Томас Эссомба (Кам) – 0

Прогноз на матч Алессио Лоруссо (Ита) – Томас Эссомба (Кам) Бои, титульный бой, 20-го мая 2023 года :

Букмекерские конторы на бой Алессио Лоруссо (Ита) — Томас Эссомба (Кам) выставили вполне предсказуемые коэффициенты 0 и 0.

История личных встреч

В профессиональной карьере Алессио Лоруссо (Ита) провел на ринге 26 боев и ни одного не проиграл, одержав девятнадцать побед нокаутом. Особенно успешными стали выступления последних двух лет, когда Алессио Лоруссо (Ита) сменил тренера, а новый наставник разрабатывает для бойца стратегию на каждый бой, отталкиваясь от конкретного соперника. Благодаря этим победам Алессио Лоруссо (Ита) сумел существенно подняться в рейтинге, а это позволило стать главным претендентом на чемпионский бой. В этом бою Алессио Лоруссо (Ита) постарается напирать с самого начала, а вести агрессивно боец себя умеет. Алессио Лоруссо (Ита) не боится идти на сближение, так как не имеет хорошего размаха рук, а славится своими короткими резкими ударами по корпусу. Алессио Лоруссо (Ита) в данный момент пребывает в отличной физической форме, так что сможет легко отбегать по рингу все необходимые раунды, и сможет драться все время в одном и том же темпе.

Несмотря на то, что Томас Эссомба (Кам) не является панчером, спортсмен все же показывает хорошие результаты, ни разу не проиграв за 23 боя. Но, побед нокаутом боец одержал только четырнадцать, ведь Томас Эссомба (Кам) обладает не настолько мощным ударом, чтобы отправить противника в нокдаун с одного раза. Большинство своих побед Томас Эссомба (Кам) одержал за счет удачных серий, которые состоят из множества коротких ударов, так что такую тактику боец выберет и на данный бой. Томас Эссомба (Кам) не имеет большого размаха рук, что мешает держать соперника на дистанции. Большинство своих боев Томас Эссомба (Кам) провел на родине, а сейчас придется выступать на чужом ринге, так что бойцу однозначно придется потратить время для адаптации, да и сложнее будет драться, не ощущая настолько явной поддержки со стороны зала.

Хорошо видно, что перед данным боем Алессио Лоруссо (Ита) сильно нервничает, так как ведет себе очень агрессивно перед журналистами. И это понятно, ведь данный бой обещает быть очень сложным, так что не ясно, сумеет ли Алессио Лоруссо (Ита) отстоять свой чемпионский титул. Сейчас боец находится не в оптимальной форме, ведь со времени последнего поединка прошло не так много времени, так что вряд ли Алессио Лоруссо (Ита) сумел так быстро восстановить силы после вывиха. Тем более, что Алессио Лоруссо (Ита) находится уже в солидном возрасте, так что мышцам на восстановление необходимо довольно много времени. Алессио Лоруссо (Ита) всегда показывает хорошую технику и имеет хорошо отработанный удар с левой, но все же выносливость является слабым местом бойца, ведь если не получится добиться досрочной победы, то с каждым раундом силы будут уходить, так что Алессио Лоруссо (Ита) станет меньше передвигаться по рингу и буде все больше пропускать ударов.

В своей карьере Томас Эссомба (Кам) провел 36 боев, в которых было три поражения, но все в самых значимых встречах. Побед нокаутом было 21, но понятно, что половина из них припала на ранний этап карьеры, когда приходилось встречаться с соперниками не очень высокого уровня. По сути, этот поединок для бойца будет самым важным в карьере, ведь ранее не выпадала возможность подраться за чемпионский титул. При своем росте Томас Эссомба (Кам) имеет не самый большой размах рук, но зато отличается очень скоростными ударами, так что боец всегда старается идти на сближение, чтобы затем провести серию из нескольких коротких ударов. Томас Эссомба (Кам) умеет подстраиваться под стиль соперника, и благодаря богатому опыту может экономить силы, если бой проходит на дистанции и не получается провести свои удары по сопернику. В последних трех боях Томас Эссомба (Кам) одержал легкие победы, но во всех них соперниками были ветераны, которым уже давно было необходимо завершить карьеру.

Алессио Лоруссо (Ита) – Томас Эссомба (Кам) 20.05.23

Мы уже говорили о том, что боевые искусства лишь относительно недавно получили широкую популярность у любителей ставок. Пока беттинг на данный вид спорта не пользуется большой популярностью, но все те, кто уже разобрался с особенностями совершения ставок на боевые искусства, отмечают, что делать их также просто, как и ставки на популярные спортивные дисциплины. Наши эксперты тоже заинтересовались данными спортивными дисциплинами. Мы считаем, что в будущем это направление будет только развиваться, поэтому собираемся держать в курсе всех любителей силовых единоборств относительно предстоящих матчей, а также собираемся предлагать интересные и прибыльные прогнозы, позволяющие еще больше усилить эмоции от просмотра поединков. Ближайший матч, который обязательно должен привлечь внимание любителей единоборств, состоится уже совсем скоро, его соперниками станут Алессио Лоруссо (Ита) и Томас Эссомба (Кам). Учитывая широкую известность спортсменов, мы решили не оставлять этот бой без внимания, и предлагаем несколько интересных прогнозов. Напомним, что перед стартом матча нас ждет несколько любительских противостояний, поэтому рекомендуем присоединяться к прямой трансляции пораньше, возможно, среди любителей есть будущие профессиональные бойцы, и с их техникой лучше ознакомиться заранее.

Силовые единоборства и бокс собирают огромную армию фанатов. Любители этих спортивных дисциплин стараются не пропускать ни одного знакового противостояния, особенно, если на кону титул. Алессио Лоруссо (Ита) и Томас Эссомба (Кам) – соперники, имена которых отлично известны всем любителям единоборств. Спортсмены являются легендами, так как за свою карьеру принимали участие в большом количестве различных поединков, побеждали и зарабатывали чемпионские пояса. Предстоящий бой станет для них особенным, так как по его окончанию один из спортсменов станет абсолютным победителем, другому же придется ждать нового шанса. В СМИ широко освещают предстоящее противостояние, так как оба спортсмена – знаковые фигуры в мире спорта, за матчам будет наблюдать огромная аудитория, а букмекеры предлагают интересные ставки на этот матч. Наш ресурс тоже решил не оставаться в стороне от данного спортивного события. Мы уверены, что оба спортсмена постараются продемонстрировать свой лучший бой. Не зря они так долго готовились к этому поединку. У каждого из соперников есть свои сильные и слабые места. Конечно, в процессе подготовки к бою соперники тщательно изучили друг друга, их команды смогли составить им верную тактику на предстоящий матч. Но, как известно, на ринге все может пойти совсем не по сценарию. В общем, мы уверены, что оба спортсмена будут стараться доказать свое превосходство уже с первых секунд боя, поэтому болельщикам стоит ждать интереснейшего противостояния, на которое мы уже составили прогнозы.

Предматчевый анализ и прогнозы букмекеров

Аналитики бокса отлично знают, в какой форме сейчас находятся Алессио Лоруссо (Ита) и Томас Эссомба (Кам), так что без сомнения они собираются сделать ставку на то, что Алессио Лоруссо (Ита) выиграет бой.

По мнению ведущих прогнозистов в данном виде спорта, бой Алессио Лоруссо (Ита) — Томас Эссомба (Кам) не принесет особых сюрпризов, так что можно сделать ставку, что победителем будет Томас Эссомба (Кам).

Алессио Лоруссо (Ита)

На самом деле Алессио Лоруссо (Ита) не является таким простым бойцом, как кажется изначально. Да, сейчас спортсмен занимает не самую высокую позицию в рейтинге, но не стоит забывать, что за свою долгую карьеру 35-летний боец дважды становился чемпионом мира и по несколько боев удерживал свой титул. Правда, последний раз Алессио Лоруссо (Ита) был чемпионом еще три года назад, а после того спортсмену ни разу не доводилось проводить титульного боя. Соперники попадались разные, так что были и победы, и поражения, ведь Алессио Лоруссо (Ита) не может похвастаться хорошей физической формой, так как возраст дает о себе знать и с каждым раундом бойцу все сложнее быстро передвигаться по рингу. Если вначале боя Алессио Лоруссо (Ита) много двигается и постоянно уходит от ударов соперника, то далее боец просто стоит и ставит блок. Но, удар Алессио Лоруссо (Ита) имеет до сих пор очень сильный и обладает хорошей техникой, так что если возникнет возможность, то боец может легко отправить соперника в нокаут.

Томас Эссомба (Кам)

Прошлый бой Томас Эссомба (Кам) проиграл, так что в один момент лишился всех своих титулов, так что сейчас придется начинать все сначала, если не получится одержать реванш и вернуть все свои чемпионские пояса. Томас Эссомба (Кам) является великолепным панчером, и в 34 боях на профессиональном ринге было всего одно поражение, как раз в прошлом бою, причем, до сих пор не ясно, что же стало причиной проигрыша. Томас Эссомба (Кам) обладает мощным ударом и даже в 35 лет показывает хорошие физические данные, так как может выдержать затяжной бой и старается очень быстро передвигаться по рингу. Спортсмен имеет необычную технику, да еще и является левшой, что делает его совершенно неудобным соперником. После поражения все пять месяцев прошли в упорных тренировках, а также Томас Эссомба (Кам) нанял еще одного тренера, который ранее работал с известными бойцами, которые ранее становились чемпионами в супертяжелом весе.

Алессио Лоруссо (Ита) — Томас Эссомба (Кам). Прогноз и ставки на матч. Бои 20-го мая 2023 года

Прогноз аналитиков по боевым искусствам на бой Алессио Лоруссо (Ита) — Томас Эссомба (Кам) основан на текущей форме противников, так что предлагается ставка на победу, которую одержит Алессио Лоруссо (Ита) еще до начала седьмого раунда.

Статистика и личные встречи

Прогноз аналитиков по единоборствам на бой Алессио Лоруссо (Ита) — Томас Эссомба (Кам) основан на текущей физической форме соперников, так что предлагается сделать ставку, что Томас Эссомба (Кам) выиграет нокаутом.

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