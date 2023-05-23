Адати/Гомеш Соррилья — Маркус/Маркус: кто пройдет в следующий раунд?

Прогноз Адати/Гомеш Соррилья — Маркус/Маркус (23-го мая 2023 года), ставки и коэффициенты

Прогноз и ставка на матч Адати/Гомеш Соррилья — Маркус/Маркус 23.05.2023

23.05.2023 в 22:30 по МСК состоится матч в рамках чемпионата ITF, в котором на корт выйдут Адати/Гомеш Соррилья , а противостоять в этом поединке будет Маркус/Маркус.



В 22:30 по московскому времени поклонники большого тенниса будут внимательно следить за тем, как на корте будут противостоять Адати/Гомеш Соррилья и Маркус/Маркус. Тем кто, хочет посмотреть на игру, которая пройдет 23.05.2023, вживую, еще можно купить билеты, так как еще есть свободные места на трибунах. Между ведущими мировыми ракетками за всю историю было лишь четыре встречи, причем в них было по две победы у каждого соперника.



СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Адати/Гомеш Соррилья — Маркус/Маркус:

Поклонники тенниса с нетерпением ожидают 23.05.2023, ведь именно в этот день на корте встречаются Адати/Гомеш Соррилья и Маркус/Маркус. Прямая трансляция игры будет проходить на нескольких спортивных каналах в 22:30 по Москве. Шансы на победу примерно равны, ведь личные встречи всегда проходят в напряженной борьбе, да и результат предыдущих противостояний практически одинаковый, ведь Адати/Гомеш Соррилья имеет на своем счету три победы, Маркус/Маркус может похвастаться четырьмя.

Адати/Гомеш Соррилья

В этом сезоне Адати/Гомеш Соррилья показывает блеклую игру, ведь было сыграно шесть поединков на грунтовом покрытии, из которых три было проиграно. И это при том, что почти все матчи были в квалификации на различных турнирах. Видно, что на грунте Адати/Гомеш Соррилья играет очень тяжело, ведь ранее принимать участие получалось лишь в тех турнирах, которые проходили на харде. Адати/Гомеш Соррилья умеет лишь демонстрировать агрессивную быструю игру, а вот с вязкими грунтовыми матчами дело пока не складывается. Так что, хоть Адати/Гомеш Соррилья и входит в двадцатку сильнейших теннисных ракеток мира, нельзя говорить ни о каком лидерстве в данном поединке. Скорее всего, что Адати/Гомеш Соррилья будет делать ставку не только на свою подачу, но и постарается грамотно играть на приеме. Заднюю линию Адати/Гомеш Соррилья чувствует очень хорошо, но быстро перемещаться к сетке не всегда получается, так что это и есть слабым местом.



Маркус/Маркус

Маркус/Маркус имеет слишком вспыльчивый характер, который и не позволяет стабильно действовать на корте. В этом матче снова придется дать волю своим эмоциям, так как оппонент предстоит серьезный, еще и лучше работающий ногами. Но, зато Маркус/Маркус уверенно действует на задней линии, так что показывает хороший уровень при обмене ударами. Играть в зале на жестком покрытии Маркус/Маркус умеет, ведь если брать прошлый сезон, то в нем было таких семь поединков, из которых шесть завершились победами. Маркус/Маркус обладает мощной подачей, и хоть и не отличается быстротой на корте, но зато демонстрирует постоянную вариативность ударов, так что крайне сложно предугадать направление полета мяча. С мотивацией Маркус/Маркус проблем не имеет, ведь хоть турнир и не очень значительный, но на нем необходимо пройти как можно дальше, чтобы не лишиться рейтинговых очков.

ITF, Адати/Гомеш Соррилья — Маркус/Маркус

Интерес экспертов нашего ресурса вызвало противостояние известных теннисистов, которые встретятся в очном матче. Соперники, судя по результатам нынешнего сезона, пребывают в великолепной форме, они могли попасть на данный турнир в числе сеяных теннисистов, что говорит о высоком рейтинге соперников. Между собой Адати/Гомеш Соррилья и Маркус/Маркус уже встречались, причем, есть свежая личка нынешнего сезона. В том матче соперники показали достойный уровень тенниса, боролись за каждый мяч, поэтому болельщики остались довольны матчем. Эксперты тенниса предполагают, что и это противостояние по накалу страстей ничем не будет уступать предыдущим. Напомним, что в прошлом сезоне соперники показали отличный теннис на этом турнире, что позволило им добраться до высоких стадий. В нынешнем сезоне им предстоит защита очков, следовательно, они рассматривают этот матч очень серьезно, о чем уже успели заявить в своих профилях в социальных сетях. СМИ активно рекламируют этот матч, считая его центральным матчем турнира, наши эксперты тоже решили предложить свои прогнозы на это противостояние, так как мы думаем, что игра должна получиться интересной и непредсказуемой, ведь текущая форма спортсменов предполагает борьбу в каждом розыгрыше, а соперники умеют использовать ошибки оппонентов в свою пользу. С нашими прогнозами на этот матч можно ознакомиться ниже. Уверены, что любители тенниса и ставок на этот вид спорта не будут разочарованы матчем.



Адати/Гомеш Соррилья — Маркус/Маркус (23.05.2023), ставки и коэффициенты

Адати/Гомеш Соррилья

Несмотря на внушительный возраст, Адати/Гомеш Соррилья демонстрирует в этом году великолепную форму, уже сумев выиграть два малозначительных турнира. Они были использованы в первую очередь для набора оптимальной формы, так как Адати/Гомеш Соррилья гораздо более хочет выиграть данный турнир, который входит в число самых престижных. Адати/Гомеш Соррилья обладает огромным опытом в большом теннисе, и это не удивительно для второй ракетки мира, но даже при таком плотном графике матчей получается постоянно выигрывать, не отдавая оппонентам ни единого сета. Ожидался сложный матч на прошлом этапе, но оппонент после часа напряженной борьбы отказался от игры, пожаловавшись на проблемы со здоровьем. Это позволило сэкономить силы, так что в этом матче Адати/Гомеш Соррилья снова сможет продемонстрировать свои максимальные возможности. Адати/Гомеш Соррилья может стабильно играть на любом покрытии корта, причем на всех различных типах были выиграны трофеи.

Маркус/Маркус

Маркус/Маркус лишь начинает свои выступления в этом сезоне, так что пока было сыграно только четыре матча, из которых было два выиграно, а два завершились поражениями. Стоит отметить, что оба поражения были в матчах против оппонентов, которые выступают в похожем стиле, действуя на корте в очень агрессивной манере. Пока Маркус/Маркус играет лишь так, настолько позволяет соперник, так что если будет слишком большой агрессивный натиск, то Маркус/Маркус начинает ошибаться и игра в обороне разрушается. Что касается данного покрытия корта, то на нем Маркус/Маркус выступает не лучшим образом, так как за всю свою карьеру не было никаких достижений, разве что два года назад на этом же турнире удалось зайти до четвертьфинала, но тогда по сетке попадались слишком легкие оппоненты. На подготовку к этому матчу было только два дня, а так как в прошлой игре было потрачено много сил и эмоций, то вряд ли Маркус/Маркус сможет показать сейчас свой лучший теннис.

Сегодня матч Адати/Гомеш Соррилья — Маркус/Маркус Прогнозы от БК «БалтБет»

Отличная игра спортсменов в предыдущих раундах турнира не могла остаться незамеченной нашими опытными аналитиками. Поэтому, как только букмекеры предложили линию на матч, в котором сойдутся Адати/Гомеш Соррилья и Маркус/Маркус, аналитики нашего портала сразу же принялись искать интересные ставки на этот матч. Рассматривая личные встречи спортсменов, мы обратили внимание, что борьба между ними всегда идет довольно плотной, ни у одного из соперников нет видимого преимущества. Кроме этого, Адати/Гомеш Соррилья и Маркус/Маркус играют в агрессивный теннис, стараются завершать розыгрыши в два-три удара, что позволяет им сохранять силы для защиты очков на своей подаче. Для составления качественных прогнозов, наши эксперты стараются изучать как можно больше информации относительно выступлений спортсменов на турнире. История выступлений сегодняшних соперников здесь довольно яркая. И Адати/Гомеш Соррилья, и Маркус/Маркус неоднократно попадали в финальные раунды турнира. Это наталкивает на мысль, что покрытие турнира позволяет им играть в комфортный для них теннис, следовательно, можно предположить, что и в нынешнем году соперники приложат все усилия для того чтобы пробиться как можно дальше по турнирной сетке, а это значит, что в матче обязательно будет борьба и интересные комбинации, которые не оставят равнодушным ни одного любителя этого вида спорта.

Адати/Гомеш Соррилья — Маркус/Маркус: кто пройдет в следующий раунд?

Наши аналитики обратили внимание на теннисный матч, в котором соперниками будут Адати/Гомеш Соррилья и Маркус/Маркус из-за того, что букмекеры предложили здесь очень заманчивый коэффициент на победу одного из спортсменов. Если взглянуть на рейтинг соперников, то можно увидеть, что они занимают соседние строчки, однако это не означает, что в данный момент они находятся в одинаковой форме. Напомним, что покрытие, на котором проводится данный теннисный турнир, является довольно-таки специфическим, на нем комфортно чувствуют себя далеко не все представители большого тенниса. Маркус/Маркус относится как раз к тем спортсменам, которым некомфортно играть на данном типе покрытия. Фактически, на этом покрытии в текущем сезоне Маркус/Маркус проводит второй или третий матч. А вот Адати/Гомеш Соррилья как раз умеет выступать на данном покрытии. Подтверждением этому являются высокие стадии и титулы ряда турниров. Исходя из этого, наши аналитики предлагают делать ставки на то, что в матче победит Адати/Гомеш Соррилья, причем, букмекеры предлагают на это событие непомерно высокий коэффициент. Есть у нас и предложение на этот матч для более рисковых бетторов – это минусовая фора нашего фаворита. В личных встречах, которые соперники провели между собой на подобном типе покрытия, Адати/Гомеш Соррилья без особых проблем побеждала, поэтому мы не видим оснований для того чтобы уверенно не победить и в этом матче. Это же относится и к общему тоталу геймов, который мы рекомендуем играть на меньше, так как Адати/Гомеш Соррилья вряд ли будет затягивать матч с соперником, для которого покрытие является непрофильным.

СЕГОДНЯ МАТЧ Адати/Гомеш Соррилья — Маркус/Маркус. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ



Сегодня среди любителей ставок на спорт теннис занимает особую популярность. Благодаря тому, что современные букмекеры существенно расширили линию ставок на этот вид спорта, бетторы получили возможность большого выбора событий на теннисные матчи. Теперь можно делать ставки не только на исходы матча, форы и тоталы, но и на сеты, геймы и статистику. Конечно, чтобы выигрывать на ставках на теннисной статистике, необходимо иметь определенные знания, однако благодаря нашим аналитикам, которые выбирают наиболее интересные теннисные противостояния, и составляют к ним прогнозы, все становится гораздо проще. Сегодня среди большого количества теннисных матчей наши эксперты выбрали матч, в котором соперниками будут Адати/Гомеш Соррилья и Маркус/Маркус. Эти спортсмены уверенно играют на данном турнире, своих соперников они прошли, не потратив дополнительных усилий. Скорее всего, теннисисты так распланировали свой график, чтобы выходить на пик формы с сохранением большого количества физических и психологических сил как раз к важным стадиям турнира. Наши аналитики полагают, что предстоящий матч станет серьезным экзаменом и для Адати/Гомеш Соррилья и для Маркус/Маркус, так как действия спортсменов на корте позволят оценить их реальную подготовку, а также позволят ответить на вопрос, можно ли рассматривать спортсменов в качестве одних из претендентов на титул в этом турнире. Поэтому рекомендуем понаблюдать за этим матчем, а чтобы подогреть интерес к просмотру противостояния, советуем воспользоваться нашими прогнозами, которые приведены ниже.

http://evolvegame.ru/cat2-656992-prognozy-i-stavki-specialistov-na-match-aleks-martines-tomas-kurras-abasolo-23-05-23/