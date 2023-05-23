Прогноз Вардхан/Ганта — Лама/Ровери Сидней (24-го мая 2023 года), ставки и коэффициенты

Вардхан/Ганта — Лама/Ровери Сидней. Прогноз, ставки на матч. ITF (24.05.23)

24-го мая в 11:00 по МСК состоится матч в рамках чемпионата ITF, в котором на корт выйдут Вардхан/Ганта , а противостоять в этом поединке будет Лама/Ровери Сидней.



Так как теннисный поединок Вардхан/Ганта — Лама/Ровери Сидней пройдет уже 24-го мая, то с каждым днем вокруг него все больший ажиотаж. Можно не сомневаться, что в 11:00 по Москве на трибунах не будет ни одного свободного места, да и многие телезрители займут свои места возле экранов. Единственная очная встреча состоялась четыре года назад, и тогда она показала, что Вардхан/Ганта на тот момент намного сильнее, нежели Лама/Ровери Сидней.



СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Вардхан/Ганта — Лама/Ровери Сидней:

На следующей неделе стартует престижный теннисный турнир, и 24-го мая откроет его противостояние Вардхан/Ганта — Лама/Ровери Сидней. Тем, кто хочет попасть на матч-открытие, лучше прийти на трибуны до 11:00 по МСК, то есть до начала игры. Вардхан/Ганта и Лама/Ровери Сидней отлично знают друг друга, ведь история противостояния насчитывает уже двенадцать матчей, в которых Лама/Ровери Сидней может гордиться семью победами, а вот Вардхан/Ганта имеет только пять выигранных встреч.

Вардхан/Ганта

На данный момент Вардхан/Ганта является одной из «темных лошадок» данного турнира, ведь в этом сезоне не было участия в других соревнованиях столь высокого класса. Зачастую это были простые Челленджеры, где хватало оппонентов из третьей и четвертой сотни мирового теннисного рейтинга. Как Вардхан/Ганта поведет себя в матче с более серьезным оппонентом пока не ясно, ведь вряд ли получится задавать свой темп и полностью контролировать игру, как это было во всех предыдущих поединках. В прошлых сезонах для успешного выступления не хватало стабильности, а сейчас Вардхан/Ганта пока демонстрирует лишь хорошую первую подачу, но пока не замечено умелой обороны и первоклассных технических навыков. К тому же, Вардхан/Ганта слабо играет у сетки, а также часто допускает потерю концентрации. Этот турнир является домашним, так что есть надежда, что Вардхан/Ганта будет более тщательно готовиться к поединку.



Лама/Ровери Сидней

В принципе, старт этого сезона можно считать неплохим, ведь хоть Лама/Ровери Сиднейв шести сыгранных матчах имеет только три победы, но все три поражения были исключительно от представителей ТОП-20 мирового теннисного рейтинга. При этом, всем трем оппонентам была навязана борьба, позволившая выиграть по одному сету. Главной специализацией является хардовое покрытие, но в залах Лама/Ровери Сидней играет не часто, лишь изредка подавая заявки на такого рода турниры. В розыгрышах Лама/Ровери Сидней держит высокий темп игры, а также глубоко атакует с форхенда. К тому же, несмотря на то, что сейчас только начало сезона, Лама/Ровери Сидней демонстрирует крайне мало брака при обмене ударами. Пока еще Лама/Ровери Сидней находится на 112-м месте в теннисном рейтинге, но в этом сезоне есть все шансы пробиться в первую сотню и избегать квалификаций на престижных турнирах.

Вардхан/Ганта — Лама/Ровери Сидней. КАК ИГРАЛИ МЕЖДУ СОБОЙ?

Разница в классе не должна помешать соперникам, выдать отличный матч на теннисных кортах известного турнира. Вардхан/Ганта и Лама/Ровери Сидней впервые будут встречаться между собой. Если Вардхан/Ганта уже привык выступать на таких стадиях крупных теннисных турниров, где обладает немалым опытом, то соперник — Лама/Ровери Сидней пока только делает первые шаги во взрослом теннисе, поэтому еще недостаточно опытен в подобных матчах. Даже учитывая тот факт, что эксперты мирового тенниса пророчат спортсмену большое будущее, ни букмекеры, ни эксперты нашего ресурса не видят здесь никаких факторов в пользу победы менее опытного спортсмена. Наряду с этим, мы полагаем, что в одном из сетов, а то и в двух, соперник может навязать своему более опытному оппоненту борьбу. Глядя на результаты, которые Вардхан/Ганта демонстрировал будучи юниором, создается впечатление, что спортсмен – будущее мирового тенниса. Естественно, чтобы играть на равных и побеждать лидеров мирового рейтинга, помимо таланта нужно обладать должным опытом и иметь отличный психологический настрой. Все это придет со временем, а пока стоит отталкиваться от текущей формы, а она говорит о том, что Вардхан/Ганта – фаворит противостояния. Возможно, что фаворит даст сопернику проявить себя, позволив получить бесценный опыт выступлений на таком уровне и против таких соперников. В этом случае, игра будет очень интересная, в первую очередь, с той точки зрения, что любители спорта смогут понаблюдать за первыми шагами будущей звезды. Прогнозы от наших экспертов на этот матч представлены ниже, всем хорошего тенниса и выигрышных ставок.



Вардхан/Ганта — Лама/Ровери Сидней. Прогноз, ставки на матч от эксперта сайта taffnews.ru (24.05.23)

Вардхан/Ганта

На столь высокой стадии престижного теннисного турнира Вардхан/Ганта выступает вполне заслуженно, ведь этот сезон можно считать одним из лучших в карьере. Вардхан/Ганта всегда мобильно действует на корте, и зачастую именно это качество помогает побеждать. На этом турнире были пройдены очень серьезные оппоненты, так что можно не сомневается, что сейчас Вардхан/Ганта уже все сделает для того, чтобы пробиться в финал. На данный момент Вардхан/Ганта занимает в мировом рейтинге тенниса тринадцатую строчку, что является наивысшим достижением, но играть против представителей ТОП-10 не получается, так как высокая скорость и мощная подача еще не являются залогом победы. К тому же, Вардхан/Ганта больше любит играть на жестком покрытии, а сейчас придется действовать на травяных кортах, на которых за всю карьеру еще не было никаких достижений. Тем не менее, Вардхан/Ганта имеет на два дня больше на подготовку, а это много чего значит.

Лама/Ровери Сидней

Несмотря на хорошо проведенный прошлый сезон, пока не стоит надеяться на то, что Лама/Ровери Сидней хорошо сыграет и в этом году. Так как конец прошлого года был сильно перегружен матчами, то просто не хватило времени полностью восстановить силы, а значит Лама/Ровери Сидней никак не может находиться на пике формы. Прошлый турнир завершился уже во втором раунде, причем пришлось отказаться от продолжения поединка, так как начали ощущать боли в спине. После этого был взят перерыв на две недели, так что все же есть шансы, что Лама/Ровери Сидней сейчас чувствует себя лучше и сможет продемонстрировать на корте больше сил. Тем более, что сейчас необходимо играть на харде, а со скоростью все в порядке. Лама/Ровери Сидней всегда быстро перемещается по корту и отлично выбирает позицию при приеме, так что крайне редко позволяет загнать себя в неудобную ситуацию.

Сегодня матч Вардхан/Ганта — Лама/Ровери Сидней Прогнозы от БК «БалтБет»

Очень много внимание СМИ уделяют теннисному матчу, в котором встретятся Вардхан/Ганта и Лама/Ровери Сидней. И это внимание является вполне заслуженным. Теннисисты проводят отличный сезон, в котором доказывают, что не зря входят в число лучших представителей этого вида спорта. Участие в полуфиналах, финалах и завоевание трофеев престижных теннисных турниров – все это есть в карьере спортсменов, в том числе и в нынешнем сезоне. Сейчас соперники рассматриваются букмекерами в качестве основных претендентов на трофей текущего турнира. Однако побороться за него сможет лишь победитель. История личных взаимоотношений соперников на корте довольно насыщенная. Вардхан/Ганта и Лама/Ровери Сидней встречались на различных типах покрытий, в том числе и на том, на котором проводится данный турнир. Учитывая, что Вардхан/Ганта и Лама/Ровери Сидней довольно легко преодолели сопротивление своих визави в предыдущих раундах, наши аналитики сделали вывод, что спортсмены берегли силы именно на финальные матчи, так как отлично отдавали себе отчет в том, что в важных стадиях турнира предстоят непростые матчи с довольно неуступчивыми соперниками, которые умеют держать свою подачу, и могут навязать борьбу на подаче соперника. Личные встречи Вардхан/Ганта и Лама/Ровери Сидней подчеркивают, что соперники предпочитают активный атакующий теннис, хотя, могут и изменить привычной тактики, сыграв на ошибках оппонента. Для зрителей матч обещает стать интересным зрелищем, а наши прогнозы должны сделать его еще и прибыльным для тех, кто делает ставки на теннис в букмекерских конторах.

Вардхан/Ганта — Лама/Ровери Сидней: будет сделан акцент на атакующий теннис

Вардхан/Ганта и Лама/Ровери Сидней которым предстоит определить сильнейшего в ближайшем матче престижного теннисного турнира, соперники, которые отлично знакомы со стилем игры друг друга. Теннисисты уже неоднократно скрещивали ракетки на разных стадиях различных турниров. Поэтому прежде чем начать прогнозирование этого противостояния, наши аналитики решили прибегнуть к статистике очных встреч. Из нее стало видно, что Вардхан/Ганта имеет преимущество над соперником, так как на данном типе покрытия не имеет поражений. А вот Лама/Ровери Сидней хоть и показывает неплохой теннис в текущем сезоне, все же так и не может добиться более-менее вменяемых результатов на данном типе покрытия. Это означает, что наш фаворит этого противостояния — Вардхан/Ганта. Однако матч для фаворита вряд ли будет проходным. Лама/Ровери Сидней умеет настраиваться на титулованных соперников. Об этом говорит высокий рейтинг спортсмена, да и личные встречи между соперниками в большинстве матчей проходили в борьбе. Тщательно изучив линию букмекерских контор, мы обратили внимание, что в лини предлагается заниженный общий тотал геймов. Мы полагаем, что этим необходимо пользоваться, тем более, что в предыдущих матчах на турнире Вардхан/Ганта довольно посредственно действовал на своей подаче. Если предыдущие соперники были гораздо ниже уровнем, то Лама/Ровери Сидней вряд ли будет прощать такое. Наши эксперты ждут здесь плотного противостояния, но за счет большего опыта победителем будет Вардхан/Ганта.

СЕГОДНЯ МАТЧ Вардхан/Ганта — Лама/Ровери Сидней. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

Довольно необычно ведет на крупном теннисном турнире спортсменов, которые еще недавно выступали в менее значимых по рейтингу турнирах. Однако мировые эксперты отмечают, что большой теннис прогрессирует довольно быстро, молодые спортсмены стараются демонстрировать теннис высокого уровня, что дает им возможность противостоять теннисистам с высоким рейтингом. Причем, в отдельных матчах молодые спортсмены не только навязывают борьбу своим более именитым и титулованным соперникам, но и побеждают их. Результаты текущего турнира показывают, что Вардхан/Ганта и Лама/Ровери Сидней сейчас находятся в прекрасной форме, по ходу турнира они провели несколько непростых матчей, из которых им удалось выйти победителями. А это говорит о готовности бороться здесь и попадать в следующий круг. Наши аналитики полагают, что матч с участием этих спортсменов должен стать очень зрелищным, а его результат может быть непредсказуемым, так как и Вардхан/Ганта, и Лама/Ровери Сидней будут прилагать все усилия для того чтобы попасть в следующий круг турнира, что позволит им не только серьезно заявить о своих намерениях в большом теннисе, но и существенно продвинет спортсменов в рейтинге. Поэтому мы предлагаем всем любителям большого тенниса не пропустить этот яркий, и, несомненно, интересный матч, добавить интригу в котором смогут наши прогнозы, с которыми можно подробно ознакомиться ниже.

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