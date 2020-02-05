Прогноз Илона-Георгиана Гиороайе — Ирина Хромачёва (05-го февраля), ставки и коэффициенты

Илона-Георгиана Гиороайе — Ирина Хромачёва. Прогноз, ставки на матч. ITF (05.02.20)

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СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Илона-Георгиана Гиороайе — Ирина Хромачёва:

Илона-Георгиана Гиороайе

Сделать предматчевые ставки на теннисное противостояние Илона-Георгиана Гиороайе - Ирина Хромачёва можно будет вплоть до 16:30 по МСК, ведь в это время начнется игра, и коэффициенты станут меняться. Участники поединка сейчас упорно тренируются, каждый день посвящая подготовке к игре, ведь она назначена уже на 05-го февраля 2020 года. Мало кто может дать прогноз на данный поединок, учитывая тот факт, что ранее Илона-Георгиана Гиороайе и Ирина Хромачёва еще ни разу не встречались на теннисном корте.05-го февраля 2020 года пройдет очередной раунд престижного теннисного турнира, в рамках которого встречаются Илона-Георгиана Гиороайе - Ирина Хромачёва. Ведущие ракетки мира появятся на корте в 16:30 по московскому времени. Статистика личных встреч насчитывает уже шестнадцать матчей, в которых лидером по количеству побед является Ирина Хромачёва, выиграв десять раз, из которых четыре победы были досрочные. Кроме того, Ирина Хромачёва выигрывает уже последние три личные встречи, а последняя из них была в конце прошлого сезона.На данный момент Илона-Георгиана Гиороайе является самым опытным игроком на данном теннисном турнире, ведь находится в 32-летнем возрасте, а участвует на этом Мастерсе уже восьмой год подряд. Никаких особых успехов не было, разве что однажды получилось дойти до полуфинала, но можно не сомневаться, что Илона-Георгиана Гиороайе однозначно попадет в восьмерку лучших. Пока был сыгран лишь один матч, где удалось обыграть более именитого оппонента, который находился не в лучшей форме, так что терял много реальных возможностей, а Илона-Георгиана Гиороайе демонстрирует, что можно реализовывать свой каждый брейк-поинт. Илона-Георгиана Гиороайе хорошо бьет как форхендом, так и бэкхендом, а также не боится травяных кортов, ведь на данном покрытии было сыграно огромное количество матчей, в том числе, и в этом сезоне. Слабым местом является лишь задняя линия, ведь ее Илона-Георгиана Гиороайе часто теряет, позволяя оппонентам этим пользоваться.

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Ирина Хромачёва

Старт сезона был полностью провален, так что сейчас Ирина Хромачёва имеет мало игровой практики. Было сыграно только три матча, причем все они завершились поражениями, и только в одном получилось выиграть один сет. Это было в игре с оппонентами, которые находятся значительно ниже в рейтинге мирового тенниса. Так что, хоть в прошлом году на данном турнире удалось зайти в четвертьфинал, будет неожиданностью, если на этот раз хотя бы удастся преодолеть матчи квалификации. Ирина Хромачёва демонстрирует крайне слабый уровень, ведь нет такого аспекта игры, в котором бы не имелось проблем. И с подачей начались проблемы, и прием ухудшился, так что брак виден кругом. Заднюю линию Ирина Хромачёва не чувствует, а зону возле сетки не может перекрыть просто из-за плохой скорости. Что случилось в межсезонье не понятно, так что остается надеяться, что с увеличением игровой практики ситуация улучшиться, так что Ирина Хромачёва не будет смотреться во всех матчах настолько безнадежно.

ITF, Илона-Георгиана Гиороайе — Ирина Хромачёва

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Илона-Георгиана Гиороайе — Ирина Хромачёва. Прогноз, ставки на матч от эксперта сайта taffnews.ru (05.02.20)

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Илона-Георгиана Гиороайе - Ирина Хромачёва: ошибок будет много, ставим на количество геймов

СЕГОДНЯ МАТЧ Илона-Георгиана Гиороайе - Ирина Хромачёва. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

Любители большого тенниса замерли в ожидании начала матча, соперниками в котором будут Илона-Георгиана Гиороайе и Ирина Хромачёва. Сейчас эти спортсмены входят в число лучших теннисистов современности. Благодаря стабильным результатам и разнообразной игре, доставляющей удовольствие любителям этого вида спорта, они смогли завоевать себе место в теннисной элите, добившись признания болельщиков. Сегодняшний матч, равно как и большинство матчей в карьере этих спортсменов, будет иметь для них важное значение, так как победа позволит на шаг приблизиться к очередному трофею, что, несомненно, еще больше подымит уровень спортсменов в глазах преданных фанатов. Эксперты нашего сайта, равно, как и мировые эксперты большого тенниса, полагают, что Илона-Георгиана Гиороайе и Ирина Хромачёва должны применить весь свой богатый арсенал, так как победить малой кровью в таком противостоянии вряд ли удастся. Спортсмены прекрасно знакомы с тем, каким богатым арсеналом обладает соперник, поэтому постараются навязать свою игру, что позволит контролировать ход матча. Естественно, сделать это будет очень непросто, так как для того чтобы переломить соперника такого уровня психологически необходимо постоянно действовать первым номером, а для этого потребуется большая затрата сил. Исходя из этого, при составлении прогнозов на этот матч, наши эксперты обращали внимание на все маломальские аспекты, которые способны оказать влияние на течение этого матча. Такой подход позволил нам взглянуть на это противостояние под другим углом, что дало новые решения для прогнозирования, с которыми можно ознакомиться ниже.На столь высокой стадии престижного теннисного турнира Илона-Георгиана Гиороайе выступает вполне заслуженно, ведь этот сезон можно считать одним из лучших в карьере. Илона-Георгиана Гиороайе всегда мобильно действует на корте, и зачастую именно это качество помогает побеждать. На этом турнире были пройдены очень серьезные оппоненты, так что можно не сомневается, что сейчас Илона-Георгиана Гиороайе уже все сделает для того, чтобы пробиться в финал. На данный момент Илона-Георгиана Гиороайе занимает в мировом рейтинге тенниса тринадцатую строчку, что является наивысшим достижением, но играть против представителей ТОП-10 не получается, так как высокая скорость и мощная подача еще не являются залогом победы. К тому же, Илона-Георгиана Гиороайе больше любит играть на жестком покрытии, а сейчас придется действовать на травяных кортах, на которых за всю карьеру еще не было никаких достижений. Тем не менее, Илона-Георгиана Гиороайе имеет на два дня больше на подготовку, а это много чего значит.Выступать в зале Ирина Хромачёва не очень любит, так как показывать хорошую игру на таких кортах не получается. За всю свою многолетнюю карьеру не было ни одного трофея, взятого на закрытом харде, а зачастую Ирина Хромачёва старается избегать таких турниров. Но, так как данный чемпионат проходит на родине, то все же Ирина Хромачёва принимает участие, и постарается продемонстрировать как можно лучший теннис, чтобы порадовать своих поклонников. Ранее на данном турнире также не получалось показывать хороших результатов, но в этом сезоне Ирина Хромачёва демонстрирует великолепную форму, улучшив свою подачу, а также став намного надежнее играть на приеме. При вводе мяча в игру появилась вариативность, причем иногда Ирина Хромачёва даже может запустить мяч по довольно сложной траектории. Заднюю линию Ирина Хромачёва хорошо контролирует, так что при обмене ударами постоянно пытается так отбить мяч, чтобы обострить ситуацию.Очень много внимание СМИ уделяют теннисному матчу, в котором встретятся Илона-Георгиана Гиороайе и Ирина Хромачёва. И это внимание является вполне заслуженным. Теннисисты проводят отличный сезон, в котором доказывают, что не зря входят в число лучших представителей этого вида спорта. Участие в полуфиналах, финалах и завоевание трофеев престижных теннисных турниров – все это есть в карьере спортсменов, в том числе и в нынешнем сезоне. Сейчас соперники рассматриваются букмекерами в качестве основных претендентов на трофей текущего турнира. Однако побороться за него сможет лишь победитель. История личных взаимоотношений соперников на корте довольно насыщенная. Илона-Георгиана Гиороайе и Ирина Хромачёва встречались на различных типах покрытий, в том числе и на том, на котором проводится данный турнир. Учитывая, что Илона-Георгиана Гиороайе и Ирина Хромачёва довольно легко преодолели сопротивление своих визави в предыдущих раундах, наши аналитики сделали вывод, что спортсмены берегли силы именно на финальные матчи, так как отлично отдавали себе отчет в том, что в важных стадиях турнира предстоят непростые матчи с довольно неуступчивыми соперниками, которые умеют держать свою подачу, и могут навязать борьбу на подаче соперника. Личные встречи Илона-Георгиана Гиороайе и Ирина Хромачёва подчеркивают, что соперники предпочитают активный атакующий теннис, хотя, могут и изменить привычной тактики, сыграв на ошибках оппонента. Для зрителей матч обещает стать интересным зрелищем, а наши прогнозы должны сделать его еще и прибыльным для тех, кто делает ставки на теннис в букмекерских конторах.Наши аналитики обратили внимание на теннисный матч, в котором соперниками будут Илона-Георгиана Гиороайе и Ирина Хромачёва из-за того, что букмекеры предложили здесь очень заманчивый коэффициент на победу одного из спортсменов. Если взглянуть на рейтинг соперников, то можно увидеть, что они занимают соседние строчки, однако это не означает, что в данный момент они находятся в одинаковой форме. Напомним, что покрытие, на котором проводится данный теннисный турнир, является довольно-таки специфическим, на нем комфортно чувствуют себя далеко не все представители большого тенниса. Ирина Хромачёва относится как раз к тем спортсменам, которым некомфортно играть на данном типе покрытия. Фактически, на этом покрытии в текущем сезоне Ирина Хромачёва проводит второй или третий матч. А вот Илона-Георгиана Гиороайе как раз умеет выступать на данном покрытии. Подтверждением этому являются высокие стадии и титулы ряда турниров. Исходя из этого, наши аналитики предлагают делать ставки на то, что в матче победит Илона-Георгиана Гиороайе, причем, букмекеры предлагают на это событие непомерно высокий коэффициент. Есть у нас и предложение на этот матч для более рисковых бетторов – это минусовая фора нашего фаворита. В личных встречах, которые соперники провели между собой на подобном типе покрытия, Илона-Георгиана Гиороайе без особых проблем побеждала, поэтому мы не видим оснований для того чтобы уверенно не победить и в этом матче. Это же относится и к общему тоталу геймов, который мы рекомендуем играть на меньше, так как Илона-Георгиана Гиороайе вряд ли будет затягивать матч с соперником, для которого покрытие является непрофильным.На матч, в котором встретятся Илона-Георгиана Гиороайе и Ирина Хромачёва букмекеры предложили довольно интересную линию. Напомним, что линию на теннисные матчи букмекеры составляют исходя из рейтинга и текущей формы спортсменов. Судя по тому, как соперники начали сезон, они готовы демонстрировать высокие результаты на всех турнирах, в которых принимают участие. Поэтому наши аналитики полагают, что линия, выставленная букмекерами, является верной. Однако это не помешало нам тщательно проанализировать возможность победы одного и другого спортсмена в этом матче, и предложить свои прогнозы на это противостояние. Мы знаем, что сейчас в большом теннисе идет серьезная борьба за места в рейтинге. Ситуация такова, что целый ряд теннисистов имеет отличные шансы на то, чтобы улучшить свои позиции в рейтинге, заняв более высокое место. Для этого необходимо показывать стабильно высокие результаты на всех крупных турнирах. И данный турнир не является исключением. Сейчас начинаются самые ответственные стадии, и чем дальше пройдут соперники по турнирной сетке, тем больше получат рейтинговых очков за участие в турнире. Поэтому сейчас все спортсмены будут действовать на пределе возможностей, активно играя не только на своей подаче, но и цепляясь за каждое очко на подаче соперника. Благодаря этому, мы можем гарантировать, что Илона-Георгиана Гиороайе и Ирина Хромачёва проведут зрелищный и активный матч, в котором порадуют зрителей ярким атакующим теннисом, со множеством интересных комбинаций.

http://evolvegame.ru/cat1-237416-2b-kontrol-trapani-dertona-prognoz-i-stavki-ot-professionala-na-basketbol-05-02-20/