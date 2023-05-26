Прогноз Нилекс Роад Варриорс — Рэйн-о-Шайн Эласто Пэйнтерс (26-го мая), ставки и коэффициенты

Нилекс Роад Варриорс — Рэйн-о-Шайн Эласто Пэйнтерс. Прогноз, ставки на матч (26.05.23)

26.05.2023 в 14:30 по МСК состоится матч в рамках чемпионата Кубок Филиппин, в котором на своей площадке местный клуб Нилекс Роад Варриорс примет соперника по национальному первенству Рэйн-о-Шайн Эласто Пэйнтерс.



В 14:30 по МСК во всем мире любители баскетбола будут следить за встречей Нилекс Роад Варриорс – Рэйн-о-Шайн Эласто Пэйнтерс, где сойдутся одни из самых сильных команд этого турнира. До матча осталось всего несколько дней, так как он запланирован на 26.05.2023, так что время на подготовку еще есть. В прошлом сезоне команды обменялись победами, а в этом уже соперники однажды встречались, и тогда со счетом 95-89 выиграли баскетболисты клуба Рэйн-о-Шайн Эласто Пэйнтерс.



Нилекс Роад Варриорс — Рэйн-о-Шайн Эласто Пэйнтерс. КТО ФАВОРИТ МАТЧА?

Принципиальный баскетбольный поединок Нилекс Роад Варриорс — Рэйн-о-Шайн Эласто Пэйнтерс назначен на 26.05.2023, так что у соперников еще достаточно времени на подготовку. Прямая трансляция данного матча будет проводиться различными спортивными каналами в 14:30 по Москве. В прошлом сезоне команды сыграли три очных поединка, и все три раза сильнее были хозяева данного матча. Но, в этом году гостям удалось одержать неожиданную победу.

Нилекс Роад Варриорс

В межсезонье ряды баскетбольного клуба Нилекс Роад Варриорс пополнил новый центровой, но его никак не удается интегрировать в первую пятерку. Тем не менее, главный тренер продолжает выпускать баскетболиста со старта, и это негативно сказывается на игре. Часто игрок выпадает из командных действий, или же допускает нелепые ошибки в атаке. Скорее всего, что тренер в этом поединке вновь ничего не станет менять, хотя игра не обещает быть легкой. В этом сезоне Нилекс Роад Варриорс уже не является такой непобедимой командой как раньше, да и плотный график приводит к тому, что баскетболистов все больше достает усталость. Последний свой матч хозяева провели лишь два дня назад, причем он завершился унизительным гостевым поражением с разницей больше, чем двадцать очков. Это может сказаться на моральном настрое команды, которая и так не всегда блещет запредельной мотивацией. Травмы помешают выйти на поле тяжелому форварду и атакующему защитнику.



Рэйн-о-Шайн Эласто Пэйнтерс

Уже три недели баскетбольный клуб Рэйн-о-Шайн Эласто Пэйнтерс выступает без своего лидера, получившего серьезное повреждение плеча и выбывшего на длительный срок. Но, даже без данного баскетболиста команда показывает хорошую игру. В каждом матче гости демонстрируют сыгранность и взаимовыручку между игроками, так что баскетболистам клуба Рэйн-о-Шайн Эласто Пэйнтерс удается ликвидировать большую часть контратак соперников. В турнирной таблице гости находятся на пятом месте и путевку в плей-офф команда обеспечила себе уже досрочно. За последние восемь встреч баскетбольный клуб Рэйн-о-Шайн Эласто Пэйнтерс одержал шесть побед и только два раза проиграл, причем, оба поражения были как раз на выезде. В гостях команда намного хуже реализовывает свои моменты, ведь игроки ощущают отсутствие поддержки болельщиков, ведь в каждом домашнем матче видно, как баскетболисты сильно мотивированы и готовы на полную выложиться на площадке.

Нилекс Роад Варриорс — Рэйн-о-Шайн Эласто Пэйнтерс. КАК ИГРАЛИ МЕЖДУ СОБОЙ?

Баскетбольный клуб Нилекс Роад Варриорс свою домашнюю серию будет завершать матчем, который запланирован на 26.05.2023. На этот раз соперником хозяев будет Рэйн-о-Шайн Эласто Пэйнтерс, так что в 14:30 по Москве болельщики на трибунах должны увидеть настоящее зрелище. Последний раз команды играли между собой два месяца назад, и тогда победу со счетом 132-126 одержал баскетбольный клуб Нилекс Роад Варриорс. Эта же команда лидирует в общей статистике противостояния.



Нилекс Роад Варриорс — Рэйн-о-Шайн Эласто Пэйнтерс. Прогноз, ставки на матч(26.05.23)

Нилекс Роад Варриорс

С приходом нового тренера баскетбольный клуб Нилекс Роад Варриорс начал показывать действительно командную игру. От этого пострадала индивидуальная результативность игроков, но вот общие результаты команды существенно улучшились, так что в этом сезоне хозяева являются одними из сильнейших на данном турнире. Если взять прошлую игру, то лишь один баскетболист сумел набрать семнадцать очков, а остальные не набрали более пятнадцати, но зато все двенадцать заявленных игроков сумели отметиться. Очень эффективно играет ключевой центровой, который стал меньше забрасывать, но зато теперь полностью исключает из игры лидера команды соперника. Нынешний наставник также сделал уклон на оборону, так что сейчас хозяева очень надежно играют в защите, не часто подпуская противника близко к своему кольцу. В этом матче с игроками обороны все в порядке, а может пропустить игру только тяжелый форвард, повредивший лодыжку в прошлом матче.

Рэйн-о-Шайн Эласто Пэйнтерс

В прошлом сезоне баскетбольный клуб Рэйн-о-Шайн Эласто Пэйнтерс становился победителем данного турнира, так что в этом году гостям очень хотелось бы защитить свой титул. В регулярном чемпионате команда стартовала слабо, но затем набрала форму, так что путевка в плей-офф была обеспечена заблаговременно. Баскетбольный клуб Рэйн-о-Шайн Эласто Пэйнтерс уже закрепил за собой четвертое место в турнирной таблице, так что в оставшихся турах регулярного чемпионата на площадку выходило много игроков запаса, а результаты были далеко не лучшими. Понятно, что в матчах плей-офф Рэйн-о-Шайн Эласто Пэйнтерс сыграет своим сильнейшим составом, тем более, что большинство ключевых исполнителей получило время на отдых, так что к важным поединкам они подойдут в оптимальной форме. За это время также почти опустел лазарет команды, ведь нынче там находится только один защитник, но он ранее не часто попадал в основу.

Сегодня матч Нилекс Роад Варриорс — Рэйн-о-Шайн Эласто Пэйнтерс Прогнозы от БК «БалтБет»

Баскетбольный клуб Нилекс Роад Варриорс после длительной гостевой серии возвращается в родные стены, где 26.05.2023 сыграет матч против БК Рэйн-о-Шайн Эласто Пэйнтерс. Сирена, которая оповестит о начале поединка, прозвучит в 14:30 по МСК. В этом сезоне хозяевам уже удавалось обыгрывать данного противника, когда три месяца назад была зафиксирована победа с преимуществом в восемнадцать очков. В прошлом году БК Нилекс Роад Варриорс также не имел проблем в противостояниях с этой командой, одержав две победы.

Нилекс Роад Варриорс — Рэйн-о-Шайн Эласто Пэйнтерс: соперники не будут долго запрягать

Несмотря на то, что старт сезона баскетбольный клуб Нилекс Роад Варриорс провел не лучшим образом, так что даже некоторое время находился в середине турнирной таблицы, постепенно команда начала прибавлять. Сейчас хозяева уже идут пятыми, так что находятся в зоне плей-офф, а за последних десять матчей было только одно поражение, да и то от команды, которая на данный момент возглавляет турнирную таблицу. Сразу трое баскетболистов клуба Нилекс Роад Варриорс показывают феноменальную точность на трехочковых бросках, так что если хозяева не могут пробиться к чужому кольцу, то компенсируют это дальними бросками. На своей площадке команда еще и показывает очень атакующую игру, так что многие баскетболисты набирают более двадцати очков за матч, а в последнем поединке сразу двое сделало «дабл-дабл». Мало того, что у баскетбольного клуба Нилекс Роад Варриорс и так глубокий состав, так среди игроков основы еще и нет травмированных.

Вылетев из международного турнира, баскетбольный клуб Рэйн-о-Шайн Эласто Пэйнтерс полностью сосредоточился на данном чемпионате, где команде необходимо закрепиться в зоне плей-офф. Гости на данный момент идут пятыми, но ниже настолько плотное скопление команд, что в случае даже двух поражений баскетбольный клуб Рэйн-о-Шайн Эласто Пэйнтерс может оказаться за пределами первой восьмерки. В этом сезоне команда является слишком домашней, ведь у себя дома было лишь три поражения, а все остальные поединки баскетбольный клуб Рэйн-о-Шайн Эласто Пэйнтерс выиграл. Но, на выезде не получится похвастаться такими результатами, так как было уже восемь проигранных матчей. Тем не менее, сейчас гости находятся в отличной форме, ведь после минимального поражения в одно очко от лидера турнира было сразу три уверенных победы. Под присмотром врачей сейчас находится сразу четверо баскетболистов команды, но ни один из них не отыгрывает ключевой роли.

СЕГОДНЯ МАТЧ Нилекс Роад Варриорс — Рэйн-о-Шайн Эласто Пэйнтерс. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

Этот сезон для баскетбольного клуба Нилекс Роад Варриорс является дебютным в высшем дивизионе, но, несмотря на статус новичка, у команды все равно получается показывать хорошие результаты, так что сейчас хозяева располагаются в зоне плей-офф, занимая шестую строчку в чемпионате. Пока баскетболисты клуба Нилекс Роад Варриорс проводят очень стабильный сезон, ведь редко бывало два поражения подряд, а в последних восьми матчах хозяева одержали шесть побед при двух поражениях. Причем, в обоих проигранных матчах приходилось встречаться с соперниками, занимающими более высокие места в турнирной таблице. В составе баскетбольного клуба Нилекс Роад Варриорс нет звездных игроков, а главный тренер сумел просто из хороших баскетболистов построить сильный коллектив, который выкладывается на площадке в каждом матче. А у себя дома команда потерпела только одно поражение, ведь в каждой домашней игре ее активно поддерживают болельщики. Атакующий защитник точно пропускает игру, а также может не выйти на матч центровой.

И в прошлые годы баскетбольный клуб Рэйн-о-Шайн Эласто Пэйнтерс показывал слабые результаты, находясь в нижней части турнирной таблицы, но в межсезонье команду покинуло двое ключевых нападающих, так что дела еще сильнее ухудшились. В этом сезоне гости уже замыкают турнирную таблицу, проигрывая практически всем, ведь в среднем у баскетбольного клуба Рэйн-о-Шайн Эласто Пэйнтерс получается выигрывать один матч из пяти. Сейчас в составе команды нет уже ни одного баскетболиста, который мог бы стараться вытянуть гостей, так что даже самые отчаянные болельщики уже не верят, что футбольный клуб Рэйн-о-Шайн Эласто Пэйнтерс сможет выбраться со дна чемпионата. К тому же, главный тренер две недели назад сам подал в отставку, так что временно гости не имеют постоянного наставника, а временно исполняющий эти обязанности специалист не знает, как найти подход к игрокам, чтобы они начали играть хоть немного лучше. Этот поединок у гостей точно пропускают центровой и разыгрывающий защитник, а также под вопросом выход на площадку еще двух баскетболистов ближайшего резерва.

http://evolvegame.ru/cat0-658630-prognozy-i-stavki-specialistov-na-match-ural-stars-zhen-skyline-zhen-26-05-23/