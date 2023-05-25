Прогноз на бой Оскар Кольясо (П-Рик) — Мелвин Иерусалем (Фил) 28-го мая

«Оскар Кольясо (П-Рик)» – «Мелвин Иерусалем (Фил)». 28.05.23. Прогноз и ставки на матч

Свой первый бой по защите титула Оскар Кольясо (П-Рик) проведет 28-го мая, и на ринге придется встретиться с таким опытным бойцом, как Мелвин Иерусалем (Фил). В букмекерских конторах прием ставок на данный бой будет осуществляться вплоть до 06:00 по МСК. Так как в данной весовой категории оба спортсмена выступают сравнительно недавно, то ранее между ними не было ни одной личной встречи.

До 28-го мая осталось еще много времени, но во многих букмекерских конторах уже сейчас начался прием ставок на поединок Оскар Кольясо (П-Рик) — Мелвин Иерусалем (Фил). Это будет продолжаться вплоть до 06:00 по Москве, пока бойцы не выйдут на ринг и не прозвучит гонг. Один из спортсменов лишь в этом году поднялся в данную весовую категорию, что объясняет тот факт, что между бойцами ранее не было ни одного поединка.

СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Оскар Кольясо (П-Рик) — Мелвин Иерусалем (Фил):

победа Оскар Кольясо (П-Рик) – 1.325, ничья – 20, победа Мелвин Иерусалем (Фил) – 3.74

Прогноз на матч Оскар Кольясо (П-Рик) – Мелвин Иерусалем (Фил) Бои, титульный бой, 28-го мая :

Ставки по коэффициенту 1.325 окажутся выигрышными, если Оскар Кольясо (П-Рик) станет победителем боя. Если выиграет Мелвин Иерусалем (Фил), то букмекеры выплатят по ставкам на котировку 3.74.

История личных встреч

На профессиональном ринге Оскар Кольясо (П-Рик) провел только четырнадцать боев, но несмотря на это, спортсмен уже сейчас считается одним из лучших в своей весовой категории. Дело в том, что Оскар Кольясо (П-Рик) пока не только выиграл все свои поединки, где было одиннадцать побед нокаутом, но и практически не пропускал ударов от соперников, так что на данный момент боец действительно кажется непобедимым. Оскар Кольясо (П-Рик) является очень техничным бойцом, ведь несколько лет провел в любительском боксе, так что умеет хорошо двигаться по рингу и обладает очень сильным ударом. Но, все же главный козырь данного спортсмена — это скорость, ведь Оскар Кольясо (П-Рик) никогда не стоит на одном месте, а постоянно меняет свое местоположение, что позволяет атаковать соперника с разных сторон и под различными ракурсами. Оскар Кольясо (П-Рик) имеет почти двухметровый размах рук, что часто позволяет не подпускать к себе соперников на близкое расстояние.

Мелвин Иерусалем (Фил) является восходящей звездой в данной весовой категории, начав свою карьеру только четыре года назад, но сумев провести на ринге двенадцать боев. Все они были выиграны, а в половине поединков победа была нокаутом. Мелвин Иерусалем (Фил) хорошо двигается по ринге и плотно бьет с правой, а так как это легкий вес, то не удивительно, что нокаутом было выиграно только половину боев. С каждым поединком Мелвин Иерусалем (Фил) показывает все лучшую технику и более сильный удар, так что в последнем бою получилось отправить соперника в нокаут уже в четвертом раунде. Пока Мелвин Иерусалем (Фил) еще не имеет никаких достижений в своей карьере, но если получится выиграть данный бой, то спортсмен станет главным претендентом на чемпионский бой. Поединки, в которых приходилось драться по двенадцать раундов, показали, что Мелвин Иерусалем (Фил) имеет хорошую выносливость, ведь даже в последнем раунде боец смотрелся не более уставшим, чем в первом.

Хорошо видно, что перед данным боем Оскар Кольясо (П-Рик) сильно нервничает, так как ведет себе очень агрессивно перед журналистами. И это понятно, ведь данный бой обещает быть очень сложным, так что не ясно, сумеет ли Оскар Кольясо (П-Рик) отстоять свой чемпионский титул. Сейчас боец находится не в оптимальной форме, ведь со времени последнего поединка прошло не так много времени, так что вряд ли Оскар Кольясо (П-Рик) сумел так быстро восстановить силы после вывиха. Тем более, что Оскар Кольясо (П-Рик) находится уже в солидном возрасте, так что мышцам на восстановление необходимо довольно много времени. Оскар Кольясо (П-Рик) всегда показывает хорошую технику и имеет хорошо отработанный удар с левой, но все же выносливость является слабым местом бойца, ведь если не получится добиться досрочной победы, то с каждым раундом силы будут уходить, так что Оскар Кольясо (П-Рик) станет меньше передвигаться по рингу и буде все больше пропускать ударов.

В данной весовой категории Мелвин Иерусалем (Фил) провел только один бой, сразу же сумев одержать победу над действующим чемпионом с помощью технического нокаута. В низшей весовой категории Мелвин Иерусалем (Фил) выиграл все, что только можно, но, несмотря на 35-летний возраст, боец решил попробовать себя в большем весе и первый опыт получился удачным. Но, сейчас Мелвин Иерусалем (Фил) должен отстоять свой титул, и сделать это будет не так просто, так как данный поединок станет реваншем, а в данный момент соперник находится в гораздо лучшей форме, чем перед прошлым боем. Но, Мелвин Иерусалем (Фил) будет стараться выиграть, ведь это не только позволит защитить уже имеющийся чемпионский пояс, но и даст возможность претендовать на остальные титулы в данной весовой категории. Мелвин Иерусалем (Фил) не обладает внушительными физическими данными, но постоянно много работает на ринге и показывает надежные действия в обороне.

Оскар Кольясо (П-Рик) – Мелвин Иерусалем (Фил) 28.05.23

Появление на ринге таких бойцов, как Оскар Кольясо (П-Рик) и Мелвин Иерусалем (Фил) всегда вызывает большой ажиотаж. Силовые единоборства в последние годы становятся все более популярным видом спорта. Собирается не только большая аудитория зрителей, которые с интересом наблюдают за происходящим на ринге, но и не меньшее количество болельщиков делают ставки на этот вид спорта. Букмекеры смекнули, что единоборства могут приносить хороший доход, особенно, если вывеска боя содержит фамилии известных бойцов. Букмекеры предлагают огромный объем ставок, и любители единоборств с удовольствием прогнозируют исходы поединков. Наши эксперты решили, что на боях можно неплохо зарабатывать. Конечно, для этого необходимо обладать достаточной информацией, чтобы четко представлять, кто из соперников является фаворитом поединка. Получить эту информацию несложно, достаточно просмотреть несколько записей предыдущих боев соперников. Это позволит заметить их сильные и слабые стороны. Так мы поступили при прогнозировании матча, соперниками в котором будут Оскар Кольясо (П-Рик) и Мелвин Иерусалем (Фил). Надеемся, что спортсмены выдадут зрелищный бой, а наши прогнозы позволят многократно усилить эмоции от просмотра этого противостояния.

Оскар Кольясо (П-Рик) и Мелвин Иерусалем (Фил) очень долго готовились к этому моменту. Буквально через несколько часов эти бойцы выйдут на ринг и будут определять сильнейшего. Стоит отметить, что в мире профессионального бокса и боев без правил, эти соперники имеют мировую известность. За их плечами не только множество громких побед над своими соперниками, они также являются рекордсменами по количеству различных титулов и чемпионских поясов. Данный бой позволит дать ответ на вопрос о сильнейшем. Нельзя сказать, что это почетное звание можно получить благодаря победе лишь в одном поединке. Оба спортсмена уже вошли в историю в качестве легенд современных боевых искусств, лучше них, пожалуй, никого и нет. Конечно, их очное противостояние будет иметь не только спортивный, но и коммерческий интерес. За ходом матча будут наблюдать любители силовых единоборств во всем мире, а букмекеры уже во всю рекламируют свои предложения на этот матч. Такое внимание, несомненно, приятно обоим спортсменам, но, все же, на первом месте у них стоит подготовка. В противостоянии с такими соперниками, как Оскар Кольясо (П-Рик) и Мелвин Иерусалем (Фил) необходимо не терять концентрацию. Они прекрасно умеют ждать и находить слабые места в обороне своего оппонента. Будущий матч – это еще и битва характеров, ведь на ринге побеждает тот спортсмен, кто сумел победить себя, и смог в нужный момент перехватить инициативу. В этом отношении Оскар Кольясо (П-Рик) и Мелвин Иерусалем (Фил) – отличные стратеги, которые правильно рассчитывают свои действия на ринге. Надеемся, что сегодня они смогут удивить болельщиков потрясающей техникой, и подарят незабываемый вечер.

Предматчевый анализ и прогнозы букмекеров

Аналитики бокса отлично знают, в какой форме сейчас находятся Оскар Кольясо (П-Рик) и Мелвин Иерусалем (Фил), так что без сомнения они собираются сделать ставку на то, что Оскар Кольясо (П-Рик) выиграет бой.

Исходя из того, в какой форме нынче пребывают Оскар Кольясо (П-Рик) и Мелвин Иерусалем (Фил), спортивные аналитики собираются сделать ставку на то, что Мелвин Иерусалем (Фил) одержит победу нокаутом еще до начала десятого раунда.

Оскар Кольясо (П-Рик)

В своей профессиональной карьере Оскар Кольясо (П-Рик) провел 22 боя, из которых выиграл восемнадцать. Было четыре поражения, причем, во всех проигранных боях спортсмен был очень сильно избит, а противостоять приходилось действительно серьезным соперникам. Оскар Кольясо (П-Рик) такой боец, который не упустит своего в бою с более слабым оппонентом и одержит яркую победу, но с сильными соперниками Оскар Кольясо (П-Рик) драться не умеет и пропускает очень много ударов. Тактикой данный спортсмен не отличается, ведь в каждом своем бою устраивает открытую драку, совершенно не уделяя внимание обороне. Оскар Кольясо (П-Рик) имеет мощный удар и постоянно идет напролом, но, даже обладая крепкой челюстью, бойцу не всегда удается устоять на ногах после пропущенных кроссов. В этом поединке, учитывая превосходство соперника, Оскар Кольясо (П-Рик) будет стараться побольше использовать джеб, но нельзя сказать, что у бойца данный удар получается идеально.

Мелвин Иерусалем (Фил)

Прошлый бой Мелвин Иерусалем (Фил) проиграл, так что в один момент лишился всех своих титулов, так что сейчас придется начинать все сначала, если не получится одержать реванш и вернуть все свои чемпионские пояса. Мелвин Иерусалем (Фил) является великолепным панчером, и в 34 боях на профессиональном ринге было всего одно поражение, как раз в прошлом бою, причем, до сих пор не ясно, что же стало причиной проигрыша. Мелвин Иерусалем (Фил) обладает мощным ударом и даже в 35 лет показывает хорошие физические данные, так как может выдержать затяжной бой и старается очень быстро передвигаться по рингу. Спортсмен имеет необычную технику, да еще и является левшой, что делает его совершенно неудобным соперником. После поражения все пять месяцев прошли в упорных тренировках, а также Мелвин Иерусалем (Фил) нанял еще одного тренера, который ранее работал с известными бойцами, которые ранее становились чемпионами в супертяжелом весе.

Оскар Кольясо (П-Рик) — Мелвин Иерусалем (Фил). Прогноз и ставки на матч. Бои 28-го мая

Никто не сомневается, что Оскар Кольясо (П-Рик) намного сильнее, чем Мелвин Иерусалем (Фил), так что легко выиграет данный бой. Но, из-за очень низкого коэффициента просто на победу, лучше поставить на выигрыш в первых трех раундах.

Статистика и личные встречи

Спортивные эксперты не сомневаются, что в данном бою Оскар Кольясо (П-Рик) будет намного сильнее, чем Мелвин Иерусалем (Фил), так что ставку нужно делать на его досрочную победу.

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