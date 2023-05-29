Прогноз Синьцзян Флаинг Тайгерс (21) — Чжэцзян Лайонз (21) (29-го мая 2023 года), ставки и коэффициенты

Синьцзян Флаинг Тайгерс (21) — Чжэцзян Лайонз (21). Прогноз, ставки на матч (29.05.23)

29.05.2023 в 15:00 по МСК состоится матч в рамках чемпионата Чемпионат Китая до 21 года, в котором на своей площадке местный клуб Синьцзян Флаинг Тайгерс (21) примет соперника по национальному первенству Чжэцзян Лайонз (21).



Баскетбольный поединок Синьцзян Флаинг Тайгерс (21) – Чжэцзян Лайонз (21) пройдет в рамках престижного турнира 29.05.2023, так что у игроков еще хватает времени и на отдых, и на тренировки. Арбитр даст старт матчу в 15:00 по Москве. Уже дважды данным командам приходилось встречаться только в рамках этого сезона, причем каждая одержала по домашней победе. В прошлом году было три встречи команд, и в них трижды сильнее были баскетболисты клуба Синьцзян Флаинг Тайгерс (21).



СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Синьцзян Флаинг Тайгерс (21) — Чжэцзян Лайонз (21):

Любители ставок не должны пропустить баскетбольное противостояние Синьцзян Флаинг Тайгерс (21) — Чжэцзян Лайонз (21), запланированное на 29.05.2023. Поставить на матч можно будет до 15:00 по МСК, а определить фаворита довольно просто, ведь в десяти последних личных встречах хозяева данного поединка одержали девять побед и только один раз проиграли. Причем, единственная победа баскетбольного клуба Чжэцзян Лайонз (21) была еще пять лет назад.

Синьцзян Флаинг Тайгерс (21)

Сейчас баскетбольный клуб Синьцзян Флаинг Тайгерс (21) демонстрирует ужасную форму, проиграв четыре матча подряд. Такие результаты всех разочаровали, особенно главного тренера, ведь в двух поединках соперниками были явные аутсайдеры этого чемпионата. Причем, в одном из матчей хозяева допустили целых 26 потерь, которые соперник воплотил в сорок очков. Одной из причин слабой игры команды стала плохая форма лидера, который в этом месяце в среднем за игру набирает двенадцать очков, когда в прошлом месяце этот показатель достигал восемнадцати. Мало того, что баскетболист находится в худшей физической форме, так и точность бросков стала слабее. Тем не менее, пока команда не делает никаких резких решений, хотя опустилась уже на восьмую строчку и вполне может покинуть плей-офф. Хорошо хоть, что на своем поле Синьцзян Флаинг Тайгерс (21) демонстрирует неплохой баскетбол, так что хозяева точно в этом матче будут отчаянно бороться за очки.



Чжэцзян Лайонз (21)

В межсезонье руководство баскетбольного клуба Чжэцзян Лайонз (21) потратило на трансферы более ста миллионов долларов, но большинство новичков до сих пор не могут продемонстрировать ожидаемого уровня. Да, приглашение нового тренера, который является очень опытным специалистом, принесло свои плоды, ведь команда заиграла лучше. Но, все же в турнире гости не лидируют, а просто находятся среди восьмерки сильнейших. С нынешним наставником баскетбольный клуб Чжэцзян Лайонз (21) сильнее заиграл в нападении, так как игроки начали действовать более разнопланово, а также во время атаки к чужому кольцу бегут абсолютно все баскетболисты, пребывающие на площадке. Иногда это позволяет сопернику провести успешную контратаку, но так как гости демонстрируют великолепную реализацию собственных моментов, то легко получается за счет собственных очков перекрыть удачные броски команды противника. Баскетбольный клуб Чжэцзян Лайонз (21) не имеет кадровых проблем в преддверии данной игры.

«Синьцзян Флаинг Тайгерс (21)» — «Чжэцзян Лайонз (21)»: прогноз автора

Поклонники баскетбола с нетерпением ожидают матча Синьцзян Флаинг Тайгерс (21) — Чжэцзян Лайонз (21), запланированного на 29.05.2023. На площадке игроки обеих команд появятся в 15:00 по МСК. В каждой встрече данных соперников счет зашкаливает, ведь Синьцзян Флаинг Тайгерс (21) и Чжэцзян Лайонз (21) предпочитают атакующую игру, забрасывая мяч очень часто в кольцо. Что же касается лидера в данном противостоянии, то больше побед у баскетбольного клуба Синьцзян Флаинг Тайгерс (21).



Синьцзян Флаинг Тайгерс (21) — Чжэцзян Лайонз (21) (29.05.2023), ставки и коэффициенты

Синьцзян Флаинг Тайгерс (21)

Сейчас баскетбольный клуб Синьцзян Флаинг Тайгерс (21) демонстрирует далеко не лучшие результаты, ведь если анализировать последний поединок, то хозяева лишь местами демонстрировали ту игру, которую от них хотелось увидеть. Да, команда одержала победу, но в основном это произошло из-за того, что в овертайме игроки поймали кураж, так что всего за несколько минут набрали семнадцать очков. Учитывая то, что баскетбольный клуб Синьцзян Флаинг Тайгерс (21) играл с более слабой командой, главному тренеру необходимо принимать какие-то меры, чтобы игра его подопечных обрела стабильность. Не сыграет в этом поединке один из ключевых защитников, который не только надежно действует в обороне, но еще и лучше остальных в команде бросает трехочковые, что часто позволяло баскетбольному клубу Синьцзян Флаинг Тайгерс (21) вырываться вперед. На своей площадке команда уже не играла две недели, так что поддержать игроков соберется полный зал.

Чжэцзян Лайонз (21)

После того, как баскетбольный клуб Чжэцзян Лайонз (21) проиграл восемь матчей подряд, терпение руководства лопнуло, и оно все же решилось сместить с поста главного тренера. На его место пришел новый наставник, который ранее на таком высоком уровне не работал, в основном тренируя команды, которые принимали участие в менее значимых турнирах. Но, первые два матча под руководством нового тренера баскетбольный клуб Чжэцзян Лайонз (21) хоть и проиграл, но все же было видно, что игроки действительно стараются, а не показывают такую бесхарактерную игру, как раньше. В турнирном плане даже приглашение нового специалиста не позволит улучшить ситуацию, так как команда находится в нижней части таблицы, и для нее сейчас важно хотя бы не опуститься на последнее место. Если в обороне баскетбольный клуб Чжэцзян Лайонз (21) продолжает показывать отсутствие взаимопонимания между игроками, то хотя бы в нападении команда начала действовать более слаженно, так что количество набранных очков увеличилось. Кроме травмы ноги легкого форварда у гостей больше нет потерь.

Сегодня матч Синьцзян Флаинг Тайгерс (21) — Чжэцзян Лайонз (21) Прогнозы от БК «БалтБет»

На 29.05.2023 можно сделать ставку на баскетбольное противостояние Синьцзян Флаинг Тайгерс (21) — Чжэцзян Лайонз (21), в котором встречаются одни из главных претендентов на победу в данном турнире. Предматчевая ставка на данный матч будет возможна до 15:00 по Москве, пока не прозвучит сирена и не начнется игра. По статистике предыдущих встреч определить очевидного фаворита не так просто, так как в последних десяти матчах было по пять побед у каждой команды.

Синьцзян Флаинг Тайгерс (21) — Чжэцзян Лайонз (21): единоборств будет много, набранных очков — нет

Несмотря на то, что старт сезона баскетбольный клуб Синьцзян Флаинг Тайгерс (21) провел не лучшим образом, так что даже некоторое время находился в середине турнирной таблицы, постепенно команда начала прибавлять. Сейчас хозяева уже идут пятыми, так что находятся в зоне плей-офф, а за последних десять матчей было только одно поражение, да и то от команды, которая на данный момент возглавляет турнирную таблицу. Сразу трое баскетболистов клуба Синьцзян Флаинг Тайгерс (21) показывают феноменальную точность на трехочковых бросках, так что если хозяева не могут пробиться к чужому кольцу, то компенсируют это дальними бросками. На своей площадке команда еще и показывает очень атакующую игру, так что многие баскетболисты набирают более двадцати очков за матч, а в последнем поединке сразу двое сделало «дабл-дабл». Мало того, что у баскетбольного клуба Синьцзян Флаинг Тайгерс (21) и так глубокий состав, так среди игроков основы еще и нет травмированных.

Вылетев из международного турнира, баскетбольный клуб Чжэцзян Лайонз (21) полностью сосредоточился на данном чемпионате, где команде необходимо закрепиться в зоне плей-офф. Гости на данный момент идут пятыми, но ниже настолько плотное скопление команд, что в случае даже двух поражений баскетбольный клуб Чжэцзян Лайонз (21) может оказаться за пределами первой восьмерки. В этом сезоне команда является слишком домашней, ведь у себя дома было лишь три поражения, а все остальные поединки баскетбольный клуб Чжэцзян Лайонз (21) выиграл. Но, на выезде не получится похвастаться такими результатами, так как было уже восемь проигранных матчей. Тем не менее, сейчас гости находятся в отличной форме, ведь после минимального поражения в одно очко от лидера турнира было сразу три уверенных победы. Под присмотром врачей сейчас находится сразу четверо баскетболистов команды, но ни один из них не отыгрывает ключевой роли.

СЕГОДНЯ МАТЧ Синьцзян Флаинг Тайгерс (21) — Чжэцзян Лайонз (21). ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ



Долгое время баскетбольный клуб Синьцзян Флаинг Тайгерс (21) лидировал в своей Конференции, но стоило проиграть два матча подряд, как хозяева уступили первую строчку, так что сейчас занимают уже второе место. Но, так как выиграть регулярный сезон вряд ли получится, команда не особо стремится вернуть первое место, ведь для баскетбольного клуба Синьцзян Флаинг Тайгерс (21) гораздо важнее финишировать в зоне плей-офф, и лучше это сделать в первой четверке, ведь будут гораздо выше шансы выиграть первый раунд. В этом сезоне командой руководит новый тренер, который сделал более надежной игру в обороне, причем, особенно это касается домашних поединков, где баскетболисты делают все возможное, чтобы не дать сопернику сделать бросок по кольцу. Так как выездная серия только что завершилась, то болельщики баскетбольного клуба Синьцзян Флаинг Тайгерс (21) все же надеются, что их команда сможет наконец-то одержать победу. Тем более, что из лазарета вышел разыгрывающий защитник, который контролирует всю игру команды.

В данный момент баскетбольный клуб Чжэцзян Лайонз (21) находится на стадии перестройки, ведь происходит смена поколений. В составе команды уже практически не осталось опытных ветеранов, так что наставнику приходится делать ставку на молодых баскетболистов, но далеко не все из них готовы сейчас играть на таком высоком уровне. Все это приводит к слабой игре команды, так что баскетбольный клуб Чжэцзян Лайонз (21) сейчас находится в нижней части турнирной таблицы и не имеет даже теоретических шансов на то, чтобы пробиться в плей-офф. Но, руководство не давит на наставника, понимая, что для построения новой команды необходимо время, а денег на трансферы выделается не очень много. В большинстве матчей баскетбольный клуб Чжэцзян Лайонз (21) действует в оборонительной манере, что связано с отсутствием ярких атакующих баскетболистов. К тому же, единственный тяжелый форвард в команде выбыл на два месяца, и адекватной замены ему нет.



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