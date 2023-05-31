Прогноз на бой Хаято Тсутсуми (Япо) — Жео Сантисима (Фил) 31-го мая

«Хаято Тсутсуми (Япо)» – «Жео Сантисима (Фил)». 31.05.23. Прогноз и ставки на матч

Свой первый бой по защите титула Хаято Тсутсуми (Япо) проведет 31 мая, и на ринге придется встретиться с таким опытным бойцом, как Жео Сантисима (Фил). В букмекерских конторах прием ставок на данный бой будет осуществляться вплоть до 11:00 по МСК. Так как в данной весовой категории оба спортсмена выступают сравнительно недавно, то ранее между ними не было ни одной личной встречи.

В 11:00 по московскому времени Хаято Тсутсуми (Япо) и Жео Сантисима (Фил) будут драться на ринге за вакантный чемпионский пояс, так как действующий чемпион решил завершить карьеру. Так как поединок назначен на 31 мая, то у бойцов очень мало времени на подготовку. Но, друг друга Хаято Тсутсуми (Япо) и Жео Сантисима (Фил) отлично знают, ведь в прошлом году им приходилось встречаться на ринге, и тогда победу нокаутом в девятом раунде одержал Хаято Тсутсуми (Япо).

СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Хаято Тсутсуми (Япо) — Жео Сантисима (Фил):

победа Хаято Тсутсуми (Япо) – 1.18, ничья – 21, победа Жео Сантисима (Фил) – 5.55

Прогноз на матч Хаято Тсутсуми (Япо) – Жео Сантисима (Фил) Бои, титульный бой, 31 мая :

Так как Хаято Тсутсуми (Япо) является очевидным фаворитом данного противостояния, то не удивительно, что букмекеры занизили коэффициент на победу до 1.18. В то же время Жео Сантисима (Фил) имеет на выигрыш данного боя коэффициент 5.55.

История личных встреч

Хаято Тсутсуми (Япо) решился на возобновление карьеры, но боец сделает это не в своей, а в высшей весовой категории. Правда, не понятно, сможет ли Хаято Тсутсуми (Япо) успешно выступить там, где более тяжелые и мощные соперники. До завершения карьеры Хаято Тсутсуми (Япо) провел на ринге 46 боев, в которых было пять поражений. А побед нокаутом данный боец одержал 25. Можно вспомнить, что шесть лет назад Хаято Тсутсуми (Япо) пробовал выступать в данной весовой категории, проведя на ринге один бой, но он завершился поражением по решению судей. Хаято Тсутсуми (Япо) ранее был очень подвижным спортсменом, который хорошо уклонялся от ударов, но будет ли боец демонстрировать такую же легкость, когда у него добавилось несколько лишних килограммов. Хаято Тсутсуми (Япо) имеет хороший удар, но все же не стоит идти в разнос в данном бою, ведь удары в этой весовой категории будут посильнее, так что Хаято Тсутсуми (Япо) может и не устоять на ногах.

Жео Сантисима (Фил) очень хорошо проводит защиту своего титула, ведь получилось отстоять чемпионский пояс уже в трех боях. В последнем поединке боец сумел отравить противника в нокаут уже во втором раунде, правда, соперник попался не очень сложный, так как находится на закате своей карьеры. После того боя Жео Сантисима (Фил) уже почти год не выходил на ринг, так как постоянно организаторы переносили защиту титула по различным причинам, в том числе травму получил и Жео Сантисима (Фил), повредив левое колено. Но, данная травма была еще пять месяцев тому, так что сейчас Жео Сантисима (Фил) должен быть в хорошей физической форме. Жео Сантисима (Фил) является типичным панчером, ведь в девятнадцати выигранных поединках было восемнадцать побед нокаутом. О защите боец не особо беспокоится, но и ранее предстояло драться с такими соперниками, которые не отличались хорошим нокаутирующим ударом.

Хаято Тсутсуми (Япо) обладает внушительными физическими данными, имея большой рост и огромный размах рук. Но, если на старте профессиональной карьеры получалось показывать хорошие результаты, то в этом году дела у бойца складываются не лучшим образом, так как было три поражения подряд. В двух из них Хаято Тсутсуми (Япо) проиграл нокаутом, а в одном был проигрыш по очкам. Слабые результаты можно объяснить тем, что часто Хаято Тсутсуми (Япо) идет в размен, начиная агрессивно действовать на ринге, совершенно не заботясь о защите. А вот держать удар Хаято Тсутсуми (Япо) не очень умеет, так что если у соперника получается провести хорошую комбинацию, то Хаято Тсутсуми (Япо) валится с ног. К тому же, Хаято Тсутсуми (Япо) работает в основном только правой рукой, а левую задействует очень редко, так что она служит только для защиты. Так что, не удивительно, что в тридцать лет Хаято Тсутсуми (Япо) не имеет никаких достижений в данном виде спорта.

В данной весовой категории Жео Сантисима (Фил) провел только один бой, сразу же сумев одержать победу над действующим чемпионом с помощью технического нокаута. В низшей весовой категории Жео Сантисима (Фил) выиграл все, что только можно, но, несмотря на 35-летний возраст, боец решил попробовать себя в большем весе и первый опыт получился удачным. Но, сейчас Жео Сантисима (Фил) должен отстоять свой титул, и сделать это будет не так просто, так как данный поединок станет реваншем, а в данный момент соперник находится в гораздо лучшей форме, чем перед прошлым боем. Но, Жео Сантисима (Фил) будет стараться выиграть, ведь это не только позволит защитить уже имеющийся чемпионский пояс, но и даст возможность претендовать на остальные титулы в данной весовой категории. Жео Сантисима (Фил) не обладает внушительными физическими данными, но постоянно много работает на ринге и показывает надежные действия в обороне.

Хаято Тсутсуми (Япо) – Жео Сантисима (Фил) 31.05.23

Появление на ринге таких бойцов, как Хаято Тсутсуми (Япо) и Жео Сантисима (Фил) всегда вызывает большой ажиотаж. Силовые единоборства в последние годы становятся все более популярным видом спорта. Собирается не только большая аудитория зрителей, которые с интересом наблюдают за происходящим на ринге, но и не меньшее количество болельщиков делают ставки на этот вид спорта. Букмекеры смекнули, что единоборства могут приносить хороший доход, особенно, если вывеска боя содержит фамилии известных бойцов. Букмекеры предлагают огромный объем ставок, и любители единоборств с удовольствием прогнозируют исходы поединков. Наши эксперты решили, что на боях можно неплохо зарабатывать. Конечно, для этого необходимо обладать достаточной информацией, чтобы четко представлять, кто из соперников является фаворитом поединка. Получить эту информацию несложно, достаточно просмотреть несколько записей предыдущих боев соперников. Это позволит заметить их сильные и слабые стороны. Так мы поступили при прогнозировании матча, соперниками в котором будут Хаято Тсутсуми (Япо) и Жео Сантисима (Фил). Надеемся, что спортсмены выдадут зрелищный бой, а наши прогнозы позволят многократно усилить эмоции от просмотра этого противостояния.

Хаято Тсутсуми (Япо) и Жео Сантисима (Фил) очень долго готовились к этому моменту. Буквально через несколько часов эти бойцы выйдут на ринг и будут определять сильнейшего. Стоит отметить, что в мире профессионального бокса и боев без правил, эти соперники имеют мировую известность. За их плечами не только множество громких побед над своими соперниками, они также являются рекордсменами по количеству различных титулов и чемпионских поясов. Данный бой позволит дать ответ на вопрос о сильнейшем. Нельзя сказать, что это почетное звание можно получить благодаря победе лишь в одном поединке. Оба спортсмена уже вошли в историю в качестве легенд современных боевых искусств, лучше них, пожалуй, никого и нет. Конечно, их очное противостояние будет иметь не только спортивный, но и коммерческий интерес. За ходом матча будут наблюдать любители силовых единоборств во всем мире, а букмекеры уже во всю рекламируют свои предложения на этот матч. Такое внимание, несомненно, приятно обоим спортсменам, но, все же, на первом месте у них стоит подготовка. В противостоянии с такими соперниками, как Хаято Тсутсуми (Япо) и Жео Сантисима (Фил) необходимо не терять концентрацию. Они прекрасно умеют ждать и находить слабые места в обороне своего оппонента. Будущий матч – это еще и битва характеров, ведь на ринге побеждает тот спортсмен, кто сумел победить себя, и смог в нужный момент перехватить инициативу. В этом отношении Хаято Тсутсуми (Япо) и Жео Сантисима (Фил) – отличные стратеги, которые правильно рассчитывают свои действия на ринге. Надеемся, что сегодня они смогут удивить болельщиков потрясающей техникой, и подарят незабываемый вечер.

Предматчевый анализ и прогнозы букмекеров

Так как Хаято Тсутсуми (Япо) и Жео Сантисима (Фил) очень агрессивные бойцы, которые только и думают об атаке, то эксперты советуют взять для ставки досрочное завершение поединка.

Титульный бой Хаято Тсутсуми (Япо) — Жео Сантисима (Фил) подвергся тщательному анализу спортивных экспертов, которые предполагают, что Жео Сантисима (Фил) одержит победу, и это будет еще до начала седьмого раунда.

Хаято Тсутсуми (Япо)

Хаято Тсутсуми (Япо) хорошо известен, как быстрый и мобильный боец, а так как в этом поединке он еще и очень мотивирован, то можно не сомневаться, что спортсмен постарается доминировать с первых секунд боя. В своем весе именно Хаято Тсутсуми (Япо) обладает самой лучшей техникой, так что если даже и не получится отправить соперника в нокаут с одного удара, боец все равно на протяжении всего поединка будет периодически наносить удары, так что, рано или поздно все же завалит оппонента на пол. В свои 27 лет Хаято Тсутсуми (Япо) может похвастаться отличной статистикой, выиграв все тридцать боев, в которых нокаутом получилось победить 23 раза. Ввязываться в жесткую рубку Хаято Тсутсуми (Япо) не станет, а постарается постоянно уходить от клинчей и обменов ударами с соперником, зная о его мощном ударе. Учитывая умение данного бойца работать ногами, можно не сомневаться, что Хаято Тсутсуми (Япо) не даст сопернику прижать себя к канатам.

Жео Сантисима (Фил)

В данный момент Жео Сантисима (Фил) пребывает уже на закате своей карьеры, ведь бойцу 41 год и его доминирование в супертяжелом весе завершилось еще три года назад. Тогда случилось поражение по очкам, а реванш взять не удалось, так как соперника дисквалифицировали из-за проваленного допинг-теста. После поражения был проведен всего один бой, в котором Жео Сантисима (Фил) выиграл нокаутом в четвертом раунде. Всего в карьере данного спортсмена было 66 боев, из которых получилось выиграть 62 поединка. Несмотря на свой возраст, боец продолжает демонстрировать великолепную технику и показывает хорошую скорость. В последние годы Жео Сантисима (Фил) часто цепляется с соперниками в клинче, ведь благодаря высокому росту получается вешаться на оппонента и изматывать его. Так как выносливость у бойца уже далеко не та, что раньше, то Жео Сантисима (Фил) будет стараться решить исход боя до наступления седьмого раунда.

Хаято Тсутсуми (Япо) — Жео Сантисима (Фил). Прогноз и ставки на матч. Бои 31 мая

Спортивные эксперты считают, что Хаято Тсутсуми (Япо) сейчас намного сильнее, чем Жео Сантисима (Фил), так что предлагают сделать ставку на победу данного бойца.

Статистика и личные встречи

Хаято Тсутсуми (Япо) сейчас находится на пике формы, так что Жео Сантисима (Фил) вряд ли имеет шансы одержать победу в данном бою, так что прогнозисты намерены поставить, что сильнее будет Хаято Тсутсуми (Япо).

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