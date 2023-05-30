Бульдогс Сан-Сальвадор — Тандер Сальвадор. Прогноз, ставки на матч(31.05.23)

Прогноз Бульдогс Сан-Сальвадор — Тандер Сальвадор (31-го мая), ставки и коэффициенты

Бульдогс Сан-Сальвадор — Тандер Сальвадор (31-го мая), ставки и коэффициенты

31-го мая в 06:00 по МСК состоится матч в рамках чемпионата Чемпионат Сальвадора, в котором на своей площадке местный клуб Бульдогс Сан-Сальвадор примет соперника по национальному первенству Тандер Сальвадор.



На этой неделе самым важным баскетбольным матчем станет противостояние клубов Бульдогс Сан-Сальвадор и Тандер Сальвадор. Оно пройдет 31-го мая, так что можно не сомневаться, что в 06:00 по Москве все поклонники данной игры будут внимательно следить за поединком. Очень редко бывает, чтобы в противостоянии данных команд была победа с большим отрывом, ведь зачастую все решают несколько очков.



СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Бульдогс Сан-Сальвадор — Тандер Сальвадор:

Поклонники баскетбольного клуба Бульдогс Сан-Сальвадор намерены 31-го мая поддержать игроков, ведь в этот день им предстоит непростой поединок против БК Тандер Сальвадор. Болельщикам необходимо занять свои места на трибунах в 06:00 по МСК. Против данной команды хозяева играют не лучшим образом, ведь в последний раз получилось выигрывать три года назад, после чего было уже шесть поражений подряд.

Бульдогс Сан-Сальвадор

Баскетбольный клуб Бульдогс Сан-Сальвадор в прошлом туре проиграл, но болельщики надеются, что на команду положительно повлияет родная арена, ведь у себя дома баскетболисты играют намного лучше и демонстрирует более высокие результаты. За весь сезон баскетбольный клуб Бульдогс Сан-Сальвадор проиграл дома лишь две встречи, так что вряд ли хозяева потеряют очки, тем более в матче с таким простым соперником. Да, команда лишилась двух своих лидеров, без которых играть очень непросто, и последний тур был тому явным доказательством. Но, если брать четыре последних матча, где также не было этих травмированных баскетболистов, то в них было лишь одно поражение и четыре победы. В турнирной таблице хозяева сейчас идут третьими, так что уже практически обеспечили себе путевку в плей-офф, но и еще имеют хорошие шансы на чемпионский титул.



Тандер Сальвадор

Президент баскетбольного клуба Тандер Сальвадор ничего не делает для того, чтобы удержать многих ключевых игроков, так что после успешного прошлого сезона команду покинуло сразу трое баскетболистов основы. Серьезных трансферов не произошло, так что главный тренер не имеет в своем распоряжении восьмерых наигранных игроков, да и для ротации в наличии есть только четыре баскетболиста. А так как сейчас приходится выступать по сложному календарю, то многие баскетболисты клуба Тандер Сальвадор сильно устали и не успевают полностью восстановиться к следующему матчу. Особенно ощущается отсутствие хорошего центрового, так что у гостей не всегда получается быстро создать контратаку и перейти из обороны в нападение. В последних восьми поединках команда четыре раза проиграла, что немного опустило баскетбольный клуб Тандер Сальвадор в чемпионате, но пока команда все равно является претендентом на плей-офф.

Прогноз на матч Бульдогс Сан-Сальвадор — Тандер Сальвадор

Уже букмекеры начали принимать ставки на баскетбольный матч Бульдогс Сан-Сальвадор — Тандер Сальвадор, несмотря на то, что он должен пройти только 31-го мая. Поклонники данного вида спорта могут проследить за ходом игры в 06:00 по МСК. История данного противостояния началась еще в прошлом столетии, и за все время команды сыграли между собой 243 матча. В них баскетбольный клуб Бульдогс Сан-Сальвадор одержал 187 побед, а одна из них была уже как раз в этом сезоне.



Бульдогс Сан-Сальвадор — Тандер Сальвадор. Прогноз, ставки на матч(31.05.23)

Бульдогс Сан-Сальвадор

Сейчас баскетбольный клуб Бульдогс Сан-Сальвадор демонстрирует далеко не лучшие результаты, ведь если анализировать последний поединок, то хозяева лишь местами демонстрировали ту игру, которую от них хотелось увидеть. Да, команда одержала победу, но в основном это произошло из-за того, что в овертайме игроки поймали кураж, так что всего за несколько минут набрали семнадцать очков. Учитывая то, что баскетбольный клуб Бульдогс Сан-Сальвадор играл с более слабой командой, главному тренеру необходимо принимать какие-то меры, чтобы игра его подопечных обрела стабильность. Не сыграет в этом поединке один из ключевых защитников, который не только надежно действует в обороне, но еще и лучше остальных в команде бросает трехочковые, что часто позволяло баскетбольному клубу Бульдогс Сан-Сальвадор вырываться вперед. На своей площадке команда уже не играла две недели, так что поддержать игроков соберется полный зал.

Тандер Сальвадор

После того, как баскетбольный клуб Тандер Сальвадор проиграл восемь матчей подряд, терпение руководства лопнуло, и оно все же решилось сместить с поста главного тренера. На его место пришел новый наставник, который ранее на таком высоком уровне не работал, в основном тренируя команды, которые принимали участие в менее значимых турнирах. Но, первые два матча под руководством нового тренера баскетбольный клуб Тандер Сальвадор хоть и проиграл, но все же было видно, что игроки действительно стараются, а не показывают такую бесхарактерную игру, как раньше. В турнирном плане даже приглашение нового специалиста не позволит улучшить ситуацию, так как команда находится в нижней части таблицы, и для нее сейчас важно хотя бы не опуститься на последнее место. Если в обороне баскетбольный клуб Тандер Сальвадор продолжает показывать отсутствие взаимопонимания между игроками, то хотя бы в нападении команда начала действовать более слаженно, так что количество набранных очков увеличилось. Кроме травмы ноги легкого форварда у гостей больше нет потерь.

Сегодня матч Бульдогс Сан-Сальвадор — Тандер Сальвадор Прогнозы от БК «БалтБет»

Баскетбольный клуб Бульдогс Сан-Сальвадор после длительной гостевой серии возвращается в родные стены, где 31-го мая сыграет матч против БК Тандер Сальвадор. Сирена, которая оповестит о начале поединка, прозвучит в 06:00 по МСК. В этом сезоне хозяевам уже удавалось обыгрывать данного противника, когда три месяца назад была зафиксирована победа с преимуществом в восемнадцать очков. В прошлом году БК Бульдогс Сан-Сальвадор также не имел проблем в противостояниях с этой командой, одержав две победы.

Бульдогс Сан-Сальвадор — Тандер Сальвадор: соперники не будут долго запрягать

Несмотря на то, что старт сезона баскетбольный клуб Бульдогс Сан-Сальвадор провел не лучшим образом, так что даже некоторое время находился в середине турнирной таблицы, постепенно команда начала прибавлять. Сейчас хозяева уже идут пятыми, так что находятся в зоне плей-офф, а за последних десять матчей было только одно поражение, да и то от команды, которая на данный момент возглавляет турнирную таблицу. Сразу трое баскетболистов клуба Бульдогс Сан-Сальвадор показывают феноменальную точность на трехочковых бросках, так что если хозяева не могут пробиться к чужому кольцу, то компенсируют это дальними бросками. На своей площадке команда еще и показывает очень атакующую игру, так что многие баскетболисты набирают более двадцати очков за матч, а в последнем поединке сразу двое сделало «дабл-дабл». Мало того, что у баскетбольного клуба Бульдогс Сан-Сальвадор и так глубокий состав, так среди игроков основы еще и нет травмированных.

Недавно у баскетбольного клуба Тандер Сальвадор был спад, во время которого команда потерпела четыре поражения, хотя соперники были не самые сильные. Но, руководство не стало делать поспешных решений, дав тренеру возможность исправить ситуацию, и результат пришел, так как на данный момент гости выдают серию из шести побед. Это позволило вернуть себе четвертое место в турнирной таблице, а если баскетбольный клуб Тандер Сальвадор выиграет еще хотя бы два матча, то вполне может подняться и на вторую строчку. В обороне команда не стала играть более надежно, но зато гости существенно прибавили в плане атаки, так как в среднем набирают 118 очков за матч. На выезде у баскетбольного клуба Тандер Сальвадор немного ниже атакующий потенциал, так что выигрывать в гостях получается сложнее. Центровой точно пропускает данный матч, а под вопросом выход на площадку легкого форварда.

СЕГОДНЯ МАТЧ Бульдогс Сан-Сальвадор — Тандер Сальвадор. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

В межсезонье руководство допустило огромную ошибку, отпустив троих ключевых игроков, так что сейчас баскетбольный клуб Бульдогс Сан-Сальвадор просто ужасно выступает, проигрывая практически всем подряд. Не удивительно, что хозяева находятся на последней строчке, и даже подняться на одно место выше в чемпионате будет непросто, так как отставание уже очень большое. В действиях баскетболистов клуба Бульдогс Сан-Сальвадор совершенно нет слаженности, так что команда плохо играет в обороне, а еще хуже показывает себя в нападении, ведь только в редких матчах получается набрать большое количество очков. За восемь последних поединков баскетбольный клуб Бульдогс Сан-Сальвадор выиграл только две встречи, да и то они были против команд, находящихся также в нижней части турнирной таблицы. Мало того, что в составе хозяев почти не осталось опытных игроков, так в этом поединке еще точно не сыграет основной центровой, а могут пропустить игру еще и оба нападающих.

В данный момент баскетбольный клуб Тандер Сальвадор находится на стадии перестройки, ведь происходит смена поколений. В составе команды уже практически не осталось опытных ветеранов, так что наставнику приходится делать ставку на молодых баскетболистов, но далеко не все из них готовы сейчас играть на таком высоком уровне. Все это приводит к слабой игре команды, так что баскетбольный клуб Тандер Сальвадор сейчас находится в нижней части турнирной таблицы и не имеет даже теоретических шансов на то, чтобы пробиться в плей-офф. Но, руководство не давит на наставника, понимая, что для построения новой команды необходимо время, а денег на трансферы выделается не очень много. В большинстве матчей баскетбольный клуб Тандер Сальвадор действует в оборонительной манере, что связано с отсутствием ярких атакующих баскетболистов. К тому же, единственный тяжелый форвард в команде выбыл на два месяца, и адекватной замены ему нет.



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