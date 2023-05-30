Прогноз Илинка Далина Амариеи — Яна Фетт (31 мая), ставки и коэффициенты

Илинка Далина Амариеи — Яна Фетт. Прогноз, ставки на матч (31.05.23)

31-го мая в 11:00 по МСК состоится матч в рамках чемпионата ITF, в котором на корт выйдут Илинка Далина Амариеи , а противостоять в этом поединке будет Яна Фетт.



Букмекерские конторы расширили свою линию до 31-го мая, так что уже точно известно, что именно в этот день пройдет теннисный поединок Илинка Далина Амариеи — Яна Фетт. А тем, кто хочет на него сделать ставку, необходимо это сделать до 11:00 по Москве. Если брать во внимание предыдущие личные встречи, то в них явным лидером является Илинка Далина Амариеи, выиграв семь раз, причем пять раз были досрочные победы, когда поражение было лишь одно.



СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Илинка Далина Амариеи — Яна Фетт:

На следующей неделе стартует престижный теннисный турнир, и 31-го мая откроет его противостояние Илинка Далина Амариеи — Яна Фетт. Тем, кто хочет попасть на матч-открытие, лучше прийти на трибуны до 11:00 по МСК, то есть до начала игры. Илинка Далина Амариеи и Яна Фетт отлично знают друг друга, ведь история противостояния насчитывает уже двенадцать матчей, в которых Яна Фетт может гордиться семью победами, а вот Илинка Далина Амариеи имеет только пять выигранных встреч.

Илинка Далина Амариеи

В этом сезоне Илинка Далина Амариеи показывает намного лучшую форму, чем в прошлом, хотя в том году удалось на этом турнире дойти до финала. Сейчас более ранний этап, так что пока никто не сомневается, что Илинка Далина Амариеи сможет пройти дальше. Тем более, что на предыдущих двух турнирах удалось далеко зайти, а выбывание было вызвано поражениями от главных претендентов на победу. Да, Илинка Далина Амариеи еще не имеет достаточного опыта, так как в большом теннисе участвует лишь три года. Но, зато Илинка Далина Амариеи обладает колоссальным запасом энергии, позволяющим в высоком темпе отбегать по корту даже пять изнурительных сетов. Что касается этого турнира, то видно, что Илинка Далина Амариеи играет не в полную силу и экономит энергию, так как попадались оппоненты, для победы над которыми не приходилось выкладывать все свои козыри. Илинка Далина Амариеи любит хард с его быстрой игрой, так что снова сможет порадовать своих поклонников.



Яна Фетт

В принципе, старт этого сезона можно считать неплохим, ведь хоть Яна Феттв шести сыгранных матчах имеет только три победы, но все три поражения были исключительно от представителей ТОП-20 мирового теннисного рейтинга. При этом, всем трем оппонентам была навязана борьба, позволившая выиграть по одному сету. Главной специализацией является хардовое покрытие, но в залах Яна Фетт играет не часто, лишь изредка подавая заявки на такого рода турниры. В розыгрышах Яна Фетт держит высокий темп игры, а также глубоко атакует с форхенда. К тому же, несмотря на то, что сейчас только начало сезона, Яна Фетт демонстрирует крайне мало брака при обмене ударами. Пока еще Яна Фетт находится на 112-м месте в теннисном рейтинге, но в этом сезоне есть все шансы пробиться в первую сотню и избегать квалификаций на престижных турнирах.

Прогноз на матч

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Илинка Далина Амариеи — Яна Фетт. Прогноз, ставки на матч(31.05.23)

Илинка Далина Амариеи

Лишь в первом матче данного турнира было непонятно, в какой форме находится Илинка Далина Амариеи, ведь представителя четвертой сотни мирового теннисного рейтинга удалось дожать лишь в пятом сете, когда все ожидали яркой досрочной победы. Но, затем Илинка Далина Амариеи уже не позволяет оппонентам показывать свой теннис, а навязывает свой стиль. Илинка Далина Амариеи старается загонять соперников по корту и максимально вымотать их. Главным козырем, которым обладает Илинка Далина Амариеи, является психологическая стойкость, ведь даже проиграв два первых сета Илинка Далина Амариеи не опускает рук, а вполне может переломать ход поединка и одержать победу, что наблюдалось уже неоднократно. Хотя профильным покрытием является грунт, Илинка Далина Амариеи все же умело действует на любом корте, при этом, меняется и стиль игры. Так как в этом сезоне уже было сыграно несколько матчей на харде, то Илинка Далина Амариеи точно не станет испытывать проблем на данном покрытии.

Яна Фетт

Выступать в зале Яна Фетт не очень любит, так как показывать хорошую игру на таких кортах не получается. За всю свою многолетнюю карьеру не было ни одного трофея, взятого на закрытом харде, а зачастую Яна Фетт старается избегать таких турниров. Но, так как данный чемпионат проходит на родине, то все же Яна Фетт принимает участие, и постарается продемонстрировать как можно лучший теннис, чтобы порадовать своих поклонников. Ранее на данном турнире также не получалось показывать хороших результатов, но в этом сезоне Яна Фетт демонстрирует великолепную форму, улучшив свою подачу, а также став намного надежнее играть на приеме. При вводе мяча в игру появилась вариативность, причем иногда Яна Фетт даже может запустить мяч по довольно сложной траектории. Заднюю линию Яна Фетт хорошо контролирует, так что при обмене ударами постоянно пытается так отбить мяч, чтобы обострить ситуацию.

Сегодня матч Илинка Далина Амариеи — Яна Фетт Прогнозы от БК «БалтБет»

Со старта текущего теннисного сезона Илинка Далина Амариеи и Яна Фетт начали демонстрировать отличный уровень подготовки, что вылилось в большое количество побед и завоеванных трофеев. На фоне того, что ряд спортсменом пока не может похвастаться хорошей формой, демонстрируя рваные результаты, наши соперники стараются выигрывать как можно больше матчей, чтобы улучшать свои позиции в рейтинге. Напомним, что за победу в текущем турнире теннисисты получат достаточное количество очков, чтобы еще больше подняться в рейтинге, и результаты, которые Илинка Далина Амариеи и Яна Фетт показывают на этом турнире, свидетельствуют о том, что соперники не собираются сбавлять обороты, и главной их целью здесь является взятие трофея. Именно поэтому матч этих соперников приковал внимание любителей тенниса, и наши аналитики тоже решили поделиться своими прогнозами на этот матч. Так как уже в текущем сезоне Илинка Далина Амариеи и Яна Фетт провели несколько очных матчей, которые прошли в напряженной борьбе, наши аналитики уверены в том, что великолепная форма и отличный уровень подготовки должны способствовать тому, что и этот матч между соперниками должен получиться не менее зрелищным, чем предыдущие матчи. Покрытие турнира тоже располагает к затяжной игре, так как Илинка Далина Амариеи и Яна Фетт действуют от подачи, поэтому мы не исключаем плотную борьбу в каждом сете, что, несомненно, придется по вкусу любителям большого тенниса.

Илинка Далина Амариеи — Яна Фетт: кто пройдет в следующий раунд?

Судя по количеству финалов и титулов, которые Илинка Далина Амариеи имеет в своем активе за свою карьеру, вопрос о фаворите в теннисном матче, в котором встретятся Илинка Далина Амариеи и Яна Фетт отпадает сам собой. Наши аналитики, и аналитики букмекерских контор не видят возможности, которая позволит аутсайдеру победить в этом матче. Яна Фетт в принципе и не аутсайдер, если судить по рейтингу, однако Илинка Далина Амариеи превосходят по всем параметрам своего соперника. Единственное, в чем есть какие-то сомнения – сможет ли фаворит матча пробить фору, заявленную букмекерами. В принципе, если судить по личным встречам, то здесь фора выставлена правильно. В львиной доли матчей между теннисистами фора либо пробивалсь фаворитом впритык, либо не пробивалась. Так что, наши аналитики решили не гадать, а просто пропустить ставку на фору в этом матче, так как было бы неправильно прогнозировать ставки ни за, ни против форы. А вот общий тотал геймов, предложенный букмекерами, вызвал у нас интерес. Отталкиваясь от текущей формы спортсменов, мы сделали вывод, что вряд ли Яна Фетт сможет выиграть сет у соперника, поэтому ждем здесь легкой победы фаворита. А это означает, что букмекеры завысили общий тотал геймов на 1-2 гейма. Мы решили воспользоваться этим, и рекомендуем бетторам делать ставки на тотал меньше, тем более, что Илинка Далина Амариеи гораздо более комфортно чувствует себя на данном типе покрытия, чем соперник.

СЕГОДНЯ МАТЧ Илинка Далина Амариеи — Яна Фетт. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

Мы неоднократно говорили о том, что в современном теннисе все больше ярких и интересных матчей, в которых аутсайдеры не только навязывают борьбу фаворитам, но и побеждают их. Это происходит из-за того, что современный теннис стал моложе. Появляется все больше талантливых юниоров, которые уже в юном возрасте заявляют о себе как о будущих топ-теннисистах. Старожилам большого тенниса, которые на протяжении длительного времени удерживали лидирующие позиции мирового рейтинга, теперь очень непросто, так как молодежь полна сил, участвует в большом количестве турниров и не так подвержена усталости и травмам. Конечно, молодым талантам еще не хватает опыта и мастерства, однако желание победить с лихвой компенсирует все недостатки. Поэтому любители тенниса становятся свидетелями не только ярких матчей, но и неожиданных результатов. Такое положение дел устраивает всех, в том числе и букмекеров, которые, потирая руки, зарабатывают деньги на ставках бетторов на фаворитов. Наши аналитики решили положить этому конец. Мы тщательно отбираем матчи, анализируем их, предлагая только качественные прогнозы, ставки на которые на дистанции принесут бетторам гарантированную прибыль. С нашей помощью можно не только наслаждаться интересным теннисом, но и выигрывать на ставках. Поэтому не пропустите наш очередной прогноз на теннисный матч, соперниками в котором будут Илинка Далина Амариеи и Яна Фетт.



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