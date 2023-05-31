Прогноз Тегар Абди Сатрио Вибово — Юсуке Такахаси (01-го июня 2023 года), ставки и коэффициенты

Тегар Абди Сатрио Вибово — Юсуке Такахаси. Прогноз, ставки на матч. ITF (01.06.23)

01 июня в 07:05 по МСК состоится матч в рамках чемпионата ITF, в котором на корт выйдут Тегар Абди Сатрио Вибово , а противостоять в этом поединке будет Юсуке Такахаси.



В 07:05 по Москве Тегар Абди Сатрио Вибово и Юсуке Такахаси выйдут на теннисный корт, чтобы продемонстрировать все свое мастерство и определить, кто же пройдет дальше в данном турнире, а кому придется паковать чемоданы домой. Матча ждать осталось недолго, ведь согласно календарю Мастерса, он пройдет 01 июня. Единственный раз Тегар Абди Сатрио Вибово и Юсуке Такахаси встречались на корте три года назад, и тогда пришлось играть пять сетов, для того, чтобы определить победителя. Благодаря той победе Тегар Абди Сатрио Вибово сейчас считается фаворитом.



СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Тегар Абди Сатрио Вибово — Юсуке Такахаси:

До 01 июня осталось не так много времени, так что тем, кто все же хочет увидеть теннисный поединок Тегар Абди Сатрио Вибово — Юсуке Такахаси вживую, необходимо поспешить. Уже четыре года Тегар Абди Сатрио Вибово и Юсуке Такахаси не выходили вместе на один корт, а ранее было всего две личных встречи, в которых каждый оппонент сумел получить по одной победе со счетом 3-2. Начало этого матча в 07:05 по МСК.

Тегар Абди Сатрио Вибово

На данный момент Тегар Абди Сатрио Вибово является самым опытным игроком на данном теннисном турнире, ведь находится в 32-летнем возрасте, а участвует на этом Мастерсе уже восьмой год подряд. Никаких особых успехов не было, разве что однажды получилось дойти до полуфинала, но можно не сомневаться, что Тегар Абди Сатрио Вибово однозначно попадет в восьмерку лучших. Пока был сыгран лишь один матч, где удалось обыграть более именитого оппонента, который находился не в лучшей форме, так что терял много реальных возможностей, а Тегар Абди Сатрио Вибово демонстрирует, что можно реализовывать свой каждый брейк-поинт. Тегар Абди Сатрио Вибово хорошо бьет как форхендом, так и бэкхендом, а также не боится травяных кортов, ведь на данном покрытии было сыграно огромное количество матчей, в том числе, и в этом сезоне. Слабым местом является лишь задняя линия, ведь ее Тегар Абди Сатрио Вибово часто теряет, позволяя оппонентам этим пользоваться.



Юсуке Такахаси

Старт сезона был полностью провален, так что сейчас Юсуке Такахаси имеет мало игровой практики. Было сыграно только три матча, причем все они завершились поражениями, и только в одном получилось выиграть один сет. Это было в игре с оппонентами, которые находятся значительно ниже в рейтинге мирового тенниса. Так что, хоть в прошлом году на данном турнире удалось зайти в четвертьфинал, будет неожиданностью, если на этот раз хотя бы удастся преодолеть матчи квалификации. Юсуке Такахаси демонстрирует крайне слабый уровень, ведь нет такого аспекта игры, в котором бы не имелось проблем. И с подачей начались проблемы, и прием ухудшился, так что брак виден кругом. Заднюю линию Юсуке Такахаси не чувствует, а зону возле сетки не может перекрыть просто из-за плохой скорости. Что случилось в межсезонье не понятно, так что остается надеяться, что с увеличением игровой практики ситуация улучшиться, так что Юсуке Такахаси не будет смотреться во всех матчах настолько безнадежно.

«Тегар Абди Сатрио Вибово» — «Юсуке Такахаси»: прогноз автора

Любители большого тенниса замерли в ожидании начала матча, соперниками в котором будут Тегар Абди Сатрио Вибово и Юсуке Такахаси. Сейчас эти спортсмены входят в число лучших теннисистов современности. Благодаря стабильным результатам и разнообразной игре, доставляющей удовольствие любителям этого вида спорта, они смогли завоевать себе место в теннисной элите, добившись признания болельщиков. Сегодняшний матч, равно как и большинство матчей в карьере этих спортсменов, будет иметь для них важное значение, так как победа позволит на шаг приблизиться к очередному трофею, что, несомненно, еще больше подымит уровень спортсменов в глазах преданных фанатов. Эксперты нашего сайта, равно, как и мировые эксперты большого тенниса, полагают, что Тегар Абди Сатрио Вибово и Юсуке Такахаси должны применить весь свой богатый арсенал, так как победить малой кровью в таком противостоянии вряд ли удастся. Спортсмены прекрасно знакомы с тем, каким богатым арсеналом обладает соперник, поэтому постараются навязать свою игру, что позволит контролировать ход матча. Естественно, сделать это будет очень непросто, так как для того чтобы переломить соперника такого уровня психологически необходимо постоянно действовать первым номером, а для этого потребуется большая затрата сил. Исходя из этого, при составлении прогнозов на этот матч, наши эксперты обращали внимание на все маломальские аспекты, которые способны оказать влияние на течение этого матча. Такой подход позволил нам взглянуть на это противостояние под другим углом, что дало новые решения для прогнозирования, с которыми можно ознакомиться ниже.



Тегар Абди Сатрио Вибово — Юсуке Такахаси. Прогноз, ставки на матч от эксперта сайта taffnews.ru (01.06.23)

Тегар Абди Сатрио Вибово

Лишь в первом матче данного турнира было непонятно, в какой форме находится Тегар Абди Сатрио Вибово, ведь представителя четвертой сотни мирового теннисного рейтинга удалось дожать лишь в пятом сете, когда все ожидали яркой досрочной победы. Но, затем Тегар Абди Сатрио Вибово уже не позволяет оппонентам показывать свой теннис, а навязывает свой стиль. Тегар Абди Сатрио Вибово старается загонять соперников по корту и максимально вымотать их. Главным козырем, которым обладает Тегар Абди Сатрио Вибово, является психологическая стойкость, ведь даже проиграв два первых сета Тегар Абди Сатрио Вибово не опускает рук, а вполне может переломать ход поединка и одержать победу, что наблюдалось уже неоднократно. Хотя профильным покрытием является грунт, Тегар Абди Сатрио Вибово все же умело действует на любом корте, при этом, меняется и стиль игры. Так как в этом сезоне уже было сыграно несколько матчей на харде, то Тегар Абди Сатрио Вибово точно не станет испытывать проблем на данном покрытии.

Юсуке Такахаси

Этот сезон Юсуке Такахаси проводит довольно неубедительно, так что в фавориты данного поединка 42-ю ракетку мира букмекеры поставили исключительно из-за более высокой позиции в теннисном рейтинге. Первые два турнира были проиграны уже на первой стадии, а в третьем удалось пройти первый раунд, но исключительно лишь благодаря тому, что у оппонента случился рецидив травмы. А уже во втором раунде было поражение в двух партиях. Вряд ли после этого что-то сильно поменялось, так что в этом матче Юсуке Такахаси снова не сможет продемонстрировать уверенной игры, а будет допускать много глупых ошибок. На корте Юсуке Такахаси слишком нервничает, что хорошо видно по приему мяча, а также по тому, настолько много совершается лишних движений. В этом сезоне Юсуке Такахаси допускает слишком много брака на задней линии, а в розыгрышах часто излишне форсирует события, что приводит к потере мяча. Что касается ввода мяча в игру, то и здесь все далеко не идеально.

Сегодня матч Тегар Абди Сатрио Вибово — Юсуке Такахаси Прогнозы от БК «БалтБет»

Очень много внимание СМИ уделяют теннисному матчу, в котором встретятся Тегар Абди Сатрио Вибово и Юсуке Такахаси. И это внимание является вполне заслуженным. Теннисисты проводят отличный сезон, в котором доказывают, что не зря входят в число лучших представителей этого вида спорта. Участие в полуфиналах, финалах и завоевание трофеев престижных теннисных турниров – все это есть в карьере спортсменов, в том числе и в нынешнем сезоне. Сейчас соперники рассматриваются букмекерами в качестве основных претендентов на трофей текущего турнира. Однако побороться за него сможет лишь победитель. История личных взаимоотношений соперников на корте довольно насыщенная. Тегар Абди Сатрио Вибово и Юсуке Такахаси встречались на различных типах покрытий, в том числе и на том, на котором проводится данный турнир. Учитывая, что Тегар Абди Сатрио Вибово и Юсуке Такахаси довольно легко преодолели сопротивление своих визави в предыдущих раундах, наши аналитики сделали вывод, что спортсмены берегли силы именно на финальные матчи, так как отлично отдавали себе отчет в том, что в важных стадиях турнира предстоят непростые матчи с довольно неуступчивыми соперниками, которые умеют держать свою подачу, и могут навязать борьбу на подаче соперника. Личные встречи Тегар Абди Сатрио Вибово и Юсуке Такахаси подчеркивают, что соперники предпочитают активный атакующий теннис, хотя, могут и изменить привычной тактики, сыграв на ошибках оппонента. Для зрителей матч обещает стать интересным зрелищем, а наши прогнозы должны сделать его еще и прибыльным для тех, кто делает ставки на теннис в букмекерских конторах.

Тегар Абди Сатрио Вибово — Юсуке Такахаси: порядок побьёт класс

Исходя из того, какие коэффициенты выставили букмекеры на матч, в котором примут участием Тегар Абди Сатрио Вибово и Юсуке Такахаси, наши эксперты обратили на него внимание. Вообще, Тегар Абди Сатрио Вибово сейчас не на столько в хорошей форме, чтобы видеть этого спортсмена явным фаворитом матча. Возможно, что букмекеры в своих котировках на это противостояние исходили из рейтинга оппонентов, однако они видимо не учли, что Юсуке Такахаси имеет больше сыгранных матчей на данном типе покрытия, да и вообще, в личных встречах имеет перевес. Мы тщательно проанализировали результаты соперников на этом турнире, а также обратили внимание на то, как спортсмены выступали здесь в прошлые годы. Полученная информация вселила в нас дополнительную уверенность в том, что Тегар Абди Сатрио Вибово – не такой явный фаворит. Исходя из этого мы рекомендуем делать ставки на плюсовую фору аутсайдера букмекеров в этом матче. Те бетторы, которые предпочитают рисковые ставки, могут сыграть победу аутсайдера, кстати, букмекеры предлагают на это довольно высокий коэффициент, что позволит в несколько раз увеличить игровой банк. Еще бы мы рекомендовали обратить внимание на общий тотал геймов в этом матче. Наши аналитики думают, что матч получится затяжным, что автоматически предполагает ставки на тотал больше геймов. Нашу уверенность в этом прогнозе подкрепляет тот факт, что все личные встречи спортсменов на данном типе покрытия проходили в борьбе. Скорее всего, и это противостояние не станет исключением, тем более что Тегар Абди Сатрио Вибово и Юсуке Такахаси на этом турнире демонстрируют неплохой уровень подготовки.

СЕГОДНЯ МАТЧ Тегар Абди Сатрио Вибово — Юсуке Такахаси. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

Долгое время на вершине мирового рейтинга в большом теннисе находились лишь несколько спортсменов. Фактически, состав основных претендентов на трофеи в том или ином турнире оставался неизменным. Однако за прошедшие годы все существенно изменилось. Молодежь по уровню игры начинает догонять представителей элитной верхушки, причем, молодые таланты стараются не только навязывать борьбу, они выходят на корт побеждать, о чем свидетельствует уже ряд неожиданных результатов на самых престижных турнирах. Сенсации в матчах большого тенниса происходят повсеместно, и этим уже никого не удивить. Наши аналитики давно смекнули, что необходимо перестраивать подход к прогнозированию матчей большого тенниса. Необходимо больше внимания уделять аналитике, обращая внимание на статистические показатели спортсменов на том или ином типе покрытия, нужно отказываться от анализа матчей, основанного лишь на рейтинге спортсменов. Дело в том, что лишь небольшая часть теннисистов является универсалами, которые могут демонстрировать стабильные результаты на всех типах покрытий. Большинство спортсменов показывают лучший теннис лишь одном типе покрытия. Таким образом, аналитики нашего портала подчеркивают, что качественное прогнозирование теннисных матчей невозможно без понимания ряда факторов. Эти факторы мы старались использовать и в анализе матча, в котором встретятся Тегар Абди Сатрио Вибово и Юсуке Такахаси, подробный прогноз на этот интересный теннисный поединок можно прочесть ниже. Надеемся, что болельщики не останутся разочарованными игрой спортсменов.

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