Прогноз на бой Гаджимурад Хирамагомедов (Рос) — Станислав Власенко (Рос) 02-го июня

«Гаджимурад Хирамагомедов (Рос)» – «Станислав Власенко (Рос)». 02.06.23. Прогноз и ставки на матч

Для любителей ставок на единоборства 02-го июня 2023 года букмекеры предоставляют не так много боев, среди которых наиболее интересным обещает стать поединок Гаджимурад Хирамагомедов (Рос) — Станислав Власенко (Рос). На ринге его участники появятся в 21:25 по Москве. Учитывая статистику предыдущих встреч данных бойцов, в которых Гаджимурад Хирамагомедов (Рос) одержал две досрочные победы, можно не сомневаться, кто является действительно фаворитом данного противостояния.

В 21:25 по московскому времени Гаджимурад Хирамагомедов (Рос) и Станислав Власенко (Рос) будут драться на ринге за вакантный чемпионский пояс, так как действующий чемпион решил завершить карьеру. Так как поединок назначен на 02-го июня 2023 года, то у бойцов очень мало времени на подготовку. Но, друг друга Гаджимурад Хирамагомедов (Рос) и Станислав Власенко (Рос) отлично знают, ведь в прошлом году им приходилось встречаться на ринге, и тогда победу нокаутом в девятом раунде одержал Гаджимурад Хирамагомедов (Рос).

СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Гаджимурад Хирамагомедов (Рос) — Станислав Власенко (Рос):

победа Гаджимурад Хирамагомедов (Рос) – 0, ничья – 0, победа Станислав Власенко (Рос) – 0

Прогноз на матч Гаджимурад Хирамагомедов (Рос) – Станислав Власенко (Рос) Смешанные боевые искусства, титульный бой, 02-го июня 2023 года :

Так как Гаджимурад Хирамагомедов (Рос) является очевидным фаворитом данного противостояния, то не удивительно, что букмекеры занизили коэффициент на победу до 0. В то же время Станислав Власенко (Рос) имеет на выигрыш данного боя коэффициент 0.

История личных встреч

В профессиональной карьере Гаджимурад Хирамагомедов (Рос) провел на ринге 26 боев и ни одного не проиграл, одержав девятнадцать побед нокаутом. Особенно успешными стали выступления последних двух лет, когда Гаджимурад Хирамагомедов (Рос) сменил тренера, а новый наставник разрабатывает для бойца стратегию на каждый бой, отталкиваясь от конкретного соперника. Благодаря этим победам Гаджимурад Хирамагомедов (Рос) сумел существенно подняться в рейтинге, а это позволило стать главным претендентом на чемпионский бой. В этом бою Гаджимурад Хирамагомедов (Рос) постарается напирать с самого начала, а вести агрессивно боец себя умеет. Гаджимурад Хирамагомедов (Рос) не боится идти на сближение, так как не имеет хорошего размаха рук, а славится своими короткими резкими ударами по корпусу. Гаджимурад Хирамагомедов (Рос) в данный момент пребывает в отличной физической форме, так что сможет легко отбегать по рингу все необходимые раунды, и сможет драться все время в одном и том же темпе.

Несмотря на то, что Станислав Власенко (Рос) не является панчером, спортсмен все же показывает хорошие результаты, ни разу не проиграв за 23 боя. Но, побед нокаутом боец одержал только четырнадцать, ведь Станислав Власенко (Рос) обладает не настолько мощным ударом, чтобы отправить противника в нокдаун с одного раза. Большинство своих побед Станислав Власенко (Рос) одержал за счет удачных серий, которые состоят из множества коротких ударов, так что такую тактику боец выберет и на данный бой. Станислав Власенко (Рос) не имеет большого размаха рук, что мешает держать соперника на дистанции. Большинство своих боев Станислав Власенко (Рос) провел на родине, а сейчас придется выступать на чужом ринге, так что бойцу однозначно придется потратить время для адаптации, да и сложнее будет драться, не ощущая настолько явной поддержки со стороны зала.

Гаджимурад Хирамагомедов (Рос) обладает внушительными физическими данными, имея большой рост и огромный размах рук. Но, если на старте профессиональной карьеры получалось показывать хорошие результаты, то в этом году дела у бойца складываются не лучшим образом, так как было три поражения подряд. В двух из них Гаджимурад Хирамагомедов (Рос) проиграл нокаутом, а в одном был проигрыш по очкам. Слабые результаты можно объяснить тем, что часто Гаджимурад Хирамагомедов (Рос) идет в размен, начиная агрессивно действовать на ринге, совершенно не заботясь о защите. А вот держать удар Гаджимурад Хирамагомедов (Рос) не очень умеет, так что если у соперника получается провести хорошую комбинацию, то Гаджимурад Хирамагомедов (Рос) валится с ног. К тому же, Гаджимурад Хирамагомедов (Рос) работает в основном только правой рукой, а левую задействует очень редко, так что она служит только для защиты. Так что, не удивительно, что в тридцать лет Гаджимурад Хирамагомедов (Рос) не имеет никаких достижений в данном виде спорта.

В этом году Станислав Власенко (Рос) отпразднует свой 38-й день рожденья, так что это довольно возрастной боец, и даже удивляет, почему он раньше не завершил карьеру. Свой последний бой Станислав Власенко (Рос) проиграл, потеряв шанс стать главным претендентом на титульный бой за звание чемпиона. Если же Станислав Власенко (Рос) проиграет и этот поединок, то шансов побороться за пояс уже не будет, так что ветеран уже сможет со спокойной совестью вешать перчатки на гвоздь. Станислав Власенко (Рос) обладает мощным ударом с правой, но все же скорости спортсмену явно не хватает, так что сейчас Станислав Власенко (Рос) намного медленнее передвигается по рингу, чем это было еще несколько лет назад. К тому же, Станислав Власенко (Рос) точно не сможет выдержать двенадцать раундов, так что придется вести намного агрессивней бой, чтобы постараться его завершить досрочно. В плане физических параметров Станислав Власенко (Рос) превосходит соперника, но все же боец сможет выиграть только в том случае, если получится хорошо попасть по противнику.

Гаджимурад Хирамагомедов (Рос) – Станислав Власенко (Рос) 02.06.23

Всех любителей силовых единоборств объединяет одно – жажда зрелища. Подобно патрициям древнего Рима, наблюдающих за боями гладиаторов, современная публика также бурно реагирует на удачные действия одного или другого спортсмена, которые определяют сильнейшего на ринге. Современные единоборства представляют отлично подготовленные бойцы, которые понимают, что зрелище заключается не только в том, чтобы победить соперника, но и в том, чтобы сделать это как можно более эффектно. Если бой заканчивается быстро, то зрители, как правило, остаются разочарованными, так как фаворит всего в несколько приемов лишил их многообещающего зрелища. Поэтому спортсмены действуют умнее и хитрее, они демонстрируют интригу, а в нужный момент поединка добавляют, что позволяет им без труда пробить защиту оппонента. Итог – все довольны, публика неистово приветствует победу фаворита, аутсайдер тоже выглядит в лучшем свете, так как смог продержаться определенное количество раундов, приобретя опыт, а сам фаворит упивается славой от вновь завоеванной победы. Гаджимурад Хирамагомедов (Рос) и Станислав Власенко (Рос) – спортсмены, которые умеют отлично манипулировать толпой, они еще и прекрасные бойцы, поэтому, мы уверены, что в поединке между собой эти спортсмены продемонстрируют все свое мастерство.

Силовые единоборства и бокс собирают огромную армию фанатов. Любители этих спортивных дисциплин стараются не пропускать ни одного знакового противостояния, особенно, если на кону титул. Гаджимурад Хирамагомедов (Рос) и Станислав Власенко (Рос) – соперники, имена которых отлично известны всем любителям единоборств. Спортсмены являются легендами, так как за свою карьеру принимали участие в большом количестве различных поединков, побеждали и зарабатывали чемпионские пояса. Предстоящий бой станет для них особенным, так как по его окончанию один из спортсменов станет абсолютным победителем, другому же придется ждать нового шанса. В СМИ широко освещают предстоящее противостояние, так как оба спортсмена – знаковые фигуры в мире спорта, за матчам будет наблюдать огромная аудитория, а букмекеры предлагают интересные ставки на этот матч. Наш ресурс тоже решил не оставаться в стороне от данного спортивного события. Мы уверены, что оба спортсмена постараются продемонстрировать свой лучший бой. Не зря они так долго готовились к этому поединку. У каждого из соперников есть свои сильные и слабые места. Конечно, в процессе подготовки к бою соперники тщательно изучили друг друга, их команды смогли составить им верную тактику на предстоящий матч. Но, как известно, на ринге все может пойти совсем не по сценарию. В общем, мы уверены, что оба спортсмена будут стараться доказать свое превосходство уже с первых секунд боя, поэтому болельщикам стоит ждать интереснейшего противостояния, на которое мы уже составили прогнозы.

Предматчевый анализ и прогнозы букмекеров

Учитывая уровень, который в последние годы показывают Гаджимурад Хирамагомедов (Рос) и Станислав Власенко (Рос), эксперты боевых единоборств не сомневаются, что ставить можно на то, что Гаджимурад Хирамагомедов (Рос) выиграет с помощью нокаута.

На чемпионский бой Гаджимурад Хирамагомедов (Рос) — Станислав Власенко (Рос) эксперты со всего мира советуют сделать ставку на то, что выиграет Станислав Власенко (Рос), так как данный боец более мотивирован на поединок и пребывает в лучшей физической форме.

Гаджимурад Хирамагомедов (Рос)

Гаджимурад Хирамагомедов (Рос) хорошо известен, как быстрый и мобильный боец, а так как в этом поединке он еще и очень мотивирован, то можно не сомневаться, что спортсмен постарается доминировать с первых секунд боя. В своем весе именно Гаджимурад Хирамагомедов (Рос) обладает самой лучшей техникой, так что если даже и не получится отправить соперника в нокаут с одного удара, боец все равно на протяжении всего поединка будет периодически наносить удары, так что, рано или поздно все же завалит оппонента на пол. В свои 27 лет Гаджимурад Хирамагомедов (Рос) может похвастаться отличной статистикой, выиграв все тридцать боев, в которых нокаутом получилось победить 23 раза. Ввязываться в жесткую рубку Гаджимурад Хирамагомедов (Рос) не станет, а постарается постоянно уходить от клинчей и обменов ударами с соперником, зная о его мощном ударе. Учитывая умение данного бойца работать ногами, можно не сомневаться, что Гаджимурад Хирамагомедов (Рос) не даст сопернику прижать себя к канатам.

Станислав Власенко (Рос)

На данный момент Станислав Власенко (Рос) является чемпионом в среднем весе, но специально для этого боя спортсмен перебрался в высшую категорию. Несмотря на то, что бойцу только 26 лет, на ринге он уже провел 50 боев, из которых сумел выиграть 48, из них 45 было нокаутом. Была еще одна ничья, а также одно поражение, но проиграл Станислав Власенко (Рос) еще четыре года назад, причем одному из лучших бойцов в данной весовой категории за всю историю. Станислав Власенко (Рос) очень скоростной боец, так что все его знают благодаря мощным и быстрым атакам, когда соперник прижимается к канатам и больше ничего не может сделать. Станислав Власенко (Рос) это техничный боец, способный наносить удары обеими руками и под различными углами, причем спортсмен любит вариативно наносить удары, пытаясь найти брешь в обороне оппонента. Вряд ли Станислав Власенко (Рос) испытает особые проблемы с защитой чемпионского пояса, ведь сейчас боец находится на пике физических возможностей.

Гаджимурад Хирамагомедов (Рос) — Станислав Власенко (Рос). Прогноз и ставки на матч. Смешанные боевые искусства 02-го июня 2023 года

В настоящее время Гаджимурад Хирамагомедов (Рос) и Станислав Власенко (Рос) пребывают примерно на одном уровне, так что определить явного фаворита не так просто. Но, спортивные эксперты все же надеются, что Гаджимурад Хирамагомедов (Рос) выиграет данный бой по очкам.

Статистика и личные встречи

По мнению спортивных экспертов, бой Гаджимурад Хирамагомедов (Рос) — Станислав Власенко (Рос) не должен преподнести каких-то сюрпризов, так что можно делать ставку на то, что Гаджимурад Хирамагомедов (Рос) выиграет нокаутом до наступления десятого раунда.

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