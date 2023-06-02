Прогноз Тадзима/Шираиши — Ватанабе/Фукуда (02.06.2023), ставки и коэффициенты

Тадзима/Шираиши — Ватанабе/Фукуда. Прогноз, ставки на матч. ITF (02.06.23)

02 июня в 06:30 по МСК состоится матч в рамках чемпионата ITF, в котором на корт выйдут Тадзима/Шираиши , а противостоять в этом поединке будет Ватанабе/Фукуда.



Теннисное противостояние Тадзима/Шираиши — Ватанабе/Фукуда пройдет в рамках следующего раунда престижного международного турнира, так что согласно календарю организаторов, он состоится 02 июня. Благодаря букмекерским конторам и их линии уже известно, что игра стартует в 06:30 по МСК. В статистике личных встреч, насчитывающей пять поединков, Тадзима/Шираиши является лидером, одержав четыре победы и лишь один раз потерпев поражение.



СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Тадзима/Шираиши — Ватанабе/Фукуда:

02 июня пройдет очередной раунд престижного теннисного турнира, в рамках которого встречаются Тадзима/Шираиши — Ватанабе/Фукуда. Ведущие ракетки мира появятся на корте в 06:30 по московскому времени. Статистика личных встреч насчитывает уже шестнадцать матчей, в которых лидером по количеству побед является Ватанабе/Фукуда, выиграв десять раз, из которых четыре победы были досрочные. Кроме того, Ватанабе/Фукуда выигрывает уже последние три личные встречи, а последняя из них была в конце прошлого сезона.

Тадзима/Шираиши

Болельщики ожидали, что на этом турнире Тадзима/Шираиши продемонстрирует мощный старт, но проблемы начали возникать уже с первого матча. Вначале пришлось играть пять сетов с оппонентом, который занимает лишь 384-е место в теннисном рейтинге. Затем был нелегкий поединок, в котором семнадцатая ракетка мира проигрывала после двух сетов, но затем все же получилось сломать ход игры и одержать нелегкую победу. Тадзима/Шираиши в своих матчах не реализовывает массу брейк-поинтов, а также часто допускает грубые ошибки, которые не должны быть свойственны игроку такого уровня. Видно, что Тадзима/Шираиши сейчас пребывает далеко от пика своих возможностей, но пока не старается нагонять форму, так как в турнире еще достаточное количество матчей, так что и так получится найти свой стиль игры. С каждым матчем Тадзима/Шираиши немного прибавляет, а значит, в этом поединке можно ожидать более сильной игры.



Ватанабе/Фукуда

Если в начале турнира еще были сомнения, находится ли Ватанабе/Фукуда на пике своих возможностей, то после последнего сыгранного матча в этом уже никто не сомневается. Ватанабе/Фукуда демонстрирует хорошую концентрацию и полностью отдается игре. Да, это еще не пик формы, но все же Ватанабе/Фукуда имеет хороший уровень, ведь победить оппонента, который находится также в десятке сильнейших, да еще и со счетом 3-0, довольно сложно. Ватанабе/Фукуда намного моложе нынешнего оппонента, хотя в плане опыта совершенно не уступает. Можно не сомневаться, что Ватанабе/Фукуда не станет выкладываться уже в первом сете, а просто станет играть в обороне, чтобы сдержать стартовый натиск соперника. Ватанабе/Фукуда будет ждать, когда в четвертом и пятом сете оппонента начнет одолевать усталость и начнут появляться ошибки, вот тогда Ватанабе/Фукуда и станет демонстрировать свой стиль и выматывать оппонента. Ватанабе/Фукуда умеет играть как на задней линии, так и под сеткой, а опасность представляют не только первая, но и вторая подача, так как получается вариативно играть на приеме.

«Тадзима/Шираиши» — «Ватанабе/Фукуда»: прогноз автора

Разница в классе не должна помешать соперникам, выдать отличный матч на теннисных кортах известного турнира. Тадзима/Шираиши и Ватанабе/Фукуда впервые будут встречаться между собой. Если Тадзима/Шираиши уже привык выступать на таких стадиях крупных теннисных турниров, где обладает немалым опытом, то соперник — Ватанабе/Фукуда пока только делает первые шаги во взрослом теннисе, поэтому еще недостаточно опытен в подобных матчах. Даже учитывая тот факт, что эксперты мирового тенниса пророчат спортсмену большое будущее, ни букмекеры, ни эксперты нашего ресурса не видят здесь никаких факторов в пользу победы менее опытного спортсмена. Наряду с этим, мы полагаем, что в одном из сетов, а то и в двух, соперник может навязать своему более опытному оппоненту борьбу. Глядя на результаты, которые Тадзима/Шираиши демонстрировал будучи юниором, создается впечатление, что спортсмен – будущее мирового тенниса. Естественно, чтобы играть на равных и побеждать лидеров мирового рейтинга, помимо таланта нужно обладать должным опытом и иметь отличный психологический настрой. Все это придет со временем, а пока стоит отталкиваться от текущей формы, а она говорит о том, что Тадзима/Шираиши – фаворит противостояния. Возможно, что фаворит даст сопернику проявить себя, позволив получить бесценный опыт выступлений на таком уровне и против таких соперников. В этом случае, игра будет очень интересная, в первую очередь, с той точки зрения, что любители спорта смогут понаблюдать за первыми шагами будущей звезды. Прогнозы от наших экспертов на этот матч представлены ниже, всем хорошего тенниса и выигрышных ставок.



Прогноз и ставка на матч Тадзима/Шираиши — Ватанабе/Фукуда 02 июня

Тадзима/Шираиши

Тадзима/Шираиши не обладает очень сильной подачей, а старается просто послать мяч как можно глубже на половину корта оппонента. Но, с приема Тадзима/Шираиши любит и умеет атаковать хорошими ударами, так что может создать опасность, как на первой, так и на второй подаче. Обладая огромным опытом в большом теннисе, Тадзима/Шираиши умеет хорошо читать игру и всегда предугадывает направление удара, даже если оппонент отличается вариативностью ударов. Так что, добыть эйс против такой легенды тенниса, как Тадзима/Шираиши не очень просто. Начало карьеры было как раз на травяных кортах, так что хоть в этом сезоне еще и не было матчей на данном покрытии, но на нем Тадзима/Шираиши умеет играть очень хорошо. Слабым местом является выносливость, ведь в таком возрасте не просто играть так часто матчи, но пока в прошлых поединках не приходилось ввязываться в затяжную игру.

Ватанабе/Фукуда

Несмотря на свой молодой возраст, Ватанабе/Фукуда демонстрирует вполне взрослую игру, так что если в прошлом сезоне было еще 212-е место в мировом теннисном рейтинге, то сейчас Ватанабе/Фукуда уже находится в первой сотне. Это позволило на данном турнире избежать матчей квалификации и получить больше времени на подготовку. Можно не сомневаться, что с самого начала игры Ватанабе/Фукуда станет демонстрировать всю свою атакующую мощь, так как умет сильно бить обеими сторонами ракетки. В поединках, где принимает участие Ватанабе/Фукуда, оппонентам очень сложно правильно возвращать мяч на корт, так что на первой подаче получается выигрывать 90% мячей. На жестком покрытии Ватанабе/Фукуда умеет играть, ведь обладает высокой скоростью и хорошей реакцией, что позволяет закрыть весь корт, даже при очень высоком темпе игры. Благодаря тому, что Ватанабе/Фукуда имеет больше времени на отдых, можно не сомневаться, что получиться выдержать даже очень затяжной матч.

Сегодня матч Тадзима/Шираиши — Ватанабе/Фукуда Прогнозы от БК «БалтБет»

Со старта текущего теннисного сезона Тадзима/Шираиши и Ватанабе/Фукуда начали демонстрировать отличный уровень подготовки, что вылилось в большое количество побед и завоеванных трофеев. На фоне того, что ряд спортсменом пока не может похвастаться хорошей формой, демонстрируя рваные результаты, наши соперники стараются выигрывать как можно больше матчей, чтобы улучшать свои позиции в рейтинге. Напомним, что за победу в текущем турнире теннисисты получат достаточное количество очков, чтобы еще больше подняться в рейтинге, и результаты, которые Тадзима/Шираиши и Ватанабе/Фукуда показывают на этом турнире, свидетельствуют о том, что соперники не собираются сбавлять обороты, и главной их целью здесь является взятие трофея. Именно поэтому матч этих соперников приковал внимание любителей тенниса, и наши аналитики тоже решили поделиться своими прогнозами на этот матч. Так как уже в текущем сезоне Тадзима/Шираиши и Ватанабе/Фукуда провели несколько очных матчей, которые прошли в напряженной борьбе, наши аналитики уверены в том, что великолепная форма и отличный уровень подготовки должны способствовать тому, что и этот матч между соперниками должен получиться не менее зрелищным, чем предыдущие матчи. Покрытие турнира тоже располагает к затяжной игре, так как Тадзима/Шираиши и Ватанабе/Фукуда действуют от подачи, поэтому мы не исключаем плотную борьбу в каждом сете, что, несомненно, придется по вкусу любителям большого тенниса.

Тадзима/Шираиши — Ватанабе/Фукуда: ставим на двойные ошибки

Тадзима/Шираиши и Ватанабе/Фукуда которым предстоит определить сильнейшего в ближайшем матче престижного теннисного турнира, соперники, которые отлично знакомы со стилем игры друг друга. Теннисисты уже неоднократно скрещивали ракетки на разных стадиях различных турниров. Поэтому прежде чем начать прогнозирование этого противостояния, наши аналитики решили прибегнуть к статистике очных встреч. Из нее стало видно, что Тадзима/Шираиши имеет преимущество над соперником, так как на данном типе покрытия не имеет поражений. А вот Ватанабе/Фукуда хоть и показывает неплохой теннис в текущем сезоне, все же так и не может добиться более-менее вменяемых результатов на данном типе покрытия. Это означает, что наш фаворит этого противостояния — Тадзима/Шираиши. Однако матч для фаворита вряд ли будет проходным. Ватанабе/Фукуда умеет настраиваться на титулованных соперников. Об этом говорит высокий рейтинг спортсмена, да и личные встречи между соперниками в большинстве матчей проходили в борьбе. Тщательно изучив линию букмекерских контор, мы обратили внимание, что в лини предлагается заниженный общий тотал геймов. Мы полагаем, что этим необходимо пользоваться, тем более, что в предыдущих матчах на турнире Тадзима/Шираиши довольно посредственно действовал на своей подаче. Если предыдущие соперники были гораздо ниже уровнем, то Ватанабе/Фукуда вряд ли будет прощать такое. Наши эксперты ждут здесь плотного противостояния, но за счет большего опыта победителем будет Тадзима/Шираиши.

СЕГОДНЯ МАТЧ Тадзима/Шираиши — Ватанабе/Фукуда. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

Довольно необычно ведет на крупном теннисном турнире спортсменов, которые еще недавно выступали в менее значимых по рейтингу турнирах. Однако мировые эксперты отмечают, что большой теннис прогрессирует довольно быстро, молодые спортсмены стараются демонстрировать теннис высокого уровня, что дает им возможность противостоять теннисистам с высоким рейтингом. Причем, в отдельных матчах молодые спортсмены не только навязывают борьбу своим более именитым и титулованным соперникам, но и побеждают их. Результаты текущего турнира показывают, что Тадзима/Шираиши и Ватанабе/Фукуда сейчас находятся в прекрасной форме, по ходу турнира они провели несколько непростых матчей, из которых им удалось выйти победителями. А это говорит о готовности бороться здесь и попадать в следующий круг. Наши аналитики полагают, что матч с участием этих спортсменов должен стать очень зрелищным, а его результат может быть непредсказуемым, так как и Тадзима/Шираиши, и Ватанабе/Фукуда будут прилагать все усилия для того чтобы попасть в следующий круг турнира, что позволит им не только серьезно заявить о своих намерениях в большом теннисе, но и существенно продвинет спортсменов в рейтинге. Поэтому мы предлагаем всем любителям большого тенниса не пропустить этот яркий, и, несомненно, интересный матч, добавить интригу в котором смогут наши прогнозы, с которыми можно подробно ознакомиться ниже.

http://evolvegame.ru/cat4-663064-budapesht-bannis-ii-zhen-tfse-ii-zhen-prognoz-i-stavki-ot-professionala-na-voleybol-01-06-23/