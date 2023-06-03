Прогноз на бой Ростам Ибрагим (Гер) — Леон Бунн (Гер) 03 июня

«Ростам Ибрагим (Гер)» – «Леон Бунн (Гер)». 03.06.23. Прогноз и ставки на матч

На этот раз 03.06.2023 должен состояться бой Ростам Ибрагим (Гер) — Леон Бунн (Гер), который уже неоднократно переносился на другую дату из-за травмы одного из участников. Болельщики надеются, что в 22:00 по Москве бойцы все же выйдут на ринг и данная встреча в тяжелой весовой категории все же состоится. Ранее Ростам Ибрагим (Гер) и Леон Бунн (Гер) никогда не дрались друг с другом, ведь последний боец только третий бой проводит в этой весовой категории.

Сейчас Ростам Ибрагим (Гер) обладает несколькими чемпионскими титулами и 03.06.2023 предстоит защита по одному из них. Организаторы поставили соперником Леон Бунн (Гер), так что вряд ли в 22:00 по МСК можно будет увидеть нового чемпиона. Личных встреч между бойцами не было, но и без них ясно, кто является очевидным фаворитом и как завершится данный поединок.

СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Ростам Ибрагим (Гер) — Леон Бунн (Гер):

победа Ростам Ибрагим (Гер) – 0, ничья – 0, победа Леон Бунн (Гер) – 0

Прогноз на матч Ростам Ибрагим (Гер) – Леон Бунн (Гер) Бои, титульный бой, 03.06.2023 :

По коэффициенту 0 ставить на то, что выиграет Ростам Ибрагим (Гер) не очень выгодно, а вот Леон Бунн (Гер) получил на победу в данном бою гораздо большую котировку 0.

История личных встреч

На профессиональном ринге Ростам Ибрагим (Гер) провел только четырнадцать боев, но несмотря на это, спортсмен уже сейчас считается одним из лучших в своей весовой категории. Дело в том, что Ростам Ибрагим (Гер) пока не только выиграл все свои поединки, где было одиннадцать побед нокаутом, но и практически не пропускал ударов от соперников, так что на данный момент боец действительно кажется непобедимым. Ростам Ибрагим (Гер) является очень техничным бойцом, ведь несколько лет провел в любительском боксе, так что умеет хорошо двигаться по рингу и обладает очень сильным ударом. Но, все же главный козырь данного спортсмена — это скорость, ведь Ростам Ибрагим (Гер) никогда не стоит на одном месте, а постоянно меняет свое местоположение, что позволяет атаковать соперника с разных сторон и под различными ракурсами. Ростам Ибрагим (Гер) имеет почти двухметровый размах рук, что часто позволяет не подпускать к себе соперников на близкое расстояние.

Как показывает статистика, Леон Бунн (Гер) является страшным панчером, одержав 29 побед нокаутом в 33 матчах. Боец в каждом своем поединке показывает агрессивный стиль, причем, даже несмотря на то, что сейчас ему уже 34 года, Леон Бунн (Гер) все равно очень активно атакует и пытается выиграть в первых раундах. В прошлом году боец показывал небольшой спад, когда не настолько уверенно действовал на ринге как всегда, но в последних четырех боях были яркие победы, когда удавалось побить противников еще до начала четвертого раунда. Во время боя Леон Бунн (Гер) наносит множество ударов, причем, они могут идти как с левой, так и с правой руки. Леон Бунн (Гер) показывает хорошую технику, так что всегда действует разнопланово и редко когда придерживается одного стиля. Во время боя Леон Бунн (Гер) может также переходить с правосторонней в левостороннюю стойку.

Ростам Ибрагим (Гер) обладает внушительными физическими данными, имея большой рост и огромный размах рук. Но, если на старте профессиональной карьеры получалось показывать хорошие результаты, то в этом году дела у бойца складываются не лучшим образом, так как было три поражения подряд. В двух из них Ростам Ибрагим (Гер) проиграл нокаутом, а в одном был проигрыш по очкам. Слабые результаты можно объяснить тем, что часто Ростам Ибрагим (Гер) идет в размен, начиная агрессивно действовать на ринге, совершенно не заботясь о защите. А вот держать удар Ростам Ибрагим (Гер) не очень умеет, так что если у соперника получается провести хорошую комбинацию, то Ростам Ибрагим (Гер) валится с ног. К тому же, Ростам Ибрагим (Гер) работает в основном только правой рукой, а левую задействует очень редко, так что она служит только для защиты. Так что, не удивительно, что в тридцать лет Ростам Ибрагим (Гер) не имеет никаких достижений в данном виде спорта.

В данной весовой категории Леон Бунн (Гер) провел только один бой, сразу же сумев одержать победу над действующим чемпионом с помощью технического нокаута. В низшей весовой категории Леон Бунн (Гер) выиграл все, что только можно, но, несмотря на 35-летний возраст, боец решил попробовать себя в большем весе и первый опыт получился удачным. Но, сейчас Леон Бунн (Гер) должен отстоять свой титул, и сделать это будет не так просто, так как данный поединок станет реваншем, а в данный момент соперник находится в гораздо лучшей форме, чем перед прошлым боем. Но, Леон Бунн (Гер) будет стараться выиграть, ведь это не только позволит защитить уже имеющийся чемпионский пояс, но и даст возможность претендовать на остальные титулы в данной весовой категории. Леон Бунн (Гер) не обладает внушительными физическими данными, но постоянно много работает на ринге и показывает надежные действия в обороне.

Ростам Ибрагим (Гер) – Леон Бунн (Гер) 03.06.23

Силовые единоборства в последние годы становятся все более популярным видом спорта. Их не только смотрят болельщики, но на их исходы еще и делают ставки. Причем, нашим экспертам удалось протестировать систему ставок на единоборства, и мы убедились, что при правильном анализе такие ставки способны приносить хороший доход. Здесь все зависит от степени подготовки двух соперников. Победителем схватки будет тот, кто лучше готов физически и психологически. Поэтому для анализа предстоящих матчей нет необходимости перебирать тонну различной информации, достаточно посмотреть несколько последних матчей с участием спортсменов, чтобы понять их сильные и слабые стороны, а также ознакомиться с тактикой ведения боя. Конечно, это далеко не все, что мы используем при прогнозировании поединков в силовых единоборствах, есть еще некоторые хитрости, но, в принципе, основная суть составления прогнозов такова. Ростам Ибрагим (Гер) и Леон Бунн (Гер), которые встретятся на ринге уже совсем скоро, являются известными бойцами, которые неоднократно побеждали своих соперников на ринге. Поединок обещает стать очень зрелищным, а его итог не берутся предсказывать даже букмекеры, так как полагают, что уровень подготовки каждого из соперников может позволить ему праздновать триумф в этом противостоянии. С нашими прогнозами на этот бой можно ознакомиться выше. Мы считаем, что каждый любитель единоборств в обязательном порядке должен посмотреть этот матч.

До старта боя, соперниками в котором будут Ростам Ибрагим (Гер) и Леон Бунн (Гер) остается всего считанные часы, поэтому нам бы хотелось осветить это событие. Отметим, что внимание к этому поединку особенное, так как не каждый день подобные бойцы выходят на ринг для определения сильнейшего. Конечно, в СМИ уже полностью рассказали о достоинствах каждого из соперников, присовокупив их достижения на ринге. Однако нам бы хотелось остановиться на ряде моментов, которые могут оказать ключевое влияние на исход этого поединка. Ростам Ибрагим (Гер) имеет богатый послужной список. Это настоящий боец, который даже в самых тяжелых ситуациях на ринге не отступает, продолжая вести бойцы, стараясь найти малейшую возможность для атаки. Леон Бунн (Гер) тоже отлично зарекомендовал себя. В активе этого бойца множество побед, причем, в поединках с некоторыми соперниками он не был фаворитом, что также характеризует его как настоящего профессионала, способного добиваться нужного для себя результата в сложных матчах. Именно такие соперники в ближайшее время будут определять, кому достанется чемпионский пояс. Мы уверены, что оба спортсмена тщательно изучили сильные и слабые стороны своих оппонентов, так что, сегодня успех противостояния будет на стороне того бойца, кто проявит выдержку и сможет отыскать слабое место в защите своего оппонента. Любителям этого вида спорта мы рекомендуем не пропустить бой, на который наши прогнозисты уже приготовили интересные ставки.

Предматчевый анализ и прогнозы букмекеров

Спортивные эксперты не сомневаются, что в данном бою Ростам Ибрагим (Гер) будет намного сильнее, чем Леон Бунн (Гер), так что ставку нужно делать на его досрочную победу.

Исходя из того, в какой форме нынче пребывают Ростам Ибрагим (Гер) и Леон Бунн (Гер), спортивные аналитики собираются сделать ставку на то, что Леон Бунн (Гер) одержит победу нокаутом еще до начала десятого раунда.

Ростам Ибрагим (Гер)

На самом деле Ростам Ибрагим (Гер) не является таким простым бойцом, как кажется изначально. Да, сейчас спортсмен занимает не самую высокую позицию в рейтинге, но не стоит забывать, что за свою долгую карьеру 35-летний боец дважды становился чемпионом мира и по несколько боев удерживал свой титул. Правда, последний раз Ростам Ибрагим (Гер) был чемпионом еще три года назад, а после того спортсмену ни разу не доводилось проводить титульного боя. Соперники попадались разные, так что были и победы, и поражения, ведь Ростам Ибрагим (Гер) не может похвастаться хорошей физической формой, так как возраст дает о себе знать и с каждым раундом бойцу все сложнее быстро передвигаться по рингу. Если вначале боя Ростам Ибрагим (Гер) много двигается и постоянно уходит от ударов соперника, то далее боец просто стоит и ставит блок. Но, удар Ростам Ибрагим (Гер) имеет до сих пор очень сильный и обладает хорошей техникой, так что если возникнет возможность, то боец может легко отправить соперника в нокаут.

Леон Бунн (Гер)

В данный момент Леон Бунн (Гер) пребывает уже на закате своей карьеры, ведь бойцу 41 год и его доминирование в супертяжелом весе завершилось еще три года назад. Тогда случилось поражение по очкам, а реванш взять не удалось, так как соперника дисквалифицировали из-за проваленного допинг-теста. После поражения был проведен всего один бой, в котором Леон Бунн (Гер) выиграл нокаутом в четвертом раунде. Всего в карьере данного спортсмена было 66 боев, из которых получилось выиграть 62 поединка. Несмотря на свой возраст, боец продолжает демонстрировать великолепную технику и показывает хорошую скорость. В последние годы Леон Бунн (Гер) часто цепляется с соперниками в клинче, ведь благодаря высокому росту получается вешаться на оппонента и изматывать его. Так как выносливость у бойца уже далеко не та, что раньше, то Леон Бунн (Гер) будет стараться решить исход боя до наступления седьмого раунда.

Ростам Ибрагим (Гер) — Леон Бунн (Гер). Прогноз и ставки на матч. Бои 03.06.2023

Прогноз аналитиков по боевым искусствам на бой Ростам Ибрагим (Гер) — Леон Бунн (Гер) основан на текущей форме противников, так что предлагается ставка на победу, которую одержит Ростам Ибрагим (Гер) еще до начала седьмого раунда.

Статистика и личные встречи

На титульный бой Ростам Ибрагим (Гер) — Леон Бунн (Гер) составлен прогноз ведущими мировыми экспертами в данном спорте, которые уверены, что Ростам Ибрагим (Гер) не сможет продемонстрировать своих лучших качеств, так что лучше делать ставку на победу соперника.

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