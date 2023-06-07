Прогноз на бой Елена Мрдженович (Кан) — Калиста Сильгадо (Кол) 09 июня

«Елена Мрдженович (Кан)» – «Калиста Сильгадо (Кол)». 09.06.23. Прогноз и ставки на матч

Для любителей ставок на единоборства 09.06.2023 букмекеры предоставляют не так много боев, среди которых наиболее интересным обещает стать поединок Елена Мрдженович (Кан) — Калиста Сильгадо (Кол). На ринге его участники появятся в 01:00 по Москве. Учитывая статистику предыдущих встреч данных бойцов, в которых Елена Мрдженович (Кан) одержал две досрочные победы, можно не сомневаться, кто является действительно фаворитом данного противостояния.

Стало известно, что именно 09.06.2023 пройдет титульный бой за звание чемпиона в легкой весовой категории Елена Мрдженович (Кан) — Калиста Сильгадо (Кол). По Москве начало данного поединка будет в 01:00, так что именно в это время можно искать прямую трансляцию боя на различных спортивных каналах. Данный бой уже неоднократно переносили по различным причинам, а ранее данные спортсмены никогда не дрались между собой.

СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Елена Мрдженович (Кан) — Калиста Сильгадо (Кол):

победа Елена Мрдженович (Кан) – 0, ничья – 0, победа Калиста Сильгадо (Кол) – 0

Прогноз на матч Елена Мрдженович (Кан) – Калиста Сильгадо (Кол) Бои, титульный бой, 09.06.2023 :

Ставки по коэффициенту 0 окажутся выигрышными, если Елена Мрдженович (Кан) станет победителем боя. Если выиграет Калиста Сильгадо (Кол), то букмекеры выплатят по ставкам на котировку 0.

История личных встреч

На профессиональном ринге Елена Мрдженович (Кан) провел только четырнадцать боев, но несмотря на это, спортсмен уже сейчас считается одним из лучших в своей весовой категории. Дело в том, что Елена Мрдженович (Кан) пока не только выиграл все свои поединки, где было одиннадцать побед нокаутом, но и практически не пропускал ударов от соперников, так что на данный момент боец действительно кажется непобедимым. Елена Мрдженович (Кан) является очень техничным бойцом, ведь несколько лет провел в любительском боксе, так что умеет хорошо двигаться по рингу и обладает очень сильным ударом. Но, все же главный козырь данного спортсмена — это скорость, ведь Елена Мрдженович (Кан) никогда не стоит на одном месте, а постоянно меняет свое местоположение, что позволяет атаковать соперника с разных сторон и под различными ракурсами. Елена Мрдженович (Кан) имеет почти двухметровый размах рук, что часто позволяет не подпускать к себе соперников на близкое расстояние.

Калиста Сильгадо (Кол) является восходящей звездой в данной весовой категории, начав свою карьеру только четыре года назад, но сумев провести на ринге двенадцать боев. Все они были выиграны, а в половине поединков победа была нокаутом. Калиста Сильгадо (Кол) хорошо двигается по ринге и плотно бьет с правой, а так как это легкий вес, то не удивительно, что нокаутом было выиграно только половину боев. С каждым поединком Калиста Сильгадо (Кол) показывает все лучшую технику и более сильный удар, так что в последнем бою получилось отправить соперника в нокаут уже в четвертом раунде. Пока Калиста Сильгадо (Кол) еще не имеет никаких достижений в своей карьере, но если получится выиграть данный бой, то спортсмен станет главным претендентом на чемпионский бой. Поединки, в которых приходилось драться по двенадцать раундов, показали, что Калиста Сильгадо (Кол) имеет хорошую выносливость, ведь даже в последнем раунде боец смотрелся не более уставшим, чем в первом.

В свои 27 лет Елена Мрдженович (Кан) провел на профессиональном ринге уже 51 бой, и одержал пятьдесят побед, где в 48 случаях получилось выиграть нокаутом. Елена Мрдженович (Кан) является классическим панчером, ведь на протяжении боя наносит по сопернику огромное количество ударов, и большинство из них очень сильные, что и объясняется настолько впечатляющую статистику. Елена Мрдженович (Кан) бьет очень плотно, так что часто даже получается пробить плотный блок тех противников, которые умеют хорошо обороняться. Особой техникой Елена Мрдженович (Кан) не отличается, так как действует зачастую прямолинейно, просто стараясь сильно и точно ударить. А ведь несмотря на то, что Елена Мрдженович (Кан) мощно атакует, боец еще хорошо действует в защите, умея быстро уклоняться от ударов благодаря отличной реакции. Не удивительно, что на данный момент Елена Мрдженович (Кан) обладает несколькими чемпионскими поясами в данной весовой категории.

Несмотря на то, что Калиста Сильгадо (Кол) имеет великолепную статистику, не проиграв за свою карьеру ни одного боя, все же видно, что возраст берет свое и с каждым поединком бойцу все тяжелее побеждать на ринге. Калиста Сильгадо (Кол) предпочитает атакующий стиль, так что постоянно идет вперед и старается нанести по сопернику как можно больше ударов. Как только оппонент начинает ошибаться, Калиста Сильгадо (Кол) проводит серию сокрушающих ударов, которые приводят к нокауту. Но, кроме мощного удара Калиста Сильгадо (Кол) еще имеет крепкие ноги, так что постоянно перемещается по рингу, стараясь не подставиться под удар. Но, как показали последние бои, Калиста Сильгадо (Кол) все же имеет бреши в обороне, так что иногда случалось пропускать удары соперников, но они не привели даже к нокдауну. Хорошо, что в последних боях приходилось противостоять не очень опытным соперникам, которые не являются панчерами, но в этом бою ситуация будет намного сложнее, так что Калиста Сильгадо (Кол) должен задуматься о своей обороне.

Елена Мрдженович (Кан) – Калиста Сильгадо (Кол) 09.06.23

Всех любителей силовых единоборств объединяет одно – жажда зрелища. Подобно патрициям древнего Рима, наблюдающих за боями гладиаторов, современная публика также бурно реагирует на удачные действия одного или другого спортсмена, которые определяют сильнейшего на ринге. Современные единоборства представляют отлично подготовленные бойцы, которые понимают, что зрелище заключается не только в том, чтобы победить соперника, но и в том, чтобы сделать это как можно более эффектно. Если бой заканчивается быстро, то зрители, как правило, остаются разочарованными, так как фаворит всего в несколько приемов лишил их многообещающего зрелища. Поэтому спортсмены действуют умнее и хитрее, они демонстрируют интригу, а в нужный момент поединка добавляют, что позволяет им без труда пробить защиту оппонента. Итог – все довольны, публика неистово приветствует победу фаворита, аутсайдер тоже выглядит в лучшем свете, так как смог продержаться определенное количество раундов, приобретя опыт, а сам фаворит упивается славой от вновь завоеванной победы. Елена Мрдженович (Кан) и Калиста Сильгадо (Кол) – спортсмены, которые умеют отлично манипулировать толпой, они еще и прекрасные бойцы, поэтому, мы уверены, что в поединке между собой эти спортсмены продемонстрируют все свое мастерство.

Елена Мрдженович (Кан) и Калиста Сильгадо (Кол) очень долго готовились к этому моменту. Буквально через несколько часов эти бойцы выйдут на ринг и будут определять сильнейшего. Стоит отметить, что в мире профессионального бокса и боев без правил, эти соперники имеют мировую известность. За их плечами не только множество громких побед над своими соперниками, они также являются рекордсменами по количеству различных титулов и чемпионских поясов. Данный бой позволит дать ответ на вопрос о сильнейшем. Нельзя сказать, что это почетное звание можно получить благодаря победе лишь в одном поединке. Оба спортсмена уже вошли в историю в качестве легенд современных боевых искусств, лучше них, пожалуй, никого и нет. Конечно, их очное противостояние будет иметь не только спортивный, но и коммерческий интерес. За ходом матча будут наблюдать любители силовых единоборств во всем мире, а букмекеры уже во всю рекламируют свои предложения на этот матч. Такое внимание, несомненно, приятно обоим спортсменам, но, все же, на первом месте у них стоит подготовка. В противостоянии с такими соперниками, как Елена Мрдженович (Кан) и Калиста Сильгадо (Кол) необходимо не терять концентрацию. Они прекрасно умеют ждать и находить слабые места в обороне своего оппонента. Будущий матч – это еще и битва характеров, ведь на ринге побеждает тот спортсмен, кто сумел победить себя, и смог в нужный момент перехватить инициативу. В этом отношении Елена Мрдженович (Кан) и Калиста Сильгадо (Кол) – отличные стратеги, которые правильно рассчитывают свои действия на ринге. Надеемся, что сегодня они смогут удивить болельщиков потрясающей техникой, и подарят незабываемый вечер.

Предматчевый анализ и прогнозы букмекеров

По мнению спортивных экспертов, бой Елена Мрдженович (Кан) — Калиста Сильгадо (Кол) не должен преподнести каких-то сюрпризов, так что можно делать ставку на то, что Елена Мрдженович (Кан) выиграет нокаутом до наступления десятого раунда.

Исходя из того, в какой форме нынче пребывают Елена Мрдженович (Кан) и Калиста Сильгадо (Кол), спортивные аналитики собираются сделать ставку на то, что Калиста Сильгадо (Кол) одержит победу нокаутом еще до начала десятого раунда.

Елена Мрдженович (Кан)

Елена Мрдженович (Кан) хорошо известен, как быстрый и мобильный боец, а так как в этом поединке он еще и очень мотивирован, то можно не сомневаться, что спортсмен постарается доминировать с первых секунд боя. В своем весе именно Елена Мрдженович (Кан) обладает самой лучшей техникой, так что если даже и не получится отправить соперника в нокаут с одного удара, боец все равно на протяжении всего поединка будет периодически наносить удары, так что, рано или поздно все же завалит оппонента на пол. В свои 27 лет Елена Мрдженович (Кан) может похвастаться отличной статистикой, выиграв все тридцать боев, в которых нокаутом получилось победить 23 раза. Ввязываться в жесткую рубку Елена Мрдженович (Кан) не станет, а постарается постоянно уходить от клинчей и обменов ударами с соперником, зная о его мощном ударе. Учитывая умение данного бойца работать ногами, можно не сомневаться, что Елена Мрдженович (Кан) не даст сопернику прижать себя к канатам.

Калиста Сильгадо (Кол)

Сейчас Калиста Сильгадо (Кол) находится еще на старте своей профессиональной карьеры, ведь хоть и было проведено семнадцать боев, но почти все они были против откровенно посредственных соперников, так что не удивительно, что в них было шестнадцать побед, из которых двенадцать нокаутом. А единственное поражение было еще в третьем бою, причем причиной стала травма, из-за которой Калиста Сильгадо (Кол) не смог продолжать поединок. Да, боев с бойцами такого класса Калиста Сильгадо (Кол) еще не проводил, так что данный поединок будет очень непростым. Но, все же Калиста Сильгадо (Кол) это талантливый спортсмен, умеющий держать удар, а также отличающийся хорошей техникой и сильным ударом. Боец может мощно бить как правой, так и левой, а также уверенно себя чувствует не только на дальней дистанции благодаря широкому размаху рук, но и в клинче. Спортсмену уже приходилось проводить на ринге много раундов, так что с выносливостью проблем не будет, а скорость Калиста Сильгадо (Кол) имеет очень хорошую, что можно было видеть в отточенных тройках.

Елена Мрдженович (Кан) — Калиста Сильгадо (Кол). Прогноз и ставки на матч. Бои 09.06.2023

Никто не сомневается, что Елена Мрдженович (Кан) намного сильнее, чем Калиста Сильгадо (Кол), так что легко выиграет данный бой. Но, из-за очень низкого коэффициента просто на победу, лучше поставить на выигрыш в первых трех раундах.

Статистика и личные встречи

Аналитики бокса отлично знают, в какой форме сейчас находятся Елена Мрдженович (Кан) и Калиста Сильгадо (Кол), так что без сомнения они собираются сделать ставку на то, что Елена Мрдженович (Кан) выиграет бой.

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