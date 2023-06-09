Прогноз на бой Бубба Дженкинс (США) — Сунг Бин Джо (Кор) 09-го июня 2023 года

«Бубба Дженкинс (США)» – «Сунг Бин Джо (Кор)». 09.06.23. Прогноз и ставки на матч

Свой первый бой по защите титула Бубба Дженкинс (США) проведет 09 июня, и на ринге придется встретиться с таким опытным бойцом, как Сунг Бин Джо (Кор). В букмекерских конторах прием ставок на данный бой будет осуществляться вплоть до 05:30 по МСК. Так как в данной весовой категории оба спортсмена выступают сравнительно недавно, то ранее между ними не было ни одной личной встречи.

Сейчас Бубба Дженкинс (США) обладает несколькими чемпионскими титулами и 09 июня предстоит защита по одному из них. Организаторы поставили соперником Сунг Бин Джо (Кор), так что вряд ли в 05:30 по МСК можно будет увидеть нового чемпиона. Личных встреч между бойцами не было, но и без них ясно, кто является очевидным фаворитом и как завершится данный поединок.

СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Бубба Дженкинс (США) — Сунг Бин Джо (Кор):

победа Бубба Дженкинс (США) – 0, ничья – 0, победа Сунг Бин Джо (Кор) – 0

Прогноз на матч Бубба Дженкинс (США) – Сунг Бин Джо (Кор) Смешанные боевые искусства, титульный бой, 09 июня :

По коэффициенту 0 ставить на то, что выиграет Бубба Дженкинс (США) не очень выгодно, а вот Сунг Бин Джо (Кор) получил на победу в данном бою гораздо большую котировку 0.

История личных встреч

Бубба Дженкинс (США) решился на возобновление карьеры, но боец сделает это не в своей, а в высшей весовой категории. Правда, не понятно, сможет ли Бубба Дженкинс (США) успешно выступить там, где более тяжелые и мощные соперники. До завершения карьеры Бубба Дженкинс (США) провел на ринге 46 боев, в которых было пять поражений. А побед нокаутом данный боец одержал 25. Можно вспомнить, что шесть лет назад Бубба Дженкинс (США) пробовал выступать в данной весовой категории, проведя на ринге один бой, но он завершился поражением по решению судей. Бубба Дженкинс (США) ранее был очень подвижным спортсменом, который хорошо уклонялся от ударов, но будет ли боец демонстрировать такую же легкость, когда у него добавилось несколько лишних килограммов. Бубба Дженкинс (США) имеет хороший удар, но все же не стоит идти в разнос в данном бою, ведь удары в этой весовой категории будут посильнее, так что Бубба Дженкинс (США) может и не устоять на ногах.

Как показывает статистика, Сунг Бин Джо (Кор) является страшным панчером, одержав 29 побед нокаутом в 33 матчах. Боец в каждом своем поединке показывает агрессивный стиль, причем, даже несмотря на то, что сейчас ему уже 34 года, Сунг Бин Джо (Кор) все равно очень активно атакует и пытается выиграть в первых раундах. В прошлом году боец показывал небольшой спад, когда не настолько уверенно действовал на ринге как всегда, но в последних четырех боях были яркие победы, когда удавалось побить противников еще до начала четвертого раунда. Во время боя Сунг Бин Джо (Кор) наносит множество ударов, причем, они могут идти как с левой, так и с правой руки. Сунг Бин Джо (Кор) показывает хорошую технику, так что всегда действует разнопланово и редко когда придерживается одного стиля. Во время боя Сунг Бин Джо (Кор) может также переходить с правосторонней в левостороннюю стойку.

В свои 27 лет Бубба Дженкинс (США) провел на профессиональном ринге уже 51 бой, и одержал пятьдесят побед, где в 48 случаях получилось выиграть нокаутом. Бубба Дженкинс (США) является классическим панчером, ведь на протяжении боя наносит по сопернику огромное количество ударов, и большинство из них очень сильные, что и объясняется настолько впечатляющую статистику. Бубба Дженкинс (США) бьет очень плотно, так что часто даже получается пробить плотный блок тех противников, которые умеют хорошо обороняться. Особой техникой Бубба Дженкинс (США) не отличается, так как действует зачастую прямолинейно, просто стараясь сильно и точно ударить. А ведь несмотря на то, что Бубба Дженкинс (США) мощно атакует, боец еще хорошо действует в защите, умея быстро уклоняться от ударов благодаря отличной реакции. Не удивительно, что на данный момент Бубба Дженкинс (США) обладает несколькими чемпионскими поясами в данной весовой категории.

В этом году Сунг Бин Джо (Кор) отпразднует свой 38-й день рожденья, так что это довольно возрастной боец, и даже удивляет, почему он раньше не завершил карьеру. Свой последний бой Сунг Бин Джо (Кор) проиграл, потеряв шанс стать главным претендентом на титульный бой за звание чемпиона. Если же Сунг Бин Джо (Кор) проиграет и этот поединок, то шансов побороться за пояс уже не будет, так что ветеран уже сможет со спокойной совестью вешать перчатки на гвоздь. Сунг Бин Джо (Кор) обладает мощным ударом с правой, но все же скорости спортсмену явно не хватает, так что сейчас Сунг Бин Джо (Кор) намного медленнее передвигается по рингу, чем это было еще несколько лет назад. К тому же, Сунг Бин Джо (Кор) точно не сможет выдержать двенадцать раундов, так что придется вести намного агрессивней бой, чтобы постараться его завершить досрочно. В плане физических параметров Сунг Бин Джо (Кор) превосходит соперника, но все же боец сможет выиграть только в том случае, если получится хорошо попасть по противнику.

Бубба Дженкинс (США) – Сунг Бин Джо (Кор) 09.06.23

Мы уже говорили о том, что боевые искусства лишь относительно недавно получили широкую популярность у любителей ставок. Пока беттинг на данный вид спорта не пользуется большой популярностью, но все те, кто уже разобрался с особенностями совершения ставок на боевые искусства, отмечают, что делать их также просто, как и ставки на популярные спортивные дисциплины. Наши эксперты тоже заинтересовались данными спортивными дисциплинами. Мы считаем, что в будущем это направление будет только развиваться, поэтому собираемся держать в курсе всех любителей силовых единоборств относительно предстоящих матчей, а также собираемся предлагать интересные и прибыльные прогнозы, позволяющие еще больше усилить эмоции от просмотра поединков. Ближайший матч, который обязательно должен привлечь внимание любителей единоборств, состоится уже совсем скоро, его соперниками станут Бубба Дженкинс (США) и Сунг Бин Джо (Кор). Учитывая широкую известность спортсменов, мы решили не оставлять этот бой без внимания, и предлагаем несколько интересных прогнозов. Напомним, что перед стартом матча нас ждет несколько любительских противостояний, поэтому рекомендуем присоединяться к прямой трансляции пораньше, возможно, среди любителей есть будущие профессиональные бойцы, и с их техникой лучше ознакомиться заранее.

Бубба Дженкинс (США) и Сунг Бин Джо (Кор) очень долго готовились к этому моменту. Буквально через несколько часов эти бойцы выйдут на ринг и будут определять сильнейшего. Стоит отметить, что в мире профессионального бокса и боев без правил, эти соперники имеют мировую известность. За их плечами не только множество громких побед над своими соперниками, они также являются рекордсменами по количеству различных титулов и чемпионских поясов. Данный бой позволит дать ответ на вопрос о сильнейшем. Нельзя сказать, что это почетное звание можно получить благодаря победе лишь в одном поединке. Оба спортсмена уже вошли в историю в качестве легенд современных боевых искусств, лучше них, пожалуй, никого и нет. Конечно, их очное противостояние будет иметь не только спортивный, но и коммерческий интерес. За ходом матча будут наблюдать любители силовых единоборств во всем мире, а букмекеры уже во всю рекламируют свои предложения на этот матч. Такое внимание, несомненно, приятно обоим спортсменам, но, все же, на первом месте у них стоит подготовка. В противостоянии с такими соперниками, как Бубба Дженкинс (США) и Сунг Бин Джо (Кор) необходимо не терять концентрацию. Они прекрасно умеют ждать и находить слабые места в обороне своего оппонента. Будущий матч – это еще и битва характеров, ведь на ринге побеждает тот спортсмен, кто сумел победить себя, и смог в нужный момент перехватить инициативу. В этом отношении Бубба Дженкинс (США) и Сунг Бин Джо (Кор) – отличные стратеги, которые правильно рассчитывают свои действия на ринге. Надеемся, что сегодня они смогут удивить болельщиков потрясающей техникой, и подарят незабываемый вечер.

Предматчевый анализ и прогнозы букмекеров

Так как Бубба Дженкинс (США) и Сунг Бин Джо (Кор) очень агрессивные бойцы, которые только и думают об атаке, то эксперты советуют взять для ставки досрочное завершение поединка.

Исходя из того, в какой форме нынче пребывают Бубба Дженкинс (США) и Сунг Бин Джо (Кор), спортивные аналитики собираются сделать ставку на то, что Сунг Бин Джо (Кор) одержит победу нокаутом еще до начала десятого раунда.

Бубба Дженкинс (США)

На самом деле Бубба Дженкинс (США) не является таким простым бойцом, как кажется изначально. Да, сейчас спортсмен занимает не самую высокую позицию в рейтинге, но не стоит забывать, что за свою долгую карьеру 35-летний боец дважды становился чемпионом мира и по несколько боев удерживал свой титул. Правда, последний раз Бубба Дженкинс (США) был чемпионом еще три года назад, а после того спортсмену ни разу не доводилось проводить титульного боя. Соперники попадались разные, так что были и победы, и поражения, ведь Бубба Дженкинс (США) не может похвастаться хорошей физической формой, так как возраст дает о себе знать и с каждым раундом бойцу все сложнее быстро передвигаться по рингу. Если вначале боя Бубба Дженкинс (США) много двигается и постоянно уходит от ударов соперника, то далее боец просто стоит и ставит блок. Но, удар Бубба Дженкинс (США) имеет до сих пор очень сильный и обладает хорошей техникой, так что если возникнет возможность, то боец может легко отправить соперника в нокаут.

Сунг Бин Джо (Кор)

На сегодняшний день Сунг Бин Джо (Кор) является обладателем сразу трех чемпионских поясов. Четыре года назад спортсмен объявил о завершении карьеры, но спустя два года вернулся на ринг. За это время боец провел четыре поединка, и все их выиграл, причем во всех удалось послать соперников в нокаут. Это и позволило стать чемпионом сразу во всех возможных ассоциациях, так что сейчас Сунг Бин Джо (Кор) является самым лучшим бойцом в своей весовой категории. При этом нельзя сказать, что спортсмен обладает очень мощным ударом, ведь побеждать получается благодаря своей ловкости и скорости. Даже в 33 года Сунг Бин Джо (Кор) очень быстро передвигается по рингу и не дает подставить себя под удар. При этом, сам боец умеет наносить хоть и не очень сильные, но точные удары с любой позиции, используя обе руки. Зачастую Сунг Бин Джо (Кор) дает сопернику атаковать, но затем следуют несколько неожиданных точных ударов, которые выводят оппонента из строя.

Бубба Дженкинс (США) — Сунг Бин Джо (Кор). Прогноз и ставки на матч. Смешанные боевые искусства 09 июня

В настоящее время Бубба Дженкинс (США) и Сунг Бин Джо (Кор) пребывают примерно на одном уровне, так что определить явного фаворита не так просто. Но, спортивные эксперты все же надеются, что Бубба Дженкинс (США) выиграет данный бой по очкам.

Статистика и личные встречи

Так как Бубба Дженкинс (США) и Сунг Бин Джо (Кор) очень агрессивные бойцы, которые только и думают об атаке, то эксперты советуют взять для ставки досрочное завершение поединка.

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