Прогноз на бой Брендан Логнейн (Анг) — Хесус Пинедо (Пер) 09-го июня 2023 года

«Брендан Логнейн (Анг)» – «Хесус Пинедо (Пер)». 09.06.23. Прогноз и ставки на матч

Для любителей ставок на единоборства 09-го июня букмекеры предоставляют не так много боев, среди которых наиболее интересным обещает стать поединок Брендан Логнейн (Анг) — Хесус Пинедо (Пер). На ринге его участники появятся в 07:00 по Москве. Учитывая статистику предыдущих встреч данных бойцов, в которых Брендан Логнейн (Анг) одержал две досрочные победы, можно не сомневаться, кто является действительно фаворитом данного противостояния.

Стало известно, что именно 09-го июня пройдет титульный бой за звание чемпиона в легкой весовой категории Брендан Логнейн (Анг) — Хесус Пинедо (Пер). По Москве начало данного поединка будет в 07:00, так что именно в это время можно искать прямую трансляцию боя на различных спортивных каналах. Данный бой уже неоднократно переносили по различным причинам, а ранее данные спортсмены никогда не дрались между собой.

СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Брендан Логнейн (Анг) — Хесус Пинедо (Пер):

победа Брендан Логнейн (Анг) – 0, ничья – 0, победа Хесус Пинедо (Пер) – 0

Прогноз на матч Брендан Логнейн (Анг) – Хесус Пинедо (Пер) Смешанные боевые искусства, титульный бой, 09-го июня :

Букмекерские конторы на бой Брендан Логнейн (Анг) — Хесус Пинедо (Пер) выставили вполне предсказуемые коэффициенты 0 и 0.

История личных встреч

Брендан Логнейн (Анг) решился на возобновление карьеры, но боец сделает это не в своей, а в высшей весовой категории. Правда, не понятно, сможет ли Брендан Логнейн (Анг) успешно выступить там, где более тяжелые и мощные соперники. До завершения карьеры Брендан Логнейн (Анг) провел на ринге 46 боев, в которых было пять поражений. А побед нокаутом данный боец одержал 25. Можно вспомнить, что шесть лет назад Брендан Логнейн (Анг) пробовал выступать в данной весовой категории, проведя на ринге один бой, но он завершился поражением по решению судей. Брендан Логнейн (Анг) ранее был очень подвижным спортсменом, который хорошо уклонялся от ударов, но будет ли боец демонстрировать такую же легкость, когда у него добавилось несколько лишних килограммов. Брендан Логнейн (Анг) имеет хороший удар, но все же не стоит идти в разнос в данном бою, ведь удары в этой весовой категории будут посильнее, так что Брендан Логнейн (Анг) может и не устоять на ногах.

Несмотря на то, что Хесус Пинедо (Пер) не является панчером, спортсмен все же показывает хорошие результаты, ни разу не проиграв за 23 боя. Но, побед нокаутом боец одержал только четырнадцать, ведь Хесус Пинедо (Пер) обладает не настолько мощным ударом, чтобы отправить противника в нокдаун с одного раза. Большинство своих побед Хесус Пинедо (Пер) одержал за счет удачных серий, которые состоят из множества коротких ударов, так что такую тактику боец выберет и на данный бой. Хесус Пинедо (Пер) не имеет большого размаха рук, что мешает держать соперника на дистанции. Большинство своих боев Хесус Пинедо (Пер) провел на родине, а сейчас придется выступать на чужом ринге, так что бойцу однозначно придется потратить время для адаптации, да и сложнее будет драться, не ощущая настолько явной поддержки со стороны зала.

В свои 27 лет Брендан Логнейн (Анг) провел на профессиональном ринге уже 51 бой, и одержал пятьдесят побед, где в 48 случаях получилось выиграть нокаутом. Брендан Логнейн (Анг) является классическим панчером, ведь на протяжении боя наносит по сопернику огромное количество ударов, и большинство из них очень сильные, что и объясняется настолько впечатляющую статистику. Брендан Логнейн (Анг) бьет очень плотно, так что часто даже получается пробить плотный блок тех противников, которые умеют хорошо обороняться. Особой техникой Брендан Логнейн (Анг) не отличается, так как действует зачастую прямолинейно, просто стараясь сильно и точно ударить. А ведь несмотря на то, что Брендан Логнейн (Анг) мощно атакует, боец еще хорошо действует в защите, умея быстро уклоняться от ударов благодаря отличной реакции. Не удивительно, что на данный момент Брендан Логнейн (Анг) обладает несколькими чемпионскими поясами в данной весовой категории.

Еще десть лет назад Хесус Пинедо (Пер) находился на пике своей карьеры, демонстрируя феноменальные результаты. Тогда бои с участием данного спортсмена всегда вызывали огромный ажиотаж, но сейчас Хесус Пинедо (Пер) уже в далеко не лучших физических кондициях, что можно объяснить внушительным возрастом. Почему Хесус Пинедо (Пер) в свои сорок лет продолжает драться не понятно, ведь за успешные годы выступления на ринге получилось не только сделать себе имя, но и заработать много денег, а сейчас боец просто пользуется былой славой, показывая слабую форму в каждом поединке. Не удивительно, что последние три боя Хесус Пинедо (Пер) проиграл, причем, во всех были нокауты. Скорее всего, что этот бой будет последним шансом громко заявить о себе, ведь далее просто не будет такого ажиотажа к поединкам, в которых дерется Хесус Пинедо (Пер), так как с каждым боем и так уровень оппонента значительно понижается.

Брендан Логнейн (Анг) – Хесус Пинедо (Пер) 09.06.23

Появление на ринге таких бойцов, как Брендан Логнейн (Анг) и Хесус Пинедо (Пер) всегда вызывает большой ажиотаж. Силовые единоборства в последние годы становятся все более популярным видом спорта. Собирается не только большая аудитория зрителей, которые с интересом наблюдают за происходящим на ринге, но и не меньшее количество болельщиков делают ставки на этот вид спорта. Букмекеры смекнули, что единоборства могут приносить хороший доход, особенно, если вывеска боя содержит фамилии известных бойцов. Букмекеры предлагают огромный объем ставок, и любители единоборств с удовольствием прогнозируют исходы поединков. Наши эксперты решили, что на боях можно неплохо зарабатывать. Конечно, для этого необходимо обладать достаточной информацией, чтобы четко представлять, кто из соперников является фаворитом поединка. Получить эту информацию несложно, достаточно просмотреть несколько записей предыдущих боев соперников. Это позволит заметить их сильные и слабые стороны. Так мы поступили при прогнозировании матча, соперниками в котором будут Брендан Логнейн (Анг) и Хесус Пинедо (Пер). Надеемся, что спортсмены выдадут зрелищный бой, а наши прогнозы позволят многократно усилить эмоции от просмотра этого противостояния.

До старта боя, соперниками в котором будут Брендан Логнейн (Анг) и Хесус Пинедо (Пер) остается всего считанные часы, поэтому нам бы хотелось осветить это событие. Отметим, что внимание к этому поединку особенное, так как не каждый день подобные бойцы выходят на ринг для определения сильнейшего. Конечно, в СМИ уже полностью рассказали о достоинствах каждого из соперников, присовокупив их достижения на ринге. Однако нам бы хотелось остановиться на ряде моментов, которые могут оказать ключевое влияние на исход этого поединка. Брендан Логнейн (Анг) имеет богатый послужной список. Это настоящий боец, который даже в самых тяжелых ситуациях на ринге не отступает, продолжая вести бойцы, стараясь найти малейшую возможность для атаки. Хесус Пинедо (Пер) тоже отлично зарекомендовал себя. В активе этого бойца множество побед, причем, в поединках с некоторыми соперниками он не был фаворитом, что также характеризует его как настоящего профессионала, способного добиваться нужного для себя результата в сложных матчах. Именно такие соперники в ближайшее время будут определять, кому достанется чемпионский пояс. Мы уверены, что оба спортсмена тщательно изучили сильные и слабые стороны своих оппонентов, так что, сегодня успех противостояния будет на стороне того бойца, кто проявит выдержку и сможет отыскать слабое место в защите своего оппонента. Любителям этого вида спорта мы рекомендуем не пропустить бой, на который наши прогнозисты уже приготовили интересные ставки.

Предматчевый анализ и прогнозы букмекеров

Учитывая уровень, который в последние годы показывают Брендан Логнейн (Анг) и Хесус Пинедо (Пер), эксперты боевых единоборств не сомневаются, что ставить можно на то, что Брендан Логнейн (Анг) выиграет с помощью нокаута.

По мнению ведущих прогнозистов в данном виде спорта, бой Брендан Логнейн (Анг) — Хесус Пинедо (Пер) не принесет особых сюрпризов, так что можно сделать ставку, что победителем будет Хесус Пинедо (Пер).

Брендан Логнейн (Анг)

Как бы Брендан Логнейн (Анг) не старался создать как можно больше пиара вокруг данного боя, все же не стоит забывать, что боец является обычным середняком, которому просто посчастливилось нокаутировать чемпиона и отобрать себе титул. Удастся ли его удержать в первом матче по защите титула, большой вопрос. Да и статистика предыдущих боев у спортсмена не очень впечатляющая. В своей карьере Брендан Логнейн (Анг) провел восемнадцать боев, где все выиграл, а побед нокаутом было одиннадцать. Но, если не считать последнего поединка, то все остальные были со слабыми соперниками, ведь Брендан Логнейн (Анг) дрался на ринге только с представителями своей страны. Брендан Логнейн (Анг) не может похвастаться хорошо отработанной техникой, да и удара сильного боец не имеет, а единственное его преимущество в этом бою это огромные габариты. К тому же, на тренировках Брендан Логнейн (Анг) совершенно не работает над собственной защитой.

Хесус Пинедо (Пер)

В своей карьере Хесус Пинедо (Пер) сумел побывать чемпионом в легком и полулегком весе, причем сразу по версии нескольких ассоциаций. Спортсмен провел на ринге тридцать боев и все их выиграл, но побед нокаутом было только 19, так как Хесус Пинедо (Пер) не является ярко выраженным панчером, а делает ставку на технику, а не на силу удара. Боец хорошо известен поклонникам данного вида спорта тем, что умеет очень грамотно обороняться, чем не может похвастаться ни один спортсмен в этом весе. Хесус Пинедо (Пер) практически не пропускает ударов, ведь либо уклоняется от них, либо блокирует. Кроме того, боец выбирает такую позицию, что если редкий удар соперника его и настигает, то он не производит ожидаемого эффекта, так что оппонент только впустую тратит свои силы. В свои 29 лет Хесус Пинедо (Пер) пребывает на пике формы, так что вряд ли сейчас найдется боец, способный сместить его с чемпионского трона.

Брендан Логнейн (Анг) — Хесус Пинедо (Пер). Прогноз и ставки на матч. Смешанные боевые искусства 09-го июня

На титульный бой Брендан Логнейн (Анг) — Хесус Пинедо (Пер) был составлен прогноз ведущими экспертами в данном виде спорта, которые уверены, что досрочной победы не будет, а чемпион будет определен по очкам.

Статистика и личные встречи

Спортивные эксперты не сомневаются, что в данном бою Брендан Логнейн (Анг) будет намного сильнее, чем Хесус Пинедо (Пер), так что ставку нужно делать на его досрочную победу.

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