Большова-Задойнова/Машарова — Лизаразо/Перес Гарсия: кто пройдет в следующий раунд?

Прогноз Большова-Задойнова/Машарова — Лизаразо/Перес Гарсия (08-го июня), ставки и коэффициенты

Большова-Задойнова/Машарова — Лизаразо/Перес Гарсия (08.06.2023), ставки и коэффициенты

08.06.2023 в 12:00 по МСК состоится матч в рамках чемпионата WTA, в котором на корт выйдут Большова-Задойнова/Машарова , а противостоять в этом поединке будет Лизаразо/Перес Гарсия.



Так как теннисный поединок Большова-Задойнова/Машарова — Лизаразо/Перес Гарсия пройдет уже 08.06.2023, то с каждым днем вокруг него все больший ажиотаж. Можно не сомневаться, что в 12:00 по Москве на трибунах не будет ни одного свободного места, да и многие телезрители займут свои места возле экранов. Единственная очная встреча состоялась четыре года назад, и тогда она показала, что Большова-Задойнова/Машарова на тот момент намного сильнее, нежели Лизаразо/Перес Гарсия.



Большова-Задойнова/Машарова — Лизаразо/Перес Гарсия. КТО ФАВОРИТ МАТЧА?

Теннисный поединок Большова-Задойнова/Машарова — Лизаразо/Перес Гарсия запланирован организаторами турнира на 08.06.2023, а на корт звезды мирового тенниса должны выйти в 12:00 по московскому времени. Поклонники данного вида спорта очень сильно ждали этого матча, ведь последний раз Большова-Задойнова/Машарова и Лизаразо/Перес Гарсия встречались на корте еще шесть лет назад, после чего их ни разу не сводил жребий на многочисленных турнирах. Ранее было сыграно четыре личных встречи, в которых Большова-Задойнова/Машарова имеет три победы при одном поражении.

Большова-Задойнова/Машарова

Болельщики ожидали, что на этом турнире Большова-Задойнова/Машарова продемонстрирует мощный старт, но проблемы начали возникать уже с первого матча. Вначале пришлось играть пять сетов с оппонентом, который занимает лишь 384-е место в теннисном рейтинге. Затем был нелегкий поединок, в котором семнадцатая ракетка мира проигрывала после двух сетов, но затем все же получилось сломать ход игры и одержать нелегкую победу. Большова-Задойнова/Машарова в своих матчах не реализовывает массу брейк-поинтов, а также часто допускает грубые ошибки, которые не должны быть свойственны игроку такого уровня. Видно, что Большова-Задойнова/Машарова сейчас пребывает далеко от пика своих возможностей, но пока не старается нагонять форму, так как в турнире еще достаточное количество матчей, так что и так получится найти свой стиль игры. С каждым матчем Большова-Задойнова/Машарова немного прибавляет, а значит, в этом поединке можно ожидать более сильной игры.



Лизаразо/Перес Гарсия

Если в начале турнира еще были сомнения, находится ли Лизаразо/Перес Гарсия на пике своих возможностей, то после последнего сыгранного матча в этом уже никто не сомневается. Лизаразо/Перес Гарсия демонстрирует хорошую концентрацию и полностью отдается игре. Да, это еще не пик формы, но все же Лизаразо/Перес Гарсия имеет хороший уровень, ведь победить оппонента, который находится также в десятке сильнейших, да еще и со счетом 3-0, довольно сложно. Лизаразо/Перес Гарсия намного моложе нынешнего оппонента, хотя в плане опыта совершенно не уступает. Можно не сомневаться, что Лизаразо/Перес Гарсия не станет выкладываться уже в первом сете, а просто станет играть в обороне, чтобы сдержать стартовый натиск соперника. Лизаразо/Перес Гарсия будет ждать, когда в четвертом и пятом сете оппонента начнет одолевать усталость и начнут появляться ошибки, вот тогда Лизаразо/Перес Гарсия и станет демонстрировать свой стиль и выматывать оппонента. Лизаразо/Перес Гарсия умеет играть как на задней линии, так и под сеткой, а опасность представляют не только первая, но и вторая подача, так как получается вариативно играть на приеме.

Прогноз на матч

Наши эксперты долго выбирали матч для прогнозирования, пока не остановили свой выбор на противостоянии, соперниками в котором будут Большова-Задойнова/Машарова и Лизаразо/Перес Гарсия. Эти теннисисты проводят неплохой сезон. Несмотря на то, что пока им не удалось завоевать ни одного титула, в сезоне еще предстоит принять участие во многих турнирах, поэтому шанс дойти до финала и там побороться за трофей получит каждый из соперников. Уровень соперников довольно высок, в противном случае, они бы не занимали такие высокие места в мировом рейтинге. Просто, сейчас в теннисе сезон покрытий, на которых этим соперникам не совсем удобно демонстрировать свой теннис. Осталось немного подождать, когда произойдет смена турниров, и вот тогда Большова-Задойнова/Машарова и Лизаразо/Перес Гарсия продемонстрируют свой лучший теннис, который позволяет им навязывать борьбу даже тем соперникам, которые стоят во главе мирового теннисного рейтинга. Пока стоит сосредоточиться на этом матче. Наши эксперты полагают, что спортсмены постараются прибиться к покрытию, так как им еще предстоит принять участие в ряде турниров с подобным покрытием. Уровень позволяет им держать мяч в игре и пытаться взять подачу соперника. Вряд ли кто-то будет форсировать события, мы думаем, что спортсмены обменяются сетами, а победителя матча определит финальный сет. Поэтому рекомендуем понаблюдать за этим матчем, ведь на корте друг другу будут противостоять не самые последние теннисисты в рейтинге, да и наши прогнозы позволят сделать этот матч еще более интересным и даже прибыльным.



Большова-Задойнова/Машарова — Лизаразо/Перес Гарсия (08.06.2023), ставки и коэффициенты

Большова-Задойнова/Машарова

Несмотря на внушительный возраст, Большова-Задойнова/Машарова демонстрирует в этом году великолепную форму, уже сумев выиграть два малозначительных турнира. Они были использованы в первую очередь для набора оптимальной формы, так как Большова-Задойнова/Машарова гораздо более хочет выиграть данный турнир, который входит в число самых престижных. Большова-Задойнова/Машарова обладает огромным опытом в большом теннисе, и это не удивительно для второй ракетки мира, но даже при таком плотном графике матчей получается постоянно выигрывать, не отдавая оппонентам ни единого сета. Ожидался сложный матч на прошлом этапе, но оппонент после часа напряженной борьбы отказался от игры, пожаловавшись на проблемы со здоровьем. Это позволило сэкономить силы, так что в этом матче Большова-Задойнова/Машарова снова сможет продемонстрировать свои максимальные возможности. Большова-Задойнова/Машарова может стабильно играть на любом покрытии корта, причем на всех различных типах были выиграны трофеи.

Лизаразо/Перес Гарсия

Лизаразо/Перес Гарсия лишь начинает свои выступления в этом сезоне, так что пока было сыграно только четыре матча, из которых было два выиграно, а два завершились поражениями. Стоит отметить, что оба поражения были в матчах против оппонентов, которые выступают в похожем стиле, действуя на корте в очень агрессивной манере. Пока Лизаразо/Перес Гарсия играет лишь так, настолько позволяет соперник, так что если будет слишком большой агрессивный натиск, то Лизаразо/Перес Гарсия начинает ошибаться и игра в обороне разрушается. Что касается данного покрытия корта, то на нем Лизаразо/Перес Гарсия выступает не лучшим образом, так как за всю свою карьеру не было никаких достижений, разве что два года назад на этом же турнире удалось зайти до четвертьфинала, но тогда по сетке попадались слишком легкие оппоненты. На подготовку к этому матчу было только два дня, а так как в прошлой игре было потрачено много сил и эмоций, то вряд ли Лизаразо/Перес Гарсия сможет показать сейчас свой лучший теннис.

Сегодня матч Большова-Задойнова/Машарова — Лизаразо/Перес Гарсия Прогнозы от БК «БалтБет»

Престижный теннисный турнир – это всегда много интересных матчей, в которых встречаются соперники разного уровня. Среди большого количества матчей наши аналитики выбрали для прогнозирования противостояние, в котором встретятся Большова-Задойнова/Машарова и Лизаразо/Перес Гарсия. Несмотря на то, что спортсмены занимают разные строчки рейтинга, фактически, на этом турнире они имеют равные шансы на проход в следующий раунд. Дело в том, что покрытие турнира отлично подходит под стиль игры теннисиста, занимающего в рейтинге позиции, гораздо ниже, чем соперник. А вот теннисист, находящийся выше в рейтинге, не имеет достаточно опыта выступлений на этом покрытии. Это подтверждают и личные встречи теннисистов. Конечно, преимущество в них находится на стороне более титулованного соперника, однако несколько встреч, произошедших как раз на подобном типе покрытия, наглядно показывает, что это покрытие для него непрофильное, и тут верх одерживал менее титулованный соперник. В общем, несмотря на то, что линия букмекеров уже несколько прогнулась в сторону нашего прогноза, мы все равно полагаем, что у аутсайдера букмекеров в этом матче есть отличные шансы не только навязать борьбу своему более известному и титулованному сопернику, но и победить. С остальными прогнозами наших аналитиков на этот матч можно ознакомиться ниже.

Большова-Задойнова/Машарова — Лизаразо/Перес Гарсия: кто пройдет в следующий раунд?

Судя по количеству финалов и титулов, которые Большова-Задойнова/Машарова имеет в своем активе за свою карьеру, вопрос о фаворите в теннисном матче, в котором встретятся Большова-Задойнова/Машарова и Лизаразо/Перес Гарсия отпадает сам собой. Наши аналитики, и аналитики букмекерских контор не видят возможности, которая позволит аутсайдеру победить в этом матче. Лизаразо/Перес Гарсия в принципе и не аутсайдер, если судить по рейтингу, однако Большова-Задойнова/Машарова превосходят по всем параметрам своего соперника. Единственное, в чем есть какие-то сомнения – сможет ли фаворит матча пробить фору, заявленную букмекерами. В принципе, если судить по личным встречам, то здесь фора выставлена правильно. В львиной доли матчей между теннисистами фора либо пробивалсь фаворитом впритык, либо не пробивалась. Так что, наши аналитики решили не гадать, а просто пропустить ставку на фору в этом матче, так как было бы неправильно прогнозировать ставки ни за, ни против форы. А вот общий тотал геймов, предложенный букмекерами, вызвал у нас интерес. Отталкиваясь от текущей формы спортсменов, мы сделали вывод, что вряд ли Лизаразо/Перес Гарсия сможет выиграть сет у соперника, поэтому ждем здесь легкой победы фаворита. А это означает, что букмекеры завысили общий тотал геймов на 1-2 гейма. Мы решили воспользоваться этим, и рекомендуем бетторам делать ставки на тотал меньше, тем более, что Большова-Задойнова/Машарова гораздо более комфортно чувствует себя на данном типе покрытия, чем соперник.

СЕГОДНЯ МАТЧ Большова-Задойнова/Машарова — Лизаразо/Перес Гарсия. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

Довольно необычно ведет на крупном теннисном турнире спортсменов, которые еще недавно выступали в менее значимых по рейтингу турнирах. Однако мировые эксперты отмечают, что большой теннис прогрессирует довольно быстро, молодые спортсмены стараются демонстрировать теннис высокого уровня, что дает им возможность противостоять теннисистам с высоким рейтингом. Причем, в отдельных матчах молодые спортсмены не только навязывают борьбу своим более именитым и титулованным соперникам, но и побеждают их. Результаты текущего турнира показывают, что Большова-Задойнова/Машарова и Лизаразо/Перес Гарсия сейчас находятся в прекрасной форме, по ходу турнира они провели несколько непростых матчей, из которых им удалось выйти победителями. А это говорит о готовности бороться здесь и попадать в следующий круг. Наши аналитики полагают, что матч с участием этих спортсменов должен стать очень зрелищным, а его результат может быть непредсказуемым, так как и Большова-Задойнова/Машарова, и Лизаразо/Перес Гарсия будут прилагать все усилия для того чтобы попасть в следующий круг турнира, что позволит им не только серьезно заявить о своих намерениях в большом теннисе, но и существенно продвинет спортсменов в рейтинге. Поэтому мы предлагаем всем любителям большого тенниса не пропустить этот яркий, и, несомненно, интересный матч, добавить интригу в котором смогут наши прогнозы, с которыми можно подробно ознакомиться ниже.

http://evolvegame.ru/cat2-667237-prognoz-na-match-dalayna-hyuitt-makenna-dzhons-ot-eksperta-08-06-23/