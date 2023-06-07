Прогноз на бой Райан Фарраг (Вел) — Марсель Брейтуэйт (Вел) 09-го июня 2023 года

«Райан Фарраг (Вел)» – «Марсель Брейтуэйт (Вел)». 09.06.23. Прогноз и ставки на матч

На этот раз 09 июня должен состояться бой Райан Фарраг (Вел) — Марсель Брейтуэйт (Вел), который уже неоднократно переносился на другую дату из-за травмы одного из участников. Болельщики надеются, что в 21:00 по Москве бойцы все же выйдут на ринг и данная встреча в тяжелой весовой категории все же состоится. Ранее Райан Фарраг (Вел) и Марсель Брейтуэйт (Вел) никогда не дрались друг с другом, ведь последний боец только третий бой проводит в этой весовой категории.

Стало известно, что именно 09 июня пройдет титульный бой за звание чемпиона в легкой весовой категории Райан Фарраг (Вел) — Марсель Брейтуэйт (Вел). По Москве начало данного поединка будет в 21:00, так что именно в это время можно искать прямую трансляцию боя на различных спортивных каналах. Данный бой уже неоднократно переносили по различным причинам, а ранее данные спортсмены никогда не дрались между собой.

СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Райан Фарраг (Вел) — Марсель Брейтуэйт (Вел):

победа Райан Фарраг (Вел) – 0, ничья – 0, победа Марсель Брейтуэйт (Вел) – 0

Прогноз на матч Райан Фарраг (Вел) – Марсель Брейтуэйт (Вел) Бои, титульный бой, 09 июня :

Букмекерские конторы на бой Райан Фарраг (Вел) — Марсель Брейтуэйт (Вел) выставили вполне предсказуемые коэффициенты 0 и 0.

История личных встреч

Райан Фарраг (Вел) решился на возобновление карьеры, но боец сделает это не в своей, а в высшей весовой категории. Правда, не понятно, сможет ли Райан Фарраг (Вел) успешно выступить там, где более тяжелые и мощные соперники. До завершения карьеры Райан Фарраг (Вел) провел на ринге 46 боев, в которых было пять поражений. А побед нокаутом данный боец одержал 25. Можно вспомнить, что шесть лет назад Райан Фарраг (Вел) пробовал выступать в данной весовой категории, проведя на ринге один бой, но он завершился поражением по решению судей. Райан Фарраг (Вел) ранее был очень подвижным спортсменом, который хорошо уклонялся от ударов, но будет ли боец демонстрировать такую же легкость, когда у него добавилось несколько лишних килограммов. Райан Фарраг (Вел) имеет хороший удар, но все же не стоит идти в разнос в данном бою, ведь удары в этой весовой категории будут посильнее, так что Райан Фарраг (Вел) может и не устоять на ногах.

Несмотря на то, что Марсель Брейтуэйт (Вел) не является панчером, спортсмен все же показывает хорошие результаты, ни разу не проиграв за 23 боя. Но, побед нокаутом боец одержал только четырнадцать, ведь Марсель Брейтуэйт (Вел) обладает не настолько мощным ударом, чтобы отправить противника в нокдаун с одного раза. Большинство своих побед Марсель Брейтуэйт (Вел) одержал за счет удачных серий, которые состоят из множества коротких ударов, так что такую тактику боец выберет и на данный бой. Марсель Брейтуэйт (Вел) не имеет большого размаха рук, что мешает держать соперника на дистанции. Большинство своих боев Марсель Брейтуэйт (Вел) провел на родине, а сейчас придется выступать на чужом ринге, так что бойцу однозначно придется потратить время для адаптации, да и сложнее будет драться, не ощущая настолько явной поддержки со стороны зала.

В каждом своем бою Райан Фарраг (Вел) много двигается по рингу, постоянно работая ногами с уклонами. Райан Фарраг (Вел) не боится идти на сближение и периодически проводит успешные комбинации ударов. Да, боец иногда пренебрегает защитой, но все же держит удар, так что за всю карьеру еще не было ни одного поражения. В нескольких боях Райан Фарраг (Вел) отправлялся в нокдаун, пропустив удар, но боец быстро приходил в себя, так что потом все же получалось переломить ход поединка и выиграть. В 28 проведенных на профессиональном ринге боев было 25 побед нокаутом, причем, если брать во внимание последних четыре боя, то во всех них победы были еще до начала пятого раунда. Именно это позволило собрать бойцу все чемпионские пояса в своей весовой категории, а сейчас Райан Фарраг (Вел) будет проводить свою первую защиту по всем титулам.

В своей карьере Марсель Брейтуэйт (Вел) провел 36 боев, в которых было три поражения, но все в самых значимых встречах. Побед нокаутом было 21, но понятно, что половина из них припала на ранний этап карьеры, когда приходилось встречаться с соперниками не очень высокого уровня. По сути, этот поединок для бойца будет самым важным в карьере, ведь ранее не выпадала возможность подраться за чемпионский титул. При своем росте Марсель Брейтуэйт (Вел) имеет не самый большой размах рук, но зато отличается очень скоростными ударами, так что боец всегда старается идти на сближение, чтобы затем провести серию из нескольких коротких ударов. Марсель Брейтуэйт (Вел) умеет подстраиваться под стиль соперника, и благодаря богатому опыту может экономить силы, если бой проходит на дистанции и не получается провести свои удары по сопернику. В последних трех боях Марсель Брейтуэйт (Вел) одержал легкие победы, но во всех них соперниками были ветераны, которым уже давно было необходимо завершить карьеру.

Райан Фарраг (Вел) – Марсель Брейтуэйт (Вел) 09.06.23

Силовые единоборства в последние годы становятся все более популярным видом спорта. Их не только смотрят болельщики, но на их исходы еще и делают ставки. Причем, нашим экспертам удалось протестировать систему ставок на единоборства, и мы убедились, что при правильном анализе такие ставки способны приносить хороший доход. Здесь все зависит от степени подготовки двух соперников. Победителем схватки будет тот, кто лучше готов физически и психологически. Поэтому для анализа предстоящих матчей нет необходимости перебирать тонну различной информации, достаточно посмотреть несколько последних матчей с участием спортсменов, чтобы понять их сильные и слабые стороны, а также ознакомиться с тактикой ведения боя. Конечно, это далеко не все, что мы используем при прогнозировании поединков в силовых единоборствах, есть еще некоторые хитрости, но, в принципе, основная суть составления прогнозов такова. Райан Фарраг (Вел) и Марсель Брейтуэйт (Вел), которые встретятся на ринге уже совсем скоро, являются известными бойцами, которые неоднократно побеждали своих соперников на ринге. Поединок обещает стать очень зрелищным, а его итог не берутся предсказывать даже букмекеры, так как полагают, что уровень подготовки каждого из соперников может позволить ему праздновать триумф в этом противостоянии. С нашими прогнозами на этот бой можно ознакомиться выше. Мы считаем, что каждый любитель единоборств в обязательном порядке должен посмотреть этот матч.

В мире существует множество интересных видов спорта, у каждого из которых своя армия фанатов. Боевые искусства тоже могут похвастаться солидной армией болельщиков, которые точно будут смотреть за матчем, соперниками в котором будут Райан Фарраг (Вел) и Марсель Брейтуэйт (Вел). Спортсмены уже долгое время не выходили на ринг, посвящая все время подготовке к этому матчу. Команды соперников неоднократно выступали с заявлениями, в которых расхваливали оппонентов, не забывая при этом лестно отзываться о подготовке собственного бойца. Однако сейчас слова абсолютно неважны, так как до боя остается всего несколько часов, и уже совсем скоро болельщики смогут воочию убедиться в уровне подготовке спортсменов. Напомним, что Райан Фарраг (Вел) и Марсель Брейтуэйт (Вел) отличные тактики, которые умеют приспосабливаться к действиям соперника, поэтому мы ждем здесь скорее тактического поединка, когда спортсмены будут стараться искать слабые места в действиях соперника. Напомним, что матч имеет огромное значение для спортсменов, так как это отличная возможность не только завоевать еще одну победу, но и положить на лопатки одного из своих самых злейших конкурентов. В общем, будем надеяться, что вывеска боя будет соответствовать тому, что в ближайшие часы будет происходить на ринге. Болельщики ждут зрелища, и Райан Фарраг (Вел) и Марсель Брейтуэйт (Вел) – именно те спортсмены, которые могут и должны его подарить. Отметим, что просмотр поединка можно сделать еще более интересным, если воспользоваться прогнозами от наших экспертов.

Предматчевый анализ и прогнозы букмекеров

По мнению спортивных экспертов, бой Райан Фарраг (Вел) — Марсель Брейтуэйт (Вел) не должен преподнести каких-то сюрпризов, так что можно делать ставку на то, что Райан Фарраг (Вел) выиграет нокаутом до наступления десятого раунда.

Титульный бой Райан Фарраг (Вел) — Марсель Брейтуэйт (Вел) подвергся тщательному анализу спортивных экспертов, которые предполагают, что Марсель Брейтуэйт (Вел) одержит победу, и это будет еще до начала седьмого раунда.

Райан Фарраг (Вел)

Райан Фарраг (Вел) хорошо известен, как быстрый и мобильный боец, а так как в этом поединке он еще и очень мотивирован, то можно не сомневаться, что спортсмен постарается доминировать с первых секунд боя. В своем весе именно Райан Фарраг (Вел) обладает самой лучшей техникой, так что если даже и не получится отправить соперника в нокаут с одного удара, боец все равно на протяжении всего поединка будет периодически наносить удары, так что, рано или поздно все же завалит оппонента на пол. В свои 27 лет Райан Фарраг (Вел) может похвастаться отличной статистикой, выиграв все тридцать боев, в которых нокаутом получилось победить 23 раза. Ввязываться в жесткую рубку Райан Фарраг (Вел) не станет, а постарается постоянно уходить от клинчей и обменов ударами с соперником, зная о его мощном ударе. Учитывая умение данного бойца работать ногами, можно не сомневаться, что Райан Фарраг (Вел) не даст сопернику прижать себя к канатам.

Марсель Брейтуэйт (Вел)

Сейчас Марсель Брейтуэйт (Вел) находится еще на старте своей профессиональной карьеры, ведь хоть и было проведено семнадцать боев, но почти все они были против откровенно посредственных соперников, так что не удивительно, что в них было шестнадцать побед, из которых двенадцать нокаутом. А единственное поражение было еще в третьем бою, причем причиной стала травма, из-за которой Марсель Брейтуэйт (Вел) не смог продолжать поединок. Да, боев с бойцами такого класса Марсель Брейтуэйт (Вел) еще не проводил, так что данный поединок будет очень непростым. Но, все же Марсель Брейтуэйт (Вел) это талантливый спортсмен, умеющий держать удар, а также отличающийся хорошей техникой и сильным ударом. Боец может мощно бить как правой, так и левой, а также уверенно себя чувствует не только на дальней дистанции благодаря широкому размаху рук, но и в клинче. Спортсмену уже приходилось проводить на ринге много раундов, так что с выносливостью проблем не будет, а скорость Марсель Брейтуэйт (Вел) имеет очень хорошую, что можно было видеть в отточенных тройках.

Райан Фарраг (Вел) — Марсель Брейтуэйт (Вел). Прогноз и ставки на матч. Бои 09 июня

В настоящее время Райан Фарраг (Вел) и Марсель Брейтуэйт (Вел) пребывают примерно на одном уровне, так что определить явного фаворита не так просто. Но, спортивные эксперты все же надеются, что Райан Фарраг (Вел) выиграет данный бой по очкам.

Статистика и личные встречи

На титульный бой Райан Фарраг (Вел) — Марсель Брейтуэйт (Вел) составлен прогноз ведущими мировыми экспертами в данном спорте, которые уверены, что Райан Фарраг (Вел) не сможет продемонстрировать своих лучших качеств, так что лучше делать ставку на победу соперника.

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