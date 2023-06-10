Прогноз на бой Каде Руотоло (США) — Томми Лангакер (Нор) 10 июня

«Каде Руотоло (США)» – «Томми Лангакер (Нор)». 10.06.23. Прогноз и ставки на матч

На следующей неделе 10-го июня состоится интересный поединок Каде Руотоло (США) — Томми Лангакер (Нор), участники которого на данный момент являются сильнейшими бойцами в своей весовой категории. Спортивные каналы начнут прямую трансляцию встречи в 06:20 по московскому времени. Еще большего ажиотажа в данном бою вызывает тот факт, что соперники ранее никогда не дрались между собой, хотя уже много лет выступают на профессиональном уровне.

Сейчас Каде Руотоло (США) обладает несколькими чемпионскими титулами и 10-го июня предстоит защита по одному из них. Организаторы поставили соперником Томми Лангакер (Нор), так что вряд ли в 06:20 по МСК можно будет увидеть нового чемпиона. Личных встреч между бойцами не было, но и без них ясно, кто является очевидным фаворитом и как завершится данный поединок.

СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Каде Руотоло (США) — Томми Лангакер (Нор):

победа Каде Руотоло (США) – 0, ничья – 0, победа Томми Лангакер (Нор) – 0

Прогноз на матч Каде Руотоло (США) – Томми Лангакер (Нор) Смешанные боевые искусства, титульный бой, 10-го июня :

Из-за того, что все ставят на то, что Каде Руотоло (США) выиграет бой, коэффициент на победу опустился до 0. А котировка на то, что Томми Лангакер (Нор) будет сильнее повысилась до 0.

История личных встреч

В свои 32 года Каде Руотоло (США) провел на ринге уже 44 поединка, в которых одержал 27 побед нокаутом, но и было уже три поражения. Да, на данный момент Каде Руотоло (США) является действующим чемпионом по версии сразу нескольких ассоциаций, но если рассматривать проигранные бои, то все же видно, что спортсмен совершенно не умеет держать удар, так что если получит по подбородку, то наверняка попадет в нокдаун. В этом бою Каде Руотоло (США) будет драться с соперником, за которого он намного крупнее и тяжелее, так что проблем с нокдауном от одного удара не должно возникать. Сам же Каде Руотоло (США) отличается хорошими ударами с обеих рук, а также имеет большой размах рук, что позволяет не подпускать к сближению большинство противников. В этом бою Каде Руотоло (США) предстоит защищать все свои титулы, так что боец постарается действовать аккуратно, и будет пытаться вымотать соперника, которому будет не просто драться с таким гигантом.

Томми Лангакер (Нор) очень хорошо проводит защиту своего титула, ведь получилось отстоять чемпионский пояс уже в трех боях. В последнем поединке боец сумел отравить противника в нокаут уже во втором раунде, правда, соперник попался не очень сложный, так как находится на закате своей карьеры. После того боя Томми Лангакер (Нор) уже почти год не выходил на ринг, так как постоянно организаторы переносили защиту титула по различным причинам, в том числе травму получил и Томми Лангакер (Нор), повредив левое колено. Но, данная травма была еще пять месяцев тому, так что сейчас Томми Лангакер (Нор) должен быть в хорошей физической форме. Томми Лангакер (Нор) является типичным панчером, ведь в девятнадцати выигранных поединках было восемнадцать побед нокаутом. О защите боец не особо беспокоится, но и ранее предстояло драться с такими соперниками, которые не отличались хорошим нокаутирующим ударом.

В свои 27 лет Каде Руотоло (США) провел на профессиональном ринге уже 51 бой, и одержал пятьдесят побед, где в 48 случаях получилось выиграть нокаутом. Каде Руотоло (США) является классическим панчером, ведь на протяжении боя наносит по сопернику огромное количество ударов, и большинство из них очень сильные, что и объясняется настолько впечатляющую статистику. Каде Руотоло (США) бьет очень плотно, так что часто даже получается пробить плотный блок тех противников, которые умеют хорошо обороняться. Особой техникой Каде Руотоло (США) не отличается, так как действует зачастую прямолинейно, просто стараясь сильно и точно ударить. А ведь несмотря на то, что Каде Руотоло (США) мощно атакует, боец еще хорошо действует в защите, умея быстро уклоняться от ударов благодаря отличной реакции. Не удивительно, что на данный момент Каде Руотоло (США) обладает несколькими чемпионскими поясами в данной весовой категории.

В своей карьере Томми Лангакер (Нор) провел 36 боев, в которых было три поражения, но все в самых значимых встречах. Побед нокаутом было 21, но понятно, что половина из них припала на ранний этап карьеры, когда приходилось встречаться с соперниками не очень высокого уровня. По сути, этот поединок для бойца будет самым важным в карьере, ведь ранее не выпадала возможность подраться за чемпионский титул. При своем росте Томми Лангакер (Нор) имеет не самый большой размах рук, но зато отличается очень скоростными ударами, так что боец всегда старается идти на сближение, чтобы затем провести серию из нескольких коротких ударов. Томми Лангакер (Нор) умеет подстраиваться под стиль соперника, и благодаря богатому опыту может экономить силы, если бой проходит на дистанции и не получается провести свои удары по сопернику. В последних трех боях Томми Лангакер (Нор) одержал легкие победы, но во всех них соперниками были ветераны, которым уже давно было необходимо завершить карьеру.

Каде Руотоло (США) – Томми Лангакер (Нор) 10.06.23

Силовые единоборства в последние годы становятся все более популярным видом спорта. Их не только смотрят болельщики, но на их исходы еще и делают ставки. Причем, нашим экспертам удалось протестировать систему ставок на единоборства, и мы убедились, что при правильном анализе такие ставки способны приносить хороший доход. Здесь все зависит от степени подготовки двух соперников. Победителем схватки будет тот, кто лучше готов физически и психологически. Поэтому для анализа предстоящих матчей нет необходимости перебирать тонну различной информации, достаточно посмотреть несколько последних матчей с участием спортсменов, чтобы понять их сильные и слабые стороны, а также ознакомиться с тактикой ведения боя. Конечно, это далеко не все, что мы используем при прогнозировании поединков в силовых единоборствах, есть еще некоторые хитрости, но, в принципе, основная суть составления прогнозов такова. Каде Руотоло (США) и Томми Лангакер (Нор), которые встретятся на ринге уже совсем скоро, являются известными бойцами, которые неоднократно побеждали своих соперников на ринге. Поединок обещает стать очень зрелищным, а его итог не берутся предсказывать даже букмекеры, так как полагают, что уровень подготовки каждого из соперников может позволить ему праздновать триумф в этом противостоянии. С нашими прогнозами на этот бой можно ознакомиться выше. Мы считаем, что каждый любитель единоборств в обязательном порядке должен посмотреть этот матч.

Каде Руотоло (США) и Томми Лангакер (Нор) очень долго готовились к этому моменту. Буквально через несколько часов эти бойцы выйдут на ринг и будут определять сильнейшего. Стоит отметить, что в мире профессионального бокса и боев без правил, эти соперники имеют мировую известность. За их плечами не только множество громких побед над своими соперниками, они также являются рекордсменами по количеству различных титулов и чемпионских поясов. Данный бой позволит дать ответ на вопрос о сильнейшем. Нельзя сказать, что это почетное звание можно получить благодаря победе лишь в одном поединке. Оба спортсмена уже вошли в историю в качестве легенд современных боевых искусств, лучше них, пожалуй, никого и нет. Конечно, их очное противостояние будет иметь не только спортивный, но и коммерческий интерес. За ходом матча будут наблюдать любители силовых единоборств во всем мире, а букмекеры уже во всю рекламируют свои предложения на этот матч. Такое внимание, несомненно, приятно обоим спортсменам, но, все же, на первом месте у них стоит подготовка. В противостоянии с такими соперниками, как Каде Руотоло (США) и Томми Лангакер (Нор) необходимо не терять концентрацию. Они прекрасно умеют ждать и находить слабые места в обороне своего оппонента. Будущий матч – это еще и битва характеров, ведь на ринге побеждает тот спортсмен, кто сумел победить себя, и смог в нужный момент перехватить инициативу. В этом отношении Каде Руотоло (США) и Томми Лангакер (Нор) – отличные стратеги, которые правильно рассчитывают свои действия на ринге. Надеемся, что сегодня они смогут удивить болельщиков потрясающей техникой, и подарят незабываемый вечер.

Предматчевый анализ и прогнозы букмекеров

Аналитики бокса отлично знают, в какой форме сейчас находятся Каде Руотоло (США) и Томми Лангакер (Нор), так что без сомнения они собираются сделать ставку на то, что Каде Руотоло (США) выиграет бой.

Спортивные прогнозисты считают, что Каде Руотоло (США) в данный момент сильнее, нежели Томми Лангакер (Нор), так что предлагают сделать ставку на досрочную победу данного бойца.

Каде Руотоло (США)

На самом деле Каде Руотоло (США) не является таким простым бойцом, как кажется изначально. Да, сейчас спортсмен занимает не самую высокую позицию в рейтинге, но не стоит забывать, что за свою долгую карьеру 35-летний боец дважды становился чемпионом мира и по несколько боев удерживал свой титул. Правда, последний раз Каде Руотоло (США) был чемпионом еще три года назад, а после того спортсмену ни разу не доводилось проводить титульного боя. Соперники попадались разные, так что были и победы, и поражения, ведь Каде Руотоло (США) не может похвастаться хорошей физической формой, так как возраст дает о себе знать и с каждым раундом бойцу все сложнее быстро передвигаться по рингу. Если вначале боя Каде Руотоло (США) много двигается и постоянно уходит от ударов соперника, то далее боец просто стоит и ставит блок. Но, удар Каде Руотоло (США) имеет до сих пор очень сильный и обладает хорошей техникой, так что если возникнет возможность, то боец может легко отправить соперника в нокаут.

Томми Лангакер (Нор)

Сейчас Томми Лангакер (Нор) находится еще на старте своей профессиональной карьеры, ведь хоть и было проведено семнадцать боев, но почти все они были против откровенно посредственных соперников, так что не удивительно, что в них было шестнадцать побед, из которых двенадцать нокаутом. А единственное поражение было еще в третьем бою, причем причиной стала травма, из-за которой Томми Лангакер (Нор) не смог продолжать поединок. Да, боев с бойцами такого класса Томми Лангакер (Нор) еще не проводил, так что данный поединок будет очень непростым. Но, все же Томми Лангакер (Нор) это талантливый спортсмен, умеющий держать удар, а также отличающийся хорошей техникой и сильным ударом. Боец может мощно бить как правой, так и левой, а также уверенно себя чувствует не только на дальней дистанции благодаря широкому размаху рук, но и в клинче. Спортсмену уже приходилось проводить на ринге много раундов, так что с выносливостью проблем не будет, а скорость Томми Лангакер (Нор) имеет очень хорошую, что можно было видеть в отточенных тройках.

Каде Руотоло (США) — Томми Лангакер (Нор). Прогноз и ставки на матч. Смешанные боевые искусства 10-го июня

Спортивные эксперты считают, что Каде Руотоло (США) сейчас намного сильнее, чем Томми Лангакер (Нор), так что предлагают сделать ставку на победу данного бойца.

Статистика и личные встречи

Прогноз аналитиков по единоборствам на бой Каде Руотоло (США) — Томми Лангакер (Нор) основан на текущей физической форме соперников, так что предлагается сделать ставку, что Томми Лангакер (Нор) выиграет нокаутом.

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