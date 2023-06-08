Прогноз на бой Масанори Рикииси (Япо) — Рикардо Нунез (Пан) 10-го июня

«Масанори Рикииси (Япо)» – «Рикардо Нунез (Пан)». 10.06.23. Прогноз и ставки на матч

На этот раз 10.06.2023 должен состояться бой Масанори Рикииси (Япо) — Рикардо Нунез (Пан), который уже неоднократно переносился на другую дату из-за травмы одного из участников. Болельщики надеются, что в 09:00 по Москве бойцы все же выйдут на ринг и данная встреча в тяжелой весовой категории все же состоится. Ранее Масанори Рикииси (Япо) и Рикардо Нунез (Пан) никогда не дрались друг с другом, ведь последний боец только третий бой проводит в этой весовой категории.

Один из самых ожидаемых боев в этом году Масанори Рикииси (Япо) — Рикардо Нунез (Пан) пройдет 10.06.2023, и можно не сомневаться, что в 09:00 по московскому времени не только не будет свободного места на трибунах, но и перед экранами телевизоров будет находиться огромное количество телезрителей. Данная встреча станет уже четвертой в противостоянии между данными спортсменами, а в предыдущих трех боях Масанори Рикииси (Япо) имеет две победы нокаутом, а Рикардо Нунез (Пан) один раз выиграл по очкам.

СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Масанори Рикииси (Япо) — Рикардо Нунез (Пан):

победа Масанори Рикииси (Япо) – 0, ничья – 0, победа Рикардо Нунез (Пан) – 0

Прогноз на матч Масанори Рикииси (Япо) – Рикардо Нунез (Пан) Бои, титульный бой, 10.06.2023 :

Ставки по коэффициенту 0 окажутся выигрышными, если Масанори Рикииси (Япо) станет победителем боя. Если выиграет Рикардо Нунез (Пан), то букмекеры выплатят по ставкам на котировку 0.

История личных встреч

В профессиональной карьере Масанори Рикииси (Япо) провел на ринге 26 боев и ни одного не проиграл, одержав девятнадцать побед нокаутом. Особенно успешными стали выступления последних двух лет, когда Масанори Рикииси (Япо) сменил тренера, а новый наставник разрабатывает для бойца стратегию на каждый бой, отталкиваясь от конкретного соперника. Благодаря этим победам Масанори Рикииси (Япо) сумел существенно подняться в рейтинге, а это позволило стать главным претендентом на чемпионский бой. В этом бою Масанори Рикииси (Япо) постарается напирать с самого начала, а вести агрессивно боец себя умеет. Масанори Рикииси (Япо) не боится идти на сближение, так как не имеет хорошего размаха рук, а славится своими короткими резкими ударами по корпусу. Масанори Рикииси (Япо) в данный момент пребывает в отличной физической форме, так что сможет легко отбегать по рингу все необходимые раунды, и сможет драться все время в одном и том же темпе.

Несмотря на то, что Рикардо Нунез (Пан) не является панчером, спортсмен все же показывает хорошие результаты, ни разу не проиграв за 23 боя. Но, побед нокаутом боец одержал только четырнадцать, ведь Рикардо Нунез (Пан) обладает не настолько мощным ударом, чтобы отправить противника в нокдаун с одного раза. Большинство своих побед Рикардо Нунез (Пан) одержал за счет удачных серий, которые состоят из множества коротких ударов, так что такую тактику боец выберет и на данный бой. Рикардо Нунез (Пан) не имеет большого размаха рук, что мешает держать соперника на дистанции. Большинство своих боев Рикардо Нунез (Пан) провел на родине, а сейчас придется выступать на чужом ринге, так что бойцу однозначно придется потратить время для адаптации, да и сложнее будет драться, не ощущая настолько явной поддержки со стороны зала.

Хорошо видно, что перед данным боем Масанори Рикииси (Япо) сильно нервничает, так как ведет себе очень агрессивно перед журналистами. И это понятно, ведь данный бой обещает быть очень сложным, так что не ясно, сумеет ли Масанори Рикииси (Япо) отстоять свой чемпионский титул. Сейчас боец находится не в оптимальной форме, ведь со времени последнего поединка прошло не так много времени, так что вряд ли Масанори Рикииси (Япо) сумел так быстро восстановить силы после вывиха. Тем более, что Масанори Рикииси (Япо) находится уже в солидном возрасте, так что мышцам на восстановление необходимо довольно много времени. Масанори Рикииси (Япо) всегда показывает хорошую технику и имеет хорошо отработанный удар с левой, но все же выносливость является слабым местом бойца, ведь если не получится добиться досрочной победы, то с каждым раундом силы будут уходить, так что Масанори Рикииси (Япо) станет меньше передвигаться по рингу и буде все больше пропускать ударов.

Несмотря на то, что Рикардо Нунез (Пан) имеет великолепную статистику, не проиграв за свою карьеру ни одного боя, все же видно, что возраст берет свое и с каждым поединком бойцу все тяжелее побеждать на ринге. Рикардо Нунез (Пан) предпочитает атакующий стиль, так что постоянно идет вперед и старается нанести по сопернику как можно больше ударов. Как только оппонент начинает ошибаться, Рикардо Нунез (Пан) проводит серию сокрушающих ударов, которые приводят к нокауту. Но, кроме мощного удара Рикардо Нунез (Пан) еще имеет крепкие ноги, так что постоянно перемещается по рингу, стараясь не подставиться под удар. Но, как показали последние бои, Рикардо Нунез (Пан) все же имеет бреши в обороне, так что иногда случалось пропускать удары соперников, но они не привели даже к нокдауну. Хорошо, что в последних боях приходилось противостоять не очень опытным соперникам, которые не являются панчерами, но в этом бою ситуация будет намного сложнее, так что Рикардо Нунез (Пан) должен задуматься о своей обороне.

Масанори Рикииси (Япо) – Рикардо Нунез (Пан) 10.06.23

Силовые единоборства в последние годы становятся все более популярным видом спорта. Их не только смотрят болельщики, но на их исходы еще и делают ставки. Причем, нашим экспертам удалось протестировать систему ставок на единоборства, и мы убедились, что при правильном анализе такие ставки способны приносить хороший доход. Здесь все зависит от степени подготовки двух соперников. Победителем схватки будет тот, кто лучше готов физически и психологически. Поэтому для анализа предстоящих матчей нет необходимости перебирать тонну различной информации, достаточно посмотреть несколько последних матчей с участием спортсменов, чтобы понять их сильные и слабые стороны, а также ознакомиться с тактикой ведения боя. Конечно, это далеко не все, что мы используем при прогнозировании поединков в силовых единоборствах, есть еще некоторые хитрости, но, в принципе, основная суть составления прогнозов такова. Масанори Рикииси (Япо) и Рикардо Нунез (Пан), которые встретятся на ринге уже совсем скоро, являются известными бойцами, которые неоднократно побеждали своих соперников на ринге. Поединок обещает стать очень зрелищным, а его итог не берутся предсказывать даже букмекеры, так как полагают, что уровень подготовки каждого из соперников может позволить ему праздновать триумф в этом противостоянии. С нашими прогнозами на этот бой можно ознакомиться выше. Мы считаем, что каждый любитель единоборств в обязательном порядке должен посмотреть этот матч.

Бокс и бои без правил привлекают огромное количество зрителей. Конечно, эти виды спорта не так популярны, как футбол, баскетбол, теннис и хоккей, но все же и у них есть армия поклонников, которая с нетерпением ожидает старта поединка, соперниками в котором будут Масанори Рикииси (Япо) и Рикардо Нунез (Пан). Оба спортсмена долго готовились к этому противостоянию, так как отлично понимают, что на ринге им будет очень и очень непросто. Представители бойцов сделали ряд заявлений, в которых подчеркивали мастерство оппонентов, и ждут от соперников максимальной собранности на ринге. Если рассматривать достижения Масанори Рикииси (Япо) и Рикардо Нунез (Пан) на профессиональном поприще, то бойцы имеют практически идентичную статистику. В таких видах спорта очень сложно заранее предсказать победителя, так как исход поединка может решить один единственный точный удар. Так что, здесь на первый план выходит концентрация, и оба спортсмена могут похвастаться тем, что в совершенстве ей владеют. В противном случае, они бы не смогли одержать такое количество побед в своей профессиональной карьере. Несомненно, что Масанори Рикииси (Япо) и Рикардо Нунез (Пан) оба жаждут завоевать этот чемпионский титул, но, как говорится, побеждает сильнейший. Именно этим мы и рекомендуем заняться спортсменам – определить сильнейшего, нам же остается только наблюдать за этим зрелищным и непредсказуемым противостоянием. Чтобы не смотреть матч вхолостую, мы предлагаем всем любителям данной спортивной дисциплины сделать ставки, а о прогнозах уже позаботились наши эксперты. С ними можно ознакомиться ниже.

Предматчевый анализ и прогнозы букмекеров

Масанори Рикииси (Япо) легко справится с таким соперником, как Рикардо Нунез (Пан). Учитывая это, аналитики намерены сделать ставку на победу еще до седьмого раунда.

На чемпионский бой Масанори Рикииси (Япо) — Рикардо Нунез (Пан) эксперты со всего мира советуют сделать ставку на то, что выиграет Рикардо Нунез (Пан), так как данный боец более мотивирован на поединок и пребывает в лучшей физической форме.

Масанори Рикииси (Япо)

Свою самую выдающуюся победу Масанори Рикииси (Япо) одержал в последнем бою, когда сумел побить противника, существенно превышающего самого бойца в росте. Оппонент не сумел построить толковой защиты и очень много пропускал, так что Масанори Рикииси (Япо) не один раз отправлял его в нокдаун, а в восьмом раунде получилось нанести настолько мощный удар, что соперник не сумел подняться с пола. Благодаря этой победе Масанори Рикииси (Япо) стал чемпионом мира в своем весе, так что сейчас бойцу очень важно собраться и провести достойную защиту пояса. Масанори Рикииси (Япо) это в первую очередь техничный боец, которые поражает всех быстротой своих ударов, так что мало кому удается от них закрыться. Да, Масанори Рикииси (Япо) не является панчером, ведь удар не очень сильный, но их настолько много, что в проведенных 24 боях были только победы, и в 23 поединках получилось выиграть нокаутом.

Рикардо Нунез (Пан)

В данный момент Рикардо Нунез (Пан) пребывает уже на закате своей карьеры, ведь бойцу 41 год и его доминирование в супертяжелом весе завершилось еще три года назад. Тогда случилось поражение по очкам, а реванш взять не удалось, так как соперника дисквалифицировали из-за проваленного допинг-теста. После поражения был проведен всего один бой, в котором Рикардо Нунез (Пан) выиграл нокаутом в четвертом раунде. Всего в карьере данного спортсмена было 66 боев, из которых получилось выиграть 62 поединка. Несмотря на свой возраст, боец продолжает демонстрировать великолепную технику и показывает хорошую скорость. В последние годы Рикардо Нунез (Пан) часто цепляется с соперниками в клинче, ведь благодаря высокому росту получается вешаться на оппонента и изматывать его. Так как выносливость у бойца уже далеко не та, что раньше, то Рикардо Нунез (Пан) будет стараться решить исход боя до наступления седьмого раунда.

Масанори Рикииси (Япо) — Рикардо Нунез (Пан). Прогноз и ставки на матч. Бои 10.06.2023

На титульный бой Масанори Рикииси (Япо) — Рикардо Нунез (Пан) был составлен прогноз ведущими экспертами в данном виде спорта, которые уверены, что досрочной победы не будет, а чемпион будет определен по очкам.

Статистика и личные встречи

Прогноз аналитиков по единоборствам на бой Масанори Рикииси (Япо) — Рикардо Нунез (Пан) основан на текущей физической форме соперников, так что предлагается сделать ставку, что Рикардо Нунез (Пан) выиграет нокаутом.

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