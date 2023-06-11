Прогноз на бой Джош Тэйлор (Вел) — Тэофимо Лопес (США) 11.06.2023

«Джош Тэйлор (Вел)» – «Тэофимо Лопес (США)». 11.06.23. Прогноз и ставки на матч

Всемирная ассоциация запланировала титульный бой Джош Тэйлор (Вел) — Тэофимо Лопес (США) на 11-го июня 2023 года, так что на подготовку к нему у бойцов осталось не так много времени. Ранее Джош Тэйлор (Вел) и Тэофимо Лопес (США) никогда не встречались на ринге, но можно не сомневаться, что сейчас они все знают друг о друге, так как тщательного готовились к данному бою. По московскому времени его начало в 06:00.

Сейчас Джош Тэйлор (Вел) обладает несколькими чемпионскими титулами и 11-го июня 2023 года предстоит защита по одному из них. Организаторы поставили соперником Тэофимо Лопес (США), так что вряд ли в 06:00 по МСК можно будет увидеть нового чемпиона. Личных встреч между бойцами не было, но и без них ясно, кто является очевидным фаворитом и как завершится данный поединок.

СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Джош Тэйлор (Вел) — Тэофимо Лопес (США):

победа Джош Тэйлор (Вел) – 1.69, ничья – 17, победа Тэофимо Лопес (США) – 2.22

Прогноз на матч Джош Тэйлор (Вел) – Тэофимо Лопес (США) Бои, титульный бой, 11-го июня 2023 года :

Букмекерские конторы на бой Джош Тэйлор (Вел) — Тэофимо Лопес (США) выставили вполне предсказуемые коэффициенты 1.69 и 2.22.

История личных встреч

На профессиональном ринге Джош Тэйлор (Вел) провел только четырнадцать боев, но несмотря на это, спортсмен уже сейчас считается одним из лучших в своей весовой категории. Дело в том, что Джош Тэйлор (Вел) пока не только выиграл все свои поединки, где было одиннадцать побед нокаутом, но и практически не пропускал ударов от соперников, так что на данный момент боец действительно кажется непобедимым. Джош Тэйлор (Вел) является очень техничным бойцом, ведь несколько лет провел в любительском боксе, так что умеет хорошо двигаться по рингу и обладает очень сильным ударом. Но, все же главный козырь данного спортсмена — это скорость, ведь Джош Тэйлор (Вел) никогда не стоит на одном месте, а постоянно меняет свое местоположение, что позволяет атаковать соперника с разных сторон и под различными ракурсами. Джош Тэйлор (Вел) имеет почти двухметровый размах рук, что часто позволяет не подпускать к себе соперников на близкое расстояние.

Свой пик формы Тэофимо Лопес (США) демонстрировал в 2012 году, когда обладал сразу тремя титулами. Но, на данный момент боец обладает только одним чемпионским поясом, по которому была проведена только одна защита. Тот поединок судьи прекратили из-за рассечения брови, когда соперники неумышленно столкнулись головами. В целом, сейчас Тэофимо Лопес (США) имеет не настолько впечатляющую статистику, как было раньше. В 39 боях было 22 победы нокаутом, одна ничья и четыре поражения. Со времени прошлого боя прошло полгода, и Тэофимо Лопес (США) практически нигде не показывался, так что не ясно, в какой сейчас форме находится боец и сможет ли он в свои 36 лет отстоять все раунды. При хорошо поставленном ударе, Тэофимо Лопес (США) не лучшим образом защищается, так как часто пропускает удары, даже не пытаясь от них уклоняться. Тэофимо Лопес (США) не боится идти в разнос, хотя в большинстве случае сближение с соперником ничего хорошего не дает.

В каждом своем бою Джош Тэйлор (Вел) много двигается по рингу, постоянно работая ногами с уклонами. Джош Тэйлор (Вел) не боится идти на сближение и периодически проводит успешные комбинации ударов. Да, боец иногда пренебрегает защитой, но все же держит удар, так что за всю карьеру еще не было ни одного поражения. В нескольких боях Джош Тэйлор (Вел) отправлялся в нокдаун, пропустив удар, но боец быстро приходил в себя, так что потом все же получалось переломить ход поединка и выиграть. В 28 проведенных на профессиональном ринге боев было 25 побед нокаутом, причем, если брать во внимание последних четыре боя, то во всех них победы были еще до начала пятого раунда. Именно это позволило собрать бойцу все чемпионские пояса в своей весовой категории, а сейчас Джош Тэйлор (Вел) будет проводить свою первую защиту по всем титулам.

Несмотря на то, что Тэофимо Лопес (США) имеет великолепную статистику, не проиграв за свою карьеру ни одного боя, все же видно, что возраст берет свое и с каждым поединком бойцу все тяжелее побеждать на ринге. Тэофимо Лопес (США) предпочитает атакующий стиль, так что постоянно идет вперед и старается нанести по сопернику как можно больше ударов. Как только оппонент начинает ошибаться, Тэофимо Лопес (США) проводит серию сокрушающих ударов, которые приводят к нокауту. Но, кроме мощного удара Тэофимо Лопес (США) еще имеет крепкие ноги, так что постоянно перемещается по рингу, стараясь не подставиться под удар. Но, как показали последние бои, Тэофимо Лопес (США) все же имеет бреши в обороне, так что иногда случалось пропускать удары соперников, но они не привели даже к нокдауну. Хорошо, что в последних боях приходилось противостоять не очень опытным соперникам, которые не являются панчерами, но в этом бою ситуация будет намного сложнее, так что Тэофимо Лопес (США) должен задуматься о своей обороне.

Джош Тэйлор (Вел) – Тэофимо Лопес (США) 11.06.23

Ближайший вечер подарит всем любителям силовых единоборств возможность наблюдать за поединком, соперниками в котором будут Джош Тэйлор (Вел) и Тэофимо Лопес (США). Это известные бойцы, которые проводят бои лишь несколько раз в год. Их соперники – не рядовые спортсмены, а профессионалы, за плечами которых богатый опыт выступлений и наличие большого количества побед. В СМИ во всю анонсируют предстоящее противостояние, так как журналистам известно, что на ринге эти спортсмены всегда стараются действовать отчаянно, ведь главной задачей для них является победа. Конечно, победа в таком бое позволит спортсменам увеличить список своих побед, а также принесет очередной титул. Мы понимаем, что Джош Тэйлор (Вел) и Тэофимо Лопес (США) тщательно готовились к предстоящему бою, изучали сильные и слабые места друг друга, букмекеры, выставляя котировки на этот бой, тоже изучили все характеристики соперников. Однако наши прогнозисты решили все же предложить свое видение этого противостояния. Мы уверены, что предстоящий матч скорее будет напоминать шоу, ведь стоимость билетов и трансляций очень велика, и никто не будет в выигрыше, если одному из спортсменов удастся одержать быструю победу в первом или во втором раунде. Тем более соперники не того калибра, чтобы глупо подставляться под атаки друг друга. Поэтому ждем здесь затяжного матча, что, несомненно, должно порадовать болельщиков.

Джош Тэйлор (Вел) и Тэофимо Лопес (США) очень долго готовились к этому моменту. Буквально через несколько часов эти бойцы выйдут на ринг и будут определять сильнейшего. Стоит отметить, что в мире профессионального бокса и боев без правил, эти соперники имеют мировую известность. За их плечами не только множество громких побед над своими соперниками, они также являются рекордсменами по количеству различных титулов и чемпионских поясов. Данный бой позволит дать ответ на вопрос о сильнейшем. Нельзя сказать, что это почетное звание можно получить благодаря победе лишь в одном поединке. Оба спортсмена уже вошли в историю в качестве легенд современных боевых искусств, лучше них, пожалуй, никого и нет. Конечно, их очное противостояние будет иметь не только спортивный, но и коммерческий интерес. За ходом матча будут наблюдать любители силовых единоборств во всем мире, а букмекеры уже во всю рекламируют свои предложения на этот матч. Такое внимание, несомненно, приятно обоим спортсменам, но, все же, на первом месте у них стоит подготовка. В противостоянии с такими соперниками, как Джош Тэйлор (Вел) и Тэофимо Лопес (США) необходимо не терять концентрацию. Они прекрасно умеют ждать и находить слабые места в обороне своего оппонента. Будущий матч – это еще и битва характеров, ведь на ринге побеждает тот спортсмен, кто сумел победить себя, и смог в нужный момент перехватить инициативу. В этом отношении Джош Тэйлор (Вел) и Тэофимо Лопес (США) – отличные стратеги, которые правильно рассчитывают свои действия на ринге. Надеемся, что сегодня они смогут удивить болельщиков потрясающей техникой, и подарят незабываемый вечер.

Предматчевый анализ и прогнозы букмекеров

Спортивные эксперты не сомневаются, что в данном бою Джош Тэйлор (Вел) будет намного сильнее, чем Тэофимо Лопес (США), так что ставку нужно делать на его досрочную победу.

Титульный бой Джош Тэйлор (Вел) — Тэофимо Лопес (США) подвергся тщательному анализу спортивных экспертов, которые предполагают, что Тэофимо Лопес (США) одержит победу, и это будет еще до начала седьмого раунда.

Джош Тэйлор (Вел)

На самом деле Джош Тэйлор (Вел) не является таким простым бойцом, как кажется изначально. Да, сейчас спортсмен занимает не самую высокую позицию в рейтинге, но не стоит забывать, что за свою долгую карьеру 35-летний боец дважды становился чемпионом мира и по несколько боев удерживал свой титул. Правда, последний раз Джош Тэйлор (Вел) был чемпионом еще три года назад, а после того спортсмену ни разу не доводилось проводить титульного боя. Соперники попадались разные, так что были и победы, и поражения, ведь Джош Тэйлор (Вел) не может похвастаться хорошей физической формой, так как возраст дает о себе знать и с каждым раундом бойцу все сложнее быстро передвигаться по рингу. Если вначале боя Джош Тэйлор (Вел) много двигается и постоянно уходит от ударов соперника, то далее боец просто стоит и ставит блок. Но, удар Джош Тэйлор (Вел) имеет до сих пор очень сильный и обладает хорошей техникой, так что если возникнет возможность, то боец может легко отправить соперника в нокаут.

Тэофимо Лопес (США)

Сейчас Тэофимо Лопес (США) находится еще на старте своей профессиональной карьеры, ведь хоть и было проведено семнадцать боев, но почти все они были против откровенно посредственных соперников, так что не удивительно, что в них было шестнадцать побед, из которых двенадцать нокаутом. А единственное поражение было еще в третьем бою, причем причиной стала травма, из-за которой Тэофимо Лопес (США) не смог продолжать поединок. Да, боев с бойцами такого класса Тэофимо Лопес (США) еще не проводил, так что данный поединок будет очень непростым. Но, все же Тэофимо Лопес (США) это талантливый спортсмен, умеющий держать удар, а также отличающийся хорошей техникой и сильным ударом. Боец может мощно бить как правой, так и левой, а также уверенно себя чувствует не только на дальней дистанции благодаря широкому размаху рук, но и в клинче. Спортсмену уже приходилось проводить на ринге много раундов, так что с выносливостью проблем не будет, а скорость Тэофимо Лопес (США) имеет очень хорошую, что можно было видеть в отточенных тройках.

Джош Тэйлор (Вел) — Тэофимо Лопес (США). Прогноз и ставки на матч. Бои 11-го июня 2023 года

На титульный бой Джош Тэйлор (Вел) — Тэофимо Лопес (США) был составлен прогноз ведущими экспертами в данном виде спорта, которые уверены, что досрочной победы не будет, а чемпион будет определен по очкам.

Статистика и личные встречи

Так как Джош Тэйлор (Вел) и Тэофимо Лопес (США) очень агрессивные бойцы, которые только и думают об атаке, то эксперты советуют взять для ставки досрочное завершение поединка.