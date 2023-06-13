Прогноз Польша 3×3 21 (жен) — Австрия 3×3 21 (жен) (13-го июня 2023 года), ставки и коэффициенты

Польша 3×3 21 (жен) — Австрия 3×3 21 (жен). Прогноз, ставки на матч (13.06.23)

13.06.2023 в 20:40 по МСК состоится матч в рамках чемпионата Лига Наций до 21 года 3×3, в котором на своей площадке местный клуб Польша 3×3 21 (жен) примет соперника по национальному первенству Австрия 3×3 21 (жен).



Болельщики баскетбольного клуба Польша 3×3 21 (жен) очень любят матчи против БК Австрия 3×3 21 (жен), ведь в большинстве случаев они завершаются победой. Так что, зрители на трибунах надеются, что 13.06.2023 хозяева снова будут сильнее. Начало игры будет в 20:40 по Москве. В этом розыгрыше чемпионата команды пока не встречались, а в прошлом баскетболисты клуба Польша 3×3 21 (жен) одержали три легкие победы.



Польша 3×3 21 (жен) — Австрия 3×3 21 (жен). КТО ФАВОРИТ МАТЧА?

В 20:40 по Москве на баскетбольную площадку выйдут игроки клубов Польша 3×3 21 (жен) и Австрия 3×3 21 (жен). Организаторы турнира собираются провести данную игру 13.06.2023. Последний раз команды встречались на площадке два месяца назад, и тогда уверенную победу праздновали баскетболисты клуба Австрия 3×3 21 (жен). Но, если брать всю статистику данного противостояния, то в ней сильнее был БК Польша 3×3 21 (жен), выигравший 87 матчей из 134-х очных встреч.

Польша 3×3 21 (жен)

В межсезонье ряды баскетбольного клуба Польша 3×3 21 (жен) пополнил новый центровой, но его никак не удается интегрировать в первую пятерку. Тем не менее, главный тренер продолжает выпускать баскетболиста со старта, и это негативно сказывается на игре. Часто игрок выпадает из командных действий, или же допускает нелепые ошибки в атаке. Скорее всего, что тренер в этом поединке вновь ничего не станет менять, хотя игра не обещает быть легкой. В этом сезоне Польша 3×3 21 (жен) уже не является такой непобедимой командой как раньше, да и плотный график приводит к тому, что баскетболистов все больше достает усталость. Последний свой матч хозяева провели лишь два дня назад, причем он завершился унизительным гостевым поражением с разницей больше, чем двадцать очков. Это может сказаться на моральном настрое команды, которая и так не всегда блещет запредельной мотивацией. Травмы помешают выйти на поле тяжелому форварду и атакующему защитнику.



Австрия 3×3 21 (жен)

Прогресс баскетбольного клуба Австрия 3×3 21 (жен) по сравнению с прошлым сезоном очевиден, ведь команда на данный момент пребывает в зоне плей-офф, когда в прошлом году получилось финишировать только на десятом месте. Гости выдают сбалансированную игру, причем пока у команды не было явных провалов, а сыгранный отрезок регулярного чемпионата прошел очень стабильно. Баскетбольный клуб Австрия 3×3 21 (жен) обладает одной из самых надежных на турнире защитных линий, а игроки обороны еще и часто радуют болельщиков точными трехочковыми бросками. На выезде команда играет не хуже, чем на родной площадке, часто закрывая ключевого игрока команды противника и навязывая свой стиль игры. В последних восьми матчах баскетбольный клуб Австрия 3×3 21 (жен) потерпел всего одно поражение, причем, оно было против лидера чемпионата, а отрыв составил только шесть очков. Лазарет гостей сейчас пуст, так что команда сыграет оптимальным составом.

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Уже букмекеры начали принимать ставки на баскетбольный матч Польша 3×3 21 (жен) — Австрия 3×3 21 (жен), несмотря на то, что он должен пройти только 13.06.2023. Поклонники данного вида спорта могут проследить за ходом игры в 20:40 по МСК. История данного противостояния началась еще в прошлом столетии, и за все время команды сыграли между собой 243 матча. В них баскетбольный клуб Польша 3×3 21 (жен) одержал 187 побед, а одна из них была уже как раз в этом сезоне.



Прогноз и ставка на матч Польша 3×3 21 (жен) — Австрия 3×3 21 (жен) 13.06.2023

Польша 3×3 21 (жен)

В последние годы Польша 3×3 21 (жен) является одним из сильнейших баскетбольных клубов на данном турнире, но в данный момент команда пребывает не в лучшем состоянии, так как не может найти свою игру. После слабого старта сезона был уволен главный тренер, а новый наставник никак не может добиться стабильности от своих подопечных, так как многие баскетболисты показывают слабую физическую форму и просто не готовы играть на таком уровне. Если у чужого кольца баскетболисты клуба Польша 3×3 21 (жен) еще действуют неплохо, то игра в обороне намного хуже, нежели в прошлом году, так как команда позволяет практически каждому сопернику набирать много очков. Отчасти провалы в обороне можно списать на постоянные травмы, так как на данный момент в лазарете находится сразу двое атакующих защитника, которые являются ключевыми. А сейчас у команды еще и нет игроков, умеющих бросать трехочковые.

Австрия 3×3 21 (жен)

В прошлом сезоне баскетбольный клуб Австрия 3×3 21 (жен) становился победителем данного турнира, так что в этом году гостям очень хотелось бы защитить свой титул. В регулярном чемпионате команда стартовала слабо, но затем набрала форму, так что путевка в плей-офф была обеспечена заблаговременно. Баскетбольный клуб Австрия 3×3 21 (жен) уже закрепил за собой четвертое место в турнирной таблице, так что в оставшихся турах регулярного чемпионата на площадку выходило много игроков запаса, а результаты были далеко не лучшими. Понятно, что в матчах плей-офф Австрия 3×3 21 (жен) сыграет своим сильнейшим составом, тем более, что большинство ключевых исполнителей получило время на отдых, так что к важным поединкам они подойдут в оптимальной форме. За это время также почти опустел лазарет команды, ведь нынче там находится только один защитник, но он ранее не часто попадал в основу.

Сегодня матч Польша 3×3 21 (жен) — Австрия 3×3 21 (жен) Прогнозы от БК «БалтБет»

Поклонники баскетбола наконец-то дождались поединка Польша 3×3 21 (жен) — Австрия 3×3 21 (жен), который должен пройти 13.06.2023 в рамках очень престижного турнира. Можно не сомневаться, что в 20:40 по московскому времени на трибунах будет полно болельщиков, а также многие будут смотреть прямую трансляцию игры по телевизору. Несмотря на то, что баскетбольный клуб Польша 3×3 21 (жен) в этом сезоне уже обыгрывал данных гостей, в целом команда не лучшим образом играет с данным соперником, сумев выиграть только три встречи из последних десяти.

Польша 3×3 21 (жен) — Австрия 3×3 21 (жен): хозяева разберутся с новичком

В этом сезоне баскетбольный клуб Польша 3×3 21 (жен) играет очень агрессивно на чужой половине площадки, и именно умелые действия в нападении часто позволяли команде возвращаться, хотя до этого она проигрывала с сильным отставанием. Обладая не самым сильным составом на данном турнире, баскетбольный клуб Польша 3×3 21 (жен) уже и так сотворил настоящую сенсацию, когда сумел квалифицироваться в плей-офф, и даже пройти первый этап, хотя соперник попался очень сложный и более опытный. Сами же хозяева уже давно не играли на столь высоком уровне, но баскетболисты клуба Польша 3×3 21 (жен) хоть и не имеют опыта, но все же обладают большим талантом и большинство из них регулярно набирает очки в каждом матче. К тому же, хозяева отличаются хорошим командным взаимодействием, так что очень быстро переходят от обороны к нападению. Не поможет команде в этой игре только центровой, повредивший запястье.

На прошлой неделе баскетбольный клуб Австрия 3×3 21 (жен) все же сумел преодолеть серию неудач и одержать такую необходимую победу, которая подняла команду на девятое место и существенно приблизила ее к зоне плей-офф. До последнего матча у гостей была серия из четырех поражений, а прошлую игру баскетболисты клуба Австрия 3×3 21 (жен) также начали не лучшим образом, ведь в первой четверти позволили сопернику набрать почти сорок очков. Во второй четверти гости также играли слабо, но после большого перерыва на площадку вышла совершенно другая команда, которая сумела ликвидировать огромное отставание, и еще одержать победу с запасом в шесть очков. Если баскетбольный клуб Австрия 3×3 21 (жен) продолжит так играть, как во второй половине прошлого матча, то гости точно смогут пробиться в число сильнейших и сезон не завершится по окончанию регулярного чемпионата. В данный момент у команды нет кадровых потерь, так как небольшие повреждения у тех игроков, которые редко появлялись в этом сезоне.

СЕГОДНЯ МАТЧ Польша 3×3 21 (жен) — Австрия 3×3 21 (жен). ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

Ранее баскетбольный клуб Польша 3×3 21 (жен) был одним из сильнейших на данном турнире, но золотое поколение команды ушло, так что сейчас хозяева показывают посредственные результаты, даже не каждый год пробиваясь в плей-офф. В этом сезоне баскетбольный клуб Польша 3×3 21 (жен) вновь может пролететь мимо восьмерки сильнейших, ведь хозяева идут только десятыми в чемпионате, а от зоны плей-офф уже сильно отстают. Да, команда хорошо действует на своей площадке, но этого мало для успешных результатов, так как на выезде баскетболисты клуба Польша 3×3 21 (жен) практически не выигрывают. Сейчас команде очень не хватает стабильности, так как в последних десяти матчах было только три победы, а среди семи поражений четыре было с разгромным счетом. Руководство не стремится усиливать состав за счет трансферов, а в этом сезоне хозяева также испытывают кадровые проблемы, ведь на полгода выбыл из строя тяжелый нападающий, кого особо некем заменить.

После провального прошлого сезона руководство баскетбольного клуба Австрия 3×3 21 (жен) не только отправило в отставку главного тренера, но еще и разорвало контракты с несколькими игроками. Был приглашен новый наставник, который сразу же привлек в команду свежих игроков, и именно на них начал строить всю игру. Перемены пошли гостям на пользу, ведь сейчас баскетбольный клуб Австрия 3×3 21 (жен) уже не выглядит явным аутсайдером, а даже имеет шансы квалифицироваться в плей-офф, так как занимает девятое место и от восьмого отставание не очень большое. Недавно у команды был небольшой спад, который привел к серии из пяти поражений, но гости все же сумели преодолеть кризис, что позволило улучшить игру, и в последних четырех матчах было три победы и только одно поражение. Новый наставник делает большую ставку на оборону, так что если команду устраивает результат, то баскетболисты клуба Австрия 3×3 21 (жен) очень надежно защищаются и практически не пускают к своему кольцу соперников. Если не считать дисквалификации легкого форварда, то у гостей нет кадровых потерь.

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