Прогноз на бой Люк Хендрикз (ЮАР) — Мпумелело Мнгома (ЮАР) 15.06.2023

«Люк Хендрикз (ЮАР)» – «Мпумелело Мнгома (ЮАР)». 15.06.23. Прогноз и ставки на матч

Всемирная ассоциация запланировала титульный бой Люк Хендрикз (ЮАР) — Мпумелело Мнгома (ЮАР) на 15-го июня 2023 года, так что на подготовку к нему у бойцов осталось не так много времени. Ранее Люк Хендрикз (ЮАР) и Мпумелело Мнгома (ЮАР) никогда не встречались на ринге, но можно не сомневаться, что сейчас они все знают друг о друге, так как тщательного готовились к данному бою. По московскому времени его начало в 13:00.

Один из самых ожидаемых боев в этом году Люк Хендрикз (ЮАР) — Мпумелело Мнгома (ЮАР) пройдет 15-го июня 2023 года, и можно не сомневаться, что в 13:00 по московскому времени не только не будет свободного места на трибунах, но и перед экранами телевизоров будет находиться огромное количество телезрителей. Данная встреча станет уже четвертой в противостоянии между данными спортсменами, а в предыдущих трех боях Люк Хендрикз (ЮАР) имеет две победы нокаутом, а Мпумелело Мнгома (ЮАР) один раз выиграл по очкам.

СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Люк Хендрикз (ЮАР) — Мпумелело Мнгома (ЮАР):

победа Люк Хендрикз (ЮАР) – 0, ничья – 0, победа Мпумелело Мнгома (ЮАР) – 0

Прогноз на матч Люк Хендрикз (ЮАР) – Мпумелело Мнгома (ЮАР) Смешанные боевые искусства, титульный бой, 15-го июня 2023 года :

По коэффициенту 0 ставить на то, что выиграет Люк Хендрикз (ЮАР) не очень выгодно, а вот Мпумелело Мнгома (ЮАР) получил на победу в данном бою гораздо большую котировку 0.

История личных встреч

На профессиональном ринге Люк Хендрикз (ЮАР) провел только четырнадцать боев, но несмотря на это, спортсмен уже сейчас считается одним из лучших в своей весовой категории. Дело в том, что Люк Хендрикз (ЮАР) пока не только выиграл все свои поединки, где было одиннадцать побед нокаутом, но и практически не пропускал ударов от соперников, так что на данный момент боец действительно кажется непобедимым. Люк Хендрикз (ЮАР) является очень техничным бойцом, ведь несколько лет провел в любительском боксе, так что умеет хорошо двигаться по рингу и обладает очень сильным ударом. Но, все же главный козырь данного спортсмена — это скорость, ведь Люк Хендрикз (ЮАР) никогда не стоит на одном месте, а постоянно меняет свое местоположение, что позволяет атаковать соперника с разных сторон и под различными ракурсами. Люк Хендрикз (ЮАР) имеет почти двухметровый размах рук, что часто позволяет не подпускать к себе соперников на близкое расстояние.

Несмотря на то, что Мпумелело Мнгома (ЮАР) не является панчером, спортсмен все же показывает хорошие результаты, ни разу не проиграв за 23 боя. Но, побед нокаутом боец одержал только четырнадцать, ведь Мпумелело Мнгома (ЮАР) обладает не настолько мощным ударом, чтобы отправить противника в нокдаун с одного раза. Большинство своих побед Мпумелело Мнгома (ЮАР) одержал за счет удачных серий, которые состоят из множества коротких ударов, так что такую тактику боец выберет и на данный бой. Мпумелело Мнгома (ЮАР) не имеет большого размаха рук, что мешает держать соперника на дистанции. Большинство своих боев Мпумелело Мнгома (ЮАР) провел на родине, а сейчас придется выступать на чужом ринге, так что бойцу однозначно придется потратить время для адаптации, да и сложнее будет драться, не ощущая настолько явной поддержки со стороны зала.

Несмотря на то, что Люк Хендрикз (ЮАР) за всю свою карьеру не потерпел ни одного поражения, все же очевидно, что в профессиональном спорте боец пробудет не долго, так как находится в 35-летнем возрасте, а для легкой весовой категории это уже очень серьезно. С возрастом падает скорость и ухудшается реакция, и по последним матчам было видно, что Люк Хендрикз (ЮАР) уже не настолько легко справляется с противниками, как это было несколько лет назад. Если первую половину боя Люк Хендрикз (ЮАР) всегда проводит в очень высоком темпе, то постепенно скорость снижается, а если поединок доходит до последнего раунда, то в нем боец намного меньше передвигается по рингу. Раньше Люк Хендрикз (ЮАР) всегда демонстрировал великолепную защиту, но в последнее время начал иногда пропускать удары, и было видно, что бойцу очень непросто после них не потерять концентрацию. В этом бою Люк Хендрикз (ЮАР) будет стараться атаковать с первого раунда, чтобы досрочно завершить поединок.

В данной весовой категории Мпумелело Мнгома (ЮАР) провел только один бой, сразу же сумев одержать победу над действующим чемпионом с помощью технического нокаута. В низшей весовой категории Мпумелело Мнгома (ЮАР) выиграл все, что только можно, но, несмотря на 35-летний возраст, боец решил попробовать себя в большем весе и первый опыт получился удачным. Но, сейчас Мпумелело Мнгома (ЮАР) должен отстоять свой титул, и сделать это будет не так просто, так как данный поединок станет реваншем, а в данный момент соперник находится в гораздо лучшей форме, чем перед прошлым боем. Но, Мпумелело Мнгома (ЮАР) будет стараться выиграть, ведь это не только позволит защитить уже имеющийся чемпионский пояс, но и даст возможность претендовать на остальные титулы в данной весовой категории. Мпумелело Мнгома (ЮАР) не обладает внушительными физическими данными, но постоянно много работает на ринге и показывает надежные действия в обороне.

Люк Хендрикз (ЮАР) – Мпумелело Мнгома (ЮАР) 15.06.23

Мы уже говорили о том, что боевые искусства лишь относительно недавно получили широкую популярность у любителей ставок. Пока беттинг на данный вид спорта не пользуется большой популярностью, но все те, кто уже разобрался с особенностями совершения ставок на боевые искусства, отмечают, что делать их также просто, как и ставки на популярные спортивные дисциплины. Наши эксперты тоже заинтересовались данными спортивными дисциплинами. Мы считаем, что в будущем это направление будет только развиваться, поэтому собираемся держать в курсе всех любителей силовых единоборств относительно предстоящих матчей, а также собираемся предлагать интересные и прибыльные прогнозы, позволяющие еще больше усилить эмоции от просмотра поединков. Ближайший матч, который обязательно должен привлечь внимание любителей единоборств, состоится уже совсем скоро, его соперниками станут Люк Хендрикз (ЮАР) и Мпумелело Мнгома (ЮАР). Учитывая широкую известность спортсменов, мы решили не оставлять этот бой без внимания, и предлагаем несколько интересных прогнозов. Напомним, что перед стартом матча нас ждет несколько любительских противостояний, поэтому рекомендуем присоединяться к прямой трансляции пораньше, возможно, среди любителей есть будущие профессиональные бойцы, и с их техникой лучше ознакомиться заранее.

Бокс и бои без правил привлекают огромное количество зрителей. Конечно, эти виды спорта не так популярны, как футбол, баскетбол, теннис и хоккей, но все же и у них есть армия поклонников, которая с нетерпением ожидает старта поединка, соперниками в котором будут Люк Хендрикз (ЮАР) и Мпумелело Мнгома (ЮАР). Оба спортсмена долго готовились к этому противостоянию, так как отлично понимают, что на ринге им будет очень и очень непросто. Представители бойцов сделали ряд заявлений, в которых подчеркивали мастерство оппонентов, и ждут от соперников максимальной собранности на ринге. Если рассматривать достижения Люк Хендрикз (ЮАР) и Мпумелело Мнгома (ЮАР) на профессиональном поприще, то бойцы имеют практически идентичную статистику. В таких видах спорта очень сложно заранее предсказать победителя, так как исход поединка может решить один единственный точный удар. Так что, здесь на первый план выходит концентрация, и оба спортсмена могут похвастаться тем, что в совершенстве ей владеют. В противном случае, они бы не смогли одержать такое количество побед в своей профессиональной карьере. Несомненно, что Люк Хендрикз (ЮАР) и Мпумелело Мнгома (ЮАР) оба жаждут завоевать этот чемпионский титул, но, как говорится, побеждает сильнейший. Именно этим мы и рекомендуем заняться спортсменам – определить сильнейшего, нам же остается только наблюдать за этим зрелищным и непредсказуемым противостоянием. Чтобы не смотреть матч вхолостую, мы предлагаем всем любителям данной спортивной дисциплины сделать ставки, а о прогнозах уже позаботились наши эксперты. С ними можно ознакомиться ниже.

Предматчевый анализ и прогнозы букмекеров

Люк Хендрикз (ЮАР) сейчас находится на пике формы, так что Мпумелело Мнгома (ЮАР) вряд ли имеет шансы одержать победу в данном бою, так что прогнозисты намерены поставить, что сильнее будет Люк Хендрикз (ЮАР).

По мнению ведущих прогнозистов в данном виде спорта, бой Люк Хендрикз (ЮАР) — Мпумелело Мнгома (ЮАР) не принесет особых сюрпризов, так что можно сделать ставку, что победителем будет Мпумелело Мнгома (ЮАР).

Люк Хендрикз (ЮАР)

Люк Хендрикз (ЮАР) хорошо известен, как быстрый и мобильный боец, а так как в этом поединке он еще и очень мотивирован, то можно не сомневаться, что спортсмен постарается доминировать с первых секунд боя. В своем весе именно Люк Хендрикз (ЮАР) обладает самой лучшей техникой, так что если даже и не получится отправить соперника в нокаут с одного удара, боец все равно на протяжении всего поединка будет периодически наносить удары, так что, рано или поздно все же завалит оппонента на пол. В свои 27 лет Люк Хендрикз (ЮАР) может похвастаться отличной статистикой, выиграв все тридцать боев, в которых нокаутом получилось победить 23 раза. Ввязываться в жесткую рубку Люк Хендрикз (ЮАР) не станет, а постарается постоянно уходить от клинчей и обменов ударами с соперником, зная о его мощном ударе. Учитывая умение данного бойца работать ногами, можно не сомневаться, что Люк Хендрикз (ЮАР) не даст сопернику прижать себя к канатам.

Мпумелело Мнгома (ЮАР)

Мпумелело Мнгома (ЮАР) это не только опытный боец, но и довольно успешный, ведь становиться чемпионом получалось в шести весовых категориях, что удавалось совсем немногим спортсменам. За всю свою карьеру Мпумелело Мнгома (ЮАР) провел 64 боя, в которых одержал 59 побед, дважды поединок завершался ничьей, а также было три поражения. В свои 38 лет Мпумелело Мнгома (ЮАР) уже не может похвастаться прежней ловкостью, но спортсмен обладает по-прежнему мощным ударом, который способен отправить в нокдаун любого соперника. Мпумелело Мнгома (ЮАР) является ярко выраженным нокаутером, ведь в 59 выигранных поединках, завершить бой досрочно удалось 53 раза. Особенно сильный удар боец имеет с правой, но и левую руку он активно использует, причем наносить удары Мпумелело Мнгома (ЮАР) может под различным углом, так что сопернику очень сложно их заблокировать.

Люк Хендрикз (ЮАР) — Мпумелело Мнгома (ЮАР). Прогноз и ставки на матч. Смешанные боевые искусства 15-го июня 2023 года

Вряд ли Люк Хендрикз (ЮАР) сможет в данном бою продемонстрировать все свои лучшие качества, так как спортсмен находится в солидном возрасте. Скорее всего, что выиграет поединок Мпумелело Мнгома (ЮАР), и на это советуют сделать ставку аналитики.

Статистика и личные встречи

На титульный бой Люк Хендрикз (ЮАР) — Мпумелело Мнгома (ЮАР) составлен прогноз ведущими мировыми экспертами в данном спорте, которые уверены, что Люк Хендрикз (ЮАР) не сможет продемонстрировать своих лучших качеств, так что лучше делать ставку на победу соперника.

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