Прогноз на бой Эдуардо Бетини (Бра) — Гильерме Лаззарини (Бра) 17.06.2023

«Эдуардо Бетини (Бра)» – «Гильерме Лаззарини (Бра)». 17.06.23. Прогноз и ставки на матч

Всемирная ассоциация запланировала титульный бой Эдуардо Бетини (Бра) — Гильерме Лаззарини (Бра) на 17 июня, так что на подготовку к нему у бойцов осталось не так много времени. Ранее Эдуардо Бетини (Бра) и Гильерме Лаззарини (Бра) никогда не встречались на ринге, но можно не сомневаться, что сейчас они все знают друг о друге, так как тщательного готовились к данному бою. По московскому времени его начало в 02:00.

До 17 июня осталось еще много времени, но во многих букмекерских конторах уже сейчас начался прием ставок на поединок Эдуардо Бетини (Бра) — Гильерме Лаззарини (Бра). Это будет продолжаться вплоть до 02:00 по Москве, пока бойцы не выйдут на ринг и не прозвучит гонг. Один из спортсменов лишь в этом году поднялся в данную весовую категорию, что объясняет тот факт, что между бойцами ранее не было ни одного поединка.

СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Эдуардо Бетини (Бра) — Гильерме Лаззарини (Бра):

победа Эдуардо Бетини (Бра) – 0, ничья – 0, победа Гильерме Лаззарини (Бра) – 0

Прогноз на матч Эдуардо Бетини (Бра) – Гильерме Лаззарини (Бра) Смешанные боевые искусства, титульный бой, 17 июня :

По коэффициенту 0 ставить на то, что выиграет Эдуардо Бетини (Бра) не очень выгодно, а вот Гильерме Лаззарини (Бра) получил на победу в данном бою гораздо большую котировку 0.

История личных встреч

На профессиональном ринге Эдуардо Бетини (Бра) провел только четырнадцать боев, но несмотря на это, спортсмен уже сейчас считается одним из лучших в своей весовой категории. Дело в том, что Эдуардо Бетини (Бра) пока не только выиграл все свои поединки, где было одиннадцать побед нокаутом, но и практически не пропускал ударов от соперников, так что на данный момент боец действительно кажется непобедимым. Эдуардо Бетини (Бра) является очень техничным бойцом, ведь несколько лет провел в любительском боксе, так что умеет хорошо двигаться по рингу и обладает очень сильным ударом. Но, все же главный козырь данного спортсмена — это скорость, ведь Эдуардо Бетини (Бра) никогда не стоит на одном месте, а постоянно меняет свое местоположение, что позволяет атаковать соперника с разных сторон и под различными ракурсами. Эдуардо Бетини (Бра) имеет почти двухметровый размах рук, что часто позволяет не подпускать к себе соперников на близкое расстояние.

Свой пик формы Гильерме Лаззарини (Бра) демонстрировал в 2012 году, когда обладал сразу тремя титулами. Но, на данный момент боец обладает только одним чемпионским поясом, по которому была проведена только одна защита. Тот поединок судьи прекратили из-за рассечения брови, когда соперники неумышленно столкнулись головами. В целом, сейчас Гильерме Лаззарини (Бра) имеет не настолько впечатляющую статистику, как было раньше. В 39 боях было 22 победы нокаутом, одна ничья и четыре поражения. Со времени прошлого боя прошло полгода, и Гильерме Лаззарини (Бра) практически нигде не показывался, так что не ясно, в какой сейчас форме находится боец и сможет ли он в свои 36 лет отстоять все раунды. При хорошо поставленном ударе, Гильерме Лаззарини (Бра) не лучшим образом защищается, так как часто пропускает удары, даже не пытаясь от них уклоняться. Гильерме Лаззарини (Бра) не боится идти в разнос, хотя в большинстве случае сближение с соперником ничего хорошего не дает.

Несмотря на то, что Эдуардо Бетини (Бра) за всю свою карьеру не потерпел ни одного поражения, все же очевидно, что в профессиональном спорте боец пробудет не долго, так как находится в 35-летнем возрасте, а для легкой весовой категории это уже очень серьезно. С возрастом падает скорость и ухудшается реакция, и по последним матчам было видно, что Эдуардо Бетини (Бра) уже не настолько легко справляется с противниками, как это было несколько лет назад. Если первую половину боя Эдуардо Бетини (Бра) всегда проводит в очень высоком темпе, то постепенно скорость снижается, а если поединок доходит до последнего раунда, то в нем боец намного меньше передвигается по рингу. Раньше Эдуардо Бетини (Бра) всегда демонстрировал великолепную защиту, но в последнее время начал иногда пропускать удары, и было видно, что бойцу очень непросто после них не потерять концентрацию. В этом бою Эдуардо Бетини (Бра) будет стараться атаковать с первого раунда, чтобы досрочно завершить поединок.

Несмотря на то, что Гильерме Лаззарини (Бра) имеет великолепную статистику, не проиграв за свою карьеру ни одного боя, все же видно, что возраст берет свое и с каждым поединком бойцу все тяжелее побеждать на ринге. Гильерме Лаззарини (Бра) предпочитает атакующий стиль, так что постоянно идет вперед и старается нанести по сопернику как можно больше ударов. Как только оппонент начинает ошибаться, Гильерме Лаззарини (Бра) проводит серию сокрушающих ударов, которые приводят к нокауту. Но, кроме мощного удара Гильерме Лаззарини (Бра) еще имеет крепкие ноги, так что постоянно перемещается по рингу, стараясь не подставиться под удар. Но, как показали последние бои, Гильерме Лаззарини (Бра) все же имеет бреши в обороне, так что иногда случалось пропускать удары соперников, но они не привели даже к нокдауну. Хорошо, что в последних боях приходилось противостоять не очень опытным соперникам, которые не являются панчерами, но в этом бою ситуация будет намного сложнее, так что Гильерме Лаззарини (Бра) должен задуматься о своей обороне.

Эдуардо Бетини (Бра) – Гильерме Лаззарини (Бра) 17.06.23

Появление на ринге таких бойцов, как Эдуардо Бетини (Бра) и Гильерме Лаззарини (Бра) всегда вызывает большой ажиотаж. Силовые единоборства в последние годы становятся все более популярным видом спорта. Собирается не только большая аудитория зрителей, которые с интересом наблюдают за происходящим на ринге, но и не меньшее количество болельщиков делают ставки на этот вид спорта. Букмекеры смекнули, что единоборства могут приносить хороший доход, особенно, если вывеска боя содержит фамилии известных бойцов. Букмекеры предлагают огромный объем ставок, и любители единоборств с удовольствием прогнозируют исходы поединков. Наши эксперты решили, что на боях можно неплохо зарабатывать. Конечно, для этого необходимо обладать достаточной информацией, чтобы четко представлять, кто из соперников является фаворитом поединка. Получить эту информацию несложно, достаточно просмотреть несколько записей предыдущих боев соперников. Это позволит заметить их сильные и слабые стороны. Так мы поступили при прогнозировании матча, соперниками в котором будут Эдуардо Бетини (Бра) и Гильерме Лаззарини (Бра). Надеемся, что спортсмены выдадут зрелищный бой, а наши прогнозы позволят многократно усилить эмоции от просмотра этого противостояния.

Бокс и бои без правил привлекают огромное количество зрителей. Конечно, эти виды спорта не так популярны, как футбол, баскетбол, теннис и хоккей, но все же и у них есть армия поклонников, которая с нетерпением ожидает старта поединка, соперниками в котором будут Эдуардо Бетини (Бра) и Гильерме Лаззарини (Бра). Оба спортсмена долго готовились к этому противостоянию, так как отлично понимают, что на ринге им будет очень и очень непросто. Представители бойцов сделали ряд заявлений, в которых подчеркивали мастерство оппонентов, и ждут от соперников максимальной собранности на ринге. Если рассматривать достижения Эдуардо Бетини (Бра) и Гильерме Лаззарини (Бра) на профессиональном поприще, то бойцы имеют практически идентичную статистику. В таких видах спорта очень сложно заранее предсказать победителя, так как исход поединка может решить один единственный точный удар. Так что, здесь на первый план выходит концентрация, и оба спортсмена могут похвастаться тем, что в совершенстве ей владеют. В противном случае, они бы не смогли одержать такое количество побед в своей профессиональной карьере. Несомненно, что Эдуардо Бетини (Бра) и Гильерме Лаззарини (Бра) оба жаждут завоевать этот чемпионский титул, но, как говорится, побеждает сильнейший. Именно этим мы и рекомендуем заняться спортсменам – определить сильнейшего, нам же остается только наблюдать за этим зрелищным и непредсказуемым противостоянием. Чтобы не смотреть матч вхолостую, мы предлагаем всем любителям данной спортивной дисциплины сделать ставки, а о прогнозах уже позаботились наши эксперты. С ними можно ознакомиться ниже.

Предматчевый анализ и прогнозы букмекеров

Так как Эдуардо Бетини (Бра) и Гильерме Лаззарини (Бра) очень агрессивные бойцы, которые только и думают об атаке, то эксперты советуют взять для ставки досрочное завершение поединка.

Спортивные прогнозисты считают, что Эдуардо Бетини (Бра) в данный момент сильнее, нежели Гильерме Лаззарини (Бра), так что предлагают сделать ставку на досрочную победу данного бойца.

Эдуардо Бетини (Бра)

В своей профессиональной карьере Эдуардо Бетини (Бра) провел 22 боя, из которых выиграл восемнадцать. Было четыре поражения, причем, во всех проигранных боях спортсмен был очень сильно избит, а противостоять приходилось действительно серьезным соперникам. Эдуардо Бетини (Бра) такой боец, который не упустит своего в бою с более слабым оппонентом и одержит яркую победу, но с сильными соперниками Эдуардо Бетини (Бра) драться не умеет и пропускает очень много ударов. Тактикой данный спортсмен не отличается, ведь в каждом своем бою устраивает открытую драку, совершенно не уделяя внимание обороне. Эдуардо Бетини (Бра) имеет мощный удар и постоянно идет напролом, но, даже обладая крепкой челюстью, бойцу не всегда удается устоять на ногах после пропущенных кроссов. В этом поединке, учитывая превосходство соперника, Эдуардо Бетини (Бра) будет стараться побольше использовать джеб, но нельзя сказать, что у бойца данный удар получается идеально.

Гильерме Лаззарини (Бра)

В данный момент Гильерме Лаззарини (Бра) пребывает уже на закате своей карьеры, ведь бойцу 41 год и его доминирование в супертяжелом весе завершилось еще три года назад. Тогда случилось поражение по очкам, а реванш взять не удалось, так как соперника дисквалифицировали из-за проваленного допинг-теста. После поражения был проведен всего один бой, в котором Гильерме Лаззарини (Бра) выиграл нокаутом в четвертом раунде. Всего в карьере данного спортсмена было 66 боев, из которых получилось выиграть 62 поединка. Несмотря на свой возраст, боец продолжает демонстрировать великолепную технику и показывает хорошую скорость. В последние годы Гильерме Лаззарини (Бра) часто цепляется с соперниками в клинче, ведь благодаря высокому росту получается вешаться на оппонента и изматывать его. Так как выносливость у бойца уже далеко не та, что раньше, то Гильерме Лаззарини (Бра) будет стараться решить исход боя до наступления седьмого раунда.

Эдуардо Бетини (Бра) — Гильерме Лаззарини (Бра). Прогноз и ставки на матч. Смешанные боевые искусства 17 июня

В настоящее время Эдуардо Бетини (Бра) и Гильерме Лаззарини (Бра) пребывают примерно на одном уровне, так что определить явного фаворита не так просто. Но, спортивные эксперты все же надеются, что Эдуардо Бетини (Бра) выиграет данный бой по очкам.

Статистика и личные встречи

Аналитики бокса отлично знают, в какой форме сейчас находятся Эдуардо Бетини (Бра) и Гильерме Лаззарини (Бра), так что без сомнения они собираются сделать ставку на то, что Эдуардо Бетини (Бра) выиграет бой.

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