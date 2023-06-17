Прогноз на бой Кацпер Формела (Пол) — Нуржан Акишев (Каз) 17-го июня 2023 года

«Кацпер Формела (Пол)» – «Нуржан Акишев (Каз)». 17.06.23. Прогноз и ставки на матч

На следующей неделе 17-го июня состоится интересный поединок Кацпер Формела (Пол) — Нуржан Акишев (Каз), участники которого на данный момент являются сильнейшими бойцами в своей весовой категории. Спортивные каналы начнут прямую трансляцию встречи в 23:00 по московскому времени. Еще большего ажиотажа в данном бою вызывает тот факт, что соперники ранее никогда не дрались между собой, хотя уже много лет выступают на профессиональном уровне.

Один из самых ожидаемых боев в этом году Кацпер Формела (Пол) — Нуржан Акишев (Каз) пройдет 17-го июня, и можно не сомневаться, что в 23:00 по московскому времени не только не будет свободного места на трибунах, но и перед экранами телевизоров будет находиться огромное количество телезрителей. Данная встреча станет уже четвертой в противостоянии между данными спортсменами, а в предыдущих трех боях Кацпер Формела (Пол) имеет две победы нокаутом, а Нуржан Акишев (Каз) один раз выиграл по очкам.

СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Кацпер Формела (Пол) — Нуржан Акишев (Каз):

победа Кацпер Формела (Пол) – 0, ничья – 0, победа Нуржан Акишев (Каз) – 0

Прогноз на матч Кацпер Формела (Пол) – Нуржан Акишев (Каз) Смешанные боевые искусства, титульный бой, 17-го июня :

Ставки по коэффициенту 0 окажутся выигрышными, если Кацпер Формела (Пол) станет победителем боя. Если выиграет Нуржан Акишев (Каз), то букмекеры выплатят по ставкам на котировку 0.

История личных встреч

На данный момент Кацпер Формела (Пол) уже является ветераном данного вида спорта, ведь находится в 43-летнем возрасте, а последний серьезный бой был девять лет назад, когда получилось защитить свой чемпионский титул в очень непростом поединке. Но, затем было несколько поражений, а в последние годы Кацпер Формела (Пол) выходит на ринг и дерется с очень слабыми противниками, которые только начинают профессиональную карьеру, так что данный боец имеет отличную статистику, не показывая практически никакой техники и хорошей физической формы. В последних пяти боях все завершилось еще до начала шестого раунда, но если поединок сильно затянется, то Кацпер Формела (Пол) просто валится с ног, так как даже в пятом раунде было видно, что боец начинает испытывать усталость. Кацпер Формела (Пол) должен был уже давно завершать свою карьеру, но все равно продолжает выходить на ринг, но с каждым боем пропускает все большее количество ударов.

Нуржан Акишев (Каз) очень хорошо проводит защиту своего титула, ведь получилось отстоять чемпионский пояс уже в трех боях. В последнем поединке боец сумел отравить противника в нокаут уже во втором раунде, правда, соперник попался не очень сложный, так как находится на закате своей карьеры. После того боя Нуржан Акишев (Каз) уже почти год не выходил на ринг, так как постоянно организаторы переносили защиту титула по различным причинам, в том числе травму получил и Нуржан Акишев (Каз), повредив левое колено. Но, данная травма была еще пять месяцев тому, так что сейчас Нуржан Акишев (Каз) должен быть в хорошей физической форме. Нуржан Акишев (Каз) является типичным панчером, ведь в девятнадцати выигранных поединках было восемнадцать побед нокаутом. О защите боец не особо беспокоится, но и ранее предстояло драться с такими соперниками, которые не отличались хорошим нокаутирующим ударом.

Кацпер Формела (Пол) обладает внушительными физическими данными, имея большой рост и огромный размах рук. Но, если на старте профессиональной карьеры получалось показывать хорошие результаты, то в этом году дела у бойца складываются не лучшим образом, так как было три поражения подряд. В двух из них Кацпер Формела (Пол) проиграл нокаутом, а в одном был проигрыш по очкам. Слабые результаты можно объяснить тем, что часто Кацпер Формела (Пол) идет в размен, начиная агрессивно действовать на ринге, совершенно не заботясь о защите. А вот держать удар Кацпер Формела (Пол) не очень умеет, так что если у соперника получается провести хорошую комбинацию, то Кацпер Формела (Пол) валится с ног. К тому же, Кацпер Формела (Пол) работает в основном только правой рукой, а левую задействует очень редко, так что она служит только для защиты. Так что, не удивительно, что в тридцать лет Кацпер Формела (Пол) не имеет никаких достижений в данном виде спорта.

В этом году Нуржан Акишев (Каз) отпразднует свой 38-й день рожденья, так что это довольно возрастной боец, и даже удивляет, почему он раньше не завершил карьеру. Свой последний бой Нуржан Акишев (Каз) проиграл, потеряв шанс стать главным претендентом на титульный бой за звание чемпиона. Если же Нуржан Акишев (Каз) проиграет и этот поединок, то шансов побороться за пояс уже не будет, так что ветеран уже сможет со спокойной совестью вешать перчатки на гвоздь. Нуржан Акишев (Каз) обладает мощным ударом с правой, но все же скорости спортсмену явно не хватает, так что сейчас Нуржан Акишев (Каз) намного медленнее передвигается по рингу, чем это было еще несколько лет назад. К тому же, Нуржан Акишев (Каз) точно не сможет выдержать двенадцать раундов, так что придется вести намного агрессивней бой, чтобы постараться его завершить досрочно. В плане физических параметров Нуржан Акишев (Каз) превосходит соперника, но все же боец сможет выиграть только в том случае, если получится хорошо попасть по противнику.

Кацпер Формела (Пол) – Нуржан Акишев (Каз) 17.06.23

Ближайший вечер подарит всем любителям силовых единоборств возможность наблюдать за поединком, соперниками в котором будут Кацпер Формела (Пол) и Нуржан Акишев (Каз). Это известные бойцы, которые проводят бои лишь несколько раз в год. Их соперники – не рядовые спортсмены, а профессионалы, за плечами которых богатый опыт выступлений и наличие большого количества побед. В СМИ во всю анонсируют предстоящее противостояние, так как журналистам известно, что на ринге эти спортсмены всегда стараются действовать отчаянно, ведь главной задачей для них является победа. Конечно, победа в таком бое позволит спортсменам увеличить список своих побед, а также принесет очередной титул. Мы понимаем, что Кацпер Формела (Пол) и Нуржан Акишев (Каз) тщательно готовились к предстоящему бою, изучали сильные и слабые места друг друга, букмекеры, выставляя котировки на этот бой, тоже изучили все характеристики соперников. Однако наши прогнозисты решили все же предложить свое видение этого противостояния. Мы уверены, что предстоящий матч скорее будет напоминать шоу, ведь стоимость билетов и трансляций очень велика, и никто не будет в выигрыше, если одному из спортсменов удастся одержать быструю победу в первом или во втором раунде. Тем более соперники не того калибра, чтобы глупо подставляться под атаки друг друга. Поэтому ждем здесь затяжного матча, что, несомненно, должно порадовать болельщиков.

Кацпер Формела (Пол) и Нуржан Акишев (Каз) очень долго готовились к этому моменту. Буквально через несколько часов эти бойцы выйдут на ринг и будут определять сильнейшего. Стоит отметить, что в мире профессионального бокса и боев без правил, эти соперники имеют мировую известность. За их плечами не только множество громких побед над своими соперниками, они также являются рекордсменами по количеству различных титулов и чемпионских поясов. Данный бой позволит дать ответ на вопрос о сильнейшем. Нельзя сказать, что это почетное звание можно получить благодаря победе лишь в одном поединке. Оба спортсмена уже вошли в историю в качестве легенд современных боевых искусств, лучше них, пожалуй, никого и нет. Конечно, их очное противостояние будет иметь не только спортивный, но и коммерческий интерес. За ходом матча будут наблюдать любители силовых единоборств во всем мире, а букмекеры уже во всю рекламируют свои предложения на этот матч. Такое внимание, несомненно, приятно обоим спортсменам, но, все же, на первом месте у них стоит подготовка. В противостоянии с такими соперниками, как Кацпер Формела (Пол) и Нуржан Акишев (Каз) необходимо не терять концентрацию. Они прекрасно умеют ждать и находить слабые места в обороне своего оппонента. Будущий матч – это еще и битва характеров, ведь на ринге побеждает тот спортсмен, кто сумел победить себя, и смог в нужный момент перехватить инициативу. В этом отношении Кацпер Формела (Пол) и Нуржан Акишев (Каз) – отличные стратеги, которые правильно рассчитывают свои действия на ринге. Надеемся, что сегодня они смогут удивить болельщиков потрясающей техникой, и подарят незабываемый вечер.

Предматчевый анализ и прогнозы букмекеров

В этом бою Кацпер Формела (Пол) является очевидным фаворитом, ведь Нуржан Акишев (Каз) сейчас пребывает не в лучшей форме. А ведущие прогнозисты советуют ставить на фаворита.

Спортивные прогнозисты считают, что Кацпер Формела (Пол) в данный момент сильнее, нежели Нуржан Акишев (Каз), так что предлагают сделать ставку на досрочную победу данного бойца.

Кацпер Формела (Пол)

На самом деле Кацпер Формела (Пол) не является таким простым бойцом, как кажется изначально. Да, сейчас спортсмен занимает не самую высокую позицию в рейтинге, но не стоит забывать, что за свою долгую карьеру 35-летний боец дважды становился чемпионом мира и по несколько боев удерживал свой титул. Правда, последний раз Кацпер Формела (Пол) был чемпионом еще три года назад, а после того спортсмену ни разу не доводилось проводить титульного боя. Соперники попадались разные, так что были и победы, и поражения, ведь Кацпер Формела (Пол) не может похвастаться хорошей физической формой, так как возраст дает о себе знать и с каждым раундом бойцу все сложнее быстро передвигаться по рингу. Если вначале боя Кацпер Формела (Пол) много двигается и постоянно уходит от ударов соперника, то далее боец просто стоит и ставит блок. Но, удар Кацпер Формела (Пол) имеет до сих пор очень сильный и обладает хорошей техникой, так что если возникнет возможность, то боец может легко отправить соперника в нокаут.

Нуржан Акишев (Каз)

Последний раз Нуржан Акишев (Каз) становился чемпионом в своей весовой категории еще в 2011 году, но уже во втором бою уступил титул, после чего больше ничего выиграть у бойца не получалось. Кроме того, в последние годы Нуржан Акишев (Каз) встречался в основном с более слабыми оппонентами, где и так было заранее известно, кто будет победителем. На ринге Нуржан Акишев (Каз) провел 53 поединка, из которых выиграл 50. Так как боец не является панчером, то нокаутом получилось выиграть лишь 32 боя. В свои 33 года Нуржан Акишев (Каз) уже перестал прогрессировать, так что не завершил карьеру лишь из-за финансовой составляющей, ведь спортсмен понимает, что побороться за какие-то титулы уже не получится. Да, Нуржан Акишев (Каз)обладает неплохим ударом, но у бойца не хватает скорости, так что часто он не только не может добить соперника, если появляется возможность, но и сам не уходит от его ударов. К тому же, сейчас Нуржан Акишев (Каз) уже не демонстрирует стойкого характера, проиграв два боя из-за отказа их продолжать.

Кацпер Формела (Пол) — Нуржан Акишев (Каз). Прогноз и ставки на матч. Смешанные боевые искусства 17-го июня

На титульный бой Кацпер Формела (Пол) — Нуржан Акишев (Каз) был составлен прогноз ведущими экспертами в данном виде спорта, которые уверены, что досрочной победы не будет, а чемпион будет определен по очкам.

Статистика и личные встречи

Аналитики бокса отлично знают, в какой форме сейчас находятся Кацпер Формела (Пол) и Нуржан Акишев (Каз), так что без сомнения они собираются сделать ставку на то, что Кацпер Формела (Пол) выиграет бой.

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