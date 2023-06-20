Теджа Тирунелвели — Чахд Беррири: андердог способен удивить фаворита

Прогноз Теджа Тирунелвели — Чахд Беррири (20-го июня 2023 года), ставки и коэффициенты

Прогноз и ставка на матч Теджа Тирунелвели — Чахд Беррири 20.06.2023

20.06.2023 в 13:00 по МСК состоится матч в рамках чемпионата ITF, в котором на корт выйдут Теджа Тирунелвели , а противостоять в этом поединке будет Чахд Беррири.



Буквально несколько дней назад Теджа Тирунелвели и Чахд Беррири играли свои матчи, а теперь уже 20.06.2023 им предстоит очное противостояние в рамках этого же турнира. По московскому времени мастера тенниса выйдут на корт в 13:00. Оппоненты не часто играли друг с другом, хотя уже несколько лет выступают на самом высоком уровне. Ранее было лишь две встречи, в которых Теджа Тирунелвели имеет две победы, и оба выигрыша были лишь после пяти сетов.



Теджа Тирунелвели — Чахд Беррири. КТО ФАВОРИТ МАТЧА?

Теннисный поединок Теджа Тирунелвели — Чахд Беррири запланирован организаторами турнира на 20.06.2023, а на корт звезды мирового тенниса должны выйти в 13:00 по московскому времени. Поклонники данного вида спорта очень сильно ждали этого матча, ведь последний раз Теджа Тирунелвели и Чахд Беррири встречались на корте еще шесть лет назад, после чего их ни разу не сводил жребий на многочисленных турнирах. Ранее было сыграно четыре личных встречи, в которых Теджа Тирунелвели имеет три победы при одном поражении.

Теджа Тирунелвели

В этом сезоне Теджа Тирунелвели показывает блеклую игру, ведь было сыграно шесть поединков на грунтовом покрытии, из которых три было проиграно. И это при том, что почти все матчи были в квалификации на различных турнирах. Видно, что на грунте Теджа Тирунелвели играет очень тяжело, ведь ранее принимать участие получалось лишь в тех турнирах, которые проходили на харде. Теджа Тирунелвели умеет лишь демонстрировать агрессивную быструю игру, а вот с вязкими грунтовыми матчами дело пока не складывается. Так что, хоть Теджа Тирунелвели и входит в двадцатку сильнейших теннисных ракеток мира, нельзя говорить ни о каком лидерстве в данном поединке. Скорее всего, что Теджа Тирунелвели будет делать ставку не только на свою подачу, но и постарается грамотно играть на приеме. Заднюю линию Теджа Тирунелвели чувствует очень хорошо, но быстро перемещаться к сетке не всегда получается, так что это и есть слабым местом.



Чахд Беррири

На этом турнире Чахд Беррири выступает регулярно, причем, еще ни разу не было такого, чтобы не получилось добраться хотя бы до четвертьфинала. За шесть лет удалось одержать две победы, так что Чахд Беррири снова входит в число главных фаворитов и постарается оправдать ожидания болельщиков. Последнее особенно важно, так как турнир является домашним, и Чахд Беррири чувствует огромную ответственность. В начале сезона было сыграно уже шесть матчей, из которых удалось выиграть четыре. Два поражения были вполне ожидаемыми, так как попадались явно более сильные оппоненты, которые в итоге и стали победителями тех турниров. Грунтовые корты являются профильными, а в этом сезоне Чахд Беррири уже не будет к ним адаптироваться, так как три поединка проходило как раз на этом покрытии. Чахд Беррири зачастую применяет оборонительную тактику, делая ставку на качественный прием мяча и заострение игры на второй подаче.

Прогноз на матч

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Прогноз и ставка на матч Теджа Тирунелвели — Чахд Беррири 20.06.2023

Теджа Тирунелвели

Лишь в первом матче данного турнира было непонятно, в какой форме находится Теджа Тирунелвели, ведь представителя четвертой сотни мирового теннисного рейтинга удалось дожать лишь в пятом сете, когда все ожидали яркой досрочной победы. Но, затем Теджа Тирунелвели уже не позволяет оппонентам показывать свой теннис, а навязывает свой стиль. Теджа Тирунелвели старается загонять соперников по корту и максимально вымотать их. Главным козырем, которым обладает Теджа Тирунелвели, является психологическая стойкость, ведь даже проиграв два первых сета Теджа Тирунелвели не опускает рук, а вполне может переломать ход поединка и одержать победу, что наблюдалось уже неоднократно. Хотя профильным покрытием является грунт, Теджа Тирунелвели все же умело действует на любом корте, при этом, меняется и стиль игры. Так как в этом сезоне уже было сыграно несколько матчей на харде, то Теджа Тирунелвели точно не станет испытывать проблем на данном покрытии.

Чахд Беррири

На этом турнире Чахд Беррири играет второй раз. Прошлогодний розыгрыш был пропущен из-за травмы плеча, а в позапрошлом году получилось дойти до полуфинала. Так что, на этот раз Чахд Беррири надеется снова продемонстрировать хорошие результаты и пройти как можно дальше. После травмы получилось очень быстро восстановиться, так что если прошлый сезон начинался на 27-м месте в рейтинге, то завершался уже на пятнадцатом. В этом году Чахд Беррири находится в еще лучшей форме, так что не будет удивительно, если получится ворваться в десятку лучших мастеров большого тенниса. Жесткое покрытие Чахд Беррири считает своим профильным, так как любит играть на большой скорости, используя силовой агрессивный теннис. В прошлом сезоне большинство матчей прошло на харде, причем поражения были лишь в трех. В этом сезоне на харде было сыграно шесть поединков, и все они были выиграны. Пока не ясно, как обстоят дела с выносливостью, но в последних матчах не пришлось много тратить сил, так как удалось одержать победы уже после двух партий.

Сегодня матч Теджа Тирунелвели — Чахд Беррири Прогнозы от БК «БалтБет»

Наши аналитики неоднократно подчеркивали, что рейтинг теннисистов имеет не самое основное значение для определения победителя в том или ином матче. Физические кондиции, психологическая устойчивость, настрой и покрытие турнира – одни из самых главных критериев, которые требуют самого тщательного изучения и анализа для определения фаворита того или иного теннисного матча. Они же являются первоочередными факторами при поиске интересных ставок на то или иное теннисное противостояние. При прогнозировании матча, соперниками в котором будут Теджа Тирунелвели и Чахд Беррири аналитики нашего портала постарались учесть все эти факторы. Тем более что спортсмены отлично знакомы друг с другом, так как их пути на различных турнирах пересекались. Теджа Тирунелвели и Чахд Беррири обладают огромным опытом выступлений, так как уже на протяжении ряда лет демонстрируют прекрасные результаты, добиваются побед и выигрывают титулы. Текущий турнир для них – отличная возможность продемонстрировать высокий уровень подготовки, и побороться за очередной трофей. Пока еще рано говорить о возможности выхода в финал турнира или завоевании титулов, уж очень сильный состав спортсменов собрался на этом турнире. С другой стороны, добиться победы над сильным спортсменом и завоевать титул – отличная демонстрация своих претензий на более высокий рейтинг, и Теджа Тирунелвели и Чахд Беррири постараются не упустить этот шанс. Наши прогнозы сводятся к тому, что матч будет интересным, так как очень сложно отдать здесь безоговорочное преимущество одному из оппонентов.

Теджа Тирунелвели — Чахд Беррири: андердог способен удивить фаворита

Судя по количеству финалов и титулов, которые Теджа Тирунелвели имеет в своем активе за свою карьеру, вопрос о фаворите в теннисном матче, в котором встретятся Теджа Тирунелвели и Чахд Беррири отпадает сам собой. Наши аналитики, и аналитики букмекерских контор не видят возможности, которая позволит аутсайдеру победить в этом матче. Чахд Беррири в принципе и не аутсайдер, если судить по рейтингу, однако Теджа Тирунелвели превосходят по всем параметрам своего соперника. Единственное, в чем есть какие-то сомнения – сможет ли фаворит матча пробить фору, заявленную букмекерами. В принципе, если судить по личным встречам, то здесь фора выставлена правильно. В львиной доли матчей между теннисистами фора либо пробивалсь фаворитом впритык, либо не пробивалась. Так что, наши аналитики решили не гадать, а просто пропустить ставку на фору в этом матче, так как было бы неправильно прогнозировать ставки ни за, ни против форы. А вот общий тотал геймов, предложенный букмекерами, вызвал у нас интерес. Отталкиваясь от текущей формы спортсменов, мы сделали вывод, что вряд ли Чахд Беррири сможет выиграть сет у соперника, поэтому ждем здесь легкой победы фаворита. А это означает, что букмекеры завысили общий тотал геймов на 1-2 гейма. Мы решили воспользоваться этим, и рекомендуем бетторам делать ставки на тотал меньше, тем более, что Теджа Тирунелвели гораздо более комфортно чувствует себя на данном типе покрытия, чем соперник.

СЕГОДНЯ МАТЧ Теджа Тирунелвели — Чахд Беррири. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

Мы неоднократно говорили о том, что в современном теннисе все больше ярких и интересных матчей, в которых аутсайдеры не только навязывают борьбу фаворитам, но и побеждают их. Это происходит из-за того, что современный теннис стал моложе. Появляется все больше талантливых юниоров, которые уже в юном возрасте заявляют о себе как о будущих топ-теннисистах. Старожилам большого тенниса, которые на протяжении длительного времени удерживали лидирующие позиции мирового рейтинга, теперь очень непросто, так как молодежь полна сил, участвует в большом количестве турниров и не так подвержена усталости и травмам. Конечно, молодым талантам еще не хватает опыта и мастерства, однако желание победить с лихвой компенсирует все недостатки. Поэтому любители тенниса становятся свидетелями не только ярких матчей, но и неожиданных результатов. Такое положение дел устраивает всех, в том числе и букмекеров, которые, потирая руки, зарабатывают деньги на ставках бетторов на фаворитов. Наши аналитики решили положить этому конец. Мы тщательно отбираем матчи, анализируем их, предлагая только качественные прогнозы, ставки на которые на дистанции принесут бетторам гарантированную прибыль. С нашей помощью можно не только наслаждаться интересным теннисом, но и выигрывать на ставках. Поэтому не пропустите наш очередной прогноз на теннисный матч, соперниками в котором будут Теджа Тирунелвели и Чахд Беррири.



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