Прогноз Джордан Хассон — Крис Ван Вик (21.06.2023), ставки и коэффициенты

Джордан Хассон — Крис Ван Вик. Прогноз, ставки на матч (21.06.23)

21-го июня 2023 года в 09:30 по МСК состоится матч в рамках чемпионата ITF, в котором на корт выйдут Джордан Хассон , а противостоять в этом поединке будет Крис Ван Вик.



21-го июня 2023 года в линии букмекерских контор можно найти множество теннисных матчей, но для ставки лучше всего подходит поединок Джордан Хассон — Крис Ван Вик. На него будут приниматься букмекерами предматчевые ставки вплоть до 09:30 по МСК. В этом сезоне между оппонентами еще не было личных встреч, а в прошлом прошло сразу две. В них Джордан Хассон и Крис Ван Вик одержали по одной победе, причем каждый раз на корте была упорная борьба, так что выигрыш получался с минимальным преимуществом.



Джордан Хассон — Крис Ван Вик. КТО ФАВОРИТ МАТЧА?

Поклонники тенниса с нетерпением ожидают 21-го июня 2023 года, ведь именно в этот день на корте встречаются Джордан Хассон и Крис Ван Вик. Прямая трансляция игры будет проходить на нескольких спортивных каналах в 09:30 по Москве. Шансы на победу примерно равны, ведь личные встречи всегда проходят в напряженной борьбе, да и результат предыдущих противостояний практически одинаковый, ведь Джордан Хассон имеет на своем счету три победы, Крис Ван Вик может похвастаться четырьмя.

Джордан Хассон

Первые матчи в этом сезоне продемонстрировали, что Джордан Хассон находится в великолепной форме, так что может очень далеко зайти. Кроме того, с мотивацией проблем не будет, так как турнир домашний, а значит, в каждом матче обеспечена мощная поддержка публики. В предыдущих матчах большинство считало, что Джордан Хассон является аутсайдером, но все же они завершились победами, гарантировавшими проход в следующий этап. Джордан Хассон умеет великолепно играть на задней линии и защищаться у сетки, хотя все же чаще используется атакующий стиль. Джордан Хассон обладает сильной подачей с обеих рук, а также умеет правильно использовать не только форхенд, но и бэкхенд. Матчи на данном покрытии корта не представляют особой сложности, так как Джордан Хассон может хорошо играть где угодно, меняя свой стиль в зависимости от обстановки.



Крис Ван Вик

На этом турнире Крис Ван Вик играет еще с квалификации, где вначале была победа над представителем пятой сотни теннисного рейтинга, а затем удалось в сложном матче обыграть местного игрока. Сыграв только в двух матчах, еще не получится адаптироваться к данному покрытию корта, ведь Крис Ван Вик все же больше любит грунтовые или травяные корты, а здесь придется играть на харде. Не обладая высокой скоростью, Крис Ван Вик не любит быстрого темпа игры, а отдает предпочтение надежной обороне на задней линии. Тем более, что Крис Ван Вик уверенно действует на приеме, хорошо пробивая обеими сторонами ракетки. 45-я ракетка мира обладает не только качественным форхендом, но и бэкхендом, так что Крис Ван Вик на второй подаче часто имеет даже больший процент выигрыша, чем на первой. В 35 лет Крис Ван Вик пока не думает о завершении карьеры, а на этом турнире пока еще не сложно выступать, так как между матчами хватает времени на восстановление.

Джордан Хассон — Крис Ван Вик. КАК ИГРАЛИ МЕЖДУ СОБОЙ?

Наши эксперты долго выбирали матч для прогнозирования, пока не остановили свой выбор на противостоянии, соперниками в котором будут Джордан Хассон и Крис Ван Вик. Эти теннисисты проводят неплохой сезон. Несмотря на то, что пока им не удалось завоевать ни одного титула, в сезоне еще предстоит принять участие во многих турнирах, поэтому шанс дойти до финала и там побороться за трофей получит каждый из соперников. Уровень соперников довольно высок, в противном случае, они бы не занимали такие высокие места в мировом рейтинге. Просто, сейчас в теннисе сезон покрытий, на которых этим соперникам не совсем удобно демонстрировать свой теннис. Осталось немного подождать, когда произойдет смена турниров, и вот тогда Джордан Хассон и Крис Ван Вик продемонстрируют свой лучший теннис, который позволяет им навязывать борьбу даже тем соперникам, которые стоят во главе мирового теннисного рейтинга. Пока стоит сосредоточиться на этом матче. Наши эксперты полагают, что спортсмены постараются прибиться к покрытию, так как им еще предстоит принять участие в ряде турниров с подобным покрытием. Уровень позволяет им держать мяч в игре и пытаться взять подачу соперника. Вряд ли кто-то будет форсировать события, мы думаем, что спортсмены обменяются сетами, а победителя матча определит финальный сет. Поэтому рекомендуем понаблюдать за этим матчем, ведь на корте друг другу будут противостоять не самые последние теннисисты в рейтинге, да и наши прогнозы позволят сделать этот матч еще более интересным и даже прибыльным.



Джордан Хассон — Крис Ван Вик. Прогноз, ставки на матч от эксперта сайта taffnews.ru (21.06.23)

Джордан Хассон

Лишь в первом матче данного турнира было непонятно, в какой форме находится Джордан Хассон, ведь представителя четвертой сотни мирового теннисного рейтинга удалось дожать лишь в пятом сете, когда все ожидали яркой досрочной победы. Но, затем Джордан Хассон уже не позволяет оппонентам показывать свой теннис, а навязывает свой стиль. Джордан Хассон старается загонять соперников по корту и максимально вымотать их. Главным козырем, которым обладает Джордан Хассон, является психологическая стойкость, ведь даже проиграв два первых сета Джордан Хассон не опускает рук, а вполне может переломать ход поединка и одержать победу, что наблюдалось уже неоднократно. Хотя профильным покрытием является грунт, Джордан Хассон все же умело действует на любом корте, при этом, меняется и стиль игры. Так как в этом сезоне уже было сыграно несколько матчей на харде, то Джордан Хассон точно не станет испытывать проблем на данном покрытии.

Крис Ван Вик

На этом турнире Крис Ван Вик играет еще с квалификации, но в первых трех матчах не было особо сильного сопротивления, так что и не пришлось тратить много сил для победы. Это позволило набрать хороший ход, так что в последнем поединке даже получилось обыграть более именитого оппонента, находившегося не в лучших кондициях. Сейчас пока сложно сказать, имеет ли Крис Ван Вик какие-то слабые места, ведь 149-я ракетка мира выглядит стабильно во всех моментах игры. Крис Ван Вик уверенно вводит мяч в игру сильной подачей, а обмениваться ударами может не только на задней линии, но и в любой точке корта, даже возле сетки. Со скоростью проблем также нет, ведь Крис Ван Вик много работает ногами и постоянно движется на корте, выбирая наилучшее место для приема мяча. Пока еще не было затяжных поединков, где необходимо проводить на корте по несколько часов, так что пока не ясно, как Крис Ван Вик сможет сыграть в матче на выносливость. Но, так как Крис Ван Вик не имеет даже двадцати лет, то вряд ли в этом плане будут проблемы.

Сегодня матч Джордан Хассон — Крис Ван Вик Прогнозы от БК «БалтБет»

Очень много внимание СМИ уделяют теннисному матчу, в котором встретятся Джордан Хассон и Крис Ван Вик. И это внимание является вполне заслуженным. Теннисисты проводят отличный сезон, в котором доказывают, что не зря входят в число лучших представителей этого вида спорта. Участие в полуфиналах, финалах и завоевание трофеев престижных теннисных турниров – все это есть в карьере спортсменов, в том числе и в нынешнем сезоне. Сейчас соперники рассматриваются букмекерами в качестве основных претендентов на трофей текущего турнира. Однако побороться за него сможет лишь победитель. История личных взаимоотношений соперников на корте довольно насыщенная. Джордан Хассон и Крис Ван Вик встречались на различных типах покрытий, в том числе и на том, на котором проводится данный турнир. Учитывая, что Джордан Хассон и Крис Ван Вик довольно легко преодолели сопротивление своих визави в предыдущих раундах, наши аналитики сделали вывод, что спортсмены берегли силы именно на финальные матчи, так как отлично отдавали себе отчет в том, что в важных стадиях турнира предстоят непростые матчи с довольно неуступчивыми соперниками, которые умеют держать свою подачу, и могут навязать борьбу на подаче соперника. Личные встречи Джордан Хассон и Крис Ван Вик подчеркивают, что соперники предпочитают активный атакующий теннис, хотя, могут и изменить привычной тактики, сыграв на ошибках оппонента. Для зрителей матч обещает стать интересным зрелищем, а наши прогнозы должны сделать его еще и прибыльным для тех, кто делает ставки на теннис в букмекерских конторах.

Джордан Хассон — Крис Ван Вик: будет сделан акцент на атакующий теннис

Джордан Хассон и Крис Ван Вик которым предстоит определить сильнейшего в ближайшем матче престижного теннисного турнира, соперники, которые отлично знакомы со стилем игры друг друга. Теннисисты уже неоднократно скрещивали ракетки на разных стадиях различных турниров. Поэтому прежде чем начать прогнозирование этого противостояния, наши аналитики решили прибегнуть к статистике очных встреч. Из нее стало видно, что Джордан Хассон имеет преимущество над соперником, так как на данном типе покрытия не имеет поражений. А вот Крис Ван Вик хоть и показывает неплохой теннис в текущем сезоне, все же так и не может добиться более-менее вменяемых результатов на данном типе покрытия. Это означает, что наш фаворит этого противостояния — Джордан Хассон. Однако матч для фаворита вряд ли будет проходным. Крис Ван Вик умеет настраиваться на титулованных соперников. Об этом говорит высокий рейтинг спортсмена, да и личные встречи между соперниками в большинстве матчей проходили в борьбе. Тщательно изучив линию букмекерских контор, мы обратили внимание, что в лини предлагается заниженный общий тотал геймов. Мы полагаем, что этим необходимо пользоваться, тем более, что в предыдущих матчах на турнире Джордан Хассон довольно посредственно действовал на своей подаче. Если предыдущие соперники были гораздо ниже уровнем, то Крис Ван Вик вряд ли будет прощать такое. Наши эксперты ждут здесь плотного противостояния, но за счет большего опыта победителем будет Джордан Хассон.

СЕГОДНЯ МАТЧ Джордан Хассон — Крис Ван Вик. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

Довольно необычно ведет на крупном теннисном турнире спортсменов, которые еще недавно выступали в менее значимых по рейтингу турнирах. Однако мировые эксперты отмечают, что большой теннис прогрессирует довольно быстро, молодые спортсмены стараются демонстрировать теннис высокого уровня, что дает им возможность противостоять теннисистам с высоким рейтингом. Причем, в отдельных матчах молодые спортсмены не только навязывают борьбу своим более именитым и титулованным соперникам, но и побеждают их. Результаты текущего турнира показывают, что Джордан Хассон и Крис Ван Вик сейчас находятся в прекрасной форме, по ходу турнира они провели несколько непростых матчей, из которых им удалось выйти победителями. А это говорит о готовности бороться здесь и попадать в следующий круг. Наши аналитики полагают, что матч с участием этих спортсменов должен стать очень зрелищным, а его результат может быть непредсказуемым, так как и Джордан Хассон, и Крис Ван Вик будут прилагать все усилия для того чтобы попасть в следующий круг турнира, что позволит им не только серьезно заявить о своих намерениях в большом теннисе, но и существенно продвинет спортсменов в рейтинге. Поэтому мы предлагаем всем любителям большого тенниса не пропустить этот яркий, и, несомненно, интересный матч, добавить интригу в котором смогут наши прогнозы, с которыми можно подробно ознакомиться ниже.

http://evolvegame.ru/cat4-676264-prognozy-i-stavki-specialistov-na-match-lishimizu-barrilee-21-06-23/