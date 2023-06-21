Либертадорес де Керетаро (жен) — Фуэрца Региа (жен): единоборств будет много, набранных очков — нет

Прогноз Либертадорес де Керетаро (жен) — Фуэрца Региа (жен) (22 июня), ставки и коэффициенты

Прогноз и ставка на матч Либертадорес де Керетаро (жен) — Фуэрца Региа (жен) 22-го июня 2023 года

22-го июня 2023 года в 05:30 по МСК состоится матч в рамках чемпионата Чемпионат Мексики, в котором на своей площадке местный клуб Либертадорес де Керетаро (жен) примет соперника по национальному первенству Фуэрца Региа (жен).



Можно не сомневаться, что баскетбольная встреча Либертадорес де Керетаро (жен) – Фуэрца Региа (жен) вызовет такой большой интерес у зрителей, что в 05:30 по МСК ее смотреть будут все поклонники этого вида спорта. Поединок состоится 22-го июня 2023 года и откроет очередной тур чемпионата. Более полугода командам не приходилось встречаться на одной арене, а за такой небольшой срок в клубах много что изменилось. Что касается последней игры, то в ней со счетом 94-92 выиграл БК Фуэрца Региа (жен).



СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Либертадорес де Керетаро (жен) — Фуэрца Региа (жен):

Уже четвертую игру подряд баскетбольный клуб Либертадорес де Керетаро (жен) проводит на своей площадке, и 22-го июня 2023 года хозяевам предстоит матч против игроков клуба Фуэрца Региа (жен). В прямом эфире данный поединок спортивные каналы будут транслировать в 05:30 по Москве. Только в этом сезоне это уже четвертая встреча данных команд, а в предыдущих трех две победы одержали баскетболисты клуба Либертадорес де Керетаро (жен), а один раз сильнее были игроки БК Фуэрца Региа (жен).

Либертадорес де Керетаро (жен)

Баскетбольный клуб Либертадорес де Керетаро (жен) в прошлом туре проиграл, но болельщики надеются, что на команду положительно повлияет родная арена, ведь у себя дома баскетболисты играют намного лучше и демонстрирует более высокие результаты. За весь сезон баскетбольный клуб Либертадорес де Керетаро (жен) проиграл дома лишь две встречи, так что вряд ли хозяева потеряют очки, тем более в матче с таким простым соперником. Да, команда лишилась двух своих лидеров, без которых играть очень непросто, и последний тур был тому явным доказательством. Но, если брать четыре последних матча, где также не было этих травмированных баскетболистов, то в них было лишь одно поражение и четыре победы. В турнирной таблице хозяева сейчас идут третьими, так что уже практически обеспечили себе путевку в плей-офф, но и еще имеют хорошие шансы на чемпионский титул.



Фуэрца Региа (жен)

Буквально с первых туров баскетбольный клуб Фуэрца Региа (жен) сумел выбиться в лидеры и сейчас команда продолжает возглавлять турнирную таблицу. К тому же, у гостей постоянно получается немного увеличивать отрыв, так что уже не возникает сомнений, какая команда станет победителем регулярного чемпионата. Видно, что главный тренер понемногу начал проводить ротацию, стараясь подвести своих подопечных в отличной форме к матчам плей-офф. Но, даже если на площадке и появляются резервные игроки, это не влияет на результат, ведь последний раз баскетбольный клуб Фуэрца Региа (жен) проигрывал еще в начале прошлого месяца, а победная серия составляет уже пятнадцать матчей. В гостях команда играет не хуже, чем дома, набирая практически всегда более 110 очков. На данный момент в составе баскетбольного клуба Фуэрца Региа (жен) травмированы только игроки глубокого резерва.

Либертадорес де Керетаро (жен) — Фуэрца Региа (жен). КАК ИГРАЛИ МЕЖДУ СОБОЙ?

На 22-го июня 2023 года в данном баскетбольном турнире вынесено несколько поединков, среди которых самым интересным обещает стать Либертадорес де Керетаро (жен) — Фуэрца Региа (жен). По московскому времени прямая трансляция игры будет проходить в 05:30 сразу на нескольких спортивных каналах. Данная встреча станет уже четвертой между командами только в рамках этого сезона. В предыдущих трех баскетбольный клуб Либертадорес де Керетаро (жен) дважды выигрывал на своей площадке, но и баскетболистам клуба Фуэрца Региа (жен) удалось одержать победу у себя дома.



Прогноз и ставка на матч Либертадорес де Керетаро (жен) — Фуэрца Региа (жен) 22-го июня 2023 года

Либертадорес де Керетаро (жен)

Сейчас баскетбольный клуб Либертадорес де Керетаро (жен) демонстрирует далеко не лучшие результаты, ведь если анализировать последний поединок, то хозяева лишь местами демонстрировали ту игру, которую от них хотелось увидеть. Да, команда одержала победу, но в основном это произошло из-за того, что в овертайме игроки поймали кураж, так что всего за несколько минут набрали семнадцать очков. Учитывая то, что баскетбольный клуб Либертадорес де Керетаро (жен) играл с более слабой командой, главному тренеру необходимо принимать какие-то меры, чтобы игра его подопечных обрела стабильность. Не сыграет в этом поединке один из ключевых защитников, который не только надежно действует в обороне, но еще и лучше остальных в команде бросает трехочковые, что часто позволяло баскетбольному клубу Либертадорес де Керетаро (жен) вырываться вперед. На своей площадке команда уже не играла две недели, так что поддержать игроков соберется полный зал.

Фуэрца Региа (жен)

В прошлом сезоне баскетбольный клуб Фуэрца Региа (жен) становился победителем данного турнира, так что в этом году гостям очень хотелось бы защитить свой титул. В регулярном чемпионате команда стартовала слабо, но затем набрала форму, так что путевка в плей-офф была обеспечена заблаговременно. Баскетбольный клуб Фуэрца Региа (жен) уже закрепил за собой четвертое место в турнирной таблице, так что в оставшихся турах регулярного чемпионата на площадку выходило много игроков запаса, а результаты были далеко не лучшими. Понятно, что в матчах плей-офф Фуэрца Региа (жен) сыграет своим сильнейшим составом, тем более, что большинство ключевых исполнителей получило время на отдых, так что к важным поединкам они подойдут в оптимальной форме. За это время также почти опустел лазарет команды, ведь нынче там находится только один защитник, но он ранее не часто попадал в основу.

Сегодня матч Либертадорес де Керетаро (жен) — Фуэрца Региа (жен) Прогнозы от БК «БалтБет»

Стало известно, что баскетбольная встреча Либертадорес де Керетаро (жен) — Фуэрца Региа (жен) пройдет 22-го июня 2023 года, так что у игроков будет достаточно времени на подготовку к поединку. Баскетболисты данных команд появятся на площадке в 05:30 по московскому времени. Если брать во внимание статистику предыдущих встреч, то фаворит очевиден, так как хозяева данного матча в последних десяти очных поединках одержали восемь побед, потерпев только два поражения.

Либертадорес де Керетаро (жен) — Фуэрца Региа (жен): единоборств будет много, набранных очков — нет

Баскетбольный клуб Либертадорес де Керетаро (жен) очень стабильно проводит нынешний сезон, так что приход нового главного тренера явно пошел команде на пользу. Наставник отлично чувствует какого игрока, когда лучше выпустить на площадку, а когда баскетболиста вообще лучше не включать в заявку. Проигрывает баскетбольный клуб Либертадорес де Керетаро (жен) очень редко, ведь если взять последние двадцать матчей, то в них было только три поражения. Тренер настроил команде игру в обороне, так что защитники стали действовать намного надежнее и в каждом матче делают много перехватов. А нападение начало действовать более нестандартно, так что соперникам сложнее предугадать манеру игры команды. Последние матчи пропустил французский легкий форвард, но он уже должен скоро восстановиться от повреждения, так как далее команде предстоит сложный календарь, по которому будет тяжело играть без данного игрока.

С самого начала данного турнира баскетбольный клуб Фуэрца Региа (жен) входит в тройку наихудших команд, демонстрируя отвратительную игру. На выезде была уже серия из семи подряд поражений, а последний раз гостям удавалось выигрывать еще два месяца назад. Оборона баскетбольного клуба Фуэрца Региа (жен) не умеет сдерживать атаки соперника, что вызвано неопытностью защитников, так как большинство игроков данного амплуа только первый год проводят на таком уровне. В нападении хорошо смотрится только тяжелый форвард, но один он не может вытянуть команду, тем более, что между игроками нет взаимопонимания и слаженные действия на площадке можно увидеть не часто. В этом матче у главного тренера может не быть игрока, который сыграет атакующего защитника, так как все баскетболисты, выступающие на данной позиции, травмированы.

СЕГОДНЯ МАТЧ Либертадорес де Керетаро (жен) — Фуэрца Региа (жен). ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

Ранее баскетбольный клуб Либертадорес де Керетаро (жен) был одним из сильнейших на данном турнире, но золотое поколение команды ушло, так что сейчас хозяева показывают посредственные результаты, даже не каждый год пробиваясь в плей-офф. В этом сезоне баскетбольный клуб Либертадорес де Керетаро (жен) вновь может пролететь мимо восьмерки сильнейших, ведь хозяева идут только десятыми в чемпионате, а от зоны плей-офф уже сильно отстают. Да, команда хорошо действует на своей площадке, но этого мало для успешных результатов, так как на выезде баскетболисты клуба Либертадорес де Керетаро (жен) практически не выигрывают. Сейчас команде очень не хватает стабильности, так как в последних десяти матчах было только три победы, а среди семи поражений четыре было с разгромным счетом. Руководство не стремится усиливать состав за счет трансферов, а в этом сезоне хозяева также испытывают кадровые проблемы, ведь на полгода выбыл из строя тяжелый нападающий, кого особо некем заменить.

В данный момент баскетбольный клуб Фуэрца Региа (жен) находится на стадии перестройки, ведь происходит смена поколений. В составе команды уже практически не осталось опытных ветеранов, так что наставнику приходится делать ставку на молодых баскетболистов, но далеко не все из них готовы сейчас играть на таком высоком уровне. Все это приводит к слабой игре команды, так что баскетбольный клуб Фуэрца Региа (жен) сейчас находится в нижней части турнирной таблицы и не имеет даже теоретических шансов на то, чтобы пробиться в плей-офф. Но, руководство не давит на наставника, понимая, что для построения новой команды необходимо время, а денег на трансферы выделается не очень много. В большинстве матчей баскетбольный клуб Фуэрца Региа (жен) действует в оборонительной манере, что связано с отсутствием ярких атакующих баскетболистов. К тому же, единственный тяжелый форвард в команде выбыл на два месяца, и адекватной замены ему нет.



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