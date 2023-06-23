Прогноз на бой Рюджин Насукава (Япо) — Джо Айзава (Япо) 23-го июня 2023 года

«Рюджин Насукава (Япо)» – «Джо Айзава (Япо)». 23.06.23. Прогноз и ставки на матч

Для любителей ставок на единоборства 23-го июня 2023 года букмекеры предоставляют не так много боев, среди которых наиболее интересным обещает стать поединок Рюджин Насукава (Япо) — Джо Айзава (Япо). На ринге его участники появятся в 09:30 по Москве. Учитывая статистику предыдущих встреч данных бойцов, в которых Рюджин Насукава (Япо) одержал две досрочные победы, можно не сомневаться, кто является действительно фаворитом данного противостояния.

Стало известно, что именно 23-го июня 2023 года пройдет титульный бой за звание чемпиона в легкой весовой категории Рюджин Насукава (Япо) — Джо Айзава (Япо). По Москве начало данного поединка будет в 09:30, так что именно в это время можно искать прямую трансляцию боя на различных спортивных каналах. Данный бой уже неоднократно переносили по различным причинам, а ранее данные спортсмены никогда не дрались между собой.

СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Рюджин Насукава (Япо) — Джо Айзава (Япо):

победа Рюджин Насукава (Япо) – 0, ничья – 0, победа Джо Айзава (Япо) – 0

Прогноз на матч Рюджин Насукава (Япо) – Джо Айзава (Япо) Смешанные боевые искусства, титульный бой, 23-го июня 2023 года :

По коэффициенту 0 ставить на то, что выиграет Рюджин Насукава (Япо) не очень выгодно, а вот Джо Айзава (Япо) получил на победу в данном бою гораздо большую котировку 0.

История личных встреч

В профессиональной карьере Рюджин Насукава (Япо) провел на ринге 26 боев и ни одного не проиграл, одержав девятнадцать побед нокаутом. Особенно успешными стали выступления последних двух лет, когда Рюджин Насукава (Япо) сменил тренера, а новый наставник разрабатывает для бойца стратегию на каждый бой, отталкиваясь от конкретного соперника. Благодаря этим победам Рюджин Насукава (Япо) сумел существенно подняться в рейтинге, а это позволило стать главным претендентом на чемпионский бой. В этом бою Рюджин Насукава (Япо) постарается напирать с самого начала, а вести агрессивно боец себя умеет. Рюджин Насукава (Япо) не боится идти на сближение, так как не имеет хорошего размаха рук, а славится своими короткими резкими ударами по корпусу. Рюджин Насукава (Япо) в данный момент пребывает в отличной физической форме, так что сможет легко отбегать по рингу все необходимые раунды, и сможет драться все время в одном и том же темпе.

Несмотря на то, что Джо Айзава (Япо) не является панчером, спортсмен все же показывает хорошие результаты, ни разу не проиграв за 23 боя. Но, побед нокаутом боец одержал только четырнадцать, ведь Джо Айзава (Япо) обладает не настолько мощным ударом, чтобы отправить противника в нокдаун с одного раза. Большинство своих побед Джо Айзава (Япо) одержал за счет удачных серий, которые состоят из множества коротких ударов, так что такую тактику боец выберет и на данный бой. Джо Айзава (Япо) не имеет большого размаха рук, что мешает держать соперника на дистанции. Большинство своих боев Джо Айзава (Япо) провел на родине, а сейчас придется выступать на чужом ринге, так что бойцу однозначно придется потратить время для адаптации, да и сложнее будет драться, не ощущая настолько явной поддержки со стороны зала.

Рюджин Насукава (Япо) обладает внушительными физическими данными, имея большой рост и огромный размах рук. Но, если на старте профессиональной карьеры получалось показывать хорошие результаты, то в этом году дела у бойца складываются не лучшим образом, так как было три поражения подряд. В двух из них Рюджин Насукава (Япо) проиграл нокаутом, а в одном был проигрыш по очкам. Слабые результаты можно объяснить тем, что часто Рюджин Насукава (Япо) идет в размен, начиная агрессивно действовать на ринге, совершенно не заботясь о защите. А вот держать удар Рюджин Насукава (Япо) не очень умеет, так что если у соперника получается провести хорошую комбинацию, то Рюджин Насукава (Япо) валится с ног. К тому же, Рюджин Насукава (Япо) работает в основном только правой рукой, а левую задействует очень редко, так что она служит только для защиты. Так что, не удивительно, что в тридцать лет Рюджин Насукава (Япо) не имеет никаких достижений в данном виде спорта.

В этом году Джо Айзава (Япо) отпразднует свой 38-й день рожденья, так что это довольно возрастной боец, и даже удивляет, почему он раньше не завершил карьеру. Свой последний бой Джо Айзава (Япо) проиграл, потеряв шанс стать главным претендентом на титульный бой за звание чемпиона. Если же Джо Айзава (Япо) проиграет и этот поединок, то шансов побороться за пояс уже не будет, так что ветеран уже сможет со спокойной совестью вешать перчатки на гвоздь. Джо Айзава (Япо) обладает мощным ударом с правой, но все же скорости спортсмену явно не хватает, так что сейчас Джо Айзава (Япо) намного медленнее передвигается по рингу, чем это было еще несколько лет назад. К тому же, Джо Айзава (Япо) точно не сможет выдержать двенадцать раундов, так что придется вести намного агрессивней бой, чтобы постараться его завершить досрочно. В плане физических параметров Джо Айзава (Япо) превосходит соперника, но все же боец сможет выиграть только в том случае, если получится хорошо попасть по противнику.

Рюджин Насукава (Япо) – Джо Айзава (Япо) 23.06.23

Мы уже говорили о том, что боевые искусства лишь относительно недавно получили широкую популярность у любителей ставок. Пока беттинг на данный вид спорта не пользуется большой популярностью, но все те, кто уже разобрался с особенностями совершения ставок на боевые искусства, отмечают, что делать их также просто, как и ставки на популярные спортивные дисциплины. Наши эксперты тоже заинтересовались данными спортивными дисциплинами. Мы считаем, что в будущем это направление будет только развиваться, поэтому собираемся держать в курсе всех любителей силовых единоборств относительно предстоящих матчей, а также собираемся предлагать интересные и прибыльные прогнозы, позволяющие еще больше усилить эмоции от просмотра поединков. Ближайший матч, который обязательно должен привлечь внимание любителей единоборств, состоится уже совсем скоро, его соперниками станут Рюджин Насукава (Япо) и Джо Айзава (Япо). Учитывая широкую известность спортсменов, мы решили не оставлять этот бой без внимания, и предлагаем несколько интересных прогнозов. Напомним, что перед стартом матча нас ждет несколько любительских противостояний, поэтому рекомендуем присоединяться к прямой трансляции пораньше, возможно, среди любителей есть будущие профессиональные бойцы, и с их техникой лучше ознакомиться заранее.

Рюджин Насукава (Япо) и Джо Айзава (Япо) очень долго готовились к этому моменту. Буквально через несколько часов эти бойцы выйдут на ринг и будут определять сильнейшего. Стоит отметить, что в мире профессионального бокса и боев без правил, эти соперники имеют мировую известность. За их плечами не только множество громких побед над своими соперниками, они также являются рекордсменами по количеству различных титулов и чемпионских поясов. Данный бой позволит дать ответ на вопрос о сильнейшем. Нельзя сказать, что это почетное звание можно получить благодаря победе лишь в одном поединке. Оба спортсмена уже вошли в историю в качестве легенд современных боевых искусств, лучше них, пожалуй, никого и нет. Конечно, их очное противостояние будет иметь не только спортивный, но и коммерческий интерес. За ходом матча будут наблюдать любители силовых единоборств во всем мире, а букмекеры уже во всю рекламируют свои предложения на этот матч. Такое внимание, несомненно, приятно обоим спортсменам, но, все же, на первом месте у них стоит подготовка. В противостоянии с такими соперниками, как Рюджин Насукава (Япо) и Джо Айзава (Япо) необходимо не терять концентрацию. Они прекрасно умеют ждать и находить слабые места в обороне своего оппонента. Будущий матч – это еще и битва характеров, ведь на ринге побеждает тот спортсмен, кто сумел победить себя, и смог в нужный момент перехватить инициативу. В этом отношении Рюджин Насукава (Япо) и Джо Айзава (Япо) – отличные стратеги, которые правильно рассчитывают свои действия на ринге. Надеемся, что сегодня они смогут удивить болельщиков потрясающей техникой, и подарят незабываемый вечер.

Предматчевый анализ и прогнозы букмекеров

Рюджин Насукава (Япо) легко справится с таким соперником, как Джо Айзава (Япо). Учитывая это, аналитики намерены сделать ставку на победу еще до седьмого раунда.

Исходя из того, в какой форме нынче пребывают Рюджин Насукава (Япо) и Джо Айзава (Япо), спортивные аналитики собираются сделать ставку на то, что Джо Айзава (Япо) одержит победу нокаутом еще до начала десятого раунда.

Рюджин Насукава (Япо)

Несмотря на то, что Рюджин Насукава (Япо) не так давно начал свою профессиональную карьеру, спортсмен уже сумел добиться хороших результатов, выиграв два чемпионских титула. И это при том, что боец провел на ринге только четырнадцать боев. В отличие от многих бойцов, которые на начальном этапе карьеры встречаются в основном со слабыми соперниками, Рюджин Насукава (Япо) сразу же начал проводить серьезные поединки. Все четырнадцать боев данный боец выиграл, а побед нокаутом было одиннадцать. В своем весе Рюджин Насукава (Япо) является самым быстрым бойцом, как динамично передвигаясь по рингу, так и нанося удары с высокой частотой. У спортсмена есть несколько отработанных комбинаций, так что если соперник позволяет их провести, то устоять на ногах уже не получится. В 25 лет Рюджин Насукава (Япо) находится в хорошей физической форме, так что сможет отбегать по раунду в высоком темпе все необходимые раунды.

Джо Айзава (Япо)

Последний раз Джо Айзава (Япо) становился чемпионом в своей весовой категории еще в 2011 году, но уже во втором бою уступил титул, после чего больше ничего выиграть у бойца не получалось. Кроме того, в последние годы Джо Айзава (Япо) встречался в основном с более слабыми оппонентами, где и так было заранее известно, кто будет победителем. На ринге Джо Айзава (Япо) провел 53 поединка, из которых выиграл 50. Так как боец не является панчером, то нокаутом получилось выиграть лишь 32 боя. В свои 33 года Джо Айзава (Япо) уже перестал прогрессировать, так что не завершил карьеру лишь из-за финансовой составляющей, ведь спортсмен понимает, что побороться за какие-то титулы уже не получится. Да, Джо Айзава (Япо)обладает неплохим ударом, но у бойца не хватает скорости, так что часто он не только не может добить соперника, если появляется возможность, но и сам не уходит от его ударов. К тому же, сейчас Джо Айзава (Япо) уже не демонстрирует стойкого характера, проиграв два боя из-за отказа их продолжать.

Рюджин Насукава (Япо) — Джо Айзава (Япо). Прогноз и ставки на матч. Смешанные боевые искусства 23-го июня 2023 года

Спортивные эксперты считают, что Рюджин Насукава (Япо) сейчас намного сильнее, чем Джо Айзава (Япо), так что предлагают сделать ставку на победу данного бойца.

Статистика и личные встречи

Спортивные эксперты не сомневаются, что в данном бою Рюджин Насукава (Япо) будет намного сильнее, чем Джо Айзава (Япо), так что ставку нужно делать на его досрочную победу.

http://rockaluga.ru/cat2-932782-belgiya-klask-braziliya-klask-prognoz-stavki-bukmekera-na-match-klask-22-06-23/

http://evolvegame.ru/cat4-677114-alan-sau-franko-leo-vitunten-prognoz-i-stavki-ot-professionala-na-tennis-21-06-23/