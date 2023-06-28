Ромина Чкуно — Сол Айлин Ларрайя Гуиди: погода помешает показать хороший теннис

Прогноз Ромина Чкуно — Сол Айлин Ларрайя Гуиди (28.06.2023), ставки и коэффициенты

Прогноз и ставка на матч Ромина Чкуно — Сол Айлин Ларрайя Гуиди 28-го июня

28-го июня в 15:00 по МСК состоится матч в рамках чемпионата ITF, в котором на корт выйдут Ромина Чкуно , а противостоять в этом поединке будет Сол Айлин Ларрайя Гуиди.



Судья теннисного матча Ромина Чкуно — Сол Айлин Ларрайя Гуиди должен дать знак о старте игры в 15:00 по Москве. Из-за того, что встреча назначена на 28-го июня, на подготовку осталось очень мало времени, так что оппонентам необходимо активизировать свои тренировки. Ромина Чкуно и Сол Айлин Ларрайя Гуиди более десяти лет выступают на профессиональном уровне в большом теннисе, так что на различных турнирах им приходилось встречаться по шесть раз, и если Ромина Чкуно имеет четыре победы, то Сол Айлин Ларрайя Гуиди может похвастаться лишь двумя победами.



СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Ромина Чкуно — Сол Айлин Ларрайя Гуиди:

В 15:00 по Москве Ромина Чкуно выйдет на корт при многочисленной поддержке болельщиков, которая может помочь лучше сыграть в поединке, где оппонентом выступает Сол Айлин Ларрайя Гуиди. Согласно календарю данного турнира, игра состоится уже 28-го июня. Ромина Чкуно не лучшим образом играет против данного соперника, ведь при двух победах было уже семь поражений, причем трое из них как раз в последних встречах.

Ромина Чкуно

Первые матчи в этом сезоне продемонстрировали, что Ромина Чкуно находится в великолепной форме, так что может очень далеко зайти. Кроме того, с мотивацией проблем не будет, так как турнир домашний, а значит, в каждом матче обеспечена мощная поддержка публики. В предыдущих матчах большинство считало, что Ромина Чкуно является аутсайдером, но все же они завершились победами, гарантировавшими проход в следующий этап. Ромина Чкуно умеет великолепно играть на задней линии и защищаться у сетки, хотя все же чаще используется атакующий стиль. Ромина Чкуно обладает сильной подачей с обеих рук, а также умеет правильно использовать не только форхенд, но и бэкхенд. Матчи на данном покрытии корта не представляют особой сложности, так как Ромина Чкуно может хорошо играть где угодно, меняя свой стиль в зависимости от обстановки.



Сол Айлин Ларрайя Гуиди

На этом турнире Сол Айлин Ларрайя Гуиди играет еще с квалификации, где вначале была победа над представителем пятой сотни теннисного рейтинга, а затем удалось в сложном матче обыграть местного игрока. Сыграв только в двух матчах, еще не получится адаптироваться к данному покрытию корта, ведь Сол Айлин Ларрайя Гуиди все же больше любит грунтовые или травяные корты, а здесь придется играть на харде. Не обладая высокой скоростью, Сол Айлин Ларрайя Гуиди не любит быстрого темпа игры, а отдает предпочтение надежной обороне на задней линии. Тем более, что Сол Айлин Ларрайя Гуиди уверенно действует на приеме, хорошо пробивая обеими сторонами ракетки. 45-я ракетка мира обладает не только качественным форхендом, но и бэкхендом, так что Сол Айлин Ларрайя Гуиди на второй подаче часто имеет даже больший процент выигрыша, чем на первой. В 35 лет Сол Айлин Ларрайя Гуиди пока не думает о завершении карьеры, а на этом турнире пока еще не сложно выступать, так как между матчами хватает времени на восстановление.

Прогноз на матч

Ромина Чкуно и Сол Айлин Ларрайя Гуиди – интересные соперники, которые всегда стараются показывать не только качественный, но и красивый теннис. Публика просто обожает, когда соперники выходят на корт в матчах с оппонентами. Однако очное противостояние этих спортсменов – отличный повод полюбоваться разными немыслимыми вещами современного тенниса. Пластичность и отличное чувство мяча – главные козыри соперников, позволяющие им повергать оппонентов в шок удачными попаданиями из совершенно невероятных позиций. Наши эксперты, прогнозируя данный матч, обратили внимание на покрытие, на котором проводится турнир. Они отлично подходит под стиль игры соперников, то есть, здесь будет место не только невероятным розыгрышам, но и стандартным комбинациям, позволяющим спортсменам защищать очки на собственной подаче. Вообще, победа в этом матче позволит пройти в следующий раунд турнира, заработать рейтинговые очки и призовые. Учитывая, что соперники имеют не самый высокий рейтинг, вряд ли они будут пренебрегать такой возможностью. Поэтому борьба в матче будет нешуточной. Мы думаем, что противостояние получится затяжным, и на этом базируем свои прогнозы на матч. С ними можно ознакомиться ниже. А сам матч мы рекомендуем не пропустить, так как считаем, что это будет потрясающее зрелище, которое не оставит равнодушным ни одного любителя этого вида спорта.



Ромина Чкуно — Сол Айлин Ларрайя Гуиди (28-го июня), ставки и коэффициенты

Ромина Чкуно

После того, как в 2016 году было выиграно сразу четыре титула, из которых три как раз на харде, все ожидали, что прошлый сезон Ромина Чкуно проведет как минимум не хуже, но он получился довольно слабым, так как не было ни одной победы на серьезном турнире. И матчей было сыграно намного меньше, да и результаты в них были хуже, так что пришлось опуститься с пятого места в рейтинге на 26-ю строчку в мировом теннисе. В межсезонье были упорные тренировки, так что есть надежда, что Ромина Чкуно в этом сезоне продемонстрирует более привычный уровень тенниса и ввяжется в борьбу за престижные трофеи. Тем более, что Ромина Чкуно больше всего любит играть как раз в залах на твердом покрытии, так как этот турнир может стать трамплином для новых успехов. Несмотря на молодой возраст, Ромина Чкуно уже обладает хорошим опытом в профессиональном теннисе, а также может продемонстрировать немалый арсенал технических навыков.

Сол Айлин Ларрайя Гуиди

На этом турнире Сол Айлин Ларрайя Гуиди играет еще с квалификации, но в первых трех матчах не было особо сильного сопротивления, так что и не пришлось тратить много сил для победы. Это позволило набрать хороший ход, так что в последнем поединке даже получилось обыграть более именитого оппонента, находившегося не в лучших кондициях. Сейчас пока сложно сказать, имеет ли Сол Айлин Ларрайя Гуиди какие-то слабые места, ведь 149-я ракетка мира выглядит стабильно во всех моментах игры. Сол Айлин Ларрайя Гуиди уверенно вводит мяч в игру сильной подачей, а обмениваться ударами может не только на задней линии, но и в любой точке корта, даже возле сетки. Со скоростью проблем также нет, ведь Сол Айлин Ларрайя Гуиди много работает ногами и постоянно движется на корте, выбирая наилучшее место для приема мяча. Пока еще не было затяжных поединков, где необходимо проводить на корте по несколько часов, так что пока не ясно, как Сол Айлин Ларрайя Гуиди сможет сыграть в матче на выносливость. Но, так как Сол Айлин Ларрайя Гуиди не имеет даже двадцати лет, то вряд ли в этом плане будут проблемы.

Сегодня матч Ромина Чкуно — Сол Айлин Ларрайя Гуиди Прогнозы от БК «БалтБет»

Очень много внимание СМИ уделяют теннисному матчу, в котором встретятся Ромина Чкуно и Сол Айлин Ларрайя Гуиди. И это внимание является вполне заслуженным. Теннисисты проводят отличный сезон, в котором доказывают, что не зря входят в число лучших представителей этого вида спорта. Участие в полуфиналах, финалах и завоевание трофеев престижных теннисных турниров – все это есть в карьере спортсменов, в том числе и в нынешнем сезоне. Сейчас соперники рассматриваются букмекерами в качестве основных претендентов на трофей текущего турнира. Однако побороться за него сможет лишь победитель. История личных взаимоотношений соперников на корте довольно насыщенная. Ромина Чкуно и Сол Айлин Ларрайя Гуиди встречались на различных типах покрытий, в том числе и на том, на котором проводится данный турнир. Учитывая, что Ромина Чкуно и Сол Айлин Ларрайя Гуиди довольно легко преодолели сопротивление своих визави в предыдущих раундах, наши аналитики сделали вывод, что спортсмены берегли силы именно на финальные матчи, так как отлично отдавали себе отчет в том, что в важных стадиях турнира предстоят непростые матчи с довольно неуступчивыми соперниками, которые умеют держать свою подачу, и могут навязать борьбу на подаче соперника. Личные встречи Ромина Чкуно и Сол Айлин Ларрайя Гуиди подчеркивают, что соперники предпочитают активный атакующий теннис, хотя, могут и изменить привычной тактики, сыграв на ошибках оппонента. Для зрителей матч обещает стать интересным зрелищем, а наши прогнозы должны сделать его еще и прибыльным для тех, кто делает ставки на теннис в букмекерских конторах.

Ромина Чкуно — Сол Айлин Ларрайя Гуиди: погода помешает показать хороший теннис

Ромина Чкуно и Сол Айлин Ларрайя Гуиди которым предстоит определить сильнейшего в ближайшем матче престижного теннисного турнира, соперники, которые отлично знакомы со стилем игры друг друга. Теннисисты уже неоднократно скрещивали ракетки на разных стадиях различных турниров. Поэтому прежде чем начать прогнозирование этого противостояния, наши аналитики решили прибегнуть к статистике очных встреч. Из нее стало видно, что Ромина Чкуно имеет преимущество над соперником, так как на данном типе покрытия не имеет поражений. А вот Сол Айлин Ларрайя Гуиди хоть и показывает неплохой теннис в текущем сезоне, все же так и не может добиться более-менее вменяемых результатов на данном типе покрытия. Это означает, что наш фаворит этого противостояния — Ромина Чкуно. Однако матч для фаворита вряд ли будет проходным. Сол Айлин Ларрайя Гуиди умеет настраиваться на титулованных соперников. Об этом говорит высокий рейтинг спортсмена, да и личные встречи между соперниками в большинстве матчей проходили в борьбе. Тщательно изучив линию букмекерских контор, мы обратили внимание, что в лини предлагается заниженный общий тотал геймов. Мы полагаем, что этим необходимо пользоваться, тем более, что в предыдущих матчах на турнире Ромина Чкуно довольно посредственно действовал на своей подаче. Если предыдущие соперники были гораздо ниже уровнем, то Сол Айлин Ларрайя Гуиди вряд ли будет прощать такое. Наши эксперты ждут здесь плотного противостояния, но за счет большего опыта победителем будет Ромина Чкуно.

СЕГОДНЯ МАТЧ Ромина Чкуно — Сол Айлин Ларрайя Гуиди. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

Мы неоднократно говорили о том, что в современном теннисе все больше ярких и интересных матчей, в которых аутсайдеры не только навязывают борьбу фаворитам, но и побеждают их. Это происходит из-за того, что современный теннис стал моложе. Появляется все больше талантливых юниоров, которые уже в юном возрасте заявляют о себе как о будущих топ-теннисистах. Старожилам большого тенниса, которые на протяжении длительного времени удерживали лидирующие позиции мирового рейтинга, теперь очень непросто, так как молодежь полна сил, участвует в большом количестве турниров и не так подвержена усталости и травмам. Конечно, молодым талантам еще не хватает опыта и мастерства, однако желание победить с лихвой компенсирует все недостатки. Поэтому любители тенниса становятся свидетелями не только ярких матчей, но и неожиданных результатов. Такое положение дел устраивает всех, в том числе и букмекеров, которые, потирая руки, зарабатывают деньги на ставках бетторов на фаворитов. Наши аналитики решили положить этому конец. Мы тщательно отбираем матчи, анализируем их, предлагая только качественные прогнозы, ставки на которые на дистанции принесут бетторам гарантированную прибыль. С нашей помощью можно не только наслаждаться интересным теннисом, но и выигрывать на ставках. Поэтому не пропустите наш очередной прогноз на теннисный матч, соперниками в котором будут Ромина Чкуно и Сол Айлин Ларрайя Гуиди.



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