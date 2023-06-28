Прогноз Лу/Су — Инь/Тронгчароенчайкул (28.06.2023), ставки и коэффициенты

Лу/Су — Инь/Тронгчароенчайкул. Прогноз, ставки на матч. ITF (28.06.23)

28-го июня в 10:45 по МСК состоится матч в рамках чемпионата ITF, в котором на корт выйдут Лу/Су , а противостоять в этом поединке будет Инь/Тронгчароенчайкул.



Судья теннисного матча Лу/Су — Инь/Тронгчароенчайкул должен дать знак о старте игры в 10:45 по Москве. Из-за того, что встреча назначена на 28-го июня, на подготовку осталось очень мало времени, так что оппонентам необходимо активизировать свои тренировки. Лу/Су и Инь/Тронгчароенчайкул более десяти лет выступают на профессиональном уровне в большом теннисе, так что на различных турнирах им приходилось встречаться по шесть раз, и если Лу/Су имеет четыре победы, то Инь/Тронгчароенчайкул может похвастаться лишь двумя победами.



Лу/Су — Инь/Тронгчароенчайкул. КТО ФАВОРИТ МАТЧА?

Букмекерские конторы начали принимать ставки на теннисную встречу Лу/Су — Инь/Тронгчароенчайкул, которая пройдет 28-го июня в рамках популярного Мастерса. Тем, кто хочет на него также поставить, необходимо это сделать до 10:45 по московскому времени. Хотя обе известные личности в мире тенниса много лет выступают на высочайшем уровне, ранее они ни разу не встречались на корте.

Лу/Су

В этом сезоне Лу/Су показывает блеклую игру, ведь было сыграно шесть поединков на грунтовом покрытии, из которых три было проиграно. И это при том, что почти все матчи были в квалификации на различных турнирах. Видно, что на грунте Лу/Су играет очень тяжело, ведь ранее принимать участие получалось лишь в тех турнирах, которые проходили на харде. Лу/Су умеет лишь демонстрировать агрессивную быструю игру, а вот с вязкими грунтовыми матчами дело пока не складывается. Так что, хоть Лу/Су и входит в двадцатку сильнейших теннисных ракеток мира, нельзя говорить ни о каком лидерстве в данном поединке. Скорее всего, что Лу/Су будет делать ставку не только на свою подачу, но и постарается грамотно играть на приеме. Заднюю линию Лу/Су чувствует очень хорошо, но быстро перемещаться к сетке не всегда получается, так что это и есть слабым местом.



Инь/Тронгчароенчайкул

Начало этого сезона могло бы быть просто великолепным, ведь уже на первом турнире удалось дойти до полуфинала, но от игры пришлось отказаться из-за небольшого повреждения. К счастью, травма оказалась несерьезной, так что Инь/Тронгчароенчайкул теперь снова в строю и надеется лучше сыграть уже на этом турнире. Инь/Тронгчароенчайкул имеет необычный стиль игры, исполняя во время матча множество резанных коротких ударов, так что оппонентам очень непросто подстраиваться под такую игру и уверенно действовать на розыгрышах. С подачей пока Инь/Тронгчароенчайкул испытывает проблемы, но вряд ли это будет долго, ведь просто пока нет необходимости сильно нагружать руку, так как именно с ней были небольшие проблемы, которые заставили обратиться к врачам. На жестком покрытии Инь/Тронгчароенчайкул выступает чаще всего, так что обладает огромным опытом игры на данных кортах. Сейчас Инь/Тронгчароенчайкул занимает 38-ю строчку мирового рейтинга, но есть отличные шансы подняться еще выше.

Прогноз и ставка от taffnews.ru

Эксперты нашего сайта заинтересовались теннисным матчем, в котором встретятся Лу/Су и Инь/Тронгчароенчайкул. Судя по тем результатам, которые соперники демонстрируют в текущем сезоне, они провели прекрасную подготовку, следовательно, в нынешнем сезоне они планируют показывать достойные результаты и завоевывать титулы. Судя по составу участников турнира, в рамках которого состоится этот матч, наши соперники имеют неплохие шансы на то, чтобы попасть в высокие стадии и побороться за титул. Мировые эксперты тенниса еще несколько лет назад говорили о том, что Лу/Су и Инь/Тронгчароенчайкул в ближайшем будущем будут входить в число лучших спортсменов тура. В прошлых сезонах эти спортсмены прибавляли в игре, и вот наступил момент, когда даже против серьезных соперников, букмекеры выставляют их фаворитами. Причем, на наш взгляд, все это — вполне справедливо, так как, по словам самих спортсменов, они жаждут занять самые высокие места в туре. Однако для этого необходимо не только много тренироваться, но и выигрывать титулы. Поэтому спортсмены возлагают большие надежды на этот турнир, так как победа здесь позволит им существенно укрепить свои позиции в мировом рейтинге. Напомним, что за победу в крупном теннисном турнире спортсменам начисляют большое количество призовых очков, составляющих рейтинг спортсмена. Так что, здесь противостояние будет очень интересным, так как Лу/Су и Инь/Тронгчароенчайкул имеет самые радужные планы на этот сезон. В отношении прогнозов от наших экспертов, то ниже мы постарались отразить свое видение этого матча, на котором и базируются наши прогнозы. Надеемся, они окажутся полезными, и позволят насладиться интересным противостоянием и неплохо заработать на ставках в букмекерских конторах.



Прогноз и ставка на матч Лу/Су — Инь/Тронгчароенчайкул 28-го июня

Лу/Су

Несмотря на внушительный возраст, Лу/Су демонстрирует в этом году великолепную форму, уже сумев выиграть два малозначительных турнира. Они были использованы в первую очередь для набора оптимальной формы, так как Лу/Су гораздо более хочет выиграть данный турнир, который входит в число самых престижных. Лу/Су обладает огромным опытом в большом теннисе, и это не удивительно для второй ракетки мира, но даже при таком плотном графике матчей получается постоянно выигрывать, не отдавая оппонентам ни единого сета. Ожидался сложный матч на прошлом этапе, но оппонент после часа напряженной борьбы отказался от игры, пожаловавшись на проблемы со здоровьем. Это позволило сэкономить силы, так что в этом матче Лу/Су снова сможет продемонстрировать свои максимальные возможности. Лу/Су может стабильно играть на любом покрытии корта, причем на всех различных типах были выиграны трофеи.

Инь/Тронгчароенчайкул

На этом турнире Инь/Тронгчароенчайкул играет еще с квалификации, но в первых трех матчах не было особо сильного сопротивления, так что и не пришлось тратить много сил для победы. Это позволило набрать хороший ход, так что в последнем поединке даже получилось обыграть более именитого оппонента, находившегося не в лучших кондициях. Сейчас пока сложно сказать, имеет ли Инь/Тронгчароенчайкул какие-то слабые места, ведь 149-я ракетка мира выглядит стабильно во всех моментах игры. Инь/Тронгчароенчайкул уверенно вводит мяч в игру сильной подачей, а обмениваться ударами может не только на задней линии, но и в любой точке корта, даже возле сетки. Со скоростью проблем также нет, ведь Инь/Тронгчароенчайкул много работает ногами и постоянно движется на корте, выбирая наилучшее место для приема мяча. Пока еще не было затяжных поединков, где необходимо проводить на корте по несколько часов, так что пока не ясно, как Инь/Тронгчароенчайкул сможет сыграть в матче на выносливость. Но, так как Инь/Тронгчароенчайкул не имеет даже двадцати лет, то вряд ли в этом плане будут проблемы.

Сегодня матч Лу/Су — Инь/Тронгчароенчайкул Прогнозы от БК «БалтБет»

Отличная игра спортсменов в предыдущих раундах турнира не могла остаться незамеченной нашими опытными аналитиками. Поэтому, как только букмекеры предложили линию на матч, в котором сойдутся Лу/Су и Инь/Тронгчароенчайкул, аналитики нашего портала сразу же принялись искать интересные ставки на этот матч. Рассматривая личные встречи спортсменов, мы обратили внимание, что борьба между ними всегда идет довольно плотной, ни у одного из соперников нет видимого преимущества. Кроме этого, Лу/Су и Инь/Тронгчароенчайкул играют в агрессивный теннис, стараются завершать розыгрыши в два-три удара, что позволяет им сохранять силы для защиты очков на своей подаче. Для составления качественных прогнозов, наши эксперты стараются изучать как можно больше информации относительно выступлений спортсменов на турнире. История выступлений сегодняшних соперников здесь довольно яркая. И Лу/Су, и Инь/Тронгчароенчайкул неоднократно попадали в финальные раунды турнира. Это наталкивает на мысль, что покрытие турнира позволяет им играть в комфортный для них теннис, следовательно, можно предположить, что и в нынешнем году соперники приложат все усилия для того чтобы пробиться как можно дальше по турнирной сетке, а это значит, что в матче обязательно будет борьба и интересные комбинации, которые не оставят равнодушным ни одного любителя этого вида спорта.

Лу/Су — Инь/Тронгчароенчайкул: андердог способен удивить фаворита

Лу/Су и Инь/Тронгчароенчайкул которым предстоит определить сильнейшего в ближайшем матче престижного теннисного турнира, соперники, которые отлично знакомы со стилем игры друг друга. Теннисисты уже неоднократно скрещивали ракетки на разных стадиях различных турниров. Поэтому прежде чем начать прогнозирование этого противостояния, наши аналитики решили прибегнуть к статистике очных встреч. Из нее стало видно, что Лу/Су имеет преимущество над соперником, так как на данном типе покрытия не имеет поражений. А вот Инь/Тронгчароенчайкул хоть и показывает неплохой теннис в текущем сезоне, все же так и не может добиться более-менее вменяемых результатов на данном типе покрытия. Это означает, что наш фаворит этого противостояния — Лу/Су. Однако матч для фаворита вряд ли будет проходным. Инь/Тронгчароенчайкул умеет настраиваться на титулованных соперников. Об этом говорит высокий рейтинг спортсмена, да и личные встречи между соперниками в большинстве матчей проходили в борьбе. Тщательно изучив линию букмекерских контор, мы обратили внимание, что в лини предлагается заниженный общий тотал геймов. Мы полагаем, что этим необходимо пользоваться, тем более, что в предыдущих матчах на турнире Лу/Су довольно посредственно действовал на своей подаче. Если предыдущие соперники были гораздо ниже уровнем, то Инь/Тронгчароенчайкул вряд ли будет прощать такое. Наши эксперты ждут здесь плотного противостояния, но за счет большего опыта победителем будет Лу/Су.

СЕГОДНЯ МАТЧ Лу/Су — Инь/Тронгчароенчайкул. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

Довольно необычно ведет на крупном теннисном турнире спортсменов, которые еще недавно выступали в менее значимых по рейтингу турнирах. Однако мировые эксперты отмечают, что большой теннис прогрессирует довольно быстро, молодые спортсмены стараются демонстрировать теннис высокого уровня, что дает им возможность противостоять теннисистам с высоким рейтингом. Причем, в отдельных матчах молодые спортсмены не только навязывают борьбу своим более именитым и титулованным соперникам, но и побеждают их. Результаты текущего турнира показывают, что Лу/Су и Инь/Тронгчароенчайкул сейчас находятся в прекрасной форме, по ходу турнира они провели несколько непростых матчей, из которых им удалось выйти победителями. А это говорит о готовности бороться здесь и попадать в следующий круг. Наши аналитики полагают, что матч с участием этих спортсменов должен стать очень зрелищным, а его результат может быть непредсказуемым, так как и Лу/Су, и Инь/Тронгчароенчайкул будут прилагать все усилия для того чтобы попасть в следующий круг турнира, что позволит им не только серьезно заявить о своих намерениях в большом теннисе, но и существенно продвинет спортсменов в рейтинге. Поэтому мы предлагаем всем любителям большого тенниса не пропустить этот яркий, и, несомненно, интересный матч, добавить интригу в котором смогут наши прогнозы, с которыми можно подробно ознакомиться ниже.

http://evolvegame.ru/cat3-682173-deniel-de-yonge-noy-zamora-prognoz-i-stavki-ot-specialista-na-tennis-28-06-23/