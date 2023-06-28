Эмильо Агуинальдо Колледж Генералс — УП Файтинг Марунс. Прогноз, ставки на матч от эксперта сайта taffnews.ru (29.06.23)

Прогноз Эмильо Агуинальдо Колледж Генералс — УП Файтинг Марунс (29-го июня), ставки и коэффициенты

Прогноз и ставка на матч Эмильо Агуинальдо Колледж Генералс — УП Файтинг Марунс 29-го июня 2023 года

29-го июня 2023 года в 05:00 по МСК состоится матч в рамках чемпионата Филиппины, в котором на своей площадке местный клуб Эмильо Агуинальдо Колледж Генералс примет соперника по национальному первенству УП Файтинг Марунс.



Несмотря на то, что баскетбольный матч Эмильо Агуинальдо Колледж Генералс – УП Файтинг Марунс запланирован только на 29-го июня 2023 года, букмекеры уже начали делать прием ставок. Предматчевую ставку можно будет сделать вплоть до 05:00 по Москве. В последние годы команды между собой не играли, так как их последняя личная встреча была еще восемь лет назад. Согласно статистике данного противостояния, больше побед в ней имеют хозяева нынешнего поединка.



Эмильо Агуинальдо Колледж Генералс — УП Файтинг Марунс. КТО ФАВОРИТ МАТЧА?

Поединок между баскетбольными клубами Эмильо Агуинальдо Колледж Генералс и УП Файтинг Марунс собирались провести в прошлом месяце, но из-за участия многих игроков в матчах национальных сборных, встречу перенесли на 29-го июня 2023 года. Ее начало будет в 05:00 по МСК. Так как команды представляют один Дивизион, то они регулярно встречаются на баскетбольной площадке, а в этом сезоне было уже три поединка, в которых сильнее смотрелись хозяева данной игры, одержав все три победы.

Эмильо Агуинальдо Колледж Генералс

Летом баскетбольный клуб Эмильо Агуинальдо Колледж Генералс устроил распродажу игроков, так что ряды команды покинуло несколько ключевых баскетболистов, которых пока не могут заменить новички. Сейчас хозяева находятся на предпоследнем месте и выше уже вряд ли поднимутся, а вот опустить на последнюю строчку вполне реально. Руководство пока не уволило тренерский штаб, но это связано в первую очередь с тем, что еще не найден новый наставник, который сумел бы начать подготовку команды к уже следующему сезону, так как этот уже и так провален. В последних десяти матчах баскетбольный клуб Эмильо Агуинальдо Колледж Генералс одержал только одну победу, причем даже в родных стенах команда не может продемонстрировать сильную игру, а ужасно выступает как в обороне, так и в нападении. Сразу два разыгрывающих защитника травмированы, так что у хозяев будут проблемы с этой позицией.



УП Файтинг Марунс

Президент баскетбольного клуба УП Файтинг Марунс ничего не делает для того, чтобы удержать многих ключевых игроков, так что после успешного прошлого сезона команду покинуло сразу трое баскетболистов основы. Серьезных трансферов не произошло, так что главный тренер не имеет в своем распоряжении восьмерых наигранных игроков, да и для ротации в наличии есть только четыре баскетболиста. А так как сейчас приходится выступать по сложному календарю, то многие баскетболисты клуба УП Файтинг Марунс сильно устали и не успевают полностью восстановиться к следующему матчу. Особенно ощущается отсутствие хорошего центрового, так что у гостей не всегда получается быстро создать контратаку и перейти из обороны в нападение. В последних восьми поединках команда четыре раза проиграла, что немного опустило баскетбольный клуб УП Файтинг Марунс в чемпионате, но пока команда все равно является претендентом на плей-офф.

Прогноз на матч

Поклонники баскетбола с нетерпением ожидают матча Эмильо Агуинальдо Колледж Генералс — УП Файтинг Марунс, запланированного на 29-го июня 2023 года. На площадке игроки обеих команд появятся в 05:00 по МСК. В каждой встрече данных соперников счет зашкаливает, ведь Эмильо Агуинальдо Колледж Генералс и УП Файтинг Марунс предпочитают атакующую игру, забрасывая мяч очень часто в кольцо. Что же касается лидера в данном противостоянии, то больше побед у баскетбольного клуба Эмильо Агуинальдо Колледж Генералс.



Эмильо Агуинальдо Колледж Генералс — УП Файтинг Марунс. Прогноз, ставки на матч от эксперта сайта taffnews.ru (29.06.23)

Эмильо Агуинальдо Колледж Генералс

В последние годы Эмильо Агуинальдо Колледж Генералс является одним из сильнейших баскетбольных клубов на данном турнире, но в данный момент команда пребывает не в лучшем состоянии, так как не может найти свою игру. После слабого старта сезона был уволен главный тренер, а новый наставник никак не может добиться стабильности от своих подопечных, так как многие баскетболисты показывают слабую физическую форму и просто не готовы играть на таком уровне. Если у чужого кольца баскетболисты клуба Эмильо Агуинальдо Колледж Генералс еще действуют неплохо, то игра в обороне намного хуже, нежели в прошлом году, так как команда позволяет практически каждому сопернику набирать много очков. Отчасти провалы в обороне можно списать на постоянные травмы, так как на данный момент в лазарете находится сразу двое атакующих защитника, которые являются ключевыми. А сейчас у команды еще и нет игроков, умеющих бросать трехочковые.

УП Файтинг Марунс

Два года назад баскетбольный клуб УП Файтинг Марунс доходил до финала данного турнира, но прошлый год был провальным, что было связано с уходом многих игроков. В этом сезоне гости показывают уже не настолько плохие результаты, ведь команда все же смогла обеспечить себе путевку в плей-офф, хоть это и получилось сделать только в предпоследнем туре регулярного чемпионата. Нынешний главный тренер придерживается атакующего стиля, в который баскетбольный клуб УП Файтинг Марунс играет как на своей площадке, так и на выезде. Но, в гостях команда все же показывает более слабые результаты, так как количество набранных очков падает, а вот пропускают гости намного больше, чем дома. Кроме того, у наставника еще имеются проблемы с составом, ведь не все игроки отличаются стабильностью по ходу этого сезона, а травмы точно помешают выйти на игру тяжелому форварду и атакующему защитнику.

Сегодня матч Эмильо Агуинальдо Колледж Генералс — УП Файтинг Марунс Прогнозы от БК «БалтБет»

Поклонники баскетбола наконец-то дождались поединка Эмильо Агуинальдо Колледж Генералс — УП Файтинг Марунс, который должен пройти 29-го июня 2023 года в рамках очень престижного турнира. Можно не сомневаться, что в 05:00 по московскому времени на трибунах будет полно болельщиков, а также многие будут смотреть прямую трансляцию игры по телевизору. Несмотря на то, что баскетбольный клуб Эмильо Агуинальдо Колледж Генералс в этом сезоне уже обыгрывал данных гостей, в целом команда не лучшим образом играет с данным соперником, сумев выиграть только три встречи из последних десяти.

Эмильо Агуинальдо Колледж Генералс — УП Файтинг Марунс: в ожидании «трёхочковых бросков»

Несмотря на то, что старт сезона баскетбольный клуб Эмильо Агуинальдо Колледж Генералс провел не лучшим образом, так что даже некоторое время находился в середине турнирной таблицы, постепенно команда начала прибавлять. Сейчас хозяева уже идут пятыми, так что находятся в зоне плей-офф, а за последних десять матчей было только одно поражение, да и то от команды, которая на данный момент возглавляет турнирную таблицу. Сразу трое баскетболистов клуба Эмильо Агуинальдо Колледж Генералс показывают феноменальную точность на трехочковых бросках, так что если хозяева не могут пробиться к чужому кольцу, то компенсируют это дальними бросками. На своей площадке команда еще и показывает очень атакующую игру, так что многие баскетболисты набирают более двадцати очков за матч, а в последнем поединке сразу двое сделало «дабл-дабл». Мало того, что у баскетбольного клуба Эмильо Агуинальдо Колледж Генералс и так глубокий состав, так среди игроков основы еще и нет травмированных.

Недавно у баскетбольного клуба УП Файтинг Марунс был спад, во время которого команда потерпела четыре поражения, хотя соперники были не самые сильные. Но, руководство не стало делать поспешных решений, дав тренеру возможность исправить ситуацию, и результат пришел, так как на данный момент гости выдают серию из шести побед. Это позволило вернуть себе четвертое место в турнирной таблице, а если баскетбольный клуб УП Файтинг Марунс выиграет еще хотя бы два матча, то вполне может подняться и на вторую строчку. В обороне команда не стала играть более надежно, но зато гости существенно прибавили в плане атаки, так как в среднем набирают 118 очков за матч. На выезде у баскетбольного клуба УП Файтинг Марунс немного ниже атакующий потенциал, так что выигрывать в гостях получается сложнее. Центровой точно пропускает данный матч, а под вопросом выход на площадку легкого форварда.

СЕГОДНЯ МАТЧ Эмильо Агуинальдо Колледж Генералс — УП Файтинг Марунс. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

Ранее баскетбольный клуб Эмильо Агуинальдо Колледж Генералс был одним из сильнейших на данном турнире, но золотое поколение команды ушло, так что сейчас хозяева показывают посредственные результаты, даже не каждый год пробиваясь в плей-офф. В этом сезоне баскетбольный клуб Эмильо Агуинальдо Колледж Генералс вновь может пролететь мимо восьмерки сильнейших, ведь хозяева идут только десятыми в чемпионате, а от зоны плей-офф уже сильно отстают. Да, команда хорошо действует на своей площадке, но этого мало для успешных результатов, так как на выезде баскетболисты клуба Эмильо Агуинальдо Колледж Генералс практически не выигрывают. Сейчас команде очень не хватает стабильности, так как в последних десяти матчах было только три победы, а среди семи поражений четыре было с разгромным счетом. Руководство не стремится усиливать состав за счет трансферов, а в этом сезоне хозяева также испытывают кадровые проблемы, ведь на полгода выбыл из строя тяжелый нападающий, кого особо некем заменить.

И в прошлые годы баскетбольный клуб УП Файтинг Марунс показывал слабые результаты, находясь в нижней части турнирной таблицы, но в межсезонье команду покинуло двое ключевых нападающих, так что дела еще сильнее ухудшились. В этом сезоне гости уже замыкают турнирную таблицу, проигрывая практически всем, ведь в среднем у баскетбольного клуба УП Файтинг Марунс получается выигрывать один матч из пяти. Сейчас в составе команды нет уже ни одного баскетболиста, который мог бы стараться вытянуть гостей, так что даже самые отчаянные болельщики уже не верят, что футбольный клуб УП Файтинг Марунс сможет выбраться со дна чемпионата. К тому же, главный тренер две недели назад сам подал в отставку, так что временно гости не имеют постоянного наставника, а временно исполняющий эти обязанности специалист не знает, как найти подход к игрокам, чтобы они начали играть хоть немного лучше. Этот поединок у гостей точно пропускают центровой и разыгрывающий защитник, а также под вопросом выход на площадку еще двух баскетболистов ближайшего резерва.

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