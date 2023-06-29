Прогноз на бой Калыбек Аржикул Уулу (Кгз) — Евгений Бондарев (Рос) 30-го июня

«Калыбек Аржикул Уулу (Кгз)» – «Евгений Бондарев (Рос)». 30.06.23. Прогноз и ставки на матч

На этот раз 30 июня должен состояться бой Калыбек Аржикул Уулу (Кгз) — Евгений Бондарев (Рос), который уже неоднократно переносился на другую дату из-за травмы одного из участников. Болельщики надеются, что в 22:50 по Москве бойцы все же выйдут на ринг и данная встреча в тяжелой весовой категории все же состоится. Ранее Калыбек Аржикул Уулу (Кгз) и Евгений Бондарев (Рос) никогда не дрались друг с другом, ведь последний боец только третий бой проводит в этой весовой категории.

Стало известно, что именно 30 июня пройдет титульный бой за звание чемпиона в легкой весовой категории Калыбек Аржикул Уулу (Кгз) — Евгений Бондарев (Рос). По Москве начало данного поединка будет в 22:50, так что именно в это время можно искать прямую трансляцию боя на различных спортивных каналах. Данный бой уже неоднократно переносили по различным причинам, а ранее данные спортсмены никогда не дрались между собой.

СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Калыбек Аржикул Уулу (Кгз) — Евгений Бондарев (Рос):

победа Калыбек Аржикул Уулу (Кгз) – 0, ничья – 0, победа Евгений Бондарев (Рос) – 0

Прогноз на матч Калыбек Аржикул Уулу (Кгз) – Евгений Бондарев (Рос) Смешанные боевые искусства, титульный бой, 30 июня :

Из-за того, что все ставят на то, что Калыбек Аржикул Уулу (Кгз) выиграет бой, коэффициент на победу опустился до 0. А котировка на то, что Евгений Бондарев (Рос) будет сильнее повысилась до 0.

История личных встреч

В профессиональной карьере Калыбек Аржикул Уулу (Кгз) провел на ринге 26 боев и ни одного не проиграл, одержав девятнадцать побед нокаутом. Особенно успешными стали выступления последних двух лет, когда Калыбек Аржикул Уулу (Кгз) сменил тренера, а новый наставник разрабатывает для бойца стратегию на каждый бой, отталкиваясь от конкретного соперника. Благодаря этим победам Калыбек Аржикул Уулу (Кгз) сумел существенно подняться в рейтинге, а это позволило стать главным претендентом на чемпионский бой. В этом бою Калыбек Аржикул Уулу (Кгз) постарается напирать с самого начала, а вести агрессивно боец себя умеет. Калыбек Аржикул Уулу (Кгз) не боится идти на сближение, так как не имеет хорошего размаха рук, а славится своими короткими резкими ударами по корпусу. Калыбек Аржикул Уулу (Кгз) в данный момент пребывает в отличной физической форме, так что сможет легко отбегать по рингу все необходимые раунды, и сможет драться все время в одном и том же темпе.

Свой пик формы Евгений Бондарев (Рос) демонстрировал в 2012 году, когда обладал сразу тремя титулами. Но, на данный момент боец обладает только одним чемпионским поясом, по которому была проведена только одна защита. Тот поединок судьи прекратили из-за рассечения брови, когда соперники неумышленно столкнулись головами. В целом, сейчас Евгений Бондарев (Рос) имеет не настолько впечатляющую статистику, как было раньше. В 39 боях было 22 победы нокаутом, одна ничья и четыре поражения. Со времени прошлого боя прошло полгода, и Евгений Бондарев (Рос) практически нигде не показывался, так что не ясно, в какой сейчас форме находится боец и сможет ли он в свои 36 лет отстоять все раунды. При хорошо поставленном ударе, Евгений Бондарев (Рос) не лучшим образом защищается, так как часто пропускает удары, даже не пытаясь от них уклоняться. Евгений Бондарев (Рос) не боится идти в разнос, хотя в большинстве случае сближение с соперником ничего хорошего не дает.

Хорошо видно, что перед данным боем Калыбек Аржикул Уулу (Кгз) сильно нервничает, так как ведет себе очень агрессивно перед журналистами. И это понятно, ведь данный бой обещает быть очень сложным, так что не ясно, сумеет ли Калыбек Аржикул Уулу (Кгз) отстоять свой чемпионский титул. Сейчас боец находится не в оптимальной форме, ведь со времени последнего поединка прошло не так много времени, так что вряд ли Калыбек Аржикул Уулу (Кгз) сумел так быстро восстановить силы после вывиха. Тем более, что Калыбек Аржикул Уулу (Кгз) находится уже в солидном возрасте, так что мышцам на восстановление необходимо довольно много времени. Калыбек Аржикул Уулу (Кгз) всегда показывает хорошую технику и имеет хорошо отработанный удар с левой, но все же выносливость является слабым местом бойца, ведь если не получится добиться досрочной победы, то с каждым раундом силы будут уходить, так что Калыбек Аржикул Уулу (Кгз) станет меньше передвигаться по рингу и буде все больше пропускать ударов.

В данной весовой категории Евгений Бондарев (Рос) провел только один бой, сразу же сумев одержать победу над действующим чемпионом с помощью технического нокаута. В низшей весовой категории Евгений Бондарев (Рос) выиграл все, что только можно, но, несмотря на 35-летний возраст, боец решил попробовать себя в большем весе и первый опыт получился удачным. Но, сейчас Евгений Бондарев (Рос) должен отстоять свой титул, и сделать это будет не так просто, так как данный поединок станет реваншем, а в данный момент соперник находится в гораздо лучшей форме, чем перед прошлым боем. Но, Евгений Бондарев (Рос) будет стараться выиграть, ведь это не только позволит защитить уже имеющийся чемпионский пояс, но и даст возможность претендовать на остальные титулы в данной весовой категории. Евгений Бондарев (Рос) не обладает внушительными физическими данными, но постоянно много работает на ринге и показывает надежные действия в обороне.

Калыбек Аржикул Уулу (Кгз) – Евгений Бондарев (Рос) 30.06.23

Силовые единоборства в последние годы становятся все более популярным видом спорта. Их не только смотрят болельщики, но на их исходы еще и делают ставки. Причем, нашим экспертам удалось протестировать систему ставок на единоборства, и мы убедились, что при правильном анализе такие ставки способны приносить хороший доход. Здесь все зависит от степени подготовки двух соперников. Победителем схватки будет тот, кто лучше готов физически и психологически. Поэтому для анализа предстоящих матчей нет необходимости перебирать тонну различной информации, достаточно посмотреть несколько последних матчей с участием спортсменов, чтобы понять их сильные и слабые стороны, а также ознакомиться с тактикой ведения боя. Конечно, это далеко не все, что мы используем при прогнозировании поединков в силовых единоборствах, есть еще некоторые хитрости, но, в принципе, основная суть составления прогнозов такова. Калыбек Аржикул Уулу (Кгз) и Евгений Бондарев (Рос), которые встретятся на ринге уже совсем скоро, являются известными бойцами, которые неоднократно побеждали своих соперников на ринге. Поединок обещает стать очень зрелищным, а его итог не берутся предсказывать даже букмекеры, так как полагают, что уровень подготовки каждого из соперников может позволить ему праздновать триумф в этом противостоянии. С нашими прогнозами на этот бой можно ознакомиться выше. Мы считаем, что каждый любитель единоборств в обязательном порядке должен посмотреть этот матч.

До старта боя, соперниками в котором будут Калыбек Аржикул Уулу (Кгз) и Евгений Бондарев (Рос) остается всего считанные часы, поэтому нам бы хотелось осветить это событие. Отметим, что внимание к этому поединку особенное, так как не каждый день подобные бойцы выходят на ринг для определения сильнейшего. Конечно, в СМИ уже полностью рассказали о достоинствах каждого из соперников, присовокупив их достижения на ринге. Однако нам бы хотелось остановиться на ряде моментов, которые могут оказать ключевое влияние на исход этого поединка. Калыбек Аржикул Уулу (Кгз) имеет богатый послужной список. Это настоящий боец, который даже в самых тяжелых ситуациях на ринге не отступает, продолжая вести бойцы, стараясь найти малейшую возможность для атаки. Евгений Бондарев (Рос) тоже отлично зарекомендовал себя. В активе этого бойца множество побед, причем, в поединках с некоторыми соперниками он не был фаворитом, что также характеризует его как настоящего профессионала, способного добиваться нужного для себя результата в сложных матчах. Именно такие соперники в ближайшее время будут определять, кому достанется чемпионский пояс. Мы уверены, что оба спортсмена тщательно изучили сильные и слабые стороны своих оппонентов, так что, сегодня успех противостояния будет на стороне того бойца, кто проявит выдержку и сможет отыскать слабое место в защите своего оппонента. Любителям этого вида спорта мы рекомендуем не пропустить бой, на который наши прогнозисты уже приготовили интересные ставки.

Предматчевый анализ и прогнозы букмекеров

Спортивные эксперты не сомневаются, что в данном бою Калыбек Аржикул Уулу (Кгз) будет намного сильнее, чем Евгений Бондарев (Рос), так что ставку нужно делать на его досрочную победу.

На чемпионский бой Калыбек Аржикул Уулу (Кгз) — Евгений Бондарев (Рос) эксперты со всего мира советуют сделать ставку на то, что выиграет Евгений Бондарев (Рос), так как данный боец более мотивирован на поединок и пребывает в лучшей физической форме.

Калыбек Аржикул Уулу (Кгз)

Как бы Калыбек Аржикул Уулу (Кгз) не старался создать как можно больше пиара вокруг данного боя, все же не стоит забывать, что боец является обычным середняком, которому просто посчастливилось нокаутировать чемпиона и отобрать себе титул. Удастся ли его удержать в первом матче по защите титула, большой вопрос. Да и статистика предыдущих боев у спортсмена не очень впечатляющая. В своей карьере Калыбек Аржикул Уулу (Кгз) провел восемнадцать боев, где все выиграл, а побед нокаутом было одиннадцать. Но, если не считать последнего поединка, то все остальные были со слабыми соперниками, ведь Калыбек Аржикул Уулу (Кгз) дрался на ринге только с представителями своей страны. Калыбек Аржикул Уулу (Кгз) не может похвастаться хорошо отработанной техникой, да и удара сильного боец не имеет, а единственное его преимущество в этом бою это огромные габариты. К тому же, на тренировках Калыбек Аржикул Уулу (Кгз) совершенно не работает над собственной защитой.

Евгений Бондарев (Рос)

Евгений Бондарев (Рос) это не только опытный боец, но и довольно успешный, ведь становиться чемпионом получалось в шести весовых категориях, что удавалось совсем немногим спортсменам. За всю свою карьеру Евгений Бондарев (Рос) провел 64 боя, в которых одержал 59 побед, дважды поединок завершался ничьей, а также было три поражения. В свои 38 лет Евгений Бондарев (Рос) уже не может похвастаться прежней ловкостью, но спортсмен обладает по-прежнему мощным ударом, который способен отправить в нокдаун любого соперника. Евгений Бондарев (Рос) является ярко выраженным нокаутером, ведь в 59 выигранных поединках, завершить бой досрочно удалось 53 раза. Особенно сильный удар боец имеет с правой, но и левую руку он активно использует, причем наносить удары Евгений Бондарев (Рос) может под различным углом, так что сопернику очень сложно их заблокировать.

Калыбек Аржикул Уулу (Кгз) — Евгений Бондарев (Рос). Прогноз и ставки на матч. Смешанные боевые искусства 30 июня

Никто не сомневается, что Калыбек Аржикул Уулу (Кгз) намного сильнее, чем Евгений Бондарев (Рос), так что легко выиграет данный бой. Но, из-за очень низкого коэффициента просто на победу, лучше поставить на выигрыш в первых трех раундах.

Статистика и личные встречи

Так как Калыбек Аржикул Уулу (Кгз) и Евгений Бондарев (Рос) очень агрессивные бойцы, которые только и думают об атаке, то эксперты советуют взять для ставки досрочное завершение поединка.

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