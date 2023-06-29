Прогноз Замбоанга Фэмилис Брэнд Сардинес — Булакан Куяс (30-го июня 2023 года), ставки и коэффициенты

Замбоанга Фэмилис Брэнд Сардинес — Булакан Куяс. Прогноз, ставки на матч. Филиппины (30.06.23)

30 июня в 15:00 по МСК состоится матч в рамках чемпионата Филиппины, в котором на своей площадке местный клуб Замбоанга Фэмилис Брэнд Сардинес примет соперника по национальному первенству Булакан Куяс.



Болельщики баскетбольного клуба Замбоанга Фэмилис Брэнд Сардинес очень любят матчи против БК Булакан Куяс, ведь в большинстве случаев они завершаются победой. Так что, зрители на трибунах надеются, что 30 июня хозяева снова будут сильнее. Начало игры будет в 15:00 по Москве. В этом розыгрыше чемпионата команды пока не встречались, а в прошлом баскетболисты клуба Замбоанга Фэмилис Брэнд Сардинес одержали три легкие победы.



СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Замбоанга Фэмилис Брэнд Сардинес — Булакан Куяс:

Любители ставок не должны пропустить баскетбольное противостояние Замбоанга Фэмилис Брэнд Сардинес — Булакан Куяс, запланированное на 30 июня. Поставить на матч можно будет до 15:00 по МСК, а определить фаворита довольно просто, ведь в десяти последних личных встречах хозяева данного поединка одержали девять побед и только один раз проиграли. Причем, единственная победа баскетбольного клуба Булакан Куяс была еще пять лет назад.

Замбоанга Фэмилис Брэнд Сардинес

В межсезонье ряды баскетбольного клуба Замбоанга Фэмилис Брэнд Сардинес пополнил новый центровой, но его никак не удается интегрировать в первую пятерку. Тем не менее, главный тренер продолжает выпускать баскетболиста со старта, и это негативно сказывается на игре. Часто игрок выпадает из командных действий, или же допускает нелепые ошибки в атаке. Скорее всего, что тренер в этом поединке вновь ничего не станет менять, хотя игра не обещает быть легкой. В этом сезоне Замбоанга Фэмилис Брэнд Сардинес уже не является такой непобедимой командой как раньше, да и плотный график приводит к тому, что баскетболистов все больше достает усталость. Последний свой матч хозяева провели лишь два дня назад, причем он завершился унизительным гостевым поражением с разницей больше, чем двадцать очков. Это может сказаться на моральном настрое команды, которая и так не всегда блещет запредельной мотивацией. Травмы помешают выйти на поле тяжелому форварду и атакующему защитнику.



Булакан Куяс

Буквально с первых туров баскетбольный клуб Булакан Куяс сумел выбиться в лидеры и сейчас команда продолжает возглавлять турнирную таблицу. К тому же, у гостей постоянно получается немного увеличивать отрыв, так что уже не возникает сомнений, какая команда станет победителем регулярного чемпионата. Видно, что главный тренер понемногу начал проводить ротацию, стараясь подвести своих подопечных в отличной форме к матчам плей-офф. Но, даже если на площадке и появляются резервные игроки, это не влияет на результат, ведь последний раз баскетбольный клуб Булакан Куяс проигрывал еще в начале прошлого месяца, а победная серия составляет уже пятнадцать матчей. В гостях команда играет не хуже, чем дома, набирая практически всегда более 110 очков. На данный момент в составе баскетбольного клуба Булакан Куяс травмированы только игроки глубокого резерва.

Прогноз на матч Замбоанга Фэмилис Брэнд Сардинес — Булакан Куяс

Баскетбольный клуб Замбоанга Фэмилис Брэнд Сардинес свою домашнюю серию будет завершать матчем, который запланирован на 30 июня. На этот раз соперником хозяев будет Булакан Куяс, так что в 15:00 по Москве болельщики на трибунах должны увидеть настоящее зрелище. Последний раз команды играли между собой два месяца назад, и тогда победу со счетом 132-126 одержал баскетбольный клуб Замбоанга Фэмилис Брэнд Сардинес. Эта же команда лидирует в общей статистике противостояния.



Замбоанга Фэмилис Брэнд Сардинес — Булакан Куяс. Прогноз, ставки на матч(30.06.23)

Замбоанга Фэмилис Брэнд Сардинес

После многочисленных потерь на выезде, баскетбольный клуб Замбоанга Фэмилис Брэнд Сардинес наконец-то возвращается на родную площадку, а дома команда играет намного лучше. В последнем гостевом поединке БК Замбоанга Фэмилис Брэнд Сардинес сыграл просто ужасно, так как получилось с трудом набрать только пятьдесят очков, а в составе команды нормально действовало только два игрока, да и то лишь в одной четверти. При поддержке трибун баскетбольный клуб Замбоанга Фэмилис Брэнд Сардинес всегда выступает лучше, и в среднем набирает более сотни очков за матч. Но, хозяевам все же нужно поработать над своими действиями в атаке, так как подводит реализация из трехсекундной зоны, а также не лучшим образом баскетболисты клуба Замбоанга Фэмилис Брэнд Сардинес бросают из-за дуги. Серьезных кадровых потерь в составе хозяев нет, ведь в лазарете находятся игроки, но в этом сезоне они не отыгрывают большой роли в игре команды.

Булакан Куяс

После того, как баскетбольный клуб Булакан Куяс проиграл восемь матчей подряд, терпение руководства лопнуло, и оно все же решилось сместить с поста главного тренера. На его место пришел новый наставник, который ранее на таком высоком уровне не работал, в основном тренируя команды, которые принимали участие в менее значимых турнирах. Но, первые два матча под руководством нового тренера баскетбольный клуб Булакан Куяс хоть и проиграл, но все же было видно, что игроки действительно стараются, а не показывают такую бесхарактерную игру, как раньше. В турнирном плане даже приглашение нового специалиста не позволит улучшить ситуацию, так как команда находится в нижней части таблицы, и для нее сейчас важно хотя бы не опуститься на последнее место. Если в обороне баскетбольный клуб Булакан Куяс продолжает показывать отсутствие взаимопонимания между игроками, то хотя бы в нападении команда начала действовать более слаженно, так что количество набранных очков увеличилось. Кроме травмы ноги легкого форварда у гостей больше нет потерь.

Сегодня матч Замбоанга Фэмилис Брэнд Сардинес — Булакан Куяс Прогнозы от БК «БалтБет»

На 30 июня можно сделать ставку на баскетбольное противостояние Замбоанга Фэмилис Брэнд Сардинес — Булакан Куяс, в котором встречаются одни из главных претендентов на победу в данном турнире. Предматчевая ставка на данный матч будет возможна до 15:00 по Москве, пока не прозвучит сирена и не начнется игра. По статистике предыдущих встреч определить очевидного фаворита не так просто, так как в последних десяти матчах было по пять побед у каждой команды.

Замбоанга Фэмилис Брэнд Сардинес — Булакан Куяс: гости способны удивить фаворита

В этом сезоне у баскетбольного клуба Замбоанга Фэмилис Брэнд Сардинес подобрался очень сильный состав, который можно смело назвать наилучшим за последние десять лет. У хозяев есть сразу несколько баскетболистов, которые способны сотворить на площадке настоящую сенсацию и повлиять на ход встречи. Так что, если у баскетбольного клуба Замбоанга Фэмилис Брэнд Сардинес и бывают травмы ключевых игроков, то другие баскетболисты берут на себя лидерские обязанности, так что хозяева не сбрасывают оборотов. А сейчас у баскетбольного клуба Замбоанга Фэмилис Брэнд Сардинес еще и нет кадровых потерь, так что команда выступает сильнейшим составом. Не удивительно, что хозяева выдали серию из девяти побед и в таблице поднялись на второе место, наступая на пятки лидеру. Главный тренер команды постоянно меняет тактику игры своих подопечных, так что непросто предугадать, как баскетбольный клуб Замбоанга Фэмилис Брэнд Сардинес сыграет в конкретном матче.

С самого начала данного турнира баскетбольный клуб Булакан Куяс входит в тройку наихудших команд, демонстрируя отвратительную игру. На выезде была уже серия из семи подряд поражений, а последний раз гостям удавалось выигрывать еще два месяца назад. Оборона баскетбольного клуба Булакан Куяс не умеет сдерживать атаки соперника, что вызвано неопытностью защитников, так как большинство игроков данного амплуа только первый год проводят на таком уровне. В нападении хорошо смотрится только тяжелый форвард, но один он не может вытянуть команду, тем более, что между игроками нет взаимопонимания и слаженные действия на площадке можно увидеть не часто. В этом матче у главного тренера может не быть игрока, который сыграет атакующего защитника, так как все баскетболисты, выступающие на данной позиции, травмированы.

СЕГОДНЯ МАТЧ Замбоанга Фэмилис Брэнд Сардинес — Булакан Куяс. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ



Долгое время баскетбольный клуб Замбоанга Фэмилис Брэнд Сардинес лидировал в своей Конференции, но стоило проиграть два матча подряд, как хозяева уступили первую строчку, так что сейчас занимают уже второе место. Но, так как выиграть регулярный сезон вряд ли получится, команда не особо стремится вернуть первое место, ведь для баскетбольного клуба Замбоанга Фэмилис Брэнд Сардинес гораздо важнее финишировать в зоне плей-офф, и лучше это сделать в первой четверке, ведь будут гораздо выше шансы выиграть первый раунд. В этом сезоне командой руководит новый тренер, который сделал более надежной игру в обороне, причем, особенно это касается домашних поединков, где баскетболисты делают все возможное, чтобы не дать сопернику сделать бросок по кольцу. Так как выездная серия только что завершилась, то болельщики баскетбольного клуба Замбоанга Фэмилис Брэнд Сардинес все же надеются, что их команда сможет наконец-то одержать победу. Тем более, что из лазарета вышел разыгрывающий защитник, который контролирует всю игру команды.

После провального прошлого сезона руководство баскетбольного клуба Булакан Куяс не только отправило в отставку главного тренера, но еще и разорвало контракты с несколькими игроками. Был приглашен новый наставник, который сразу же привлек в команду свежих игроков, и именно на них начал строить всю игру. Перемены пошли гостям на пользу, ведь сейчас баскетбольный клуб Булакан Куяс уже не выглядит явным аутсайдером, а даже имеет шансы квалифицироваться в плей-офф, так как занимает девятое место и от восьмого отставание не очень большое. Недавно у команды был небольшой спад, который привел к серии из пяти поражений, но гости все же сумели преодолеть кризис, что позволило улучшить игру, и в последних четырех матчах было три победы и только одно поражение. Новый наставник делает большую ставку на оборону, так что если команду устраивает результат, то баскетболисты клуба Булакан Куяс очень надежно защищаются и практически не пускают к своему кольцу соперников. Если не считать дисквалификации легкого форварда, то у гостей нет кадровых потерь.

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