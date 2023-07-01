Прогноз на бой Наби Набиев (Рос) — Хамзат Магомадов (Рос) 01 июля

«Наби Набиев (Рос)» – «Хамзат Магомадов (Рос)». 01.07.23. Прогноз и ставки на матч

Для любителей ставок на единоборства 01-го июля букмекеры предоставляют не так много боев, среди которых наиболее интересным обещает стать поединок Наби Набиев (Рос) — Хамзат Магомадов (Рос). На ринге его участники появятся в 15:00 по Москве. Учитывая статистику предыдущих встреч данных бойцов, в которых Наби Набиев (Рос) одержал две досрочные победы, можно не сомневаться, кто является действительно фаворитом данного противостояния.

Стало известно, что именно 01-го июля пройдет титульный бой за звание чемпиона в легкой весовой категории Наби Набиев (Рос) — Хамзат Магомадов (Рос). По Москве начало данного поединка будет в 15:00, так что именно в это время можно искать прямую трансляцию боя на различных спортивных каналах. Данный бой уже неоднократно переносили по различным причинам, а ранее данные спортсмены никогда не дрались между собой.

СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Наби Набиев (Рос) — Хамзат Магомадов (Рос):

победа Наби Набиев (Рос) – 0, ничья – 0, победа Хамзат Магомадов (Рос) – 0

Прогноз на матч Наби Набиев (Рос) – Хамзат Магомадов (Рос) Смешанные боевые искусства, титульный бой, 01-го июля :

По коэффициенту 0 ставить на то, что выиграет Наби Набиев (Рос) не очень выгодно, а вот Хамзат Магомадов (Рос) получил на победу в данном бою гораздо большую котировку 0.

История личных встреч

Наби Набиев (Рос) решился на возобновление карьеры, но боец сделает это не в своей, а в высшей весовой категории. Правда, не понятно, сможет ли Наби Набиев (Рос) успешно выступить там, где более тяжелые и мощные соперники. До завершения карьеры Наби Набиев (Рос) провел на ринге 46 боев, в которых было пять поражений. А побед нокаутом данный боец одержал 25. Можно вспомнить, что шесть лет назад Наби Набиев (Рос) пробовал выступать в данной весовой категории, проведя на ринге один бой, но он завершился поражением по решению судей. Наби Набиев (Рос) ранее был очень подвижным спортсменом, который хорошо уклонялся от ударов, но будет ли боец демонстрировать такую же легкость, когда у него добавилось несколько лишних килограммов. Наби Набиев (Рос) имеет хороший удар, но все же не стоит идти в разнос в данном бою, ведь удары в этой весовой категории будут посильнее, так что Наби Набиев (Рос) может и не устоять на ногах.

Хамзат Магомадов (Рос) очень хорошо проводит защиту своего титула, ведь получилось отстоять чемпионский пояс уже в трех боях. В последнем поединке боец сумел отравить противника в нокаут уже во втором раунде, правда, соперник попался не очень сложный, так как находится на закате своей карьеры. После того боя Хамзат Магомадов (Рос) уже почти год не выходил на ринг, так как постоянно организаторы переносили защиту титула по различным причинам, в том числе травму получил и Хамзат Магомадов (Рос), повредив левое колено. Но, данная травма была еще пять месяцев тому, так что сейчас Хамзат Магомадов (Рос) должен быть в хорошей физической форме. Хамзат Магомадов (Рос) является типичным панчером, ведь в девятнадцати выигранных поединках было восемнадцать побед нокаутом. О защите боец не особо беспокоится, но и ранее предстояло драться с такими соперниками, которые не отличались хорошим нокаутирующим ударом.

В каждом своем бою Наби Набиев (Рос) много двигается по рингу, постоянно работая ногами с уклонами. Наби Набиев (Рос) не боится идти на сближение и периодически проводит успешные комбинации ударов. Да, боец иногда пренебрегает защитой, но все же держит удар, так что за всю карьеру еще не было ни одного поражения. В нескольких боях Наби Набиев (Рос) отправлялся в нокдаун, пропустив удар, но боец быстро приходил в себя, так что потом все же получалось переломить ход поединка и выиграть. В 28 проведенных на профессиональном ринге боев было 25 побед нокаутом, причем, если брать во внимание последних четыре боя, то во всех них победы были еще до начала пятого раунда. Именно это позволило собрать бойцу все чемпионские пояса в своей весовой категории, а сейчас Наби Набиев (Рос) будет проводить свою первую защиту по всем титулам.

Еще десть лет назад Хамзат Магомадов (Рос) находился на пике своей карьеры, демонстрируя феноменальные результаты. Тогда бои с участием данного спортсмена всегда вызывали огромный ажиотаж, но сейчас Хамзат Магомадов (Рос) уже в далеко не лучших физических кондициях, что можно объяснить внушительным возрастом. Почему Хамзат Магомадов (Рос) в свои сорок лет продолжает драться не понятно, ведь за успешные годы выступления на ринге получилось не только сделать себе имя, но и заработать много денег, а сейчас боец просто пользуется былой славой, показывая слабую форму в каждом поединке. Не удивительно, что последние три боя Хамзат Магомадов (Рос) проиграл, причем, во всех были нокауты. Скорее всего, что этот бой будет последним шансом громко заявить о себе, ведь далее просто не будет такого ажиотажа к поединкам, в которых дерется Хамзат Магомадов (Рос), так как с каждым боем и так уровень оппонента значительно понижается.

Наби Набиев (Рос) – Хамзат Магомадов (Рос) 01.07.23

Всех любителей силовых единоборств объединяет одно – жажда зрелища. Подобно патрициям древнего Рима, наблюдающих за боями гладиаторов, современная публика также бурно реагирует на удачные действия одного или другого спортсмена, которые определяют сильнейшего на ринге. Современные единоборства представляют отлично подготовленные бойцы, которые понимают, что зрелище заключается не только в том, чтобы победить соперника, но и в том, чтобы сделать это как можно более эффектно. Если бой заканчивается быстро, то зрители, как правило, остаются разочарованными, так как фаворит всего в несколько приемов лишил их многообещающего зрелища. Поэтому спортсмены действуют умнее и хитрее, они демонстрируют интригу, а в нужный момент поединка добавляют, что позволяет им без труда пробить защиту оппонента. Итог – все довольны, публика неистово приветствует победу фаворита, аутсайдер тоже выглядит в лучшем свете, так как смог продержаться определенное количество раундов, приобретя опыт, а сам фаворит упивается славой от вновь завоеванной победы. Наби Набиев (Рос) и Хамзат Магомадов (Рос) – спортсмены, которые умеют отлично манипулировать толпой, они еще и прекрасные бойцы, поэтому, мы уверены, что в поединке между собой эти спортсмены продемонстрируют все свое мастерство.

Бокс и бои без правил привлекают огромное количество зрителей. Конечно, эти виды спорта не так популярны, как футбол, баскетбол, теннис и хоккей, но все же и у них есть армия поклонников, которая с нетерпением ожидает старта поединка, соперниками в котором будут Наби Набиев (Рос) и Хамзат Магомадов (Рос). Оба спортсмена долго готовились к этому противостоянию, так как отлично понимают, что на ринге им будет очень и очень непросто. Представители бойцов сделали ряд заявлений, в которых подчеркивали мастерство оппонентов, и ждут от соперников максимальной собранности на ринге. Если рассматривать достижения Наби Набиев (Рос) и Хамзат Магомадов (Рос) на профессиональном поприще, то бойцы имеют практически идентичную статистику. В таких видах спорта очень сложно заранее предсказать победителя, так как исход поединка может решить один единственный точный удар. Так что, здесь на первый план выходит концентрация, и оба спортсмена могут похвастаться тем, что в совершенстве ей владеют. В противном случае, они бы не смогли одержать такое количество побед в своей профессиональной карьере. Несомненно, что Наби Набиев (Рос) и Хамзат Магомадов (Рос) оба жаждут завоевать этот чемпионский титул, но, как говорится, побеждает сильнейший. Именно этим мы и рекомендуем заняться спортсменам – определить сильнейшего, нам же остается только наблюдать за этим зрелищным и непредсказуемым противостоянием. Чтобы не смотреть матч вхолостую, мы предлагаем всем любителям данной спортивной дисциплины сделать ставки, а о прогнозах уже позаботились наши эксперты. С ними можно ознакомиться ниже.

Предматчевый анализ и прогнозы букмекеров

По мнению спортивных экспертов, бой Наби Набиев (Рос) — Хамзат Магомадов (Рос) не должен преподнести каких-то сюрпризов, так что можно делать ставку на то, что Наби Набиев (Рос) выиграет нокаутом до наступления десятого раунда.

По мнению ведущих прогнозистов в данном виде спорта, бой Наби Набиев (Рос) — Хамзат Магомадов (Рос) не принесет особых сюрпризов, так что можно сделать ставку, что победителем будет Хамзат Магомадов (Рос).

Наби Набиев (Рос)

Несмотря на то, что Наби Набиев (Рос) не так давно начал свою профессиональную карьеру, спортсмен уже сумел добиться хороших результатов, выиграв два чемпионских титула. И это при том, что боец провел на ринге только четырнадцать боев. В отличие от многих бойцов, которые на начальном этапе карьеры встречаются в основном со слабыми соперниками, Наби Набиев (Рос) сразу же начал проводить серьезные поединки. Все четырнадцать боев данный боец выиграл, а побед нокаутом было одиннадцать. В своем весе Наби Набиев (Рос) является самым быстрым бойцом, как динамично передвигаясь по рингу, так и нанося удары с высокой частотой. У спортсмена есть несколько отработанных комбинаций, так что если соперник позволяет их провести, то устоять на ногах уже не получится. В 25 лет Наби Набиев (Рос) находится в хорошей физической форме, так что сможет отбегать по раунду в высоком темпе все необходимые раунды.

Хамзат Магомадов (Рос)

Уже несколько лет Хамзат Магомадов (Рос) является одним из главных талантов в данной весовой категории, ведь было проведено восемнадцать боев, и все они были выиграны исключительно нокаутом. Мало того, в шестнадцати поединках получилось добиться победы до наступления четвертого раунда. Только два боя затянулись до седьмого раунда. Это показывает, что Хамзат Магомадов (Рос) отлично атакует и отправляет в нокдаун всех своих оппонентов очень быстро. Но, с другой стороны еще не ясно, умеет ли боец грамотно обороняться, а также как он поведет себя в том случае, если не получится за семь раундов одержать победу. Вряд ли 27-летний боец будет испытывать проблемы с выносливостью, тем более, что соперник на пять лет старше. Тем не менее, Хамзат Магомадов (Рос) просто является хорошим панчером, но это еще не гарантирует того, что получится защитить чемпионский титул.

Наби Набиев (Рос) — Хамзат Магомадов (Рос). Прогноз и ставки на матч. Смешанные боевые искусства 01-го июля

Прогноз аналитиков по боевым искусствам на бой Наби Набиев (Рос) — Хамзат Магомадов (Рос) основан на текущей форме противников, так что предлагается ставка на победу, которую одержит Наби Набиев (Рос) еще до начала седьмого раунда.

Статистика и личные встречи

По мнению спортивных экспертов, бой Наби Набиев (Рос) — Хамзат Магомадов (Рос) не должен преподнести каких-то сюрпризов, так что можно делать ставку на то, что Наби Набиев (Рос) выиграет нокаутом до наступления десятого раунда.

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