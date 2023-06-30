Прогноз на бой Тайлер МакКрири (США) — Дэйви Хулио Басса (Кол) 02-го июля

«Тайлер МакКрири (США)» – «Дэйви Хулио Басса (Кол)». 02.07.23. Прогноз и ставки на матч

На этот раз 02-го июля 2023 года должен состояться бой Тайлер МакКрири (США) — Дэйви Хулио Басса (Кол), который уже неоднократно переносился на другую дату из-за травмы одного из участников. Болельщики надеются, что в 01:00 по Москве бойцы все же выйдут на ринг и данная встреча в тяжелой весовой категории все же состоится. Ранее Тайлер МакКрири (США) и Дэйви Хулио Басса (Кол) никогда не дрались друг с другом, ведь последний боец только третий бой проводит в этой весовой категории.

Стало известно, что именно 02-го июля 2023 года пройдет титульный бой за звание чемпиона в легкой весовой категории Тайлер МакКрири (США) — Дэйви Хулио Басса (Кол). По Москве начало данного поединка будет в 01:00, так что именно в это время можно искать прямую трансляцию боя на различных спортивных каналах. Данный бой уже неоднократно переносили по различным причинам, а ранее данные спортсмены никогда не дрались между собой.

СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Тайлер МакКрири (США) — Дэйви Хулио Басса (Кол):

победа Тайлер МакКрири (США) – 1.07, ничья – 26, победа Дэйви Хулио Басса (Кол) – 8.6

Прогноз на матч Тайлер МакКрири (США) – Дэйви Хулио Басса (Кол) Бои, титульный бой, 02-го июля 2023 года :

По коэффициенту 1.07 ставить на то, что выиграет Тайлер МакКрири (США) не очень выгодно, а вот Дэйви Хулио Басса (Кол) получил на победу в данном бою гораздо большую котировку 8.6.

История личных встреч

В свои 32 года Тайлер МакКрири (США) провел на ринге уже 44 поединка, в которых одержал 27 побед нокаутом, но и было уже три поражения. Да, на данный момент Тайлер МакКрири (США) является действующим чемпионом по версии сразу нескольких ассоциаций, но если рассматривать проигранные бои, то все же видно, что спортсмен совершенно не умеет держать удар, так что если получит по подбородку, то наверняка попадет в нокдаун. В этом бою Тайлер МакКрири (США) будет драться с соперником, за которого он намного крупнее и тяжелее, так что проблем с нокдауном от одного удара не должно возникать. Сам же Тайлер МакКрири (США) отличается хорошими ударами с обеих рук, а также имеет большой размах рук, что позволяет не подпускать к сближению большинство противников. В этом бою Тайлер МакКрири (США) предстоит защищать все свои титулы, так что боец постарается действовать аккуратно, и будет пытаться вымотать соперника, которому будет не просто драться с таким гигантом.

Дэйви Хулио Басса (Кол) является восходящей звездой в данной весовой категории, начав свою карьеру только четыре года назад, но сумев провести на ринге двенадцать боев. Все они были выиграны, а в половине поединков победа была нокаутом. Дэйви Хулио Басса (Кол) хорошо двигается по ринге и плотно бьет с правой, а так как это легкий вес, то не удивительно, что нокаутом было выиграно только половину боев. С каждым поединком Дэйви Хулио Басса (Кол) показывает все лучшую технику и более сильный удар, так что в последнем бою получилось отправить соперника в нокаут уже в четвертом раунде. Пока Дэйви Хулио Басса (Кол) еще не имеет никаких достижений в своей карьере, но если получится выиграть данный бой, то спортсмен станет главным претендентом на чемпионский бой. Поединки, в которых приходилось драться по двенадцать раундов, показали, что Дэйви Хулио Басса (Кол) имеет хорошую выносливость, ведь даже в последнем раунде боец смотрелся не более уставшим, чем в первом.

В каждом своем бою Тайлер МакКрири (США) много двигается по рингу, постоянно работая ногами с уклонами. Тайлер МакКрири (США) не боится идти на сближение и периодически проводит успешные комбинации ударов. Да, боец иногда пренебрегает защитой, но все же держит удар, так что за всю карьеру еще не было ни одного поражения. В нескольких боях Тайлер МакКрири (США) отправлялся в нокдаун, пропустив удар, но боец быстро приходил в себя, так что потом все же получалось переломить ход поединка и выиграть. В 28 проведенных на профессиональном ринге боев было 25 побед нокаутом, причем, если брать во внимание последних четыре боя, то во всех них победы были еще до начала пятого раунда. Именно это позволило собрать бойцу все чемпионские пояса в своей весовой категории, а сейчас Тайлер МакКрири (США) будет проводить свою первую защиту по всем титулам.

В этом году Дэйви Хулио Басса (Кол) отпразднует свой 38-й день рожденья, так что это довольно возрастной боец, и даже удивляет, почему он раньше не завершил карьеру. Свой последний бой Дэйви Хулио Басса (Кол) проиграл, потеряв шанс стать главным претендентом на титульный бой за звание чемпиона. Если же Дэйви Хулио Басса (Кол) проиграет и этот поединок, то шансов побороться за пояс уже не будет, так что ветеран уже сможет со спокойной совестью вешать перчатки на гвоздь. Дэйви Хулио Басса (Кол) обладает мощным ударом с правой, но все же скорости спортсмену явно не хватает, так что сейчас Дэйви Хулио Басса (Кол) намного медленнее передвигается по рингу, чем это было еще несколько лет назад. К тому же, Дэйви Хулио Басса (Кол) точно не сможет выдержать двенадцать раундов, так что придется вести намного агрессивней бой, чтобы постараться его завершить досрочно. В плане физических параметров Дэйви Хулио Басса (Кол) превосходит соперника, но все же боец сможет выиграть только в том случае, если получится хорошо попасть по противнику.

Тайлер МакКрири (США) – Дэйви Хулио Басса (Кол) 02.07.23

Появление на ринге таких бойцов, как Тайлер МакКрири (США) и Дэйви Хулио Басса (Кол) всегда вызывает большой ажиотаж. Силовые единоборства в последние годы становятся все более популярным видом спорта. Собирается не только большая аудитория зрителей, которые с интересом наблюдают за происходящим на ринге, но и не меньшее количество болельщиков делают ставки на этот вид спорта. Букмекеры смекнули, что единоборства могут приносить хороший доход, особенно, если вывеска боя содержит фамилии известных бойцов. Букмекеры предлагают огромный объем ставок, и любители единоборств с удовольствием прогнозируют исходы поединков. Наши эксперты решили, что на боях можно неплохо зарабатывать. Конечно, для этого необходимо обладать достаточной информацией, чтобы четко представлять, кто из соперников является фаворитом поединка. Получить эту информацию несложно, достаточно просмотреть несколько записей предыдущих боев соперников. Это позволит заметить их сильные и слабые стороны. Так мы поступили при прогнозировании матча, соперниками в котором будут Тайлер МакКрири (США) и Дэйви Хулио Басса (Кол). Надеемся, что спортсмены выдадут зрелищный бой, а наши прогнозы позволят многократно усилить эмоции от просмотра этого противостояния.

Тайлер МакКрири (США) и Дэйви Хулио Басса (Кол) очень долго готовились к этому моменту. Буквально через несколько часов эти бойцы выйдут на ринг и будут определять сильнейшего. Стоит отметить, что в мире профессионального бокса и боев без правил, эти соперники имеют мировую известность. За их плечами не только множество громких побед над своими соперниками, они также являются рекордсменами по количеству различных титулов и чемпионских поясов. Данный бой позволит дать ответ на вопрос о сильнейшем. Нельзя сказать, что это почетное звание можно получить благодаря победе лишь в одном поединке. Оба спортсмена уже вошли в историю в качестве легенд современных боевых искусств, лучше них, пожалуй, никого и нет. Конечно, их очное противостояние будет иметь не только спортивный, но и коммерческий интерес. За ходом матча будут наблюдать любители силовых единоборств во всем мире, а букмекеры уже во всю рекламируют свои предложения на этот матч. Такое внимание, несомненно, приятно обоим спортсменам, но, все же, на первом месте у них стоит подготовка. В противостоянии с такими соперниками, как Тайлер МакКрири (США) и Дэйви Хулио Басса (Кол) необходимо не терять концентрацию. Они прекрасно умеют ждать и находить слабые места в обороне своего оппонента. Будущий матч – это еще и битва характеров, ведь на ринге побеждает тот спортсмен, кто сумел победить себя, и смог в нужный момент перехватить инициативу. В этом отношении Тайлер МакКрири (США) и Дэйви Хулио Басса (Кол) – отличные стратеги, которые правильно рассчитывают свои действия на ринге. Надеемся, что сегодня они смогут удивить болельщиков потрясающей техникой, и подарят незабываемый вечер.

Предматчевый анализ и прогнозы букмекеров

По мнению спортивных экспертов, бой Тайлер МакКрири (США) — Дэйви Хулио Басса (Кол) не должен преподнести каких-то сюрпризов, так что можно делать ставку на то, что Тайлер МакКрири (США) выиграет нокаутом до наступления десятого раунда.

Исходя из того, в какой форме нынче пребывают Тайлер МакКрири (США) и Дэйви Хулио Басса (Кол), спортивные аналитики собираются сделать ставку на то, что Дэйви Хулио Басса (Кол) одержит победу нокаутом еще до начала десятого раунда.

Тайлер МакКрири (США)

Хотя Тайлер МакКрири (США) и является обладателем двух чемпионских поясов, все же нельзя сказать, что он является идеальным бойцом. В последнее время спортсмен дрался в основном с ветеранами, которые находятся далеко от пика своей формы. Большинство из них просто пыталось защищаться, так что очень быстро такая тактика приводила к тому, что Тайлер МакКрири (США) смог провести свои несколько ударов, которых хватало для победы. В проведенных ранее 23 боях Тайлер МакКрири (США) не проиграл ни разу, а шестнадцать раз победы были с помощью нокаута. Но, кроме сильного удара Тайлер МакКрири (США) больше ничем похвастаться не может, а в этом бою предстоит драться с самым непростым оппонентом среди тех, которые были в карьере спортсмена. Соперник отличается высокой скоростью, так что поймать его под удар не так просто. Не исключено, что если Тайлер МакКрири (США) просто будет махать впустую кулаками, то это лишь вымотает силы бойца, так что в заключительных раундах он сильно сдаст в плане физической формы.

Дэйви Хулио Басса (Кол)

В данный момент Дэйви Хулио Басса (Кол) пребывает уже на закате своей карьеры, ведь бойцу 41 год и его доминирование в супертяжелом весе завершилось еще три года назад. Тогда случилось поражение по очкам, а реванш взять не удалось, так как соперника дисквалифицировали из-за проваленного допинг-теста. После поражения был проведен всего один бой, в котором Дэйви Хулио Басса (Кол) выиграл нокаутом в четвертом раунде. Всего в карьере данного спортсмена было 66 боев, из которых получилось выиграть 62 поединка. Несмотря на свой возраст, боец продолжает демонстрировать великолепную технику и показывает хорошую скорость. В последние годы Дэйви Хулио Басса (Кол) часто цепляется с соперниками в клинче, ведь благодаря высокому росту получается вешаться на оппонента и изматывать его. Так как выносливость у бойца уже далеко не та, что раньше, то Дэйви Хулио Басса (Кол) будет стараться решить исход боя до наступления седьмого раунда.

Тайлер МакКрири (США) — Дэйви Хулио Басса (Кол). Прогноз и ставки на матч. Бои 02-го июля 2023 года

Вряд ли Тайлер МакКрири (США) сможет в данном бою продемонстрировать все свои лучшие качества, так как спортсмен находится в солидном возрасте. Скорее всего, что выиграет поединок Дэйви Хулио Басса (Кол), и на это советуют сделать ставку аналитики.

Статистика и личные встречи

На титульный бой Тайлер МакКрири (США) — Дэйви Хулио Басса (Кол) составлен прогноз ведущими мировыми экспертами в данном спорте, которые уверены, что Тайлер МакКрири (США) не сможет продемонстрировать своих лучших качеств, так что лучше делать ставку на победу соперника.

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