Прогноз Енисей — Калев Крамо (10 февраля), ставки и коэффициенты

Прогноз и ставка на матч Енисей — Калев Крамо 10 февраля

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Енисей — Калев Крамо. КТО ФАВОРИТ МАТЧА?

Енисей

В 15:30 по МСК во всем мире любители баскетбола будут следить за встречей Енисей – Калев Крамо, где сойдутся одни из самых сильных команд этого турнира. До матча осталось всего несколько дней, так как он запланирован на 10 февраля, так что время на подготовку еще есть. В прошлом сезоне команды обменялись победами, а в этом уже соперники однажды встречались, и тогда со счетом 95-89 выиграли баскетболисты клуба Калев Крамо.После трех матчей на выезде баскетбольный клуб Енисей возвращается на родную площадку, где будет принимать игроков из БК Калев Крамо. Данный поединок будет сыгран 10 февраля, а по московскому времени его начало состоится в 15:30. В этом сезоне команды встречались лишь однажды и тогда баскетболисты клуба Калев Крамо лишь в последней четверти сумели собраться с силами и вырвать победу.В межсезонье ряды баскетбольного клуба Енисей пополнил новый центровой, но его никак не удается интегрировать в первую пятерку. Тем не менее, главный тренер продолжает выпускать баскетболиста со старта, и это негативно сказывается на игре. Часто игрок выпадает из командных действий, или же допускает нелепые ошибки в атаке. Скорее всего, что тренер в этом поединке вновь ничего не станет менять, хотя игра не обещает быть легкой. В этом сезоне Енисей уже не является такой непобедимой командой как раньше, да и плотный график приводит к тому, что баскетболистов все больше достает усталость. Последний свой матч хозяева провели лишь два дня назад, причем он завершился унизительным гостевым поражением с разницей больше, чем двадцать очков. Это может сказаться на моральном настрое команды, которая и так не всегда блещет запредельной мотивацией. Травмы помешают выйти на поле тяжелому форварду и атакующему защитнику.

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Калев Крамо

На данный момент баскетбольный клуб Калев Крамо занимает шестую строчку в турнире, так что путевка в плей-офф уже практически обеспечена. Тем более, что сейчас команда находится в отличной форме и выдает серию из четырех побед. Если же взять последние десять туров, то в них гости выиграли восемь раз, а в двух поражениях отставание не превышало пяти очков. Стоит отметить, что Калев Крамо мощно играет на своей площадке, а вот на выезде уже не является настолько грозной командой, ведь практически все гостевые победы были добыты с трудом. Главная звезда команды набирает треть очков среди всех игроков гостей, а также лидирует в чемпионате в индивидуальном зачете. Но, если данного баскетболиста полностью закрывают игроки соперника, то Калев Крамо не может толком строить свою игру и зачастую такие матчи завершаются поражениями. В этой встрече у гостей не смогут играть нападающий и двое защитников.

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Енисей — Калев Крамо. Прогноз, ставки на матч(10.02.20)

Енисей

Калев Крамо

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Болельщики баскетбольного клуба Енисей собираются 10 февраля активно поддерживать игроков своей команды, ведь им предстоит непростой и очень важный поединок против баскетболистов клуба Калев Крамо. Тем, у кого есть билеты на игру, необходимо найти свое место на трибунах до 15:30 по МСК, пока не стартует поединок. Эта встреча для команд будет первой в сезоне, а в прошлом году они встречались дважды и обменялись победами в овертайме.В последние годы Енисей является одним из сильнейших баскетбольных клубов на данном турнире, но в данный момент команда пребывает не в лучшем состоянии, так как не может найти свою игру. После слабого старта сезона был уволен главный тренер, а новый наставник никак не может добиться стабильности от своих подопечных, так как многие баскетболисты показывают слабую физическую форму и просто не готовы играть на таком уровне. Если у чужого кольца баскетболисты клуба Енисей еще действуют неплохо, то игра в обороне намного хуже, нежели в прошлом году, так как команда позволяет практически каждому сопернику набирать много очков. Отчасти провалы в обороне можно списать на постоянные травмы, так как на данный момент в лазарете находится сразу двое атакующих защитника, которые являются ключевыми. А сейчас у команды еще и нет игроков, умеющих бросать трехочковые.После того, как баскетбольный клуб Калев Крамо проиграл восемь матчей подряд, терпение руководства лопнуло, и оно все же решилось сместить с поста главного тренера. На его место пришел новый наставник, который ранее на таком высоком уровне не работал, в основном тренируя команды, которые принимали участие в менее значимых турнирах. Но, первые два матча под руководством нового тренера баскетбольный клуб Калев Крамо хоть и проиграл, но все же было видно, что игроки действительно стараются, а не показывают такую бесхарактерную игру, как раньше. В турнирном плане даже приглашение нового специалиста не позволит улучшить ситуацию, так как команда находится в нижней части таблицы, и для нее сейчас важно хотя бы не опуститься на последнее место. Если в обороне баскетбольный клуб Калев Крамо продолжает показывать отсутствие взаимопонимания между игроками, то хотя бы в нападении команда начала действовать более слаженно, так что количество набранных очков увеличилось. Кроме травмы ноги легкого форварда у гостей больше нет потерь.Стало известно, что баскетбольная встреча Енисей - Калев Крамо пройдет 10 февраля, так что у игроков будет достаточно времени на подготовку к поединку. Баскетболисты данных команд появятся на площадке в 15:30 по московскому времени. Если брать во внимание статистику предыдущих встреч, то фаворит очевиден, так как хозяева данного матча в последних десяти очных поединках одержали восемь побед, потерпев только два поражения.Баскетбольный клуб Енисей очень стабильно проводит нынешний сезон, так что приход нового главного тренера явно пошел команде на пользу. Наставник отлично чувствует какого игрока, когда лучше выпустить на площадку, а когда баскетболиста вообще лучше не включать в заявку. Проигрывает баскетбольный клуб Енисей очень редко, ведь если взять последние двадцать матчей, то в них было только три поражения. Тренер настроил команде игру в обороне, так что защитники стали действовать намного надежнее и в каждом матче делают много перехватов. А нападение начало действовать более нестандартно, так что соперникам сложнее предугадать манеру игры команды. Последние матчи пропустил французский легкий форвард, но он уже должен скоро восстановиться от повреждения, так как далее команде предстоит сложный календарь, по которому будет тяжело играть без данного игрока. На прошлой неделе баскетбольный клуб Калев Крамо все же сумел преодолеть серию неудач и одержать такую необходимую победу, которая подняла команду на девятое место и существенно приблизила ее к зоне плей-офф. До последнего матча у гостей была серия из четырех поражений, а прошлую игру баскетболисты клуба Калев Крамо также начали не лучшим образом, ведь в первой четверти позволили сопернику набрать почти сорок очков. Во второй четверти гости также играли слабо, но после большого перерыва на площадку вышла совершенно другая команда, которая сумела ликвидировать огромное отставание, и еще одержать победу с запасом в шесть очков. Если баскетбольный клуб Калев Крамо продолжит так играть, как во второй половине прошлого матча, то гости точно смогут пробиться в число сильнейших и сезон не завершится по окончанию регулярного чемпионата. В данный момент у команды нет кадровых потерь, так как небольшие повреждения у тех игроков, которые редко появлялись в этом сезоне.В межсезонье руководство допустило огромную ошибку, отпустив троих ключевых игроков, так что сейчас баскетбольный клуб Енисей просто ужасно выступает, проигрывая практически всем подряд. Не удивительно, что хозяева находятся на последней строчке, и даже подняться на одно место выше в чемпионате будет непросто, так как отставание уже очень большое. В действиях баскетболистов клуба Енисей совершенно нет слаженности, так что команда плохо играет в обороне, а еще хуже показывает себя в нападении, ведь только в редких матчах получается набрать большое количество очков. За восемь последних поединков баскетбольный клуб Енисей выиграл только две встречи, да и то они были против команд, находящихся также в нижней части турнирной таблицы. Мало того, что в составе хозяев почти не осталось опытных игроков, так в этом поединке еще точно не сыграет основной центровой, а могут пропустить игру еще и оба нападающих. В последнее время баскетбольный клуб Калев Крамо испытывает откровенные проблемы с обороной, что связано с травмами сразу двух разыгрывающих защитников и атакующего защитника. Из-за этого результаты гостей сильно упали, ведь в последних пяти турах получилось одержать всего одну победу, а четыре встречи были проиграны. Пока команда еще не покинула зону плей-офф, но уже с четвертого места опустилась на седьмое, так что главному тренеру необходимо принимать какие-то меры, ведь в ином случае баскетбольный клуб может выбыть из восьмерки лучших. В каждом матче гости пропускают более сотни очков, а на выезде результаты гораздо хуже. В последнем поединке баскетболисты клуба Калев Крамо хорошо начали и выиграли первые две четверти, но после перерыва команда посыпалась, проиграв с отставанием в двенадцать очков. Некоторые игроки гостей находятся в слабой форме, из-за чего им сложно отыграть весь матч.

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