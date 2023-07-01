Прогноз Лос-Анджелес Клипперс (Ugren) — Атланта Хокс (Rizbo) (01.07.2023), ставки и коэффициенты

Лос-Анджелес Клипперс (Ugren) — Атланта Хокс (Rizbo). Прогноз, ставки на матч. NBA (01.07.23)

01-го июля 2023 года в 06:45 по МСК состоится матч в рамках чемпионата NBA, в котором на своей площадке местный клуб Лос-Анджелес Клипперс (Ugren) примет соперника по национальному первенству Атланта Хокс (Rizbo).



01-го июля 2023 года состоится баскетбольный матч Лос-Анджелес Клипперс (Ugren) – Атланта Хокс (Rizbo), трансляция которого по московскому времени будет проводиться в 06:45. Статистика данного противостояния насчитывает свыше двухсот поединков, в которых очевидным фаворитом являются хозяева, так как они смогли одержать 156 побед. В этом сезоне баскетбольный клуб Лос-Анджелес Клипперс (Ugren) уже дважды обыграл соперника, а в прошлом сезоне было две победы и одно поражение.



Лос-Анджелес Клипперс (Ugren) — Атланта Хокс (Rizbo). КТО ФАВОРИТ МАТЧА?

Уже четвертую игру подряд баскетбольный клуб Лос-Анджелес Клипперс (Ugren) проводит на своей площадке, и 01-го июля 2023 года хозяевам предстоит матч против игроков клуба Атланта Хокс (Rizbo). В прямом эфире данный поединок спортивные каналы будут транслировать в 06:45 по Москве. Только в этом сезоне это уже четвертая встреча данных команд, а в предыдущих трех две победы одержали баскетболисты клуба Лос-Анджелес Клипперс (Ugren), а один раз сильнее были игроки БК Атланта Хокс (Rizbo).

Лос-Анджелес Клипперс (Ugren)

В этом сезоне баскетбольный клуб Лос-Анджелес Клипперс (Ugren) уже не первый раз набирает хороший ход, но на этот раз хозяевам это удается даже без своего лидера, выбывшего на три месяца. В отличной форме другой нападающий команды, который начал забрасывать и за себя, и за травмированного партнера. В семи последних турах баскетбольный клуб Лос-Анджелес Клипперс (Ugren) одержал шесть побед, а единственное поражение было на выезде от команды со второй строчки таблицы. Сами же хозяева идут в чемпионате шестыми, но наступают на пятки представителю пятого места. Одной из основ успешного выступления команды является слаженная оборона, ведь игроки никогда не забывают о защите своего кольца, даже если намечается очень выгодная контратака. Так что, в родных стенах баскетбольный клуб Лос-Анджелес Клипперс (Ugren) лишь дважды пропустил более, чем сто очков за матч. Кроме лидера команды, в составе БК Лос-Анджелес Клипперс (Ugren) нет более травмированных игроков основы.



Атланта Хокс (Rizbo)

Перед стартом данного сезона в баскетбольный клуб Атланта Хокс (Rizbo) пришел новый тренер, которому руководство поставило задачу построить новую команду, активно используя молодых игроков. Но, несмотря на то, что в составе гостей перестройка еще не завершилась, они показывают неплохие результаты, ведь сейчас занимают восьмое место и имеют хорошие шансы попасть в плей-офф. Самое важное, что с новым наставником баскетболисты начали демонстрировать характер, ведь в последнем матче в один момент отставание достигало даже девятнадцати очков, но все же игроки БК Атланта Хокс (Rizbo) сумели переломить ход встречи и одержать победу с минимальным отрывом. На выезде команда играет с большим уклоном на оборону, так что меньше набирает очков, но все равно победы в гостях случаются довольно часто. В этом матче тренер не сможет рассчитывать на троих баскетболистов основы.

NBA, Лос-Анджелес Клипперс (Ugren) — Атланта Хокс (Rizbo)

После длинной гостевой серии баскетболисты клуба Лос-Анджелес Клипперс (Ugren) наконец-то возвращаются домой, а 01-го июля 2023 года им уже необходимо сыграть поединок против БК Атланта Хокс (Rizbo). На площадке игроки обеих команд появятся в 06:45 по Москве. Если брать последние десять личных встреч данных соперников, то в них лидируют хозяева данного матча, одержав семь побед при трех поражениях. Но, в общей статистике противостояния лучшие показатели у гостей.



Прогноз и ставка на матч Лос-Анджелес Клипперс (Ugren) — Атланта Хокс (Rizbo) 01-го июля 2023 года

Лос-Анджелес Клипперс (Ugren)

В последние годы Лос-Анджелес Клипперс (Ugren) является одним из сильнейших баскетбольных клубов на данном турнире, но в данный момент команда пребывает не в лучшем состоянии, так как не может найти свою игру. После слабого старта сезона был уволен главный тренер, а новый наставник никак не может добиться стабильности от своих подопечных, так как многие баскетболисты показывают слабую физическую форму и просто не готовы играть на таком уровне. Если у чужого кольца баскетболисты клуба Лос-Анджелес Клипперс (Ugren) еще действуют неплохо, то игра в обороне намного хуже, нежели в прошлом году, так как команда позволяет практически каждому сопернику набирать много очков. Отчасти провалы в обороне можно списать на постоянные травмы, так как на данный момент в лазарете находится сразу двое атакующих защитника, которые являются ключевыми. А сейчас у команды еще и нет игроков, умеющих бросать трехочковые.

Атланта Хокс (Rizbo)

В прошлом сезоне баскетбольный клуб Атланта Хокс (Rizbo) становился победителем данного турнира, так что в этом году гостям очень хотелось бы защитить свой титул. В регулярном чемпионате команда стартовала слабо, но затем набрала форму, так что путевка в плей-офф была обеспечена заблаговременно. Баскетбольный клуб Атланта Хокс (Rizbo) уже закрепил за собой четвертое место в турнирной таблице, так что в оставшихся турах регулярного чемпионата на площадку выходило много игроков запаса, а результаты были далеко не лучшими. Понятно, что в матчах плей-офф Атланта Хокс (Rizbo) сыграет своим сильнейшим составом, тем более, что большинство ключевых исполнителей получило время на отдых, так что к важным поединкам они подойдут в оптимальной форме. За это время также почти опустел лазарет команды, ведь нынче там находится только один защитник, но он ранее не часто попадал в основу.

Сегодня матч Лос-Анджелес Клипперс (Ugren) — Атланта Хокс (Rizbo) Прогнозы от БК «БалтБет»

Баскетбольный клуб Лос-Анджелес Клипперс (Ugren) после длительной гостевой серии возвращается в родные стены, где 01-го июля 2023 года сыграет матч против БК Атланта Хокс (Rizbo). Сирена, которая оповестит о начале поединка, прозвучит в 06:45 по МСК. В этом сезоне хозяевам уже удавалось обыгрывать данного противника, когда три месяца назад была зафиксирована победа с преимуществом в восемнадцать очков. В прошлом году БК Лос-Анджелес Клипперс (Ugren) также не имел проблем в противостояниях с этой командой, одержав две победы.

Лос-Анджелес Клипперс (Ugren) — Атланта Хокс (Rizbo): гости способны удивить фаворита

Прошлый матч баскетбольный клуб Лос-Анджелес Клипперс (Ugren) проиграл, что пошатнуло его положение в турнирной таблице. Команда очень мощно начала поединок и после первой четверти вела в счете, но затем хозяева потеряли доминирование на обоих сторонах площадки, так что постепенно начали терять очковое преимущество. А в третьем периоде было четыре минуты, когда баскетбольный клуб Лос-Анджелес Клипперс (Ugren) позволил сопернику набрать семнадцать очков, что непозволительно для команды такого уровня. В целом, хозяева показывают надежные действия в обороне и креативную игру в нападении, но в последнем туре не было ни первого, ни второго. Но, так как тот матч проходил на выезде, а в гостях Лос-Анджелес Клипперс (Ugren) играет немного хуже, чем дома, то есть надежда, что в этом поединке хозяева смогут показать гораздо лучший результат. Тем более, что в составе баскетбольного клуба Лос-Анджелес Клипперс (Ugren) сейчас нет травмированных ключевых игроков.

С самого начала данного турнира баскетбольный клуб Атланта Хокс (Rizbo) входит в тройку наихудших команд, демонстрируя отвратительную игру. На выезде была уже серия из семи подряд поражений, а последний раз гостям удавалось выигрывать еще два месяца назад. Оборона баскетбольного клуба Атланта Хокс (Rizbo) не умеет сдерживать атаки соперника, что вызвано неопытностью защитников, так как большинство игроков данного амплуа только первый год проводят на таком уровне. В нападении хорошо смотрится только тяжелый форвард, но один он не может вытянуть команду, тем более, что между игроками нет взаимопонимания и слаженные действия на площадке можно увидеть не часто. В этом матче у главного тренера может не быть игрока, который сыграет атакующего защитника, так как все баскетболисты, выступающие на данной позиции, травмированы.

СЕГОДНЯ МАТЧ Лос-Анджелес Клипперс (Ugren) — Атланта Хокс (Rizbo). ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ



Долгое время баскетбольный клуб Лос-Анджелес Клипперс (Ugren) лидировал в своей Конференции, но стоило проиграть два матча подряд, как хозяева уступили первую строчку, так что сейчас занимают уже второе место. Но, так как выиграть регулярный сезон вряд ли получится, команда не особо стремится вернуть первое место, ведь для баскетбольного клуба Лос-Анджелес Клипперс (Ugren) гораздо важнее финишировать в зоне плей-офф, и лучше это сделать в первой четверке, ведь будут гораздо выше шансы выиграть первый раунд. В этом сезоне командой руководит новый тренер, который сделал более надежной игру в обороне, причем, особенно это касается домашних поединков, где баскетболисты делают все возможное, чтобы не дать сопернику сделать бросок по кольцу. Так как выездная серия только что завершилась, то болельщики баскетбольного клуба Лос-Анджелес Клипперс (Ugren) все же надеются, что их команда сможет наконец-то одержать победу. Тем более, что из лазарета вышел разыгрывающий защитник, который контролирует всю игру команды.

Три года назад у баскетбольного клуба Атланта Хокс (Rizbo) сменился владелец, который решил вложить в развитие команды огромное количество денег, так что главный тренер во время каждого трансферного окна подписывает новых баскетболистов, а результаты команды с каждым годом улучшаются. Если в прошлом сезоне гости боролись за попадание в плей-офф, то сейчас можно не сомневаться, что они там финишируют. Баскетбольный клуб Атланта Хокс (Rizbo) идет третьим в чемпионате, и даже еще есть шансы подняться выше в турнирной таблице, так как двое команд выше оторвались не очень сильно. На выезде команда играет немного хуже, чем в родных стенах, но сейчас гости в хорошей форме, ведь демонстрируют серию из восьми побед, а последние три матча были как раз на выезде. Лидер команды показывает феноменальную игру, почти в каждом поединке набирая дабл-дабл. Может пропустить игру центровой, но он и так не играл в этом сезоне, так что тренер уже научился без него обходиться.

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